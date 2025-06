5 sposobów jak dbać o kondycję baterii w samochodzie elektrycznym

Rzesza osób sceptycznie odnosząca się do rozwoju elektromobilności podnosi często temat zasięgu aut elektrycznych oraz żywotności napędzających je baterii. Jak wskazują eksperci marki CUPRA, o kondycję baterii łatwo zadbać odpowiednio ją eksploatując. Co zaleca się właścicielom elektryków?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w samochodach elektrycznych warto ładować baterię do pełna?

Jakie czynniki atmosferyczne szczególnie źle wpływają na stan akumulatora?

Czy właściciel elektryka może skłonić producenta do wymiany baterii w jego samochodzie?

Naładowanie baterii do pełna za każdym razem może skrócić jej żywotność. Elektryka warto ładować na 100% tylko w przypadku długich podróży, gdzie istnieje ryzyko trudności z dostępem do stacji ładowania . Przy codziennym użytkowaniu samochodu dobrze jest zadbać, aby bateria nie była ładowana na więcej niż 80%. Pozwala to ograniczyć tzw. „stres chemiczny” w ogniwach, szczególnie przy wyższych temperaturach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym aby nie ładować samochodu do 100% jest fakt, iż tempo ładowania po osiągnięciu progu 80% mocno spada aby uniknąć „przeładowania” baterii.Ładowarki prądu stałego (DC) są bardzo szybkie ale ich nadużywanie zwiększa temperaturę baterii i powoduje szybsze zużycie akumulatora. Najlepiej używać ich tylko okazjonalnie, np. w trasie, gdy zależy nam na szybkim naładowaniu pojazdu , a do codziennego ładowania lepiej wybrać podłączenie z prądem przemiennym (AC), najlepiej z domowego wallboxa. Wprawdzie sam proces jest wtedy znacznie dłuższy ale nie ma negatywnych skutków dla akumulatora jak w przypadku ładowarek DC. W ładowarkach marki CUPRA mamy możliwość kontrolowania poziomu ładowania bezpośrednio w smartfonie, dzięki specjalnej aplikacji.Ekstremalne ciepło i zimno źle wpływają na stan akumulatora. W słoneczne, upalne dni lepiej pozostawiać auto w cieniu, a zimą zadbać o to żeby w miarę możliwości było garażowane. Modele CUPRA posiadają systemy zarządzania temperaturą baterii, ale duże znaczenie mają też proste działania kierowcy. W modelach, które posiadają pompę ciepła lub system aktywnego zarządzania temperaturą, ważne jest aby przygotować pojazd do procesu ładowania, czyli zimą ogrzać akumulator i wnętrze, a latem schłodzić pojazd. W ten sposób nie tylko oszczędza się energię, którą można wykorzystać podczas jazdy, ale też zyskuje dodatkową wydajność akumulatora.Jeśli auto ma stać nieużywane przez dłuższy czas na przykład przez kilka tygodni lub miesięcy, idealny poziom naładowania to ok. 50%. Warto pamiętać, aby nie zostawiać nieużywanego auta EV na dłużej z pełni naładowanym akumulatorem lub z poziomem baterii bliskim zera.Agresywna jazda z częstym przyspieszaniem i hamowaniem zwiększa zapotrzebowanie na moc, a to wpływa negatywnie na kondycję baterii. Płynna jazda i odpowiednie korzystanie z rekuperacji nie tylko zwiększają zasięg, ale także ograniczają mikrozmiany temperaturowe w ogniwach. Rekuperacja w samochodach elektrycznych umożliwia odzyskanie części energii powstałej w momencie hamowania, przetworzenie jej w energię elektryczną i ponowne wykorzystanie a tym samym pozwala zwiększyć pokonywany zasięg samochodu.Regularne serwisowanie i korzystanie z dedykowanej diagnostyki to dodatkowa ochrona przed niepotrzebną degradacją. Pamiętajmy przy tym, że prawo zobowiązuje producentów aut elektrycznych do udzielania gwarancji na akumulatory. Jeśli w czasie gwarancji żywotność baterii w samochodzie elektrycznym zmaleje do 70-80% poziomu deklarowanego przez producenta, możemy ubiegać się o wymianę akumulatora na nowy. Co istotne, w wielu gwarancjach określany jest również limit kilometrów (100-200 tys.), po którego przekroczeniu gwarancja jest nieważna.