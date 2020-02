Najtańsze ubezpieczenie samochodu. Ranking I 2020

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl prezentuje najnowsze zestawienie ubezpieczycieli, którzy w pierwszym miesiącu tego roku zaoferowali nam najtańsze ubezpieczenie samochodu. Doświadczenia ekspertów pokazują, że wyniki rankingów pojawiających się na przełomie roku bywają bardzo interesujące. Tak jest również i w tym przypadku.

Jak wybrano liderów w zakresie najtańszego OC, AC i NNW?

obowiązkowego ubezpieczenia OC,

pakietów OC + NNW,

pakietów OC + AC oraz

pakietów OC + AC + NNW.

„Najniższy wynik, czyli 0,00 punktów, oznaczałby, że zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach (uwzględniających tę firmę) ulokował się na ostatniej pozycji. Z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe z 5 punktami musiałoby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem. Nasze doświadczenie potwierdza jednak, że wyniki na poziomie 0,00 lub 5,00 punktów są mało prawdopodobne”.

Po najtańsze ubezpieczenie samochodu do Link4

w rankingu polis OC: Link4 - 4,14 pkt.

- 4,14 pkt. w rankingu pakietów OC + NNW: Link4 - 4,00 pkt.

- 4,00 pkt. w rankingu pakietów OC + AC: Link4 - 4,35 pkt.

- 4,35 pkt. w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Link4 - 4,14 pkt.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu tańsze było wszędzie

Aviva - spadek o 14%

Benefia - spadek o 19%

Generali - spadek o 23%

Link4 - spadek o 23%

MTU24 - spadek o 8%

Proama - spadek o 28%

UNIQA - spadek o 6%

Wiener - spadek o 13%

You Can Drive - spadek o 16%

„Wyniki styczniowego rankingu OC AC NNW stanowią dowód, że oferta Link4 jest bardzo konkurencyjna pod względem cenowym. Warto zwrócić uwagę, że w tym miesiącu Link4 dość wyraźnie wyprzedził ubezpieczycieli zajmujących drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii. Chodzi o takie firmy i marki ubezpieczeniowe jak Aviva czy You Can Drive.” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Styczniowa analiza - podobnie jak wszystkie poprzednie zestawienia autorstwa Ubea.pl - bierze pod lupę cztery kategorie ubezpieczeń. Ocenie ekspertów podlegają ceny:W najnowszym rankingu, zgodnie z tradycją, analizowani ubezpieczyciele mogli uzyskać od 0,00 punktów do 5,00 punktów (skala ocen dla każdej kategorii).Jak wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl:Analizą objęto dziewięciu ubezpieczycieli: You Can Drive, Link4, MTU24, Benefię, Avivę, Proamę, UNIQA, Generali oraz Wiener.Jak pisze Ubea.pl, rankingowe zwycięstwo jednego z ubezpieczycieli na początku nowego roku może być ważnym sygnałem dla jego konkurentów. Które towarzystwo ubezpieczeniowe sprzedawało zatem najtańsze ubezpieczenie OC oraz pakiety komunikacyjne w styczniu 2020 r.? Oto zestawienie poszczególnych kategorii.Poczwórne zwycięstwo Link4 w styczniowym rankingu jest na pewno zaskoczeniem. Jeszcze miesiąc temu ta marka wygrała tylko dwie kategorie (OC i AC + AC).Ze względu na wspominany już wcześniej spadek średniego kosztu polis OC w styczniu 2020 r. warto sprawdzić, jak taka przeciętna składka zmieniała się w dłuższej perspektywie. Eksperci Ubea.pl obliczyli, że od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. przeciętny cena OC u poszczególnych ubezpieczycieli spadła następująco: