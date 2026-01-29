eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneOd kilkuset złotych do 1,5 tysiąca, czyli ceny ubezpieczenia OC w 2025 roku

Od kilkuset złotych do 1,5 tysiąca, czyli ceny ubezpieczenia OC w 2025 roku

2026-01-29 00:30

Od kilkuset złotych do 1,5 tysiąca, czyli ceny ubezpieczenia OC w 2025 roku

Jak kształtowały się ceny OC w 2025 roku? © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Ubezpieczenie OC samochodu w 2025 roku potrafiło kosztować zarówno kilkaset, jak i ponad półtora tysiąca złotych. Na wysokość składki wpływały nie tylko wiek i doświadczenie kierowcy, ale także miejsce zamieszkania, marka auta czy pojemność silnika. Dane porównywarki Mubi pokazują, że choć przez większość roku średnie ceny OC utrzymywały się powyżej 800 zł, to w drugiej połowie 2025 roku wyraźnie spadały, a różnice między poszczególnymi grupami kierowców pozostawały bardzo duże.

Przeczytaj także: OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile wynosiła średnia cena ubezpieczenia OC samochodu w 2025 roku?
  • W których miastach wojewódzkich OC było najtańsze?
  • Od jakich czynników uzależniona była wysokość składki OC?


Wszystkie ceny ubezpieczeń podane w tym artykule pochodzą z raportu Ubezpieczenie OC w 2025 roku przygotowanego na podstawie danych z kalkulatora ubezpieczeń samochodu na mubi.pl. Kto płacił najmniej i najwięcej za obowiązkowe OC?

Jak zmieniały się średnie ceny ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy? W których miastach wojewódzkich koszt polisy OC był najniższy?

Spadek cen OC pod koniec 2025 roku


We wszystkich miesiącach 2025 roku średnia cena OC utrzymywała się powyżej 800 zł. Natomiast widać wyraźną różnicę między pierwszym a drugim półroczem – odpowiednio 853 zł i 822 zł. Jak zmieniały się ceny w poszczególnych miesiącach 2025 roku?
Najwyższe i najniższe średnie ceny OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najwyższe i najniższe średnie ceny OC

Niewiele za polisę OC płacili właściciele trabantów

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Porównanie średniej ceny OC w I i II poł. roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Porównanie średniej ceny OC w I i II poł. roku

W II połowie roku ceny OC nieco się obniżyły

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Od stycznia do czerwca średnia cena OC była stabilna i utrzymywała się na poziomie około 850 zł. Jedynie maj wyłamał się z tej tendencji, gdy średni koszt polis wyniósł 869 zł. W drugiej połowie roku średnie ceny obowiązkowego ubezpieczenia wyraźnie spadały, by osiągnąć w grudniu wartość 803 zł.
Jak zmieniały się średnie ceny OC?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Jak zmieniały się średnie ceny OC?

Od stycznia do czerwca średnia cena OC była stabilna

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Najtaniej w Opolu, a najdrożej w Gdańsku


Wyraźne różnice w średnich cenach OC widać między miastami wojewódzkimi. Zdecydowanie najtańsze ubezpieczenia kupowali w 2025 roku mieszkańcy Opola i Rzeszowa, a najdroższe – kierowcy z Wrocławia i Gdańska. Jak na tym tle wypadła Warszawa, czyli zdecydowanie największe miasto w Polsce?
Średnia cena OC w poszczególnych miastach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Średnia cena OC w poszczególnych miastach

Zdecydowanie najtańsze ubezpieczenia kupowali w 2025 roku mieszkańcy Opola i Rzeszowa

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


W ciągu roku średnie ceny OC w wielu miastach dynamicznie się zmieniały. Największe spadki zanotowano w Rzeszowie (-8,46%), Opolu (-7,05%) i Zielonej Górze (-6,55%).

Z kolei największy wzrost kosztów ubezpieczenia miał miejsce w Gorzowie Wielkopolskim (+13,75%), Poznaniu (+13,69%) i Toruniu (+13,67%).

Doświadczeni kierowcy płacą mniej


Wiek kierowcy ma istotne znaczenie przy wyliczaniu składki ubezpieczenia samochodu. Zwykle początkujący kierowcy płacą za polisy najwięcej, a ci doświadczeni – najmniej. Również w 2025 roku można zauważyć widoczne różnice w średnich cenach OC dla różnych grup wiekowych właścicieli aut.

Średnia cena ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej samochodów dla kierowców w wieku 18-25 lat wyniosła 1543 zł. Z kolei doświadczeni kierowcy w wieku 56-65 lat płacili za polisę OC średnio 645 zł, czyli blisko 900 zł mniej.
Wiek kierowcy a ceny OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wiek kierowcy a ceny OC

Tradycyjnie już najwięcej za OC płacili młodzi kierowcy

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Dla wszystkich grup wiekowych kierowców średnie ceny OC spadły w ciągu 2025 roku. Największą zmianę widać w przypadku osób w wieku 26-35 lat – spadek o 9,46%. Natomiast najbardziej stabilne ceny OC utrzymywały się dla najstarszych właścicieli samochodów osobowych.

Sposobem na obniżkę ceny OC dla najmłodszych kierowców jest współwłasność samochodu. Dzięki niej osoby bez historii ubezpieczenia mogą sporo zaoszczędzić. Co mówią na ten temat dane z 2025 roku z porównywarki OC AC Mubi?
Roczne dane średnich cen OC wskazują, że oszczędność wynikająca ze współwłasności samochodu dla osób w wieku 18-25 lat wynosiła od 177 do 261 zł. Najwięcej na niej korzystały osoby w wieku 20 lat, u których OC bez współwłaściciela samochodu kosztowało średnio 1897 zł, a ze współwłaścicielem 1636 zł. Z kolei najmniej zyskali kierowcy w wieku 18 lat – wylicza Tomasz Sowa, ekspert Mubi.

