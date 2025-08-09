eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneKosztowna pułapka? Co 4. używane luksusowe auto w Polsce ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku

Kosztowna pułapka? Co 4. używane luksusowe auto w Polsce ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku

2025-08-09 10:01

Kosztowna pułapka? Co 4. używane luksusowe auto w Polsce ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku

Używane auta luksusowych marek w Polsce - co 4. ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Połowa używanych aut luksusowych marek dostępnych na polskim rynku ma w swojej historii kolizje lub uszkodzenia, a aż 65% pochodzi z importu - wynika z najnowszego raportu CARFAX. Największą popularnością cieszy się Maserati, które stanowi niemal połowę tego segmentu. Używane auta luksusowe w Polsce mają średnio 11 lat, a 1/4 z nich jest starsza niż 15 lat. Średni przebieg wynosi 72 tys. kilometrów, znacznie mniej niż w ogólnym rynku aut używanych, co powinno budzić czujność kupujących.

Przeczytaj także: Internetowy Samochód Roku. Znamy najpopularniejsze auta w Polsce

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są najpopularniejsze marki używanych samochodów luksusowych w Polsce – liderem jest Maserati.
  • Ile używanych aut luksusowych w Polsce pochodzi z importu i ile z nich miało kolizje lub uszkodzenia.
  • Jak wygląda średni wiek i przebieg aut luksusowych na polskim rynku wtórnym oraz dlaczego są to wartości niepokojące.
  • Na co powinni zwrócić uwagę kupujący używane samochody marek luksusowych, aby uniknąć ryzyka i rozczarowań.

Na polskim rynku pojazdów używanych rosnącą popularnością cieszą się nie tylko samochody z segmentu premium, jak np. Audi, ale również auta marek luksusowych. Jednak w tej kategorii znacznie wyższy niż w przypadku ogółu samochodów używanych w Polsce jest odsetek pojazdów powypadkowych – połowa ma w swojej historii odnotowane kolizje i uszkodzenia. Dla całego rynku ten odsetek wynosi 39 proc.
Top 5 najpopularniejszych luksusowych marek samochodów używanych w Polsce
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top 5 najpopularniejszych luksusowych marek samochodów używanych w Polsce

Prawie co 2. używany samochód z segmentu marek luksusowych w Polsce to Maserati, kolejne miejsca pod względem popularności zajmują Bentley, Ferrari, Lamborghini oraz Aston Martin.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Od przeciętnej nie odbiega natomiast odsetek aut obciążonych różnego rodzaju ryzykami, jak np. wzbudzające wątpliwości wskazania licznika. Dla całego rynku wynosi on 77 proc., a w segmencie samochodów luksusowych – 78 proc. To dane z obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce bazy CARFAX – firmy dostarczającej użytkownikom raporty o historii używanych samochodów z wiarygodnych oraz certyfikowanych źródeł.
Rynek używanych aut luksusowych w Polsce dynamicznie się rozwija, ale niesie ze sobą znaczące ryzyko. Wysoki odsetek pojazdów po kolizjach czy z importu sugeruje, że wiele z nich może mieć nieujawnione wady techniczne lub prawne. Dominacja jakiejkolwiek marki może wynikać nie tyle z preferencji, co z dostępności tanich egzemplarzy sprowadzanych z zagranicy, często po szkodach.

Również niski deklarowany przebieg przy stosunkowo wysokim wieku pojazdów powinien wzbudzać czujność, zwłaszcza że luksusowe auta bywają eksploatowane intensywniej, niż wskazuje licznik. – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

¼ używanych aut luksusowych marek w Polsce ma ponad 15 lat


Najchętniej wybieraną marką w tej kategorii jest Maserati – samochody tego producenta stanowią prawie połowę (48 proc.) aut z omawianego segmentu. Drugą najchętniej wybieraną przez Polaków marką jest Bentley (18 proc.), trzecią Ferrari (13 proc.). Kolejne pozycje zajmują Lamborghini (8 proc.) i Aston Martin (7 proc.).

Przeciętny przebieg używanego auta marki luksusowej to 72 tys. kilometrów (ogólna średnia to 220 tys. kilometrów). Aż 65 proc. jest importowanych z zagranicy – to o 6 p.p. więcej niż w przypadku całości rynku aut używanych w Polsce. Co 4. pojazd z tego segmentu na polskich drogach ma powyżej 15 lat, ale średnia wynosi 11 lat – o 4 lata mniej niż w przypadku ogółu używanych aut w Polsce według danych CARFAX.

Aż 88 proc. używanych samochodów z omawianej kategorii to pojazdy z napędem benzynowym. Diesle stanowią zaledwie 5 proc., a hybrydy – 4 proc.
Przeczytaj także: 7 prognoz Carsmile dla rynku motoryzacyjnego na 2024 rok 7 prognoz Carsmile dla rynku motoryzacyjnego na 2024 rok

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: samochody luksusowe, samochody używane, rynek motoryzacyjny, Maserati, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin

Przeczytaj także

Popyt na samochody używane będzie stabilny

Popyt na samochody używane będzie stabilny

7 prognoz dla rynku motoryzacyjnego na II półrocze 2023

7 prognoz dla rynku motoryzacyjnego na II półrocze 2023

3 lata czekania na nowy samochód i szyby "na korbki". To nie prima aprilis

3 lata czekania na nowy samochód i szyby "na korbki". To nie prima aprilis

Rynek motoryzacyjny potrzebuje transparentności, nie asymetrii informacji

Rynek motoryzacyjny potrzebuje transparentności, nie asymetrii informacji

Agent 007 w fikcyjnym samochodzie

Agent 007 w fikcyjnym samochodzie

Najpopularniejsze samochody używane 2010

Najpopularniejsze samochody używane 2010

Aston Martin Cygnet

Aston Martin Cygnet

BMW X5M i BMW X6M dla szukających wrażeń

BMW X5M i BMW X6M dla szukających wrażeń

Model BMW X1 już w sprzedaży

Model BMW X1 już w sprzedaży

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Działalność nierejestrowana - wyższy limit przychodu w 2024 roku

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Polskie lotniska wśród najszybciej rozwijających się w Europie, ale problemy wciąż istnieją

Polskie lotniska wśród najszybciej rozwijających się w Europie, ale problemy wciąż istnieją

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Pourlopowa chandra - jak skutecznie walczyć ze zmęczeniem po wakacjach?

Czy 4-dniowy tydzień pracy to recepta na pracoholizm?

Czy 4-dniowy tydzień pracy to recepta na pracoholizm?

T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

T-Mobile rozdaje bonusowe 15 GB internetu na sierpniowy długi weekend - sprawdź, jak odebrać

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Presja podaży na ropie rośnie

Presja podaży na ropie rośnie

Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: