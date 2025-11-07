eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneKurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?

Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?

2025-11-07 00:30

Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?

Rekordowe zainteresowanie dopłatami do aut elektrycznych © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Kto jeszcze chce skorzystać z dopłaty do samochodu elektrycznego, powinien się pospieszyć. Program „NaszEauto” bije rekordy popularności – w ciągu dziewięciu miesięcy wykorzystano już ponad połowę z 1,18 mld zł budżetu. Eksperci przewidują, że środki skończą się na przełomie stycznia i lutego 2026 r. Wnioski napływają lawinowo, a liczba nowych rejestracji aut elektrycznych wzrosła od lutego o ponad 180%.

Przeczytaj także: Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kiedy może wyczerpać się budżet programu „NaszEauto”?
  • Jak szybko rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych i składanych wniosków?
  • Kto może skorzystać z dopłat i jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?
  • Jakich terminów muszą dotrzymać beneficjenci i na co uważać przy składaniu wniosku?

Osoby zainteresowane nabyciem samochodu elektrycznego i skorzystaniem z dofinansowania z programu NaszEauto nie powinny zwlekać z decyzją. Każdy kolejny miesiąc przynosi rekordowe rejestracje pojazdów elektrycznych i składanych wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tempo wykorzystania budżetu stale przyspiesza. Wraz z końcem października wykorzystano ok. 608 mln zł z 1,18 mld zł, co odpowiada 51% całkowitego budżetu.
Liczba złożonych wniosków i wykorzystanie alokacji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Liczba złożonych wniosków i wykorzystanie alokacji

Dane z końca października wskazują, że w ciągu 9 miesięcy wykorzystano ponad połowę z planowanego budżetu

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


W lutym tego roku, kiedy wystartował program NaszEauto, urzędy zarejestrowały 1675 nowych aut elektrycznych, a do NFOŚiGW wpłynęło 1125 wniosków. W październiku odnotowano już ok. 4798 rejestracji i 3941 wniosków. To wzrost o odpowiednio 186% i 250%. Do tej pory złożono łącznie 19 588 wniosków – 72% dotyczyło leasingu, a 28% zakupów.
W październiku odsetek samochodów elektrycznych w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce wyniósł 9,1% – to kolejny rekord, który nie byłby możliwy bez programu wsparcia.

Rynek elektromobilności będzie potrzebował kolejnych impulsów po zakończeniu programu NaszEauto – mówi Maciej Gis, Kierownik kampanii / portalu elektromobilni.pl i Dyrektor Komunikacji & PR PSNM.

Liczba rejestracji nowych aut elektrycznych vs liczba wniosków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Liczba rejestracji nowych aut elektrycznych vs liczba wniosków

W październiku odnotowano już ok. 4798 rejestracji i 3941 wniosków

Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Beneficjenci muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Liczba zatwierdzonych i wypłaconych wniosków rośnie w nieporównywalnie niższym tempie. Pierwsze wypłaty z budżetu NaszEauto zrealizowano dopiero w czerwcu tego roku, a do października rozliczono zaledwie 1067 wniosków.

Co prawda odsetek zatwierdzonych wniosków ledwo przekroczył 10% po 9 miesiącach funkcjonowania programu, jednak program musi zostać rozliczony i zamknięty do końca sierpnia 2026 roku. To oznacza, że wszystkie osoby z zatwierdzonym wnioskiem muszą do tego czasu otrzymać z powrotem wcześniej wpłacone przez siebie pieniądze.
Liczba złożonych wniosków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Liczba złożonych wniosków

Program NaszEauto został uruchomiony w lutym 2025 r. z budżetem 1,6 mld zł

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Należy pamiętać, że program NaszEauto został uruchomiony w lutym 2025 r. z budżetem 1,6 mld zł. W październiku zredukowano budżet aż do 1,18 mld zł. W tym samym momencie zwiększyły się kwoty wypłat, a także poszerzyła się grupa potencjalnych beneficjentów – do katalogu pojazdów kwalifikujących się do dopłat, doszły samochody dostawcze o dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 tony (kat. N1) oraz busy do 5 tony (kat. M2). W tym drugim przypadku kwoty dofinansowania mogą sięgać nawet 600 tys. zł.

