Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację
2025-09-25 13:58
Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację
Z tego artykułu dowiesz się:
- Ile realnie kosztuje ładowanie taniego elektryka, np. Citroena eC3, w domu i na publicznych stacjach
- Jakie są oszczędności w eksploatacji elektryka względem samochodu spalinowego, uwzględniając paliwo i raty leasingowe
- Jakie atrakcyjne oferty leasingu konsumenckiego są dostępne dla samochodów elektrycznych w Polsce
- Dlaczego rosnąca popularność tanich elektryków wpływa na rynek motoryzacyjny – wzrost rejestracji, zainteresowanie Polaków elektromobilnością i korzyści z parkowania
W sierpniu zarejestrowano w Polsce 257 Citroenów eC3, co dało temu modelowi pozycję numer jeden na rynku elektryków. W pierwszych 8 miesiącach br. roku liczba wszystkich rejestracji eC3 wyniosła 1.173. Lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Tesla Y, w przypadku której było to 1.397 sztuk – wynika z obliczeń Superauto.pl. na podstawie danych IBRM Samar.
Zaskakująca cena
Citroen eC3 cieszy się obecnie dużym powodzeniem ze względu na atrakcyjną ofertę finansowania, w tym leasingu konsumenckiego, udostępnianego przez grupę Stellantis. Przykładem może być wersja Comfort Range, kosztująca 119.350 zł brutto. Przy wkładzie własnym w kwocie 36.900 zł brutto oraz wykupie na poziomie 83.500 zł, miesięczna rata leasingu konsumenckiego, płatna przez 24 miesiące, wynosi 207 zł brutto. Wkład własny leasingobiorca może odzyskać z programu NaszEauto, w kwocie 30.000 zł (bez podatku VAT). Natomiast od wykupu może odstąpić, czyli zwrócić samochód po 2 latach. Użytkownik pojazdu sam pokrywa koszty ubezpieczenia, serwisów oraz opon.
W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele atrakcyjnych ofert leasingu elektryków za kwotę kilkuset złotych miesięcznie. Nowością jest także udostępnienie ich konsumentom, którzy w przypadku aut spalinowych nie mogą liczyć na tak dobre stawki.
Okazuje się, że, aby wywołać rewolucję na rynku wystarczy zaproponować nabywcom aut bardzo korzystne warunki zakupu elektryków. Sprzedaż od razu rośnie i nagle okazuje się, że Polacy są fanami elektromobilności – komentuje Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce, jednej z największych sieci stacji ładowania elektryków.
Wśród przykładów ofert za kilkaset złotych miesięcznie wymienić też można MINI Coopera E za 829 zł brutto, Peugeota e2008 za 643 zł brutto czy Peugeota e208 za 549 zł brutto. Nawet jeżeli z punktu widzenia koncernów motoryzacyjnych, sprzedaż aut po tak niskich cenach nie jest rentowna, powoduje ona wzrost zainteresowania elektrykami.
Polacy ruszyli po elektryki
Według obliczeń Superauto.pl, na podstawie danych IBRM Samar, sierpień był co prawda słabszym miesiącem niż lipiec ze względu na mniejszą liczbę dni roboczych, natomiast 3.438 zarejestrowanych nowych elektryków to aż trzy razy więcej niż w sierpniu 2024 r.
Przez osiem miesięcy br. zarejestrowano w sumie 22.546 osobowych aut elektrycznych, niemal dwa razy więcej niż przed rokiem.
100 km elektrykiem za cenę kawy latte
Aby sprawdzić, jak kształtują się koszty ładowania elektryka, eksperci Powerdot przeanalizowali dwa przykłady „z życia”. Pierwszy dotyczy opłacalności zamiany auta spalinowego na samochód elektryczny, a drugi zakupu elektryka w celu obniżenia kosztów parkowania samochodu w centrum miasta.
„Mam 10-letniego Forda Focusa kombi, 1.5 EcoBoost. Rozważam sprzedaż go i zakup nieco mniejszego elektryka, głównie do jazdy po mieście. Mam możliwość ładowania go w domu. Ile zyskam na paliwie i czy to wystarczy na pokrycie raty za nowe auto?”
Do przeprowadzenia kalkulacji posłużono się wspomnianą ofertą leasingu eC3. Zgodnie z danymi serwisu EV database, bateria tego modelu ma moc 44 kWh, a średni zasięg samochodu wynosi 255 km. Do przejechania 100 km zużywa on zatem 18 kWh energii.
Przyjmując średni koszt zakupu 1 kWh, w najpopularniejszej taryfie gospodarstw domowych (G11), na poziomie 1,07 zł (wraz z przesyłam) daje to kwotę 19 zł za przejechanie 100 km w uśrednionych warunkach na „prądzie domowym”.
