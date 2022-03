Ford i Erwin Hymer Group nawiązują strategiczne partnerstwo

Artykuł sponsorowany Ford Transit przez lata budował swoją pozycję na rynkach w Europie i Stanach Zjednoczonych, zdobywając w tym czasie uznanie klientów i wiele prestiżowych nagród. Ostatnio amerykańska marka wzbogaciła gamę modeli Transit o nowe warianty, w tym Custom Nugget Active oraz Trawl, a także bardziej wytrzymałe wersje Transit Custom. Pojazdy zyskały tak dużą popularność, że Ford ogłosił trzykrotne zwiększenie produkcji w roku modelowym 2022. Teraz europejska gama Transita wzbogaci się o więcej wariantów zorientowanych na wypoczynek. Ford Transit przez lata budował swoją pozycję na rynkach w Europie i Stanach Zjednoczonych, zdobywając w tym czasie uznanie klientów i wiele prestiżowych nagród. Ostatnio amerykańska marka wzbogaciła gamę modeli Transit o nowe warianty, w tym Custom Nugget Active oraz Trawl, a także bardziej wytrzymałe wersje Transit Custom. Pojazdy zyskały tak dużą popularność, że Ford ogłosił trzykrotne zwiększenie produkcji w roku modelowym 2022. Teraz europejska gama Transita wzbogaci się o więcej wariantów zorientowanych na wypoczynek.

Umowa pomiędzy Fordem i Erwin Hymer Group (EHG) – jednym z wiodących producentów pojazdów rekreacyjnych – obejmuje dostawę modeli Transit w wersji furgon oraz podwozie do zabudowy, a także samochodów dostawczych Ford Transit Custom kombi. EHG na bazie dostarczonych pojazdów będzie budował kampery typu van, kampery półzintegrowane i kampery typu alkowa.“Ford ma wieloletnie doświadczenie oraz pasję do kamperów. Cieszymy się, że Transit oraz Transit Custom, a w szczególności nowe wersje Active i Trawl, spodobały się Erwin Hymer Group. Jako marka zyskaliśmy kolejnego silnego partnera w jednym z najszybciej rozwijających się segmentów europejskiego rynku,“ – wyjaśnia Hans-Jörg Klein, wiceprezes zarządu Ford-Werke GmbH.Pojazdy dla EHG będą produkowane w zakładzie w Kocaeli w Turcji. Obie firmy spodziewają się wysokiego popytu, gdyż w ciągu ostatnich ośmiu lat ten segment rynku stale się rozwijał. Co ciekawe, nie jest to pierwszy przypadek współpracy Forda i EHG. Na początku lat 80 Ford Transit służył jako baza dla Hymercar – pierwszego kampera marki Hymer. Również w 2004 roku Ford dostarczał pojazdy, będące bazą dla kamperów Hymer. Dwie serie Forda Transita przekonały nas o swojej przydatności. Jestem pewien, że klienci docenią ich wszechstronność, innowacyjne systemy wspomagania kierowcy, oraz atrakcyjną stylistykę. Ford ma również jasną strategię rozwoju pojazdów użytkowych w Europie, co naszym zdaniem jest niezbędne do dalszego budowania długoterminowego partnerstwa,” – podsumowuje Martin Brandt, dyrektor generalny Erwin Hymer Group.