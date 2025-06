Ceny OC w II kw. 2025 bez zmian w skali kraju

W II kwartale 2025 roku średnia cena OC wyniosła 674 zł - wynika z danych CUK. To niemal tyle samo co w I kwartale, ale o 6% więcej r/r. Na poziomie województw i miast ceny dość mocno się różnią.

Przeczytaj także: Cena OC w V 2025 wzrosła o 10,6% r/r

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie ceny OC były najwyższe w II kw. 2025?

Kierowcy w jakim wieku płacą najwięcej za OC?

Jakie są najczęściej ubezpieczane marki aut elektrycznych i spalinowych?



Zmiany cen OC w województwach i miastach – duże różnice regionalne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Skoki procentowe w średniej składce OC w II kw. 2025 W porównaniu z I kwartałem 2025 największy spadek cen OC odnotowano w województwie lubuskim (z 702 zł do 647 zł, spadek o 7,8%) oraz zachodniopomorskim (−4,3%). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Różnice między miastami – nawet 400 zł różnicy w jednym województwie

Top 3 najdroższe miasta pod względem OC:

Koszalin – 1004 zł Wrocław – 982 zł Gdańsk – 947 zł

Top 3 najtańsze miasta pod względem OC:

Przeworsk – 353 zł Wałcz – 504 zł Kłobuck – 557 zł

Choć średnie ceny OC w skali kraju utrzymują się na stabilnym poziomie względem pierwszego kwartału, to pod tą powierzchowną równowagą kryją się różnice lokalne. W tak dynamicznych warunkach rośnie znaczenie porównywania ofert. Dla kierowcy oznacza to konkretne oszczędności, bo różnice w cenie tej samej polisy mogą sięgać nawet kilkuset złotych – podkreśla Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena OC - podział wg wieku Najwyższe średnie ceny płacili kierowcy w wieku 18–24 lata – aż 1563 zł, co stanowi niemal trzykrotność średniej krajowej i ponad dwukrotnie więcej niż osoby w wieku 35–54 lata. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Młodzi płacą najwięcej – różnice w cenach OC zależnie od wieku kierowcy

Golf królem polis, elektryki rosną w siłę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 5 najczęściej ubezpieczanych marek aut spalinowych w II kw. 2025 W drugim kwartale 2025 roku najczęściej ubezpieczanym modelem w Polsce był Volkswagen Golf IV (1997–2003) – średnia składka OC wyniosła 647 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 5 najczęściej ubezpieczanych marek aut elektrycznych w II kw. 2025 Wśród samochodów elektrycznych top pięć najpopularniejszych aut to: i3 (BMW), e-Niro (Kia), Kona (Hyundai), Leaf (Nissan) oraz ZOE (Renault). Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Lokalna dynamika, wysokie składki dla młodych i stabilność klasyków

Przeczytaj także: Cena OC w IV 2025 przekroczyła kolejną barierę

W porównaniu z I kwartałem 2025 największy spadek cen OC odnotowano w województwie lubuskim (z 702 zł do 647 zł, spadek o 7,8%) oraz zachodniopomorskim (−4,3%). Największy wzrost wystąpił w opolskim – o 10,8% (z 631 zł do 699 zł). W większości województw zmiany nie przekraczały 1–2%, co potwierdza stagnację na tym poziomie.W skali województw najdrożej pozostaje na Dolnym Śląsku (829 zł), a najtaniej w Świętokrzyskiem (538 zł). To ta sama sytuacja, co w pierwszym kwartale – choć różnice między regionami wciąż się pogłębiają.Jeszcze większe zmienności widać wśród miast wojewódzkich. Największy spadek składek OC zanotowano w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim – aż o 7%. Największy wzrost dotyczył Olsztyna, gdzie średnia cena OC wzrosła aż o 7% (z 746 zł do 801 zł). Najdroższym miastem wojewódzkim pozostaje Wrocław (982 zł), a najtańszym – Lublin (692 zł).Analiza danych zebranych od prawie miliona klientów – kupujących polisy zarówno online, przez Contact Center, jak i w placówkach stacjonarnych – pokazuje, jak zróżnicowany jest rynek. W woj. mazowieckim różnica między Warszawą (881 zł) a Przeworskiem (353 zł) przekracza 500 zł. W zachodniopomorskim mieszkańcy Koszalina płacili 1004 zł, podczas gdy w Wałczu – zaledwie 504 zł. W śląskim OC w Bielsku-Białej kosztowało 882 zł, podczas gdy w Kłobucku 557 zł.Podobne różnice występują w wielu regionach – w dolnośląskim najwięcej płacili mieszkańcy Wrocławia (982 zł), a najmniej – Ząbkowic Śląskich (631 zł). To pokazuje, jak bardzo lokalizacja wpływa na cenę polisy – nawet w obrębie tego samego województwa.W II kwartale 2025 roku składki OC silnie różnicowały się także ze względu na wiek kierowcy. Najwyższe średnie ceny płacili kierowcy w wieku 18–24 lata – aż 1563 zł, co stanowi niemal trzykrotność średniej krajowej i ponad dwukrotnie więcej niż osoby w wieku 35–54 lata. Wysokie ceny dla młodych kierowców to efekt statystycznie wyższego ryzyka wypadków oraz krótkiej historii ubezpieczeniowej.Dla porównania, osoby w wieku 25–34 lata płaciły średnio 790 zł, a kierowcy w grupie 35–44 lata – 641 zł. Najniższe składki odnotowano w grupie wiekowej 55–64 lata – 573 zł, a nieco więcej płacili kierowcy powyżej 64. roku życia (622 zł).Wyjątkiem są osoby poniżej 18. roku życia – ich średnia składka to tylko 309 zł, co wynika z marginalnej liczby ryzyk i szczególnych warunków współwłasności pojazdów.W drugim kwartale 2025 roku najczęściej ubezpieczanym modelem w Polsce był Volkswagen Golf IV (1997–2003) – średnia składka OC wyniosła 647 zł. Tuż za nim uplasował się Golf V (2003–2008) z wyraźnie wyższą składką – 747 zł. Na trzecim miejscu znalazła się Opel Corsa D (2006–2011) – 648 zł. Dalsze miejsca zajęły: Ford Fiesta (2008–2012) – 640 zł, Fiat Panda (2003–2013) – 518 złWśród samochodów elektrycznych top pięć najpopularniejszych aut to: i3 (BMW), e-Niro (Kia), Kona (Hyundai), Leaf (Nissan) oraz ZOE (Renault). Średnia składka OC dla tych pojazdów waha się od około 562 zł (e-Niro) do 699 zł (Kona), co wskazuje, że mimo różnic konstrukcyjnych i wartości rynkowej, koszt ubezpieczenia OC w przypadku aut elektrycznych pozostaje stosunkowo zbliżony.Drugi kwartał 2025 roku potwierdził, że średnie ceny OC w Polsce przestały rosnąć z kwartału na kwartał. Jednak w skali roku nadal obserwujemy wyraźny trend wzrostowy, co przekłada się na wyższe koszty dla kierowców. Różnice między miastami i województwami są nadal znaczące – podobnie jak wpływ wieku kierowcy i modelu pojazdu na cenę ubezpieczenia. Dane pokazują też, że auta klasyczne i elektryczne mogą dziś współistnieć pod względem ubezpieczeniowym, a ceny polis dla EV są bardziej zbliżone do średniej, niż można by przypuszczać.