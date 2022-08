Płyn do układów chłodzenia - jak wybrać odpowiedni do Twojego samochodu?

Artykuł sponsorowany Wymiana płynu chłodniczego, to niezwykle ważny element dbania o nasz samochód. Żeby nasz układ chłodzenia nie został uszkodzony, przez już nieważny płyn chłodniczy musimy przede wszystkim wiedzieć, w jakiej technologii płyn został wyprodukowany. Wymiana płynu chłodniczego, to niezwykle ważny element dbania o nasz samochód. Żeby nasz układ chłodzenia nie został uszkodzony, przez już nieważny płyn chłodniczy musimy przede wszystkim wiedzieć, w jakiej technologii płyn został wyprodukowany.

Płyn do układów chłodzenia - czym różnią się od siebie płyny chłodnicze?

Kolor płynu chłodniczego, czy ma dla nas znaczenie?

Wymiana płynu chłodniczego, co warto wiedzieć?

Dodatkowo wiele informacji możemy znaleźć w instrukcji pojazdu, jeśli chcemy mieć pewność, że wszystko, co związane z zakupem i wymianą płynu chłodniczego przeprowadzamy we właściwy sposób. https://intercars.pl/ Warto także pamiętać, że do kupienia mamy koncentrat płynu i kilka rodzajów płynów przeznaczonych do układu chłodzenia.Podstawową różnicą jest to, w jakiej technologii wykonano płyn chłodniczy. Każde z nich mogą mieć w składzie kwasy nieorganiczne lub kwasy organiczne. Pierwsze z nich, to płyny wyprodukowane w technologii IAT. Taki rodzaj zapewnia wysoką ochronę przed korozją i zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego. Jednakże takie płyny zawierają krzemiany, których wytrącanie się obniża jakość ich działania. Z tego powodu płyny chłodnicze IAT należy wymieniać, co dwa lata, aby nie doprowadzić do awarii silnika.Płyn do chłodnic może być także wyprodukowany w technologii OAT, która jest nowsza i ma podwyższoną trwałość, za sprawą braku krzemianów w składzie i poprzez użycie do produkcji kwasów organicznych. Z tego powodu tego rodzaju płyny mogą być wymieniane nawet co 5 lat. Tu jednak należy pamiętać, że ten płyn do chłodnic nie jest przeznaczony do starszych samochodów, które mają lutowane chłodnice.Warto także zaznaczyć, że jeśli wystąpi konieczność uzupełnienia, któregoś z płynów, to ten znajdujący się w układzie chłodniczym i ten dolewany muszą być wykonane w tej samej technologii.Każdy płyn chłodniczy https://intercars.pl/szukaj/plyny-do-ukladow-chlodzenia-303/ może różnić się swoim kolorem, ale to nie musi oznaczać, że jest wykonany w innej technologii, lub ma inny skład. Płyn chłodzący jest intensywnie barwiony, aby pomagać w lokalizacji przecieków w układzie chłodzenia, ale głównie barwienia mają rolę ozdobną i zapobiegają przed przypadkowym spożyciem. W sklepach można jednak zobaczyć, że wśród płynów chłodniczych w różnych kolorach, to te wykonane w technologii IAT mają kolory niebieskie i zielone, a wersje OAT można znaleźć w kolorach czerwonych, różowych, czy fioletowych. To pomaga szybko zlokalizować gotowy płyn do układu chłodniczego, którego potrzebujemy. Zawsze jednak trzeba przeczytać etykietę, aby mieć stuprocentową pewność.Na wymianę płynu chłodniczego warto umówić się w warsztacie, żeby z całej powierzchni układu chłodzenia usunięty został stary płyn wraz z zasadami ochrony środowiska. Co więcej, wśród płynów chłodniczych można wyróżnić te, które są uniwersalne, dzięki czemu sprawdzą się w każdej chłodnicy i nie będą zamarzać, ani przegrzewać się w warunkach klimatycznych panujących w naszym kraju. W sklepach możemy także znaleźć płyn do układów chłodzenia, który wyprodukowany jest z przeznaczeniem do chłodnic samochodowych wykonanych z aluminium, miedzi lub mosiądzu.Przed wymianą płynu chłodniczego warto sprawdzić jego poziom w samochodzie oraz rodzaj płynu. Do chłodnicy możemy także użyć koncentratu, który mieszamy z wodą destylowaną. Wybór koncentratu przy większych ilościach może okazać się dla nas korzystniejszy cenowo.