Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Wraz z dynamicznym wzrostem rejestracji samochodów chińskich marek w Polsce, coraz więcej kierowców zaczyna zadawać sobie pytanie: czy za kilka lat nie będzie problemu z częściami zamiennymi do tych aut, zwłaszcza elektrycznych? Choć obawy nie są całkowicie bezpodstawne, to jak zapewniają eksperci ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, odpowiedź brzmi: tak, części będą - i to w coraz większej ilości.

Rynek nie znosi próżni

Elektryki prostsze niż spalinówki

Gwarancje się skończą – rynek „ruszy” jeszcze mocniej

Części zamienne do chińskich samochodów elektrycznych, ale i spalinowych są już dostępne na niezależnym rynku motoryzacyjnym i będą dostępne w coraz większej liczbie referencji. Może nie od razu do każdego modelu i nie w każdej hurtowni, ale rynek już zaczął reagować. Widać to po ofercie niezależnych dystrybutorów, zainteresowaniu warsztatów i rosnącej obecności tych aut na drogach. Chińskie marki nie są już tylko ciekawostką – stają się częścią rynku, a rynek sam znajdzie sposób, by zapewnić im zaplecze. Dziś to dopiero początek, ale kierunek jest jasny: części będą, a dostępność będzie rosnąć razem z liczbą aut – mówi Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).