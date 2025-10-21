Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
2025-10-21 00:10
Cisza, technologia i ekologia – top 3 argumenty za BEV
Dane z raportu OTOMOTO pokazują, że najczęściej docenianą cechą samochodów elektrycznych w Europie jest ich cicha praca (43%), zaraz za nią plasuje się ekologiczność (39%), a trzecie miejsce zajmuje nowoczesna technologia (31%). To połączenie komfortu i innowacji napędza popularność BEV w wielu krajach, także w Polsce.
Wśród polskich kierowców zainteresowanych elektromobilnością aż 49% wskazuje cichą pracę jako najważniejszy atut BEV, 30% podkreśla ich ekologiczny charakter, 25% docenia nowoczesną technologię, a 24% – udogodnienia takie jak darmowe parkowanie, możliwość wjazdu do centrum czy jazdy po buspasach.
Dla Polaków elektromobilność coraz częściej oznacza realną wygodę i konkretne korzyści w codziennym użytkowaniu, nie tylko wsparcie dla środowiska. Wraz ze wzrostem wiedzy i dostępnością infrastruktury kierowcy w Polsce zaczynają postrzegać samochody elektryczne nie jako ciekawostkę, lecz pełnoprawną alternatywę dla aut spalinowych.
Zalety BEV zdaniem ogółu kierowców w Polsce i Europie, a zainteresowanych elektromobilnością
Decyzje o przejściu na napęd elektryczny coraz rzadziej mają charakter ideowy, a coraz częściej wynikają wprost z kalkulacji. Dla części kierowców oczywiście wciąż liczy się ograniczanie emisji i realny wpływ na środowisko, ale coraz większa grupa patrzy na BEV przez pryzmat wygody, oszczędności i dostępności technologii.
Co ciekawe, w wielu krajach to właśnie rozwój infrastruktury i dopłaty uruchamiają gotowość do zmiany – kierowcy zaczynają wtedy dostrzegać, że elektromobilność to nie futurystyczny trend, lecz praktyczne rozwiązanie na dziś. Różnice między krajami pokazują też, że sama świadomość może być równie ważna jak inwestycje – tam, gdzie kierowcy widzą wokół siebie więcej elektryków, rośnie zaufanie do całego segmentu – mówi Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe, OLX Group/OTOMOTO.
Europa dojrzewa do elektromobilności
Choć różnice między krajami Europy są wyraźne, kierowców łączy jedno – coraz bardziej pragmatyczne spojrzenie na elektromobilność. Z raportu OTOMOTO wynika, że to m.in. realne udogodnienia i wsparcie systemowe kształtują postawy wobec samochodów elektrycznych.
W krajach zachodnich i południowych, takich jak Hiszpania, Portugalia czy Wielka Brytania, kierowcy szczególnie doceniają wsparcie władz (49% w Hiszpanii, 48% w Wielkiej Brytanii) oraz ulgi i dopłaty (48% w Hiszpanii, 47% w Portugalii, 46% w Anglii), a także dobrą dostępność stacji ładowania. Wysokie wyniki w tych obszarach przekładają się na pozytywne nastawienie do BEV i rosnącą gotowość do zmiany auta spalinowego na elektryczne.
W Niemczech i Francji, mimo dobrze rozwiniętej infrastruktury, kierowcy oceniają ją z większym dystansem – np. tylko 37–38% badanych wskazuje dostępność ładowarek jako pozytywny czynnik. Pokazuje to, że nawet na dojrzałych rynkach elektromobilność wciąż wymaga dalszych usprawnień.
Z kolei w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, widać, że percepcja BEV jest ściśle związana z oceną kosztów i dopłat. Polscy kierowcy relatywnie najczęściej zwracają uwagę na niższe koszty ładowania (26%) i programy wsparcia (24%), natomiast rzadziej wskazują na dostępność infrastruktury (20%) czy atrakcyjność oferty nowych i używanych EV (20-23%).
Oznacza to, że w naszym regionie przekonanie do elektromobilności buduje się głównie przez pryzmat opłacalności i dostępności realnych udogodnień, a nie przez samą ideę transformacji energetycznej.
Co wpływa na percepcję BEV w poszczególnych krajach?
Największym optymizmem wyróżniają się kierowcy z Rumunii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy w większości obszarów wypadają powyżej średniej europejskiej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na Rumunię, gdzie pozytywne nastawienie do elektromobilności łączy się z wysoką oceną niemal wszystkich aspektów – od kosztów ładowania, przez dopłaty, po dostępność infrastruktury. To pokazuje, że nawet w krajach o wciąż rozwijającym się rynku motoryzacyjnym otwartość na zmiany może być wyjątkowo duża.
Napęd obecnego auta kierowcy a odsetek skłonnych do zmiany na inny rodzaj napędu
Polska na tym tle wciąż pozostaje zachowawcza, ale kierunek zmian jest wyraźny – wraz z rozwojem infrastruktury, dopłat i poszerzaniem oferty pojazdów rosną też pozytywne skojarzenia z elektromobilnością.
Co zwiększa skłonność do zakupu samochodu elektrycznego w Polsce?
Elektromobilność z rozsądku
Coraz więcej europejskich kierowców dochodzi do tego samego wniosku: samochody elektryczne są nie tylko ekologiczne, ale też praktyczne i ekonomiczne. Zmiana motywacji z ideowych na użytkowe pokazuje, że elektromobilność wchodzi w fazę dojrzałości – opartą na doświadczeniu, wiedzy i realnych korzyściach.
To naturalny etap rozwoju rynku, w którym emocje ustępują miejsca codziennej praktyce, a decyzje o zakupie wynikają z realnych potrzeb. Wraz z rosnącą dostępnością aut, lepszą infrastrukturą i rosnącym zaufaniem kierowców, elektromobilność w Europie coraz wyraźniej przestaje być przyszłością – staje się teraźniejszością.
O badaniu
Raport “Faktor E. Impulsy elektromobilności w Europie i w Polsce” przygotowany został przez serwis OTOMOTO. Jego premiera odbywa się podczas Kongresu Nowej Mobilności 2025 - największej konferencji dotyczącej zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Za koordynację prac nad raportem oraz analizy danych z 10 krajów odpowiadało dat:awesome by Linkleaders. Międzynarodowy pomiar badawczy wykonała agencja Minds&Roses.
Wnioski raportu oparto na badaniu 5300 mieszkańców Europy z 10 krajów: Polski (n=800) oraz Anglii, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii i Węgier (n=500 per kraj). Badani posiadali prawo jazdy, samochód w gospodarstwie domowym oraz prowadzili pojazdy przynajmniej kilka razy w miesiącu. Badanie realizowano metodą CAWI - profesjonalnego formularza internetowego w sierpniu 2025 roku. Próby mieszkańców w wieku 18-65 lat były ogólnokrajowe w poszczególnych lokalizacjach oraz kontrolowane ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
Celami badania było poznanie postaw aktywnych kierowców posiadających auta ICE/LPG wobec elektromobilności, w tym czynników skłaniających do zakupu pojazdów elektrycznych (BEV). Założyliśmy przedstawienie różnic w postawach 10 krajów Europy, o różnym poziomie zaawansowania w obszarze elektromobilności.
Na podstawie analiz nastąpiła identyfikacja profilu osób wykazujących się skłonnością do zakupu aut elektrycznych oraz przyczyn ich postaw. Ponadto założona została analiza czynników zachęcających do zakupu aut BEV wśród grup marginalizowanych w dyskusjach o elektromobilności, w tym mieszkańców mniejszych miejscowości oraz osób z niższych progów dochodowych.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
