OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce © fot. mat. prasowe

OMODA wprowadza na polski rynek nowy model hybrydowy OMODA 5 Hybrid, który pojawi się w sprzedaży już jesienią 2025 roku. Samochód wyposażono w nowoczesny napęd hybrydowy piątej generacji 1.5 T-DGI, zapewniający wyjątkową efektywność paliwową z możliwością przejechania do 1000 km na jednym tankowaniu. Model łączy zaawansowane rozwiązania cyfrowe, komfortową kabinę i nowoczesną stylistykę, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na pojazdy zelektryfikowane, których sprzedaż w Polsce dynamicznie rośnie.

Z tego artykułu dowiesz się:

OMODA wprowadza na polski rynek model hybrydowy OMODA 5 Hybrid jesienią 2025 roku

Samochód wyposażono w nowoczesny, piątej generacji napęd hybrydowy 1.5 T-DGI o wysokiej efektywności

OMODA 5 Hybrid może przejechać do 1000 km na jednym tankowaniu, łącząc zasięg z ekologiczną jazdą

Wnętrze auta oferuje cyfrowy kokpit, zaawansowany system multimedialny oraz liczne systemy wspierające kierowcę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce Jesienią 2025 roku na polski rynek trafi hybrydowy OMODA 5 Hybrid - reprezentant nowej generacji zelektryfikowanych pojazdów Grupy CHERY. Model ten wyróżnia się napędem hybrydowym o wysokiej sprawności i zasięgu do 1000 km. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe OMODA 5 Hybrid Nowa OMODA 5 Hybrid jest pierwszym modelem hybrydowym marki zaprojektowanym w duchu filozofii Art in Motion. Charakterystyczny diamentowy grill znany ze spalinowej wersji Omody 5 został przeprojektowany i na nowo wkomponowany w pas przedni by nadać autu futurystycznego wyrazu. Kliknij, aby przejść do galerii (2)