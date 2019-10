Przygotuj auto na jesień

Mamy jesień, a to nieuchronnie oznacza coraz gorsze warunki pogodowe. To trudny czas dla kierowców, którzy powinni nie tylko zachować na drodze szczególną ostrożność, ale również przygotować się do ich przemierzania. Co wymaga uwagi? Jak przygotować auto do jesieni, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu? Oto kilka wskazówek.

Przygotuj szyby i wycieraczki na złe warunki pogodowe

Zadbaj o uszczelki w samochodzie

Kliknij, aby powiekszyć fot. swa182 - Fotolia.com

Przeprowadź przegląd świateł

czy wszystkie włączają się i wyłączają bez żadnych problemów,

czy mają odpowiednią moc,

czy żarówki są ustawione pod takim kątem, aby nie oślepiać innych kierowców.

Zaplanuj wymianę opon lub sprawdź stan aktualnego ogumienia

Wykup assistance samochodowe

Statystyki publikowane przez policję potwierdzają, że do największej ilości nieszczęśliwych zdarzeń drogowych dochodzi w czasie pochmurnych i deszczowych dni. I nie jest to właściwie żadnym zaskoczeniem - złe warunki pogodowe nie tylko zmniejszają widoczność i zdolność postrzegania przeszkód, ale również obnażają wszelkie niedopatrzenia w serwisowaniu i zabezpieczaniu pojazdu. Prawdą jest również, że przed zdarzeniami losowymi trudno się bronić, ale niewątpliwie można zminimalizować ryzyko ich wystąpienia oraz zabezpieczyć siebie i auto przed ich następstwami.Jesienne mgły, deszcze, a także woda unosząca się spod kół - to wszystko wywiera negatywny wpływ na widoczność na drodze. Z tego też względu należy zadbać m.in. o przejrzystość szyb tak, aby nie było na nich zabrudzeń zasłaniających to, co dzieje się na zewnątrz auta. Warto zatem pamiętać o regularnym myciu szyb w aucie, zwracając szczególną uwagę na szybę przednią oraz lusterka. Zwróć też uwagę na pióra wycieraczek; nie mogą być ani wyszczerbione, ani popękane (w takim przypadku należy wymienić je na nowe). Przed jazdą sprawdź, czy nie zostawiają brudnych zacieków. Jeśli tak, musisz je umyć – możesz do tego wykorzystać płyn do szyb, który dodatkowo działa odtłuszczająco.Jesienią wilgoć w powietrzu znacznie rośnie i łatwo dostaje się do samochodów, zwłaszcza jeśli te nie są odpowiednio zabezpieczone. W związku z tym już w październiku należy sprawdzić stan wszystkich uszczelek w samochodzie – zwróć uwagę, czy nie mają nigdzie dziur i czy nie odstają od reszty karoserii lub szyb. Pamiętaj też o dokładnym umyciu gumowych części uszczelek – nawet niewielkie drobinki piasku, kurzu czy drobne kamyki mogą zmniejszyć szczelność nadwozia i tym samym doprowadzić do zawilgocenia fotelów samochodowych, a nawet układu elektrycznego wewnątrz pojazdu. Po skończonym czyszczeniu użyj dodatkowo preparatu silikonowego lub glicerynowego, którego zadaniem jest uszczelnienie szyb oraz drzwi.Pochmurna i mglista pogoda sprawia, że coraz większe znaczenie na drodze ma poprawne używanie świateł, dostosowane do warunków pogodowych. Przede wszystkim, w warunkach o ograniczonej widoczności, w terenie zabudowanym należy używać świateł mijania, a nie świateł do jazdy dziennej ani tym bardziej świateł przeciwmgłowych. Światła do jazdy dziennej mają bowiem zbyt małą moc, natomiast przeciwmgłowe mogą łatwo oślepić innych kierowców i należy ich używać tylko wtedy, gdy w pobliżu nie ma żadnego innego źródła światła. Pamiętaj więc, aby sprawdzić, czy wszystkie rodzaje oświetlenia działają prawidłowo, to znaczy:Przegląd świateł możesz przeprowadzić w warunkach domowych – potrzebna Ci będzie tylko pomoc drugiej osoby. Jeśli będziesz musiał wymienić żarówkę w aucie, upewnij się, że wiesz, pod jakim kątem należy ją wstawić.Jesień idealny czas, w którym warto zaplanować wymianę opon na zimowe. Padający deszcz i niskie temperatury – zwłaszcza rano i wieczorem – mogą powodować, że drogi będą coraz bardziej śliskie i niebezpieczne. Opony letnie wykonane z twardej gumy z i mniejszym bieżnikiem nie będą w stanie odpowiednio trzymać się jezdni, co może skutkować zwiększoną drogą hamowania, a nawet doprowadzić do stłuczki lub wypadku. Lepiej więc w październiku lub listopadzie zmienić ogumienie samochodu na zimowe o lepszej przyczepności na śliskiej drodze. Opony zimowe mają bowiem więcej żłobień na bieżniku, a dodatkowo są wykonane z bardziej elastycznego materiału. Jesień to również czas, kiedy znacznie łatwiej o awarie i uszkodzenia ogumienia.Wszystkie czynności sprawdzające i poprawiające stan techniczny pozwolą Ci zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, ale nie są gwarancją stuprocentowego wyeliminowania ewentualnego wypadku lub stłuczki. Choć nie możesz przewidzieć zdarzenia losowego, łatwo zabezpieczysz się przed jego skutkami, wykupując ubezpieczenie z bogatym pakietem assistance. Co dzięki niemu zyskujesz?Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie samochodu do warsztatu. Pomoc przy montażu zapasowego koła, gdy jedna z opon uległa uszkodzeniu w trakcie jazdy.Pomoc przy organizacji samochodu zastępczego, gdy musisz zrezygnować z dalszej z dalszej podróży swoim autem. To tylko niektóre przykłądy świadczeń jakie przysługują w ramach pomocy assistance.Wyniki Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska pokazują, że to właśnie assistance samochodowy jest najpopularniejszy wśród Polaków – posiada je 91% kierowców, a 87% badanych uważa, że holowanie pojazdu jest najbardziej przydatnym świadczeniem. Warto rozszerzyć podstawową polisę OC o świadczenia assistance, by w razie awarii lub kolizji móc skorzystać z szeregu przydatnych świadczeń.