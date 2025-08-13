Te modele aut kupisz już tylko używane. Zobacz, jakie samochody zniknęły z salonów
2025-08-13 13:35
Te modele aut kupisz już tylko używane. Zobacz, jakie samochody zniknęły z salonów © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie popularne modele samochodów zostały wycofane z produkcji
- Dlaczego rozwój elektromobilności i moda na SUV-y zmieniają ofertę producentów aut
- Na co zwrócić uwagę, kupując wycofany model na rynku wtórnym
- Które auta mogą zyskać na wartości jako rzadko spotykane egzemplarze
W świecie motoryzacji nie brakuje pożegnań – jedne modele odchodzą cicho i bez echa, inne z hukiem, zostawiając po sobie grono wiernych fanów. Przez ostatnią dekadę marki z różnych powodów zakończyły produkcję wielu interesujących samochodów, lecz nadal są atrakcyjne na rynku wtórnym.
Powody wycofywania modeli są bardzo różne. Począwszy od zmiany strategii produktowej, przez dostosowanie gamy do wymogów emisji spalin, po spadek zainteresowania wśród klientów. W ostatnich latach duży wpływ miały także rosnące koszty produkcji i elektryfikacja.
Czasem decyzja podyktowana jest chęcią ujednolicenia oferty i skupienia się na najlepiej sprzedawanych segmentach. Nie bez wpływu pozostaje konsolidacja branży. To naturalny proces w branży, choć dla miłośników motoryzacji bywa bolesny, zwłaszcza gdy znika pojazd, który zdążył zyskać wierne grono fanów – wyjaśnia Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.
Fiesta zakończona
Spore zmiany dotyczą m.in. segmentu aut miejskich i kompaktowych. Głośno żegnano między innymi Forda Fiestę, którego produkcję zakończono w 2023 roku. Auto przez dekady było jednym z filarów segmentu B w Europie – oferowało niskie koszty eksploatacji, dynamiczne prowadzenie i niezawodne jednostki napędowe. Mimo wszystko Ford wycofał ten model z rynku, tłumacząc to rosnącą popularnością SUV–ów i koniecznością przeznaczenia przestrzeni produkcyjnej dla elektrycznego Explorera. Ford Fiesta nie ma bezpośredniego następcy, ale jej ostatnie generacje cieszą się dużym zainteresowaniem – szczególnie w wersjach ST. Ofert sprzedaży nie brakuje.
Nie ma już także pandy, na szczęście tylko tej samochodowej, tylko w wersji spalinowej i tylko jako nowego pojazdu. Fiat Panda idealnie nadaje się do miasta. Wycofanie jest efektem przejścia koncernu na elektromobilność – powstała hybryda i zaostrzonych norm emisji spalin. Dodajmy do tego powstanie jednego wielkiego tworu o nazwie Stellantis, który zmarginalizował gamę aut osobowych włoskiego producenta, stawiając głównie na „500”.
Co poszło nie tak?
Inny produkt koncernu z Półwyspu Apenińskiego, Fiat Tipo, zyskał popularność dzięki przystępnej cenie i przestronnemu wnętrzu. Mimo to popyt był niezadowalający. Do tego rosnąca konkurencja ze strony, a jakże, SUV–ów i crossoverów i mamy efekt: zakończenie dystrybucji nowych egzemplarzy. Na rynku wtórnym wciąż można zaleźć Tipo w wersjach hatchback, sedan i kombi, a nawet cross.
Rywalizująca z Tipo o klienta Škoda Rapid ustąpiła miejsca nowocześniejszej Scali. Szkoda, bo samochód stanowił idealne rozwiązanie dla rodzin 2-3-osobowych, zarówno na jazdy miejskie, jak i na wakacyjne wojaże. Obie wersje: Liftback i Spaceback w połączeniu z w miarę ekonomicznymi i dynamicznymi silnikami stanowią dobre rozwiązanie. Kupując pojazd, warto zwrócić uwagę, czy to wersja sprzed czy po liftingu. Z decyzją o wydaniu pieniędzy warto się spieszyć, bowiem, choć nadal wybór jest duży, to znacznie mniejszy niż w przypadku bardziej popularnych pojazdów.
Produkcję modelu Kia ProCeed z nadwoziem typu shooting brake (coś pomiędzy kombi a sportowym coupé) zaniechano w 2024 roku. Wśród „winowajców” oczywiście SUV-y… Dynamiczny, stylowy, adresowany do kierowców chcących połączyć praktyczność z wyglądem „z pazurem” ProCeed przypadnie do gustu z pewnością osobom chcącym coś więcej niż zwykłe auto kompaktowe.
Sportowcy przechodzą na prąd
Wśród modeli kończących swoją karierę w ostatnich latach, szczególne emocje budzą sportowe ikony. Często powodem zaniechania produkcji jest postępująca (powoli, ale jednak…) ekorewolucja. Jednak nawet używane samochody oferują doskonałe osiągi i nadal wpisują się w marzenia wielu entuzjastów motoryzacji.
Głośno żegnane było m.in. Audi R8. Auto z napędem quattro i centralnie umieszczonym silnikiem V10 było nie tylko flagowym sportowcem marki, ale też jednym z najlepiej brzmiących pojazdów na świecie. R8 słynie z precyzyjnego prowadzenia, a jego design (choć ewoluował) nadal pozostaje rozpoznawalny. Audi, przechodząc na elektryfikację, nie zapowiedziało bezpośredniego następcy, więc obecne egzemplarze mogą z czasem zyskać status kolekcjonerski.
