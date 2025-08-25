OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce
2025-08-25 00:09
OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce © fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się:
- OMODA wprowadza na polski rynek model hybrydowy OMODA 5 Hybrid jesienią 2025 roku
- Samochód wyposażono w nowoczesny, piątej generacji napęd hybrydowy 1.5 T-DGI o wysokiej efektywności
- OMODA 5 Hybrid może przejechać do 1000 km na jednym tankowaniu, łącząc zasięg z ekologiczną jazdą
- Wnętrze auta oferuje cyfrowy kokpit, zaawansowany system multimedialny oraz liczne systemy wspierające kierowcę
W pierwszej połowie 2025 roku sprzedaż samochodów zelektryfikowanych marek OMODA i JAECOO wzrosła niemal dwukrotnie. Już w czerwcu auta z napędem alternatywnym stanowiły ponad połowę sprzedaży tych marek. Wśród najpopularniejszych pojazdów zelektryfikowanych były modele hybrydowe i elektryczne, takie jak JAECOO 7 Super Hybrid czy OMODA 9 Super Hybrid.
OMODA 5 Hybrid wyróżnia się napędem hybrydowym wykorzystującym technologię piątej generacji silnika 1.5 T-DGI, który jest sprzężony ze skrzynią biegów DHT oraz baterią elektryczną o dużej pojemności. Taka konstrukcja ma na celu zwiększenie efektywności paliwowej, osiągając sprawność cieplną na poziomie 44,5%, co przekłada się na szybkie reagowanie auta na polecenia kierowcy i płynność zmiany trybów jazdy.
fot. mat. prasowe
OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce
Producent deklaruje, że dzięki zastosowanemu układowi hybrydowemu OMODA 5 Hybrid może przejechać nawet do 1000 km na jednym tankowaniu, co jest istotne dla użytkowników szukających pojazdu zarówno do codziennej jazdy miejskiej, jak i na dłuższe dystanse.
W kabinie auta znajdują się nowoczesne rozwiązania cyfrowe, takie jak cyfrowy kokpit i zaawansowany system multimedialny. Wyposażenie obejmuje także szeroki zestaw systemów wspierających prowadzenie, które mają na celu zwiększenie wygody i bezpieczeństwa jazdy. Duży nacisk położono na integrację z urządzeniami mobilnymi oraz ergonomię wnętrza, co wpływa na komfort użytkowania.
fot. mat. prasowe
OMODA 5 Hybrid
OMODA 5 Hybrid zachowuje stylistykę zaprojektowaną w duchu filozofii Art in Motion, cechującą się smukłą linią nadwozia i dynamicznymi przetłoczeniami. Pas przedni z diamentowym grillem został przeprojektowany, by nadać nowoczesny, miejski charakter pojazdowi.
Nowy model został po raz pierwszy pokazany na targach motoryzacyjnych w Szanghaju. Polski debiut odbędzie się we wrześniu w Warszawie, razem z premierą modelu JAECOO 5.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
