OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

2025-08-25 00:09

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

OMODA wprowadza na polski rynek nowy model hybrydowy OMODA 5 Hybrid, który pojawi się w sprzedaży już jesienią 2025 roku. Samochód wyposażono w nowoczesny napęd hybrydowy piątej generacji 1.5 T-DGI, zapewniający wyjątkową efektywność paliwową z możliwością przejechania do 1000 km na jednym tankowaniu. Model łączy zaawansowane rozwiązania cyfrowe, komfortową kabinę i nowoczesną stylistykę, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na pojazdy zelektryfikowane, których sprzedaż w Polsce dynamicznie rośnie.

Przeczytaj także: OMODA 7 Super Hybrid, JAECOO 5 i OMODA 3 - co nowego w gamie chińskich SUV-ów w Polsce?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • OMODA wprowadza na polski rynek model hybrydowy OMODA 5 Hybrid jesienią 2025 roku
  • Samochód wyposażono w nowoczesny, piątej generacji napęd hybrydowy 1.5 T-DGI o wysokiej efektywności
  • OMODA 5 Hybrid może przejechać do 1000 km na jednym tankowaniu, łącząc zasięg z ekologiczną jazdą
  • Wnętrze auta oferuje cyfrowy kokpit, zaawansowany system multimedialny oraz liczne systemy wspierające kierowcę

W pierwszej połowie 2025 roku sprzedaż samochodów zelektryfikowanych marek OMODA i JAECOO wzrosła niemal dwukrotnie. Już w czerwcu auta z napędem alternatywnym stanowiły ponad połowę sprzedaży tych marek. Wśród najpopularniejszych pojazdów zelektryfikowanych były modele hybrydowe i elektryczne, takie jak JAECOO 7 Super Hybrid czy OMODA 9 Super Hybrid.

OMODA 5 Hybrid wyróżnia się napędem hybrydowym wykorzystującym technologię piątej generacji silnika 1.5 T-DGI, który jest sprzężony ze skrzynią biegów DHT oraz baterią elektryczną o dużej pojemności. Taka konstrukcja ma na celu zwiększenie efektywności paliwowej, osiągając sprawność cieplną na poziomie 44,5%, co przekłada się na szybkie reagowanie auta na polecenia kierowcy i płynność zmiany trybów jazdy.
OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce
fot. mat. prasowe

OMODA 5 Hybrid - nowy hybrydowy SUV z zasięgiem do 1000 km od września w Polsce

Jesienią 2025 roku na polski rynek trafi hybrydowy OMODA 5 Hybrid - reprezentant nowej generacji zelektryfikowanych pojazdów Grupy CHERY. Model ten wyróżnia się napędem hybrydowym o wysokiej sprawności i zasięgu do 1000 km.

Producent deklaruje, że dzięki zastosowanemu układowi hybrydowemu OMODA 5 Hybrid może przejechać nawet do 1000 km na jednym tankowaniu, co jest istotne dla użytkowników szukających pojazdu zarówno do codziennej jazdy miejskiej, jak i na dłuższe dystanse.

W kabinie auta znajdują się nowoczesne rozwiązania cyfrowe, takie jak cyfrowy kokpit i zaawansowany system multimedialny. Wyposażenie obejmuje także szeroki zestaw systemów wspierających prowadzenie, które mają na celu zwiększenie wygody i bezpieczeństwa jazdy. Duży nacisk położono na integrację z urządzeniami mobilnymi oraz ergonomię wnętrza, co wpływa na komfort użytkowania.
OMODA 5 Hybrid
fot. mat. prasowe

OMODA 5 Hybrid

Nowa OMODA 5 Hybrid jest pierwszym modelem hybrydowym marki zaprojektowanym w duchu filozofii Art in Motion. Charakterystyczny diamentowy grill znany ze spalinowej wersji Omody 5 został przeprojektowany i na nowo wkomponowany w pas przedni by nadać autu futurystycznego wyrazu.

OMODA 5 Hybrid zachowuje stylistykę zaprojektowaną w duchu filozofii Art in Motion, cechującą się smukłą linią nadwozia i dynamicznymi przetłoczeniami. Pas przedni z diamentowym grillem został przeprojektowany, by nadać nowoczesny, miejski charakter pojazdowi.

Nowy model został po raz pierwszy pokazany na targach motoryzacyjnych w Szanghaju. Polski debiut odbędzie się we wrześniu w Warszawie, razem z premierą modelu JAECOO 5.
Przeczytaj także: Chery Tiggo 8 - Siedmioosobowy SUV z hybrydą plug-in już w Polsce

oprac. : Beata Szkodzin

Więcej na ten temat: OMODA 5 Hybrid, OMODA & JAECOO, nowe modele samochodów, Omoda, SUV, samochody hybrydowe, samochody elektryczne

