Jakie opony zimowe do SUV-a i elektryka? Eksperci ostrzegają i radzą

SUV-y i samochody elektryczne wymagają zimą szczególnej dbałości o ogumienie. Ich masa, wyższy środek ciężkości oraz natychmiastowy moment obrotowy sprawiają, że na letnich oponach stają się znacznie trudniejsze do opanowania. Nawet zaawansowane systemy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo bez odpowiedniej przyczepności. Dlatego specjalnie z myślą o ciężkich, nowoczesnych pojazdach producenci tworzą wzmocnione opony XL i HL.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego masa SUV-ów i elektryków wymaga stosowania zimowych opon.

Czym różnią się opony XL i HL oraz do jakich pojazdów są przeznaczone.

Jakie zagrożenia niesie jazda na oponach letnich przy niskich temperaturach.

Po czym poznać profesjonalny i certyfikowany serwis oponiarski.

Dlaczego? Przede wszystkim masa. Te samochody są znacznie cięższe od innych. W przypadku SUV-ów różnica może wynieść nawet kilkaset kilogramów, a dla aut elektrycznych ta różnica wynosi nawet ok. 1/3 masy w porównaniu z modelami z konwencjonalnym napędem.



Do tego SUVy mają wyżej osadzony środek ciężkości – co utrudnia kontrolę z trudnych warunkach, przy ruszaniu, hamowaniu i na zakrętach. Jakość opon, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nowoczesnych samochodów z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Kierowcy często zastanawiają się, czy naprawdę potrzebują opon zimowych, argumentując, że nowoczesne systemy bezpieczeństwa i zaawansowane rodzaje napędu wystarczą, by zachować kontrolę nad pojazdem. Warto jednak pamiętać, że opony stanowią jedyny punkt kontaktu samochodu z nawierzchnią drogi. To właśnie z tego kontaktu czerpią skuteczność wszystkie systemy bezpieczeństwa i napędowe.



Jeśli zabraknie przyczepności, nawet najbardziej zaawansowana technologia nie zdoła zapobiec utracie panowania nad pojazdem.



W okresie jesienno-zimowym to opony z homologacją zimową – czyli opony zimowe lub wysokiej jakości opony całoroczne – gwarantują odpowiednią przyczepność, bezpieczeństwo oraz pewność prowadzenia na śliskiej i zimnej nawierzchni – argumentuje Piotr Sarnecki.

Fizyka nie kłamie: dlaczego opony letnie zawodzą zimą

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hamowanie na mokrej drodze przy prędkości 85 km/h przy 6 st. Różnica w drodze hamowanie to 7 metrów na korzyść opon zimowych Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W testach hamowania szczególnie wyraźnie widać, jak duże znaczenie ma właściwy dobór opon do typu pojazdu. SUV-y i samochody elektryczne mają znacznie większą masę niż typowe auta osobowe, co bezpośrednio wpływa na drogę hamowania. Dobrze dobrane opony są tu kluczowym elementem bezpieczeństwa — decydują o przyczepności, stabilności i skuteczności hamowania w każdych warunkach. W przypadku SUV-ów opony muszą zapewniać wysoką nośność i sztywność konstrukcji, aby utrzymać cięższy pojazd przy dynamicznych manewrach.



Z kolei w autach elektrycznych liczy się nie tylko masa, ale także natychmiastowy moment obrotowy oraz cicha praca. Opony przeznaczone do elektryków mają często wzmocnioną konstrukcję, niskie opory toczenia i specjalne mieszanki gumy, które pomagają skrócić drogę hamowania i zwiększają efektywność energetyczną. Testy hamowania pokazują, że różnica między odpowiednio dobraną oponą a przypadkową może wynosić nawet kilka metrów – a to może oznaczać różnicę między zatrzymaniem się przed przeszkodą a kolizją.



Dlatego zarówno kierowcy SUV-ów, jak i aut elektrycznych powinni wybierać opony z homologacją producenta, dostosowane do parametrów masy i momentu obrotowego ich pojazdu. Nowoczesne systemy ABS czy ESP nie zastąpią dobrej przyczepności – to opona, jako jedyny punkt kontaktu samochodu z nawierzchnią, odpowiada za skuteczność działania wszystkich systemów bezpieczeństwa – apeluje Piotr Sarnecki.

Wybieraj tylko certyfikowane serwisy!

Profesjonalny serwis, czyli jaki?

Nie niszczy opon

Nie obsługuje tanio i szybko („tanio” nie pokrywa np. serwisu maszyn, a „szybko” niszczy opony i felgi) – prawidłowy czas usługi przy 1 mechaniku to min. 30 min.

Nie montuje opon z drugiej ręki – bo wie, że wtedy przejmuje odpowiedzialność za niezweryfikowany produkt

Oprócz opon obejrzy inne podzespoły wokół nadkola i poinformuje klienta

Ma i umie używać odpowiednie wyposażenie techniczne

Dobry serwis to gwarant jakości wykonanej usługi. Opony mimo wytrzymałej konstrukcji są podatne na uszkodzenia, które mogą znacząco obniżyć jej późniejszą wytrzymałość na drodze. Z tego względu należy wybrać warsztat spełniający najwyższe rygory jakości i postępuje z oponami sprawnie, ale z wyczuciem – rozumiejąc, jak łatwo przez nadmierną siłę je uszkodzić – podkreśla Piotr Sarnecki.