Jakie składki OC płaciliśmy w kwietniu 2019?

Końcówka minionego roku okazała się dla zmotoryzowanych dość pomyślna. Ci, którzy kupowali wówczas OC mogli liczyć na dość atrakcyjne ceny. Czy spadkowa tendencja doczekała się swojej kontynuacji również w kwietniu? Ile wyniosła przeciętna składka OC z minionego miesiąca?

Wartość barometru cenowego z kwietnia 2019 r. = 91↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 93↗)

Komentarz ekspertów Ubea.pl:

„Po porównaniu wyników dla kwietnia oraz stycznia 2019 r. okazuje się, że kwietniowa kwota stanowiła 91% wartości odnotowanej w styczniu. Właśnie dlatego kwietniowy odczyt barometru cenowego wyniósł 91 (zobacz poniższy wykres). Wcześniejsze poziomy wspomnianego barometru to 100 (styczeń), 90 (luty) oraz 93 (marzec)” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Główny Urząd Statystyczny informuje, że zysk techniczny z obowiązkowego OC dla posiadaczy pojazdów lądowych nieco spadł w ujęciu rocznym (2018 r. - 459 mln zł, 2017 r. - 475 mln zł). Przyczyną wspomnianego spadku prawdopodobnie był szybki wzrost wypłat na rzecz ofiar wypadków drogowych” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tytułem wstępu warto podkreślić, że reguły, na bazie których porównywarka Ubea.pl opracowała swój najnowszy barometr cenowy są identyczne jak w poprzednich miesiącach. Analogicznie, jak miało to miejsce wcześniej, punktem odniesienia dla porównań jest składka OC, którą działający na rodzimym rynku ubezpieczyciele proponowali swoim klientom w styczniu 2019 r. (1624 zł - średnia arytmetyczną ofert). Taką samą przeciętną cenę OC obliczono również dla lutego , marca oraz kwietnia bieżącego roku. I to właśnie rezultaty osiągnięte w ostatnim z wymienionych miesięcy wydają się najbardziej interesujące. Okazuje się bowiem, że przeciętna składka OC z czwartego miesiąca tego roku opiewała na 1474 zł, co oznacza dość wyraźny spadek w porównaniu do marca br. (1504 zł).Dane Ubea.pl wskazują, że w kwietniu 2019 r. średni koszt zakupu OC przez Internet był o 9% mniejszy od analogicznej wartości ze stycznia. Kierowców zapewne nie zadowala taka ujemna zmiana. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że obecnie posiadacze aut raczej nie powinni liczyć na większe obniżki. W tym kontekście ciekawe są niedawno opublikowane dane GUS na temat wyników finansowych ubezpieczycieli.