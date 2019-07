Statystyki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) pokazują, że aż 40% przypadków braku OC to pokłosie wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela po zakupie używanego auta. Warto zdawać sobie sprawę, że samochód kupujemy wprawdzie z przypisanym do niego ubezpieczeniem, ale w razie jego zakończenia nie jest ono automatycznie kontynuowane.

- Kierowcy bardzo często o tym nie wiedzą, co nie zmienia faktu, że narażają się w ten sposób na wysokie kary. W 2019 r. właściciel samochodu osobowego może zapłacić nawet 4,5 tys. zł, jeśli jeździ bez OC ponad 2 tygodnie. Co ważne, UFG bardzo skutecznie wyłapuje nieubezpieczone samochody i tylko od stycznia do końca marca kierowcy dostali ponad 81 mln zł kar – mówi Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

OC po kupnie używanego auta (to musisz wiedzieć!)

Kliknij, aby powiekszyć fot. ellisia - Fotolia.com Co z OC po sprzedaży samochodu? Nabywca ma prawo korzystać z ubezpieczenia zawartego przez poprzedniego właściciela do końca okresu, na który umowa została zawarta.



Sprzedawca auta w terminie 14 dni od sprzedaży powinien poinformować ubezpieczyciela, że nie jest już właścicielem pojazdu - w ten sposób kolejna polisa nie zostanie mu wystawiona automatycznie. Od momentu sprzedaży za szkody wyrządzone autem odpowiada jego nowy właściciel. Nabywca ma prawo korzystać z ubezpieczenia zawartego przez poprzedniego właściciela do końca okresu, na który umowa została zawarta. Po tym czasie ochrona wygaśnie, czyli polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Od daty sprzedaży na nabywcy spoczywa uregulowanie ewentualnie pozostałej do zapłaty składki. Przed zakończeniem ochrony nabywca może wypowiedzieć zawartą przez sprzedawcę polisę OC. Po złożeniu wypowiedzenia lub zakończeniu okresu ochrony OC przypisanego do samochodu OC nabywca musi niezwłocznie ubezpieczyć pojazd we własnym zakresie.

Prawie 5000 zł kary w przyszłym roku!

- Kary za brak OC są wysokie, ale i tak niewielkie w porównaniu z wartością potencjalnych szkód spowodowanych nieubezpieczonym pojazdem. Każdy kierowca powinien pamiętać, że jeżdżąc autem bez OC naraża się na gigantyczne problemy finansowe. W takiej sytuacji na sprawcę kolizji czy wypadku spada rekompensata poszkodowanym skutków zdarzenia drogowego. Ku przestrodze można podać ciekawą statystykę: według twardych danych sprawcy bez OC aż 3-krotnie częściej powodują wypadek z ofiarami śmiertelnymi ¬– zauważa Jakub Nowiński z Superpolisy.

AC nie zmienia nowego właściciela

Co dzieje się z OC po sprzedaży lub zakupie samochodu ? Kwestię tę wyjaśnia ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warto zapoznać się z jej treścią, tym bardziej, że zasady przedłużania umowy zawartej przez kogoś innego różnią się od tych, które obowiązują w przypadku samodzielnego zakupu ubezpieczenia.Oto 7 kluczowych zasad dotyczących OC po sprzedaży czy zakupie samochodu.Brak wspomnianego w ostatnim punkcie samodzielnego zakupu kolejnego OC skutkuje przerwą w ubezpieczeniu. W takiej sytuacji, od pierwszego dnia bez polisy, należy liczyć się z karą nałożoną przez UFG.Nowy rok najprawdopodobniej przyniesie kolejną podwyżkę kar za brak ubezpieczenia OC dla kierowców z uwagi na wzrost wynagrodzenia minimalnego, od którego zalezą stawki kar. Według zapowiedzi rządu, w 2020 r. najniższa pensja ma wzrosnąć z 2250 do 2450 zł brutto. Jeśli taki scenariusz stanie się faktem, od stycznia maksymalna kara dla właścicieli samochodów osobowych wyniesie 4900 zł. Dla porównania: to o 400 zł więcej niż obecnie i aż o… 1400 zł niż 5 lat temu!Na karę w maksymalnej wysokości muszą szykować się kierowcy osobówek – stawki dla kierowców ciężarówek i jednośladów są inne - którzy nie mają ważnego OC dłużej niż 14 dni. Opłaty są mniejsze, gdy brak polisy trwa krócej. Do 3 dnia włącznie naliczane jest 20% stawki, zaś od 4 do 14 dnia połowa pełnej kary.Autocasco (AC) - podobnie m.in. assistance czy komunikacyjne NNW - jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W związku z tym to nie ustawa, lecz zasady określane przez poszczególnych ubezpieczycieli określają, co dzieje się z polisą, gdy samochód zmieni właściciela. Niekiedy możliwe jest przeniesienie ubezpieczenia na nabywcę, ale powszechna jest na rynku praktyka, zgodnie z którą odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń kończy się w dniu sprzedaży pojazdu.