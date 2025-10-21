Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei

Kierowcy wybierają BEV z rozsądku, nie dla idei © fot. mat. prasowe

Elektromobilność w Europie dojrzewa – z idei staje się praktycznym wyborem. Z raportu OTOMOTO „Faktor E. Impulsy elektromobilności w Europie i w Polsce” wynika, że kierowcy coraz częściej decydują się na auta elektryczne nie ze względów ideowych, lecz użytkowych. Dla 43% Europejczyków najważniejsza jest cicha praca BEV, dla 39% – ekologia, a dla 31% – nowoczesna technologia. W Polsce rośnie też znaczenie wygody i niższych kosztów eksploatacji.

Cisza, technologia i ekologia – top 3 argumenty za BEV

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zalety BEV zdaniem ogółu kierowców w Polsce i Europie, a zainteresowanych elektromobilnością Na tle Europy Polska nadal wypada jednak zachowawczo Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Decyzje o przejściu na napęd elektryczny coraz rzadziej mają charakter ideowy, a coraz częściej wynikają wprost z kalkulacji. Dla części kierowców oczywiście wciąż liczy się ograniczanie emisji i realny wpływ na środowisko, ale coraz większa grupa patrzy na BEV przez pryzmat wygody, oszczędności i dostępności technologii.



Co ciekawe, w wielu krajach to właśnie rozwój infrastruktury i dopłaty uruchamiają gotowość do zmiany – kierowcy zaczynają wtedy dostrzegać, że elektromobilność to nie futurystyczny trend, lecz praktyczne rozwiązanie na dziś. Różnice między krajami pokazują też, że sama świadomość może być równie ważna jak inwestycje – tam, gdzie kierowcy widzą wokół siebie więcej elektryków, rośnie zaufanie do całego segmentu – mówi Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe, OLX Group/OTOMOTO.



Europa dojrzewa do elektromobilności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co wpływa na percepcję BEV w poszczególnych krajach? W Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, widać, że percepcja BEV jest ściśle związana z oceną kosztów i dopłat Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Napęd obecnego auta kierowcy a odsetek skłonnych do zmiany na inny rodzaj napędu Kierowcy hybryd nie kierują się modą czy marketingiem Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co zwiększa skłonność do zakupu samochodu elektrycznego w Polsce? Ponad trzy czwarte mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości deklaruje, że w przyszłości mogłoby się przekonać do zakupu BEV Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Elektromobilność z rozsądku