Można powiedzieć, że koszt przejechania 100 km elektrykiem na tzw. prądzie domowym, to równowartość jednej kawy latte w sieciowej kawiarni – zauważa Grigoriy Grigoriev.
Na zakup benzyny do pokonania tego samego dystansu przez Forda Focusa kombi, spalającego według Autocentrum 7,1 l paliwa/ 100 km, trzeba byłoby natomiast wydać 41 zł, czyli o 22 zł więcej.
fot. mat. prasowe
Ile można zaoszczędzić na elektryku? Koszty ładowania vs tankowanie vs parkowanie
Oszczędność na paliwie pokrywa ratę za auto
Jak to wygląda w przypadku dłuższych dystansów? Jeśli użytkownik auta przejeżdżałby miesięcznie 1000 km i ładował się wyłącznie w domu, średni koszt pokonania tej trasy wyniósłby 193 zł elektrykiem.
Przejazd 1000 km wspominanym autem spalinowym byłby o 219 zł droższy, czyli kosztowałby ponad dwa razy więcej. Oznacza to, że oszczędność na paliwie z nawiązką pokryłaby miesięczną ratę z tytułu leasingu samochodu elektrycznego.
W symulacji nie uwzględniono kosztów ubezpieczenia, serwisów oraz opon do wymienionych samochodów. Podkreślenia też wymaga fakt, że cytowany użytkownik chce przesiąść się do samochodu dużo mniejszego, ale za to nowego i nowocześniejszego.
Eksperci Powerdot sprawdzili też, jak koszty ładowania kształtowałyby się na tle kosztów tankowania, gdyby energia zużywana przez elektryka pochodziła w 80% z gniazdka domowego, a w 20% ze stacji publicznych o dużej mocy.
Nawet jeśli ktoś zakłada, że będzie ładował się głównie w domu, a z auta korzystał do jazdy po mieście, to w praktyce pojawi się potrzeba wyjazdu elektrykiem także w trasę oraz ładowania na stacjach publicznych. Warto taki wariant tez uwzględnić w symulacji kosztów – podpowiada Grigoriy Grigoriev.
Przyjęto, że koszt zakupu 1 kWh na złączu CCS wynosi 3,14 zł. Okazuje się, że koszt pokonania 100 km byłby w takim scenariuszu o 14 zł tańszy w przypadku podróżowania Citoenem eC3 niż Fordem Focusem kombi. Oszczędność dla dystansu 1000 km wyniosłaby natomiast 145 zł, co pozwoliłoby sfinansować niemal 70% raty za elektryka.
„Mam VW Passata 2.0 TDI, 190 KM z 2020 r., którym dojeżdżam do pracy w centrum Warszawy. Zarządca parkingu w centrum podniósł mi od września miesięczny abonament do 600 zł. Czy dokupując drugie auto, elektryka, głównie do jazdy po mieście, wydam na nie miesięcznie mniej niż na parking, uwzględniając ratę oraz koszty energii?
Zgodnie z przedstawioną wcześniej kalkulacją, miesięczny koszt energii przy przebiegu 1000 km wynosi dla Citroena eC3 193 zł w przypadku wyłącznie domowego ładowania oraz 267 zł w przypadku miksu ładowania w domu i na publicznych ładowarkach o dużej mocy. Dodając do tego 207 zł raty za auto, elektryk okazuje się opcją dużo tańszą niż koszt parkingu. Przypomnijmy, że elektryka można parkować za darmo w strefach płatnego parkowania.
647 zł zostaje w kieszeni
Dla pełnego obrazu sytuacji należałoby jednak w symulacji uwzględnić cztery elementy, tj. koszt parkingu i oszczędności na paliwie do VW Passata, który po zakupie elektryka będzie stał w garażu, a także koszt ładowania Citroena eC3 i ratę za ten samochód.
Ponieważ VW spala w mieście średnio 5,3 l ON/100 km (wg Autocentrum), koszt pokonania nim 1000 km miesięcznie wynosi 313 zł, co razem z parkingiem daje 913 zł miesięcznie. Jazda eC3 kosztowałaby 193 zł na ładowaniu wyłącznie domowym lub 267 zł na ładowaniu domowym i publicznym.
Nawet w tym droższym wariancie zostaje więc „w kieszeni” nadwyżka 647 zł, a po opłacaniu raty leasingowej – kwota 439 zł. Użytkownik dotknięty podwyżką parkingu mógłby więc spokojnie wybrać też droższego elektryka, np. Peugeota e2008 z ratą 643 zł brutto, ponieważ oszczędność na parkingu i tankowaniu VW Passata akurat pokryłaby ratę za to auto i koszt jego ładowania w droższym wariancie (dom + szybkie stacje).
oprac. : eGospodarka.pl
