Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?
2025-11-07 00:30
Rekordowe zainteresowanie dopłatami do aut elektrycznych © pexels
Przeczytaj także: Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Kiedy może wyczerpać się budżet programu „NaszEauto”?
- Jak szybko rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych i składanych wniosków?
- Kto może skorzystać z dopłat i jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?
- Jakich terminów muszą dotrzymać beneficjenci i na co uważać przy składaniu wniosku?
Liczba złożonych wniosków i wykorzystanie alokacji
W lutym tego roku, kiedy wystartował program NaszEauto, urzędy zarejestrowały 1675 nowych aut elektrycznych, a do NFOŚiGW wpłynęło 1125 wniosków. W październiku odnotowano już ok. 4798 rejestracji i 3941 wniosków. To wzrost o odpowiednio 186% i 250%. Do tej pory złożono łącznie 19 588 wniosków – 72% dotyczyło leasingu, a 28% zakupów.
W październiku odsetek samochodów elektrycznych w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce wyniósł 9,1% – to kolejny rekord, który nie byłby możliwy bez programu wsparcia.
Rynek elektromobilności będzie potrzebował kolejnych impulsów po zakończeniu programu NaszEauto – mówi Maciej Gis, Kierownik kampanii / portalu elektromobilni.pl i Dyrektor Komunikacji & PR PSNM.
Liczba rejestracji nowych aut elektrycznych vs liczba wniosków
Co prawda odsetek zatwierdzonych wniosków ledwo przekroczył 10% po 9 miesiącach funkcjonowania programu, jednak program musi zostać rozliczony i zamknięty do końca sierpnia 2026 roku. To oznacza, że wszystkie osoby z zatwierdzonym wnioskiem muszą do tego czasu otrzymać z powrotem wcześniej wpłacone przez siebie pieniądze.
Liczba złożonych wniosków
Należy pamiętać, że program NaszEauto został uruchomiony w lutym 2025 r. z budżetem 1,6 mld zł. W październiku zredukowano budżet aż do 1,18 mld zł. W tym samym momencie zwiększyły się kwoty wypłat, a także poszerzyła się grupa potencjalnych beneficjentów – do katalogu pojazdów kwalifikujących się do dopłat, doszły samochody dostawcze o dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 tony (kat. N1) oraz busy do 5 tony (kat. M2). W tym drugim przypadku kwoty dofinansowania mogą sięgać nawet 600 tys. zł.
W teorii NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski do 30 kwietnia 2026 r., jednak wszystko wskazuje na to, że budżet zostanie wyczerpany przed czasem. Według szacunków EV Klub Polska nastąpi to już na przełomie stycznia i lutego 2026 r.
Skumulowana liczba złożonych, zatwierdzonych i wypłaconych wniosków
Wnioski złożone na przełomie stycznia i lutego 2026 będą ostatnimi, które zakwalifikują się na dopłatę. Do 30 czerwca 2026 r. NFOŚiGW musi przeprocedować wnioski, a do końca sierpnia beneficjenci muszą otrzymać dopłaty. Terminy te są nieprzekraczalne, co zmusza Fundusz do przyspieszenia tempa weryfikacji wniosków i wypłat.
Osoby chcące otrzymać dotację na zakup samochodu elektrycznego, powinny szybko podjąć decyzję o zakupie. Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost składanych wniosków oraz czas dostawy samochodu i procedowanie procesu ubiegania się o dopłatę, m.in. konieczność posiadania stałego dowodu, notarialnie potwierdzonego weksla lub cesji ubezpieczenia, warto rozważyć samochód dostępny od ręki lub z potwierdzonym terminem dostawy.
Tak aby uwzględniając formalności zdążyć złożyć wniosek maksymalnie w styczniu 2026 r.– radzi Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Moto
-
Kurczy się budżet na dopłaty do elektryków. To już ostatni moment na wniosek w programie "NaszEauto"?
-
Miejski SUV z duszą - co kryje Alfa Romeo Junior mHEV poza stylem?
-
2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność
-
Nowy elektryczny chiński SUV Leapmotor B10 debiutuje w Polsce - poznaj specyfikację i cenę