Jaguar poszedł jeszcze dalej w ewolucji marki, wycofując wszystkie modele spalinowe, stawiając na bateryjne. Przykładem F–Type – od samego początku uchodzący za jeden z najbardziej stylowych z gamy sportowych aut swojej epoki, dostępny zarówno jako coupe, jak i roadster.
Na liście sportowych pożegnań znalazły się także Porsche 718 Boxster i Cayman. Decyzja wynika z nowych regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz rosnącej presji na… oczywiście ekomobilność. Porsche nie planuje kolejnych roczników spalinowych, a elektryczni następcy tych modeli mają zadebiutować dopiero w 2027 roku. Dlatego warto sięgnąć po auta używane. Bo przecież te lekkie, świetnie wyważone pojazdy były przez lata punktem odniesienia dla entuzjastów jazdy torowej i codziennej frajdy za kierownicą.
Znikające Fordy
Wśród modeli, które zniknęły z salonów, nie brakuje przestronnych i wygodnych samochodów idealnych dla rodzin. Przykładem Fordy: S–Max i Galaxy. Oba auta mają dużą ilość miejsca, nawet dla siedmiu pasażerów, świetnie sprawdzając się podczas wakacyjnych wyjazdów, w codziennej logistyce z dziećmi. Wyposażenie w pojazdach z rynku wtórnego zazwyczaj pozwala na przyjemne pokonywanie kilometrów. Dlatego familie liczące więcej niż 4 osoby nie powinny być rozczarowane tymi vanami.
Nowy Ford Mondeo zakończył żywot w Europie w 2022 roku. Przez trzy dekady sprzedano ok. 5.000.000 nowych egzemplarzy. Do dziś część fanów segmentu D nie może uwierzyć, że „Mondziaka” kupią tylko na rynku aut używanych. Równie trudno sobie wyobrazić rywalizację wśród samochodów kompaktowych bez Focusa, ale wkrótce tak właśnie będzie. Koncern zapowiedział bowiem, że na koniec 2025 roku i ten model nie będzie produkowany. Na szczęście jest sporo dostępnych egzemplarzy w dobrym stanie, więc przez najbliższe lata jego zwolennicy nie muszą się martwić o brak dostępności pojazdów.
Był Saab, nie ma Saaba
Zaledwie trzy lata przetrwał Nissan Pulsar. Nie zyskał on szerokiego grona klientów, co może trochę dziwić, bo w wielu testach dziennikarskich miał bardzo pozytywne recenzje. Na szczęście wśród „używek” jest w czym wybierać, więc może ktoś się skusi na ten ciekawy model japońskiego koncernu.
Niemal 10 lat temu General Motors wycofał (nie tylko) z naszego kraju chętnie nabywaną markę Chevrolet. W kuluarach mówiło się, że chodzi o to, że tańsza marka „zjadała” ważniejszego Opla, bo amerykańskie samochody charakteryzowała coraz lepsza jakość i korzystna cena. W ogóle nie ma już Saaba. Szwedzkie pojazdy miały swoich zwolenników również w Polsce, jednak konkurencja okazała się mocniejsza i podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji.
Rynek opuszczają nawet elektryczne pojazdy. Tesla przeceniła możliwości sprzedażowe w Europie i niedawno wycofała z konfiguratorów modele S i X. Co z pozostałymi, trudno przewidzieć, choć biorąc pod uwagę rozwój zielonej motoryzacji, koncern Muska raczej się tak łatwo nie podda.
Kłopot z serwisowaniem (?)
Mimo że zakończono produkcję, mnóstwo modeli to często wciąż pojazdy oferujące znakomite parametry, bogate wyposażenie i niezawodność – często w dużo korzystniejszej relacji ceny do jakości niż ich nowi następcy. Dla wielu kierowców stanowią doskonałą okazję, by kupić auto jeszcze niedawno dostępne w salonach. I to w dobrym stanie i z pełną historią serwisową.
Wycofanie danego modelu wcale nie musi oznaczać problemów z jego utrzymaniem czy serwisem. Zwłaszcza gdy mówimy o popularnych autach od rozpoznawalnych marek. Rynek części zamiennych, zarówno oryginalnych, jak i dobrej jakości zamienników, jest świetnie rozwinięty.
Nie brakuje także mechaników radzących sobie z większością napraw. Dlatego posiadacze takich samochodów mogą być spokojni – ich serwisowanie w najbliższych latach nie powinno stanowić większego wyzwania – podkreśla Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.
A lista wycofywanych modeli będzie systematycznie rosnąć, prawdopodobnie bardziej dynamicznie niż dotychczas.
Mimo spowolnienia dynamiki rozwoju, pojazdy bateryjne wypierają spalinowe. W kryzysie znajduje się także europejska motoryzacja i powoli powinniśmy zacząć się uczyć nazw chińskich marek i modeli, co nie pozostanie bez skutków właśnie dla aut rodem ze Starego Kontynentu. Stety, niestety, na tym polega konkurencyjność i ewolucja. Coś się kończy, coś znajduje początek. Na pocieszenie, już niejednokrotnie pojazdy, które znikały, wracały po jakimś czasie, osiągając sukces, przykładem Fiat Tipo czy Volkswagen Garbus – podsumowuje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl
oprac. : eGospodarka.pl
