Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?

Kto jeszcze chce skorzystać z dopłaty do samochodu elektrycznego, powinien się pospieszyć. Program „NaszEauto” bije rekordy popularności – w ciągu dziewięciu miesięcy wykorzystano już ponad połowę z 1,18 mld zł budżetu. Eksperci przewidują, że środki skończą się na przełomie stycznia i lutego 2026 r. Wnioski napływają lawinowo, a liczba nowych rejestracji aut elektrycznych wzrosła od lutego o ponad 180%.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy może wyczerpać się budżet programu „NaszEauto”?

Jak szybko rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych i składanych wniosków?

Kto może skorzystać z dopłat i jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

Jakich terminów muszą dotrzymać beneficjenci i na co uważać przy składaniu wniosku?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba złożonych wniosków i wykorzystanie alokacji Dane z końca października wskazują, że w ciągu 9 miesięcy wykorzystano ponad połowę z planowanego budżetu Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W październiku odsetek samochodów elektrycznych w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce wyniósł 9,1% – to kolejny rekord, który nie byłby możliwy bez programu wsparcia.



Rynek elektromobilności będzie potrzebował kolejnych impulsów po zakończeniu programu NaszEauto – mówi Maciej Gis, Kierownik kampanii / portalu elektromobilni.pl i Dyrektor Komunikacji & PR PSNM.

Osoby chcące otrzymać dotację na zakup samochodu elektrycznego, powinny szybko podjąć decyzję o zakupie. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost składanych wniosków oraz czas dostawy samochodu i procedowanie procesu ubiegania się o dopłatę, m.in. konieczność posiadania stałego dowodu, notarialnie potwierdzonego weksla lub cesji ubezpieczenia, warto rozważyć samochód dostępny od ręki lub z potwierdzonym terminem dostawy.



Tak aby uwzględniając formalności zdążyć złożyć wniosek maksymalnie w styczniu 2026 r.– radzi Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska.

Osoby zainteresowane nabyciem samochodu elektrycznego i skorzystaniem z dofinansowania z programu NaszEauto nie powinny zwlekać z decyzją. Każdy kolejny miesiąc przynosi rekordowe rejestracje pojazdów elektrycznych i składanych wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tempo wykorzystania budżetu stale przyspiesza. Wraz z końcem października wykorzystano ok. 608 mln zł z 1,18 mld zł, co odpowiada 51% całkowitego budżetu.W lutym tego roku, kiedy wystartował program NaszEauto, urzędy zarejestrowały 1675 nowych aut elektrycznych, a do NFOŚiGW wpłynęło 1125 wniosków. W październiku odnotowano już ok. 4798 rejestracji i 3941 wniosków. To wzrost o odpowiednio 186% i 250%. Do tej pory złożono łącznie 19 588 wniosków – 72% dotyczyło leasingu, a 28% zakupów.Beneficjenci muszą się jednak uzbroić w cierpliwość. Liczba zatwierdzonych i wypłaconych wniosków rośnie w nieporównywalnie niższym tempie. Pierwsze wypłaty z budżetu NaszEauto zrealizowano dopiero w czerwcu tego roku, a do października rozliczono zaledwie 1067 wniosków.Co prawda odsetek zatwierdzonych wniosków ledwo przekroczył 10% po 9 miesiącach funkcjonowania programu, jednak program musi zostać rozliczony i zamknięty do końca sierpnia 2026 roku. To oznacza, że wszystkie osoby z zatwierdzonym wnioskiem muszą do tego czasu otrzymać z powrotem wcześniej wpłacone przez siebie pieniądze.Należy pamiętać, że program NaszEauto został uruchomiony w lutym 2025 r. z budżetem 1,6 mld zł. W październiku zredukowano budżet aż do 1,18 mld zł. W tym samym momencie zwiększyły się kwoty wypłat, a także poszerzyła się grupa potencjalnych beneficjentów – do katalogu pojazdów kwalifikujących się do dopłat, doszły samochody dostawcze o dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 tony (kat. N1) oraz busy do 5 tony (kat. M2). W tym drugim przypadku kwoty dofinansowania mogą sięgać nawet 600 tys. zł.W teorii NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski do 30 kwietnia 2026 r., jednak wszystko wskazuje na to, że budżet zostanie wyczerpany przed czasem. Według szacunków EV Klub Polska nastąpi to już na przełomie stycznia i lutego 2026 r.Wnioski złożone na przełomie stycznia i lutego 2026 będą ostatnimi, które zakwalifikują się na dopłatę. Do 30 czerwca 2026 r. NFOŚiGW musi przeprocedować wnioski, a do końca sierpnia beneficjenci muszą otrzymać dopłaty. Terminy te są nieprzekraczalne, co zmusza Fundusz do przyspieszenia tempa weryfikacji wniosków i wypłat.