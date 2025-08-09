Kosztowna pułapka? Co 4. używane luksusowe auto w Polsce ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku
2025-08-09 10:01
Używane auta luksusowych marek w Polsce - co 4. ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Internetowy Samochód Roku. Znamy najpopularniejsze auta w Polsce
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są najpopularniejsze marki używanych samochodów luksusowych w Polsce – liderem jest Maserati.
- Ile używanych aut luksusowych w Polsce pochodzi z importu i ile z nich miało kolizje lub uszkodzenia.
- Jak wygląda średni wiek i przebieg aut luksusowych na polskim rynku wtórnym oraz dlaczego są to wartości niepokojące.
- Na co powinni zwrócić uwagę kupujący używane samochody marek luksusowych, aby uniknąć ryzyka i rozczarowań.
Na polskim rynku pojazdów używanych rosnącą popularnością cieszą się nie tylko samochody z segmentu premium, jak np. Audi, ale również auta marek luksusowych. Jednak w tej kategorii znacznie wyższy niż w przypadku ogółu samochodów używanych w Polsce jest odsetek pojazdów powypadkowych – połowa ma w swojej historii odnotowane kolizje i uszkodzenia. Dla całego rynku ten odsetek wynosi 39 proc.
fot. mat. prasowe
Top 5 najpopularniejszych luksusowych marek samochodów używanych w Polsce
Od przeciętnej nie odbiega natomiast odsetek aut obciążonych różnego rodzaju ryzykami, jak np. wzbudzające wątpliwości wskazania licznika. Dla całego rynku wynosi on 77 proc., a w segmencie samochodów luksusowych – 78 proc. To dane z obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce bazy CARFAX – firmy dostarczającej użytkownikom raporty o historii używanych samochodów z wiarygodnych oraz certyfikowanych źródeł.
Rynek używanych aut luksusowych w Polsce dynamicznie się rozwija, ale niesie ze sobą znaczące ryzyko. Wysoki odsetek pojazdów po kolizjach czy z importu sugeruje, że wiele z nich może mieć nieujawnione wady techniczne lub prawne. Dominacja jakiejkolwiek marki może wynikać nie tyle z preferencji, co z dostępności tanich egzemplarzy sprowadzanych z zagranicy, często po szkodach.
Również niski deklarowany przebieg przy stosunkowo wysokim wieku pojazdów powinien wzbudzać czujność, zwłaszcza że luksusowe auta bywają eksploatowane intensywniej, niż wskazuje licznik. – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.
¼ używanych aut luksusowych marek w Polsce ma ponad 15 lat
Najchętniej wybieraną marką w tej kategorii jest Maserati – samochody tego producenta stanowią prawie połowę (48 proc.) aut z omawianego segmentu. Drugą najchętniej wybieraną przez Polaków marką jest Bentley (18 proc.), trzecią Ferrari (13 proc.). Kolejne pozycje zajmują Lamborghini (8 proc.) i Aston Martin (7 proc.).
Przeciętny przebieg używanego auta marki luksusowej to 72 tys. kilometrów (ogólna średnia to 220 tys. kilometrów). Aż 65 proc. jest importowanych z zagranicy – to o 6 p.p. więcej niż w przypadku całości rynku aut używanych w Polsce. Co 4. pojazd z tego segmentu na polskich drogach ma powyżej 15 lat, ale średnia wynosi 11 lat – o 4 lata mniej niż w przypadku ogółu używanych aut w Polsce według danych CARFAX.
Aż 88 proc. używanych samochodów z omawianej kategorii to pojazdy z napędem benzynowym. Diesle stanowią zaledwie 5 proc., a hybrydy – 4 proc.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Moto
-
Kosztowna pułapka? Co 4. używane luksusowe auto w Polsce ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku
-
Mitsubishi Outlander PHEV 2025 - czy warto wybrać nową hybrydę plug-in?
-
Najczęściej wyszukiwane modele samochodów. Nowy ranking zaskakuje i ujawnia ceny
-
Wybierasz się na motocyklową wyprawę? Koniecznie sprawdź opony