Licznik Elektromobilności: rekordowe wzrosty na polskim rynku e-mobility

170 713 osobowe samochody BEV i PHEV jeździły po polskich drogach na koniec maja 2025 roku - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. Liczba punktów ładowania wynosi obecnie 9 814.

Bardzo dobrą wiadomością jest uruchomienie naboru wniosków do programu wsparcia zakupu pojazdów ciężarowych. Pierwsze tygodnie pokazały wprawdzie, że w programie trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany, ale cieszy fakt, że nasi przewoźnicy wreszcie będą mogli konkurować z przewoźnikami z innych krajów, gdzie takie dopłaty funkcjonują od dłuższego czasu. Warto też wspomnieć o dużym zainteresowaniu programami dopłat do infrastruktury i ładowarek dedykowanych pojazdom ciężarowym, bo – co zawsze podkreślamy – bez nich nie będzie sukcesu w przechodzeniu na zeroemisyjny transport. Wyczekiwane uruchomienie obu programów tj. „NaszEauto” oraz wsparcia zakupu zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych to duża satysfakcja i efekt wielomiesięcznych, a może nawet kilkuletnich zabiegów PZPM nad wprowadzeniem dopłat w tych obszarach – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Biorąc pod uwagę ostatnie zapowiedzi administracji centralnej, z jednej strony cieszy zapowiedź realizacji jednego z kluczowych postulatów PSNM, czyli rozszerzenia programu „NaszEauto” o pojazdy kategorii N1, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój komercyjnego, zeroemisyjnego transportu w Polsce. Z drugiej strony z pewnym zaskoczeniem przyjęliśmy plany ograniczenia budżetu programu – zapowiedź ta została sformułowana bez uprzednich konsultacji z przedstawicielami rynku oraz bez przeprowadzenia pogłębionej analizy realnych możliwości absorpcji pierwotnie zakładanych środków. Od początku b.r. dostrzegamy dynamiczny wzrost zainteresowania Polaków samochodami elektrycznymi. Obowiązujący program wsparcia, dzięki podjęciu szeregu działań popularyzujących ze strony branży, zaczął przynosić wymierne efekty. Branża wyraża gotowość do współpracy z administracją publiczną w celu wspólnej i rzetelnej oceny możliwości optymalnego wykorzystania dostępnego budżetu programu. Mamy nadzieję, że ewentualne zmiany w jego finansowaniu będą poprzedzone otwartym dialogiem z sektorem – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Pod koniec maja 2025 r. po polskich drogach jeździło 170 713 samochodów osobowych z napędem elektrycznym . Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 85 300 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 85 413 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 006 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja składała się z 25 074 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 096 799 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 574 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1481 szt., zaś wodorowe – 93 szt.).Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec maja 2025 r. w Polsce funkcjonowało 9 814 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 33% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 67% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.