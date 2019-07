Projekt rozporządzenia Ministra Energii przewiduje dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) takie rozwiązanie jest zaledwie pozornym wsparciem dla elektromobilności i raczej nie należy się spodziewać, aby zaowocowało wzrostem ilości niskoemisyjnych aut w naszym kraju. Problem polega na zupełnie nieprzystającym do rzeczywistości górnym limicie wartości EV, który ma uprawniać do wsparcia. Jego poziom został ustalony tak, że kierowcy będą mieli do wyboru jedynie kilka najmniejszych modeli „elektryków”.

- Należy podkreślić, że mówimy o kwocie 125 tysięcy brutto. Zdecydowana większość modeli całkowicie elektrycznych oferowana na polskim i europejskim rynku jest po prostu droższa. Żaden model z listy TOP10, czyli najlepiej sprzedających się modeli EV w Polsce, nie mieści się w limicie resortu energii - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. - W konsekwencji, wsparcie będzie przyznawane wyłącznie kilku najmniejszym i najtańszym modelom. Wykluczone z niego zostaną najpopularniejsze samochody zeroemisyjne, kupowane ze wsparciem w innych krajach europejskich.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Petair - Fotolia.com Samochód elektryczny Dopłaty do samochodów elektrycznych nic nie zmienią?

- Na tym etapie rozwoju rynku niezbędne jest podwyższenia kwot ujętych w projekcie rozporządzenia. W przeciwnym razie sprzedaż samochodów zeroemisyjnych będzie się utrzymywać na podobnie niskim poziomie, jak do tej pory. Administracja ma wiele narzędzi i możliwości w tym zakresie. Może na przykład założyć regresywność i obniżać próg wraz z rozwojem rynku i spadkiem cen EV - dodaje Maciej Mazur z PSPA.

- Przy tak przygotowanych regulacjach, spadamy do scenariusza 60 tys. pojazdów elektrycznych w Polsce w 2025 r. Tak elektromobilności, nawet przy najlepszych chęciach, nie zbudujemy - dodaje Maciej Mazur z PSPA.

Do konsultacji publicznych trafił zaproponowany przez resort energii projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, będziemy mogli liczyć na pochodzące ze środków FNT dopłaty do samochodów elektrycznych.Projekt rozporządzenia to wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Na mocy jej zapisów, minister energii w porozumieniu z ministrem finansów na określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia, biorąc pod uwagę sytuacje finansową FNT oraz rozwój rynku pojazdów elektrycznych Na podstawie projektu rozporządzenia, w przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość dopłaty do samochodu elektrycznego dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, nie więcej niż 37 500 zł. Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł.Według największej organizacji branżowej w kraju, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, a dysponowanie środków z FNT ostatecznie się rozpocznie, nie należy oczekiwać przełomowych zmian na polskim rynku pojazdów elektrycznych.Jak podaje PSPA, w lutym br. organizacja weryfikowała rządowe plany w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. W raporcie „Polish EV Outlook”, przy założeniu optymalnego wykorzystania środków z FNT, prognozowano wzrost liczby „elektryków” w 2025 r. do 300 tys. pojazdów z 6 tys. obecnie.Na podstawie projektu rozporządzenia, wyznaczono także wysokość wsparcia zakupu pojazdu wodorowego - 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 90 000 zł. Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia FCEV nie przekracza 300 000 zł.Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Procedura nie obejmuje konkursu, co w założeniach ministerstwa zwiększy dostępność pojazdów elektrycznych i wodorowych.