Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Od 10 września 2025 roku zmieniają się zasady dotyczące ubezpieczeń OC dla osób kupujących używane samochody. Nowelizacja przepisów pozwala nabywcom wskazać dokładną datę zakończenia polisy poprzedniego właściciela, co ma zapobiegać przerwom w ubezpieczeniu i uniknąć wysokich kar. Kierowcy zyskują więcej elastyczności przy przechodzeniu na własną polisę, jednak pozostaje obowiązek ciągłości ubezpieczenia, którego naruszenie wiąże się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Zmiana ta ułatwi życie zwłaszcza osobom kupującym auto po raz pierwszy, pomagając uniknąć błędów formalnych i ryzyka kar.

Przeczytaj także: Co z ubezpieczeniem AC przy zakupie używanego samochodu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy i jakie zmiany wchodzą w życie w ubezpieczeniach OC dla kupujących auta używane.

Jak kupujący mogą kontrolować termin zakończenia polisy poprzedniego właściciela.

Jakie kary grożą za brak ciągłości w ubezpieczeniu oraz ich planowane podwyżki od stycznia 2026.

Jakie obowiązki mają sprzedający i kupujący względem zgłoszeń i rejestracji pojazdu.

Zmiany w ubezpieczeniach OC - najważniejsze informacje:

Od 10 września 2025 r. nabywca auta będzie mógł wskazać datę zakończenia polisy OC poprzedniego właściciela.

Nowe przepisy mają zapobiec przerwom w ubezpieczeniu i wysokim karom finansowym.

Brak ciągłości OC grozi karą nawet do 9.330 zł dla samochodów osobowych, a już od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 9.620 zł.

Ekspert Autoplac.pl: „To krok w dobrą stronę — więcej elastyczności dla kupujących, ale też większa odpowiedzialność za pilnowanie terminów”.

Nowe zasady OC

To ważna zmiana, bowiem do tej pory wielu kierowców musiało podejmować decyzję „od razu albo wcale”. Teraz można lepiej zaplanować moment przejścia na własną polisę, co pozwoli spokojnie porównać oferty i uniknąć sytuacji, w której zostaniemy bez ochrony przez kilka dni, narażając się na karę. W mojej ocenie rozwiązanie ułatwi życie przede wszystkim osobom kupującym auto po raz pierwszy, które często gubią się w formalnościach — ocenia Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl

Kary, obowiązki, podwyżki

Elastyczność, ale i odpowiedzialność

Z jednej strony to nowość i na początku, szczególnie przy handlu między osobami prywatnymi, część kupujących może o tym po prostu zapominać. Ale nieznajomość prawa nie chroni przed konsekwencjami. Obowiązek ciągłości ubezpieczenia pozostaje bez zmian. Zdaniem ustawodawcy te przepisy mają przede wszystkim uporządkować rynek i zmniejszyć liczbę przypadków, w których kierowcy nieświadomie zostawali bez ochrony. To krok w dobrą stronę — więcej elastyczności dla kupujących, ale też większa odpowiedzialność za pilnowanie terminów — komentuje Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.