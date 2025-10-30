eGospodarka.pl
Nowe wideorejestratory Mio: nagrania 2.5K QHD i pełna ochrona podczas postoju

2025-10-30 00:30

Nowe wideorejestratory Mio: nagrania 2.5K QHD i pełna ochrona podczas postoju

Mio MiVue 9903WD Pro © fot. mat. prasowe

Na rynek trafiły dwa nowe modele kamer samochodowych Mio – MiVue 903W Pro oraz MiVue 903WD Pro. Oba urządzenia umożliwiają rejestrację obrazu w rozdzielczości 2.5K QHD (1440p) i wykorzystują sensor Sony STARVIS 2, który poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Wersja dual (903WD Pro) została dodatkowo wyposażona w tylną kamerę MiVue E40, nagrywającą w jakości Full HD.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie funkcje oferują nowe wideorejestratory Mio MiVue 903W Pro i 903WD Pro?
  • W jaki sposób działa tryb parkingowy z wbudowanym zasilaniem?
  • Jak sensor Sony STARVIS 2 wpływa na jakość nagrań nocnych?
  • Czym różni się wersja pojedyncza od zestawu z dwiema kamerami?

Wbudowany tryb parkingowy


Mio MiVue 903WD Pro oferuje ciągłe nagrywanie również podczas postoju, bez potrzeby instalowania dodatkowych modułów zasilania. Tryb parkingowy aktywowany jest bezpośrednio z menu urządzenia i zapewnia pełną ochronę akumulatora (z wyłączeniem pojazdów 24V). Dzięki temu w razie usterki lub zadrapania auta podczas postoju, z łatwością dojdziesz kto jest sprawcą.
MiVue 903WPro
MiVue 903WPro

Urządzenie posiada wbudowany zasilacz trybu parkingowego

Na uwagę zasługuje wbudowany zasilacz trybu parkingowego, który jest gotowy do działania od razu po zakupie i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych modułów, ani akcesoriów. To praktyczne rozwiązanie znacząco zwiększa komfort użytkowania, ponieważ jest sterowane bezpośrednio z menu urządzenia.

Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią tryb parkingowy chroni akumulator samochodu przed nadmiernym rozładowaniem, a jednocześnie umożliwia nagrywanie zdarzeń, takich jak uderzenia czy ruch wokół auta, gdy pojazd jest zaparkowany. W efekcie kierowca może czuć się spokojny i pewny, że jego samochód jest bezpieczny, niezależnie od miejsca i czasu postoju.
MiVue 903WD Pro
MiVue 903WD Pro

Mio MiVue 903WD Pro informuje o zbliżającym się odcinkowym pomiarze prędkości

Nowy poziom bezpieczeństwa i jakości nagrań w dzień i w nocy


Kamera Mio MiVue 903WD Pro została wyposażona w zaawansowany sensor optyczny Sony STARVIS 2, wykorzystywany w profesjonalnych kamerach monitoringu. Dzięki temu oferuje lepsze doświetlenie, wyższą czułość oraz wyraźniejszy obraz – szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki temu tablice rejestracyjne i detale otoczenia są lepiej widoczne, co znacząco zwiększa wartość dowodową nagrań.

Nowoczesna technologia automatycznego dostrajania obrazu wraz ze szklanymi soczewkami gwarantuje idealną jasność, kontrast i płynność materiału wideo – także nocą. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nic nie umknie kamerze, zwłaszcza jesienną porą.

Wideorejestratory Mio z serii 903 Pro posiadają zintegrowany system zasilania umożliwiający pracę kamery również po wyłączeniu silnika. Tryb parkingowy aktywuje się bezpośrednio z poziomu menu urządzenia i działa bez potrzeby instalowania dodatkowych akcesoriów. System ten pozwala rejestrować zdarzenia, takie jak wstrząsy lub ruch w pobliżu pojazdu, przy jednoczesnym monitorowaniu poziomu naładowania akumulatora, by zapobiec jego rozładowaniu.
Ładowarka
Ładowarka

Wbudowany zasilacz trybu parkingowego nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych modułów

Rejestrowanie obrazu w różnych warunkach


Zastosowany sensor Sony STARVIS 2 charakteryzuje się wysoką czułością na światło, co przekłada się na lepszą widoczność detali w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych. Technologia HDR oraz szklany obiektyw zapewniają dobrą równowagę między kontrastem a jasnością nagrania. Wersja 903WD Pro umożliwia zapis wideo w 2.5K QHD przy 30 kl./s lub w trybie 60 kl./s, natomiast tylna kamera nagrywa w jakości Full HD z wykorzystaniem HDR i technologii Night Vision.

Moduły GPS i łączność Wi-Fi


Nowe wideorejestratory Mio wyposażono w moduł GPS, który zapisuje dane dotyczące prędkości, lokalizacji i czasu. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia szybkie przesyłanie nagrań do aplikacji mobilnej, a format SuperMP4 ułatwia ich odtwarzanie i archiwizację. System informuje również o odcinkowych pomiarach prędkości, podając czas i dystans do końca odcinka oraz średnią prędkość przejazdu.

Ceny i dostępność


Kamera Mio MiVue 903W Pro dostępna jest w cenie 549 zł, a wersja dwukamerowa MiVue 903WD Pro – 649 zł. Oba modele objęto 3-letnią gwarancją producenta.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

Więcej na ten temat: wyposażenie samochodu, kamery samochodowe, wideorejestratory

