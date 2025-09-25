eGospodarka.pl
Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

2025-09-25 00:45

Toyota Aygo X Hybrid: co oferuje nowy miejski crossover?

Nowa Toyota Aygo X Hybrid © fot. mat. prasowe

Hybrydowy napęd, większa moc i nowe technologie – Toyota prezentuje nową odsłonę Aygo. To pierwszy w pełni hybrydowy samochód segmentu A w Europie, który zachowując kompaktowy charakter, oferuje lepsze osiągi i niższą emisję. W ofercie pojawi się też sportowy wariant GR SPORT z indywidualnymi, podkreślającymi dynamikę i styl miejskiego crossovera, rozwiązaniami. Sprzedaż nowego modelu ruszy pod koniec 2025 roku.

Przeczytaj także: Nowa Toyota RAV4 Hybrid

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie zmiany konstrukcyjne wprowadzono, by dostosować auto do napędu hybrydowego?
  • W jaki sposób poprawiono komfort jazdy i wyciszenie wnętrza?
  • Czym wyróżnia się wersja GR SPORT w gamie nowego Aygo X?

Rozwiązania konstrukcyjne Aygo X Hybrid


W nowym Aygo X zastosowano tę samą technologię hybrydową co w modelu Yaris. W porównaniu do poprzednika, nowa odsłona miejskiego crossovera jest dynamiczniejsza, ma większą moc i lepsze osiągi. W porównaniu do poprzedniego modelu nowa wersja oferuje o 44 KM więcej mocy (116 KM) i przyspiesza od 0 do 100 km/h w mniej niż 10 sekund.
Aygo X GR Sport Hybrid Mustard
Dzięki technologii hybrydowej nowe Aygo X osiąga najniższy poziom emisji CO2 spośród wszystkich samochodów bez wtyczki dostępnych na rynku*, emitując zaledwie 85 g CO2/km, a ślad węglowy w całym cyklu życia został zredukowany aż o 18%.

Dostosowanie Aygo X do nowego napędu hybrydowego – przy zachowaniu kompaktowego rozstawu osi wynoszącego 2430 mm, charakterystyki prowadzenia i pojemności bagażnika na poziomie 231 litrów – wymagało zastosowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Aby pomieścić większy napęd 1.5 Hybrid, przedni zwis został wydłużony o 76 mm, ale zachowano proporcje nadwozia charakterystyczne dla Aygo X.
Aygo X High Grade Hybrid Cinnamon
W hybrydowym crossoverze zmieniono układ chłodzenia baterii, akumulator pomocniczy został przeniesiony pod podłogę bagażnika, a zupełnie nowy systemu przewodów elektrycznych umożliwił m.in. zastosowanie nowego 7-calowego wyświetlacza cyfrowych wskaźników. Zmiany konstrukcyjne pozwoliły również na całkowitą modernizację układu klimatyzacji. Dzięki temu w wyższych wersjach wyposażenia po raz pierwszy dostępna jest dwustrefowa klimatyzacja.

Miejska zwrotność i dobre wyciszenie


Skonstruowane na platformie GA-B Aygo X zachowało miejską zwinność prowadzenia za sprawą udoskonalenia komponentów zawieszenia – stabilizatorów, sprężyn, amortyzatorów oraz nowych piast kół z pięcioma śrubami. Mimo wzrostu masy własnej, samochód jest zwrotny, a promień skrętu wynosi zaledwie 4,7 metra. Modyfikacje zawieszenia przełożyły się również na wyższy komfort jazdy i mniejszy hałas wewnątrz kabiny.

Lepsze wyciszenie zapewniają dodatkowe wygłuszenia deski rozdzielczej, a także dodatkowa izolacja pod maską, osłoną silnika oraz nowy układ wydechowy z ulepszonym tłumikiem. W wyższych wersjach wyposażenia o ciszę w kabinie dbają również grubsze szyby oraz dodatkowe materiały dźwiękochłonne rozmieszczone w całym nadwoziu.
Aygo X High Grade Hybrid Cinnamon - wnętrze
Nowy design i wersja GR SPORT


Przeprojektowany pas przedni ma nadawać modelowi bardziej wyrazisty wygląd, jednocześnie podkreślając dynamiczny charakter miejskiego crossovera, a nowe 17- i 18-calowe felgi i czarne wykończenie nadkoli dodają atrakcyjności. Styl nowego Aygo X podkreśla również koncepcja kolorystyczna „mellow spice” z lakierami Cinnamon, Jasmin, Tarragon i Lavandula. Dla debiutującej w gamie modelu wersji GR SPORT zarezerwowano kolor Mustard.

Nowe Aygo X ma także przeprojektowane wnętrze. Nowy jest cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 7 cali i panel sterowania klimatyzacją, do tego standardem są elektroniczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C. W wyższych wersjach wyposażenia, w tym GR SPORT, dostępny jest 10,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, a w pozostałych wersjach standardem jest 9-calowy ekran.
Aygo X High Grade Hybrid Cinnamon - tył
Aygo X GR SPORT to bardziej dynamiczna odmiana miejskiego crossovera. W tym wariancie miejska Toyota otrzymała specjalnie dostrojone amortyzatory i sprężyny śrubowe, które mają przekładać się na lepsze prowadzenie i ograniczać przechyły nadwozia. Zmodyfikowany układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem ma z kolei zapewniać bardziej precyzyjną reakcję.

Z zewnątrz Aygo X GR SPORT wyróżnia dwukolorowe malowanie nadwozia, przedni grill z charakterystycznym wzorem kratki, a wyraziste, frezowane felgi aluminiowe. Wnętrze ozdobiono czarno-szarymi akcentami oraz haftowanymi emblematami GR.

Sprzedaż nowego modelu rozpocznie się pod koniec 2025 roku na wybranych rynkach europejskich.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