W teorii NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski do 30 kwietnia 2026 r., jednak wszystko wskazuje na to, że budżet zostanie wyczerpany przed czasem. Według szacunków EV Klub Polska nastąpi to już na przełomie stycznia i lutego 2026 r.
Skumulowana liczba złożonych, zatwierdzonych i wypłaconych wniosków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Skumulowana liczba złożonych, zatwierdzonych i wypłaconych wniosków

Liczba zatwierdzonych i wypłaconych wniosków rośnie w nieporównywalnie niższym tempie

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Wnioski złożone na przełomie stycznia i lutego 2026 będą ostatnimi, które zakwalifikują się na dopłatę. Do 30 czerwca 2026 r. NFOŚiGW musi przeprocedować wnioski, a do końca sierpnia beneficjenci muszą otrzymać dopłaty. Terminy te są nieprzekraczalne, co zmusza Fundusz do przyspieszenia tempa weryfikacji wniosków i wypłat.
Osoby chcące otrzymać dotację na zakup samochodu elektrycznego, powinny szybko podjąć decyzję o zakupie. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost składanych wniosków oraz czas dostawy samochodu i procedowanie procesu ubiegania się o dopłatę, m.in. konieczność posiadania stałego dowodu, notarialnie potwierdzonego weksla lub cesji ubezpieczenia, warto rozważyć samochód dostępny od ręki lub z potwierdzonym terminem dostawy.

Tak aby uwzględniając formalności zdążyć złożyć wniosek maksymalnie w styczniu 2026 r.– radzi Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska.

Przeczytaj także: Samochody elektryczne mniej popularne niż rowery? Samochody elektryczne mniej popularne niż rowery?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: samochody elektryczne, auta elektryczne, samochód elektryczny, zakup samochodu elektrycznego, dopłaty do elektryków, NaszEauto

Przeczytaj także

Używane samochody elektryczne: czy to się sprzedaje?

Używane samochody elektryczne: czy to się sprzedaje?

Jak kupić dobry, używany samochód elektryczny?

Jak kupić dobry, używany samochód elektryczny?

Ile średnich pensji potrzeba na nowy samochód elektryczny? A ile na używany?

Ile średnich pensji potrzeba na nowy samochód elektryczny? A ile na używany?

Używany samochód elektryczny: jak sprawdzić kondycję baterii?

Używany samochód elektryczny: jak sprawdzić kondycję baterii?

Zakup samochodu elektrycznego po podwyżkach cen prądu w 2023 roku będzie opłacalny?

Zakup samochodu elektrycznego po podwyżkach cen prądu w 2023 roku będzie opłacalny?

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodu elektrycznego? Poradnik dla kierowców EV

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodu elektrycznego? Poradnik dla kierowców EV

Mój Elektryk przestał działać. Jakie konsekwencje?

Mój Elektryk przestał działać. Jakie konsekwencje?

Samochód elektryczny czy spalinowy? Oto porównanie kosztów 12 par aut

Samochód elektryczny czy spalinowy? Oto porównanie kosztów 12 par aut

Samochód elektryczny nie pojedzie buspasem?

Samochód elektryczny nie pojedzie buspasem?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak Polacy korzystają z limitów kart kredytowych? Oto najnowsze dane

Jak Polacy korzystają z limitów kart kredytowych? Oto najnowsze dane

Zakupy online dobrodziejstwem sieci? Mamy wyniki badania "Internet marzeń"

Zakupy online dobrodziejstwem sieci? Mamy wyniki badania "Internet marzeń"

Jak pracownicy w Polsce planują swoją karierę? Tylko 4% ma jasny plan

Jak pracownicy w Polsce planują swoją karierę? Tylko 4% ma jasny plan

Inflacja vs. spowolnienie - BoE w klinczu przed kolejnymi decyzjami

Inflacja vs. spowolnienie - BoE w klinczu przed kolejnymi decyzjami

Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: