Kosztowna pułapka? Co 4. używane luksusowe auto w Polsce ma ponad 15 lat, połowa jest po wypadku

Połowa używanych aut luksusowych marek dostępnych na polskim rynku ma w swojej historii kolizje lub uszkodzenia, a aż 65% pochodzi z importu - wynika z najnowszego raportu CARFAX. Największą popularnością cieszy się Maserati, które stanowi niemal połowę tego segmentu. Używane auta luksusowe w Polsce mają średnio 11 lat, a 1/4 z nich jest starsza niż 15 lat. Średni przebieg wynosi 72 tys. kilometrów, znacznie mniej niż w ogólnym rynku aut używanych, co powinno budzić czujność kupujących.

Przeczytaj także: Internetowy Samochód Roku. Znamy najpopularniejsze auta w Polsce

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najpopularniejsze marki używanych samochodów luksusowych w Polsce – liderem jest Maserati.

Ile używanych aut luksusowych w Polsce pochodzi z importu i ile z nich miało kolizje lub uszkodzenia.

Jak wygląda średni wiek i przebieg aut luksusowych na polskim rynku wtórnym oraz dlaczego są to wartości niepokojące.

Na co powinni zwrócić uwagę kupujący używane samochody marek luksusowych, aby uniknąć ryzyka i rozczarowań.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 5 najpopularniejszych luksusowych marek samochodów używanych w Polsce Prawie co 2. używany samochód z segmentu marek luksusowych w Polsce to Maserati, kolejne miejsca pod względem popularności zajmują Bentley, Ferrari, Lamborghini oraz Aston Martin. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Rynek używanych aut luksusowych w Polsce dynamicznie się rozwija, ale niesie ze sobą znaczące ryzyko. Wysoki odsetek pojazdów po kolizjach czy z importu sugeruje, że wiele z nich może mieć nieujawnione wady techniczne lub prawne. Dominacja jakiejkolwiek marki może wynikać nie tyle z preferencji, co z dostępności tanich egzemplarzy sprowadzanych z zagranicy, często po szkodach.



Również niski deklarowany przebieg przy stosunkowo wysokim wieku pojazdów powinien wzbudzać czujność, zwłaszcza że luksusowe auta bywają eksploatowane intensywniej, niż wskazuje licznik. – mówi Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

¼ używanych aut luksusowych marek w Polsce ma ponad 15 lat

Przeczytaj także: 7 prognoz Carsmile dla rynku motoryzacyjnego na 2024 rok

Na polskim rynku pojazdów używanych rosnącą popularnością cieszą się nie tylko samochody z segmentu premium, jak np. Audi, ale również auta marek luksusowych. Jednak w tej kategorii znacznie wyższy niż w przypadku ogółu samochodów używanych w Polsce jest odsetek pojazdów powypadkowych – połowa ma w swojej historii odnotowane kolizje i uszkodzenia. Dla całego rynku ten odsetek wynosi 39 proc.Od przeciętnej nie odbiega natomiast odsetek aut obciążonych różnego rodzaju ryzykami, jak np. wzbudzające wątpliwości wskazania licznika. Dla całego rynku wynosi on 77 proc., a w segmencie samochodów luksusowych – 78 proc. To dane z obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce bazy CARFAX – firmy dostarczającej użytkownikom raporty o historii używanych samochodów z wiarygodnych oraz certyfikowanych źródeł.Najchętniej wybieraną marką w tej kategorii jest Maserati – samochody tego producenta stanowią prawie połowę (48 proc.) aut z omawianego segmentu. Drugą najchętniej wybieraną przez Polaków marką jest Bentley (18 proc.), trzecią Ferrari (13 proc.). Kolejne pozycje zajmują Lamborghini (8 proc.) i Aston Martin (7 proc.).Przeciętny przebieg używanego auta marki luksusowej to 72 tys. kilometrów (ogólna średnia to 220 tys. kilometrów). Aż 65 proc. jest importowanych z zagranicy – to o 6 p.p. więcej niż w przypadku całości rynku aut używanych w Polsce. Co 4. pojazd z tego segmentu na polskich drogach ma powyżej 15 lat, ale średnia wynosi 11 lat – o 4 lata mniej niż w przypadku ogółu używanych aut w Polsce według danych CARFAX.Aż 88 proc. używanych samochodów z omawianej kategorii to pojazdy z napędem benzynowym. Diesle stanowią zaledwie 5 proc., a hybrydy – 4 proc.