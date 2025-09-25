Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację

Ile można zaoszczędzić na elektryku? Koszty ładowania vs tankowanie vs parkowanie

Porównanie kosztów ładowania Citroena eC3 w domu do wydatków na paliwo w autach spalinowych oraz miesięcznych opłat parkingowych w centrum Warszawy. Różnice w wydatkach pokazują, że przejazd 100 km elektrykiem generuje wyraźnie niższe koszty niż tankowanie benzyny lub ON, a oszczędności mogą pokryć sporą część raty leasingowej lub wynajmu parkingu. Zestawienie ilustruje wpływ miejsca ładowania oraz stylu użytkowania na miesięczne wydatki w kontekście samochodów elektrycznych i spalinowych.

