Jak przygotować samochód do jazdy zimą? Checklista każdego kierowcy

Prognozy na weekend 29–30 listopada br. nie pozostawiają złudzeń: czekają nas nocne przymrozki, lokalne opady śniegu, mgły i temperatury nieznacznie powyżej zera. Warunki na drogach staną się więc wyjątkowo wymagające. Nadszedł moment, w którym letnie nawyki za kierownicą przestają działać. Zimowy refleks, odpowiednie przygotowanie samochodu i spokojna technika jazdy mogą w najbliższych dniach zdecydować nie tylko o komforcie podróży, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przygotować samochód do jazdy w zimie?

Jak prawidłowo reagować na poślizg i ograniczoną widoczność?

Dlaczego zimą szczególnie ważna jest sprawność akumulatora i hamulców?

Jakie ubezpieczenie zwiększa bezpieczeństwo kierowcy w sezonie zimowym?

1. Przygotowanie samochodu – zimowy „must do” kierowcy

Opony zimowe – klucz do przyczepności

Akumulator – najbardziej narażony element auta

Układ hamulcowy – pełna kontrola w ułamku sekundy

Płyny i wycieraczki – widoczność decyduje o bezpieczeństwie

płyn do spryskiwaczy – koniecznie zimowy, odporny na zamarzanie,

płyn chłodniczy – właściwe stężenie chroni przed zamarzaniem układu,

wycieraczki – zużyte potrafią ograniczyć widoczność o ponad 30%;

Światła – widzieć i być widzianym

W Balcia zachęcamy kierowców, by potraktowali przygotowanie samochodu jak inwestycję w bezpieczeństwo. Sprawne światła, dobre opony, silny akumulator – to elementy, które realnie wpływają na to, jak w krytycznej sytuacji zachowamy panowanie nad pojazdem – mówi Joanna Borowiec, Product Manager w Balcia Insurance.

2. Zimowa technika jazdy – refleks ważniejszy niż moc silnika

Poślizg – jak reagować?

nie wciskać gwałtownie hamulca,

zdjąć nogę z gazu,

delikatnie kierować koła w kierunku, w którym chcemy podążać,

unikać nerwowych ruchów kierownicą.

Jazda w ograniczonej widoczności

zachowanie podwójnego lub potrójnego dystansu,

redukcja prędkości poniżej limitu, jeśli warunki tego wymagają,

unikanie wyprzedzania przy przelotowych mgłach.

Oblodzenie i czarny lód

3. Bezpieczeństwo to też gotowość na nieprzewidziane sytuacje

Zimą liczba zdarzeń drogowych zawsze rośnie. Dobrze dobrane ubezpieczenie działa jak dodatkowa poduszka bezpieczeństwa – chroni wtedy, gdy zawiodą inne środki ostrożności. Warto pomyśleć o nim wcześniej, zanim sezon na dobre się rozkręci – podsumowuje Joanna Borowiec z Balcia Insurance.



Ubezpieczenia OC+AC i Accident działają jak druga warstwa ochrony w sezonie zimowym. Kierowca może mieć najlepsze opony i idealną technikę jazdy, ale nie wszystko da się przewidzieć. Dlatego warto myśleć o bezpieczeństwie kompleksowo – zarówno w kontekście auta, jak i zdrowia – dodaje.

4. Zimowy spokój za kierownicą – to efekt przygotowania, nie przypadku

dobrych opon,

przygotowanego na zimową aurę i sprawnego samochodu,

świadomego kierowcy,

ubezpieczenia, które działa, gdy wszystko inne zawiedzie.