Jeśli auto na abonament, to crossover lub SUV. Który najpopularniejszy?

O tym, że wśród polskich kierowców SUV-y i crossovery cieszą się wyjątkową popularnością, wiadomo już od dawna. Potwierdzeniem tego trendu jest zestawienie najpopularniejszych samochodów wybieranych przez użytkowników Carsmile. Aż sześć modeli, które uplasowały się w czołowej dziesiątce zestawienia, to przedstawiciele tych dwóch segmentów. Na pierwszym miejscu Nissan Qashqai, a na kolejnych pozycjach Hyundai Tucson, Volvo XC60 oraz Toyota C-HR.

- Rosnąca popularność SUV-ów i crossoverów to trend, który obserwujemy w Polsce już od kilku lat. W przypadku wynajmu oraz sprzedaży samochodów przez internet trend ten jest dużo silniejszy niż na całym rynku. Po pierwsze, z możliwości zakupu samochodu online korzystają ludzie relatywnie młodzi, którzy łatwiej ulegają aktualnym modom. Po drugie, platforma online umożliwia porównanie miesięcznych kosztów, dzięki czemu widać, że crossvery są po prostu dużo tańsze w użytkowaniu niż na przykład samochody kompaktowe o zbliżonej cenie katalogowej – wyjaśnia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 10 najpopularniejszych aut Na pierwszej pozycji uplasował się Nissan Qashqai

Za co kochamy crossvery i SUVy?

– Są masywne, więc dają większe poczucie bezpieczeństwa. Wyższe siedzenie poprawia widoczność. Wygodnie się wsiada i wysiada, ale też siedzi, co znacznie poprawia komfort podczas długiej jazdy. Łatwiej też umieścić dzieci w fotelikach. Kolejna zaleta to spore bagażniki – wylicza Adam Włodarz, odpowiedzialny w Carsmile za testowanie samochodów.

W zestawieniu opracowanym przez Carsmile ujęto 20 modeli samochodów, które stanowią najczęstszy wybór użytkowników decydujących się wykupić abonament na samochód . 10 z nich to właśnie SUV-y i crossovery. Jak już wspomniano we wstępie, całkowicie zdominowały one początek rankingu. Pierwsze miejsce należało do crossovera (Nissan Qashqai), a kolejne zajęły SUV-y: Hyundai Tucson i Volvo XC 60. Tuż za podium uplasował się kolejny crossover – Toyota C-HR. 7. miejsce należało do Dacii Duster, a 9. do Forda Kuga.Zestawienie przygotowane przez Carsmile pozwala przyjrzeć się również kosztom, jakie generuje abonament na najczęściej wybierane auta. Przykładowo, zwycięzca rankingu Carsmile, Nissan Qashqai , ma cenę katalogową wynosząca ok. 100 tys. zł brutto. Miesięczny abonament na 3 lata dla osoby fizycznej wersji Acenta to koszt 1417 zł brutto z ubezpieczeniem i assistance (umowa na 3 lata, wkład własny 10 tys. zł). Skoda Octavia Sedan w wersji Ambition, mająca zbliżoną cenę katalogową, kosztuje w wynajmie już 1893 zł miesięcznie dla tych samych warunków umowy wynajmu. Crossver jest więc o prawie 480 zł tańszy od popularnego kompaktu. Taka różnica w cenie abonamentu wynika przede wszystkim z faktu, że crossvery znacznie wolniej tracą na wartości, m.in. dlatego, że są oszczędniej eksploatowane i ich podaż na rynku jest wciąż relatywnie niska.Nissan Qashqai to weteran rynku crossoverów, bo jego pierwsza generacja debiutowała na rynku w 2006 roku. Wtedy wszyscy pukali się w czoło na wieść, że ma on zastąpić w gamie Nissana nie tylko Primerę ale także kompaktową Almerę. Dzisiaj nikt się już nie śmieje z takich decyzji, a grupa producentów, którzy nie oferują w Europie już aut klasy D rośnie, podobnie jak liczba crossoverów i SUV-ów, bo jest ich już na rynku przeszło 100.Skąd bierze się tak duża popularność „podwyższanych” samochodów wśród Polaków?Przeprowadzał już m.in. testy Nissana Qashqaia oraz Hyundaia Tucsona.Lista najczęściej wybieranych modeli samochodów w 2019 roku przez użytkowników Carsmile wygląda następująco. W nieco większym zestawieniu, tj. TOP20, znalazło się: siedem SUV-ów, 7 samochodów kompaktowych, a także 3 crossovery oraz pojedyncze modele z segmentu A, B i D.