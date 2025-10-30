Nowe wideorejestratory Mio: nagrania 2.5K QHD i pełna ochrona podczas postoju
2025-10-30 00:30
Mio MiVue 9903WD Pro © fot. mat. prasowe
Na rynek trafiły dwa nowe modele kamer samochodowych Mio – MiVue 903W Pro oraz MiVue 903WD Pro. Oba urządzenia umożliwiają rejestrację obrazu w rozdzielczości 2.5K QHD (1440p) i wykorzystują sensor Sony STARVIS 2, który poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Wersja dual (903WD Pro) została dodatkowo wyposażona w tylną kamerę MiVue E40, nagrywającą w jakości Full HD.
Wbudowany tryb parkingowy
Mio MiVue 903WD Pro oferuje ciągłe nagrywanie również podczas postoju, bez potrzeby instalowania dodatkowych modułów zasilania. Tryb parkingowy aktywowany jest bezpośrednio z menu urządzenia i zapewnia pełną ochronę akumulatora (z wyłączeniem pojazdów 24V). Dzięki temu w razie usterki lub zadrapania auta podczas postoju, z łatwością dojdziesz kto jest sprawcą.
MiVue 903WPro
Na uwagę zasługuje wbudowany zasilacz trybu parkingowego, który jest gotowy do działania od razu po zakupie i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych modułów, ani akcesoriów. To praktyczne rozwiązanie znacząco zwiększa komfort użytkowania, ponieważ jest sterowane bezpośrednio z menu urządzenia.
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią tryb parkingowy chroni akumulator samochodu przed nadmiernym rozładowaniem, a jednocześnie umożliwia nagrywanie zdarzeń, takich jak uderzenia czy ruch wokół auta, gdy pojazd jest zaparkowany. W efekcie kierowca może czuć się spokojny i pewny, że jego samochód jest bezpieczny, niezależnie od miejsca i czasu postoju.
MiVue 903WD Pro
Nowy poziom bezpieczeństwa i jakości nagrań w dzień i w nocy
Kamera Mio MiVue 903WD Pro została wyposażona w zaawansowany sensor optyczny Sony STARVIS 2, wykorzystywany w profesjonalnych kamerach monitoringu. Dzięki temu oferuje lepsze doświetlenie, wyższą czułość oraz wyraźniejszy obraz – szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki temu tablice rejestracyjne i detale otoczenia są lepiej widoczne, co znacząco zwiększa wartość dowodową nagrań.
Nowoczesna technologia automatycznego dostrajania obrazu wraz ze szklanymi soczewkami gwarantuje idealną jasność, kontrast i płynność materiału wideo – także nocą. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nic nie umknie kamerze, zwłaszcza jesienną porą.
Wideorejestratory Mio z serii 903 Pro posiadają zintegrowany system zasilania umożliwiający pracę kamery również po wyłączeniu silnika. Tryb parkingowy aktywuje się bezpośrednio z poziomu menu urządzenia i działa bez potrzeby instalowania dodatkowych akcesoriów. System ten pozwala rejestrować zdarzenia, takie jak wstrząsy lub ruch w pobliżu pojazdu, przy jednoczesnym monitorowaniu poziomu naładowania akumulatora, by zapobiec jego rozładowaniu.
Ładowarka
Rejestrowanie obrazu w różnych warunkach
Zastosowany sensor Sony STARVIS 2 charakteryzuje się wysoką czułością na światło, co przekłada się na lepszą widoczność detali w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych. Technologia HDR oraz szklany obiektyw zapewniają dobrą równowagę między kontrastem a jasnością nagrania. Wersja 903WD Pro umożliwia zapis wideo w 2.5K QHD przy 30 kl./s lub w trybie 60 kl./s, natomiast tylna kamera nagrywa w jakości Full HD z wykorzystaniem HDR i technologii Night Vision.
Moduły GPS i łączność Wi-Fi
Nowe wideorejestratory Mio wyposażono w moduł GPS, który zapisuje dane dotyczące prędkości, lokalizacji i czasu. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia szybkie przesyłanie nagrań do aplikacji mobilnej, a format SuperMP4 ułatwia ich odtwarzanie i archiwizację. System informuje również o odcinkowych pomiarach prędkości, podając czas i dystans do końca odcinka oraz średnią prędkość przejazdu.
Ceny i dostępność
Kamera Mio MiVue 903W Pro dostępna jest w cenie 549 zł, a wersja dwukamerowa MiVue 903WD Pro – 649 zł. Oba modele objęto 3-letnią gwarancją producenta.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
