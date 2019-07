Co działo się z cenami OC w I poł. 2019 r.?

Przeciętna cena OC z I półrocza bieżącego roku sięgała 687 PLN, co oznacza, że była o 7,2% niższa od średniej stawki notowanej w analogicznym okresie 2018 roku. Tradycyjnie już najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie auta płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

„Największa dynamika wzrostu cen OC miała miejsce między I półroczem 2016 i 2017 roku. Podwyżka sięgnęła wówczas ponad 44%. Od pierwszego półrocza 2018 r. ceny OC zaczęły spadać. W pierwszym półroczu br. średnia składka OC wyniosła 687 złotych i była jeszcze niższa niż przed rokiem” - mówi Tomasz Masajło, Prezes Zarządu Rankomat.

Najdrożej w woj. pomorskim i dolnośląskim

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W których województwach OC było najdroższe w I półroczu 2019 roku? Najmniej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili właściciele pojazdów zarejestrowanych w województwie podkarpackim. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najtańsze i najdroższe miasta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany średnich cen OC w I półroczu 2019 r. W I półroczu 2019 roku średnia cena ubezpieczenia OC była o 7,2% niższa niż w takim samym okresie 2018 r. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W których miastach wojewódzkich OC było najdroższe w I półroczu 2019 roku? W I półroczu 2019 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przed nami najnowszy RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, w którym eksperci porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl po raz kolejny przyglądają się średnim składkom za ubezpieczenie OC pojazdu . Przedmiotem najnowszej analizy jest pierwsze półrocze bieżącego roku.Pierwsze spadki cen OC zaczęliśmy obserwować już u schyłku 2017 roku. 2018 rok przyniósł stabilizację stawek, a początek br. dla wielu kierowców okazał się miłym zaskoczeniem - pojawiły się bowiem kolejne obniżki . Z danych przedstawionych przez rankomat.pl wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku za OC przyszło nam płacić o 7,2% mniej niż w tym samym okresie 2018 r.Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w I połowie 2019 r. najdroższe oferty ubezpieczenia OC otrzymywali kierowcy z województw: pomorskiego (780 zł), dolnośląskiego (764 zł) i mazowieckiego (753 zł). Najmniej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili natomiast właściciele pojazdów zarejestrowanych w województwie: podkarpackim (557 zł), opolskim (589 zł) i świętokrzyskim (598 zł).We wszystkich regionach Polski ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem. Obniżki w poszczególnych województwach wyniosły od -5,4% (woj. zachodniopomorskie) do -8,7% (woj. wielkopolskie).Największe odchylenie od średniej ceny OC w pierwszym półroczu 2019 r. odnotowano w województwach: podkarpackim (-18,9%), opolskim (-14,3%) i świętokrzyskim (-13%) .W I półroczu 2019 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Rzeszowa, Kielc i Opola. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Rzeszowem (607 zł) a najdroższym Wrocławiem (943 zł) wyniosła aż 55,3%.We wszystkich miastach wojewódzkich ceny obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu spadły w porównaniu do roku ubiegłego. W I półroczu 2019 r. największe obniżki cen OC dotyczyły mieszkańców Kielc (-10%), Lublina (- 9,2%) i Warszawy (-9,0%). W pozostałych miastach obniżki wyniosły od -5,6% w Olsztynie do -8,6% w Gdańsku.W miastach, w których ceny OC były najwyższe, odchylenia od średniej ceny OC wynosiły: 37,3% (Wrocław), 30% (Gdańsk) i 22,4% (Warszawa). Najmniej do ubezpieczenia musieli dopłacić właściciele samochodów zarejestrowanych w Rzeszowie (-11,6%), Kielcach (-6,6%) i Opolu (-5,2%) wynika z danych rankomat.pl.