Bezpieczeństwo na drodze: liczba wypadków drogowych znowu rośnie

Miniony rok był już drugim z rzędu, w którym odnotowano wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile osób nie straciłoby życia, gdyby bezpieczeństwo naszych rodaków wyglądało na przykład tak, jak w Norwegii, Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii.

Bezpieczeństwo na drodze znowu się pogarsza

2009 r. - 4 572

2010 r. - 3 907

2011 r. - 4 189

2012 r. - 3 571

2013 r. - 3 357

2014 r. - 3 202

2015 r. - 2 938

2016 r. - 3 026

2017 r. - 2 831

2018 r. - 2 862

2019 r. - 2 897

"Wzrost liczby śmiertelnych ofiar wypadków z 2019 r. względem poprzedniego roku nie był bardzo znaczący. Problemem jest jednak przerwanie spadkowego trendu, do którego doszło w 2018 r. Tymczasem polskie wyniki dotyczące drogowej śmiertelności powinny systematycznie spadać, bo nadal są znacznie gorsze od unijnej średniej” - zauważa Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Łotwa,

Chorwacja,

Bułgaria,

Rumunia.

Statystyki wypadków przekładają się na rodzinne tragedie

około 400 osób rocznie, jeśli poziom śmiertelności na polskich drogach osiągnąłby wartość odnotowaną dla Węgier

około 500 osób rocznie, jeżeli poziom śmiertelności na polskich drogach osiągnąłby wartość notowaną w Czechach

około 1000 osób rocznie, jeśli poziom śmiertelności na polskich drogach osiągnąłby wartość odnotowaną dla całej Unii Europejskiej

około 1350 osób rocznie, jeżeli poziom śmiertelności na polskich drogach osiągnąłby wartość notowaną w Niemczech i Hiszpanii

około 1700 osób rocznie, jeśli poziom śmiertelności na polskich drogach osiągnąłby wartość odnotowaną dla Irlandii oraz Danii

około 2100 osób rocznie, jeżeli poziom śmiertelności na polskich drogach osiągnąłby wartość notowaną w Norwegii.



„Z realistycznego punktu widzenia szybkie osiągnięcie takiego poziomu bezpieczeństwa na drodze jak np. w Norwegii czy Wielkiej Brytanii jest oczywiście mało prawdopodobne. Bardziej realny wydaje się długookresowy cel, jakim jest unijna średnia pod względem liczby ofiar śmiertelnych na 1 milion osób” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Statystyki Komendy Głównej Policji wskazują, że począwszy od 2012 roku liczba śmiertelnych wypadków drogowych , do których dochodziło na terenie naszego kraju, systematycznie spadała. Niestety, w 2018 roku znowu pojawiły się wzrosty, a ubiegłe 12 miesięcy przyniosło ich kontynuację. Oto, jak prezentują się szczegółowe dane w tym zakresie:Porównanie polskich statystyk w zakresie wypadków drogowych z informacjami napływającymi z innych krajów Unii Europejskiej prowadzi do dość niewesołego wniosku - wyższą śmiertelność niż w Polsce notuje się tylko w czterech krajach Są to:Aby lepiej zilustrować skalę problemu związanego z bezpieczeństwem na drodze, eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl przygotowali przemawiające do wyobraźni obliczenia. Poprzez poprawę bezpieczeństwa można by uratować: