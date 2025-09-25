Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

Hybrydowy napęd, większa moc i nowe technologie – Toyota prezentuje nową odsłonę Aygo. To pierwszy w pełni hybrydowy samochód segmentu A w Europie, który zachowując kompaktowy charakter, oferuje lepsze osiągi i niższą emisję. W ofercie pojawi się też sportowy wariant GR SPORT z indywidualnymi, podkreślającymi dynamikę i styl miejskiego crossovera, rozwiązaniami. Sprzedaż nowego modelu ruszy pod koniec 2025 roku.

Rozwiązania konstrukcyjne Aygo X Hybrid

Miejska zwrotność i dobre wyciszenie

Aygo X High Grade Hybrid Cinnamon - wnętrze Nowy jest cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali i panel sterowania klimatyzacją

Nowy design i wersja GR SPORT