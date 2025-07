Wybierasz się na motocyklową wyprawę? Koniecznie sprawdź opony

Sezon motocyklowy 2025 trwa w najlepsze, a wraz z rosnącą popularnością jednośladów rośnie także oferta opon dopasowanych do różnych typów motocykli - od adventure, przez sportowo-turystyczne, po elektryczne maszyny. Kluczowym elementem bezpiecznej i komfortowej jazdy jest regularna kontrola stanu opon oraz ich wymiana w odpowiednim czasie. Wysokiej jakości opony gwarantują trwałość, odporność na ścieranie i odpowiednią przyczepność, co przekłada się na bezpieczeństwo na drodze i przyjemność z jazdy.

Przykazanie główne

Podstawą każdej dłuższej trasy na motocyklu są porządne opony. Sprawdź je dokładnie i dopasuj do stylu swojej jazdy. Kluczowe jest zadbanie, aby rozmiar i indeksy nośności i prędkości były zgodne z homologacją drogową motocykla. Niedopasowanie może nie tylko pogorszyć osiągi i bezpieczeństwo, ale też skutkować problemami prawnymi i ubezpieczeniowymi – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Odpowiednie ciśnienie nie tylko u kierowcy

Sprawdzenie ciśnienia w oponach zajmuje dosłownie kilka minut, a może uratować życie. Jazda na oponach ze zbyt małą ilością powietrza to proszenie się o zniszczenie warstw wewnętrznych opony lub uszkodzenie felgi. Zbyt mocno napompowane natomiast zmniejszają powierzchnię przyczepności do jezdni. A to prosty przepis na zwiększone zagrożenie poślizgiem – wskazuje Piotr Sarnecki.

Zapobiegaj zamiast leczyć

Prędkość, moc oraz przyczepność potrzebna od zaraz… takie wymagania stawiane są przed oponami dedykowanymi dla motocykli. Dbałość o opony jest podstawą dla przyjemności z jazdy i co najważniejsze bezpieczeństwa na drodze. Rynkowa oferta motocykli jest coraz większa. Poza najpopularniejszymi obecnie adventure’ami można wybierać również wśród sportowo-turystycznych, nakedów, cruiserów czy stricte sportowych, a nawet elektrycznych maszyn. Efektem tego jest także powiększanie się oferty opon motocyklowych. Każdy jednoślad wymaga specyficznych parametrów oraz innych technologii służących do produkcji ogumienia.To, co jest wspólne – to dwa punkty styku z drogą, jakimi są opony. Powierzchnia tego styku jest jak dwie piłki tenisowe. Dlatego tak ważna jest ich jakość. O czym należy pamiętać przy ich doborze? Na co zwrócić uwagę przed dłuższą podróżą?Przede wszystkim sprawdź stan opon przed każdą dłuższą podróżą. Zobacz czy opony nie mają uszkodzeń – spękań, wybuleń czy wyrw. Jeżeli opony nadają się do wymiany, to kluczowym jest wybór markowych produktów. Oszczędzanie na jedynym elemencie odpowiadającym za styk motocykla z nawierzchnią jest złudne. Tanie opony niskich osiągów mogą wydawać się interesującą opcją. Jednak trzeba mieć świadomość, że ich poziom jakości sprawia, że nie oferują takiego poziomu bezpieczeństwa, jak opony renomowanych marek.Kolejną kwestią, o której należy pamiętać, jest rygorystyczne pilnowanie odpowiedniego ciśnienia w kołach. Powinna to być pierwsza rzecz, o jaką zadba się podchodząc do motocykla przed każdą podróżą.Opony wysokiej jakości cechują się dużą trwałością i odpornością na ścieranie, co pozwala na eksploatację w różnych warunkach. Regularne sprawdzanie stanu opon i ich wymiana w odpowiednim czasie ma wpływ na żywotność motocykla oraz bezpieczeństwo kierowcy.Motocykle są szczególnie narażone na dynamiczne zmiany kierunku jazdy. Opony, które mają odpowiednią twardość i bieżnik, pozwalają na precyzyjne pokonywanie zakrętów i utrzymanie kontroli nad pojazdem. Dobre opony gwarantują, że motocykl będzie zachowywał się przewidywalnie i stabilnie w zakrętach.Ważną kwestią jest regularne sprawdzanie stanu ogumienia. Pęknięcia, naderwania, ubytki i uszkodzenia boków kwalifikują oponę do natychmiastowej wymiany. Ich łatanie po przebiciu to też tylko tymczasowa opcja, żeby dojechać do warsztatu i dokonać jej wymiany.Opony motocyklowe to element, który w dużym stopniu decyduje o bezpieczeństwie, komforcie i osiągach motocykla. Ich odpowiedni dobór, montaż, stan techniczny i ciśnienie mają kluczowe znaczenie, dlatego warto dbać o nie w sposób szczególny. Regularne kontrole i wymiana opon to inwestycja w bezpieczeństwo na drodze.