Współwłasność to szansa na niższą cenę ubezpieczenia OC, ale również konsekwencje po spowodowaniu szkody dla wszystkich właścicieli pojazdu.

Średnie ceny OC popularnych marek i modeli


Najczęściej ubezpieczonymi markami samochodów w 2025 roku na Mubi były (poniżej podano średnie roczne ceny OC):
  • Volkswagen – 840 zł,
  • Opel – 837 zł,
  • Audi – 910 zł,
  • BMW – 1013 zł,
  • Ford – 814 zł,
  • Renault – 788 zł,
  • Skoda – 782 zł,
  • Toyota – 804 zł,
  • Peugeot – 828 zł,
  • Mercedes-Benz – 828 zł.

W ciągu 2025 roku średnia cena OC spadła dla wszystkich wymienionych marek. Największą różnicę widać w przypadku Audi (-7,89%).
Ceny OC 10 najbardziej popularych marek
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ceny OC 10 najbardziej popularych marek

Za ubezpieczenie BMW przychodziło zapłacić najwięcej

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Z kolei najczęściej ubezpieczanymi modelami w 2025 roku na Mubi były (podano średnią roczną cenę OC):
  • BMW Seria 3 – 1056 zł,
  • Volkswagen Golf – 890 zł,
  • Opel Astra – 868 zł,
  • Audi A4 – 906 zł,
  • Volkswagen Passat – 832 zł,
  • Ford Focus – 839 zł,
  • BMW Seria 5 – 1000 zł,
  • Audi A3 – 968 zł,
  • Opel Corsa – 824 zł,
  • Skoda Fabia – 810 zł.

W ciągu roku średnie ceny OC spadły dla wszystkich wskazanych modeli. Największa zmiana dotyczyła Audi A3 (-7,68%).

Cena OC a pojemność silnika i rodzaj paliwa


Najmniej za OC w 2025 roku płacili właściciele samochodów z silnikami spalinowymi o pojemności do 1,0 l, a najwięcej osoby ubezpieczające auta z największymi jednostkami napędowymi powyżej 2,0 l – odpowiednio 661 zł i 932 zł.
Pojemność silnika a ceny OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Pojemność silnika a ceny OC

Większa pojemność silnika oznacza wyższą stawkę OC

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Natomiast najniższa średnia cena OC dotyczyła samochodów elektrycznych. Wyniosła ona 594 zł w 2025 roku. Średni koszt ubezpieczenia aut hybrydowych spadł z 789 zł w I kwartale do 590 zł w IV kwartale.
Rodzaj paliwa a ceny OC
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rodzaj paliwa a ceny OC

Najniższa średnia cena OC dotyczyła samochodów elektrycznych

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Przeczytaj także: Ceny OC w II kw. 2025 bez zmian w skali kraju Ceny OC w II kw. 2025 bez zmian w skali kraju

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ceny OC, OC, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie OC, składki OC, ubezpieczenia komunikacyjne

Przeczytaj także

Cena OC w V 2025 wzrosła o 10,6% r/r

Cena OC w V 2025 wzrosła o 10,6% r/r

Cena OC w IV 2025 przekroczyła kolejną barierę

Cena OC w IV 2025 przekroczyła kolejną barierę

Ceny OC w I kw. 2025 nawet 500 zł droższe niż przed rokiem

Ceny OC w I kw. 2025 nawet 500 zł droższe niż przed rokiem

Ceny OC w II 2025 najwyższe w Gdańsku

Ceny OC w II 2025 najwyższe w Gdańsku

Ceny OC - tanio już było?

Ceny OC - tanio już było?

Drożeje OC. Podwyżki cen to już nawet 40%

Drożeje OC. Podwyżki cen to już nawet 40%

Ceny OC i AC w II kw. 2024 w górę

Ceny OC i AC w II kw. 2024 w górę

Średnia składka OC wzrosła przez rok o ponad 20%

Średnia składka OC wzrosła przez rok o ponad 20%

Ceny OC w I kw. 2024 roku wyższe nawet o prawie 30% r/r

Ceny OC w I kw. 2024 roku wyższe nawet o prawie 30% r/r

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zarobki w IT: gdzie wynagrodzenia rosną najszybciej, a gdzie hamują?

Zarobki w IT: gdzie wynagrodzenia rosną najszybciej, a gdzie hamują?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego: gdzie działa, a gdzie zawodzi?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego: gdzie działa, a gdzie zawodzi?

Taniej to już było. Jak rosnące koszty zatrudnienia i zmiany prawa uderzą w portfel Kowalskiego?

Taniej to już było. Jak rosnące koszty zatrudnienia i zmiany prawa uderzą w portfel Kowalskiego?

Sprzedaż mieszkania bez pełnej wiedzy prawnej - ryzyko czy standard rynkowy?

Sprzedaż mieszkania bez pełnej wiedzy prawnej - ryzyko czy standard rynkowy?

Elektroniczne umowy o pracę, świadczenie usług, uaktywniających i zlecenia od 2026 r.

Elektroniczne umowy o pracę, świadczenie usług, uaktywniających i zlecenia od 2026 r.

Trump, słaby dolar i wyniki spółek - rynki czekają na impuls

Trump, słaby dolar i wyniki spółek - rynki czekają na impuls

5 praktycznych wskazówek, jak skutecznie chronić swoje dane w dobie cyberzagrożeń

5 praktycznych wskazówek, jak skutecznie chronić swoje dane w dobie cyberzagrożeń

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: