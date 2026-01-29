Od kilkuset złotych do 1,5 tysiąca, czyli ceny ubezpieczenia OC w 2025 roku

Ubezpieczenie OC samochodu w 2025 roku potrafiło kosztować zarówno kilkaset, jak i ponad półtora tysiąca złotych. Na wysokość składki wpływały nie tylko wiek i doświadczenie kierowcy, ale także miejsce zamieszkania, marka auta czy pojemność silnika. Dane porównywarki Mubi pokazują, że choć przez większość roku średnie ceny OC utrzymywały się powyżej 800 zł, to w drugiej połowie 2025 roku wyraźnie spadały, a różnice między poszczególnymi grupami kierowców pozostawały bardzo duże.

Przeczytaj także: OC tanieje, ale nie dla wszystkich. Nowy raport o cenach polis w 2025 roku



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wynosiła średnia cena ubezpieczenia OC samochodu w 2025 roku?

W których miastach wojewódzkich OC było najtańsze?

Od jakich czynników uzależniona była wysokość składki OC?



Spadek cen OC pod koniec 2025 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie średniej ceny OC w I i II poł. roku W II połowie roku ceny OC nieco się obniżyły Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Najtaniej w Opolu, a najdrożej w Gdańsku

Doświadczeni kierowcy płacą mniej

Roczne dane średnich cen OC wskazują, że oszczędność wynikająca ze współwłasności samochodu dla osób w wieku 18-25 lat wynosiła od 177 do 261 zł. Najwięcej na niej korzystały osoby w wieku 20 lat, u których OC bez współwłaściciela samochodu kosztowało średnio 1897 zł, a ze współwłaścicielem 1636 zł. Z kolei najmniej zyskali kierowcy w wieku 18 lat – wylicza Tomasz Sowa, ekspert Mubi.

Średnie ceny OC popularnych marek i modeli

Volkswagen – 840 zł,

Opel – 837 zł,

Audi – 910 zł,

BMW – 1013 zł,

Ford – 814 zł,

Renault – 788 zł,

Skoda – 782 zł,

Toyota – 804 zł,

Peugeot – 828 zł,

Mercedes-Benz – 828 zł.

BMW Seria 3 – 1056 zł,

Volkswagen Golf – 890 zł,

Opel Astra – 868 zł,

Audi A4 – 906 zł,

Volkswagen Passat – 832 zł,

Ford Focus – 839 zł,

BMW Seria 5 – 1000 zł,

Audi A3 – 968 zł,

Opel Corsa – 824 zł,

Skoda Fabia – 810 zł.

Cena OC a pojemność silnika i rodzaj paliwa

Wszystkie ceny ubezpieczeń podane w tym artykule pochodzą z raportu Ubezpieczenie OC w 2025 roku przygotowanego na podstawie danych z kalkulatora ubezpieczeń samochodu na mubi.pl. Kto płacił najmniej i najwięcej za obowiązkowe OC?Jak zmieniały się średnie ceny ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy? W których miastach wojewódzkich koszt polisy OC był najniższy?We wszystkich miesiącach 2025 roku średnia cena OC utrzymywała się powyżej 800 zł. Natomiast widać wyraźną różnicę między pierwszym a drugim półroczem – odpowiednio 853 zł i 822 zł. Jak zmieniały się ceny w poszczególnych miesiącach 2025 roku?Od stycznia do czerwca średnia cena OC była stabilna i utrzymywała się na poziomie około 850 zł. Jedynie maj wyłamał się z tej tendencji, gdy średni koszt polis wyniósł 869 zł. W drugiej połowie roku średnie ceny obowiązkowego ubezpieczenia wyraźnie spadały, by osiągnąć w grudniu wartość 803 zł.Wyraźne różnice w średnich cenach OC widać między miastami wojewódzkimi. Zdecydowanie najtańsze ubezpieczenia kupowali w 2025 roku mieszkańcy Opola i Rzeszowa, a najdroższe – kierowcy z Wrocławia i Gdańska. Jak na tym tle wypadła Warszawa, czyli zdecydowanie największe miasto w Polsce?W ciągu roku średnie ceny OC w wielu miastach dynamicznie się zmieniały. Największe spadki zanotowano w Rzeszowie (-8,46%), Opolu (-7,05%) i Zielonej Górze (-6,55%).Z kolei największy wzrost kosztów ubezpieczenia miał miejsce w Gorzowie Wielkopolskim (+13,75%), Poznaniu (+13,69%) i Toruniu (+13,67%).Wiek kierowcy ma istotne znaczenie przy wyliczaniu składki ubezpieczenia samochodu. Zwykle początkujący kierowcy płacą za polisy najwięcej, a ci doświadczeni – najmniej. Również w 2025 roku można zauważyć widoczne różnice w średnich cenach OC dla różnych grup wiekowych właścicieli aut.Średnia cena ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej samochodów dla kierowców w wieku 18-25 lat wyniosła 1543 zł. Z kolei doświadczeni kierowcy w wieku 56-65 lat płacili za polisę OC średnio 645 zł, czyli blisko 900 zł mniej.Dla wszystkich grup wiekowych kierowców średnie ceny OC spadły w ciągu 2025 roku. Największą zmianę widać w przypadku osób w wieku 26-35 lat – spadek o 9,46%. Natomiast najbardziej stabilne ceny OC utrzymywały się dla najstarszych właścicieli samochodów osobowych.Sposobem na obniżkę ceny OC dla najmłodszych kierowców jest współwłasność samochodu. Dzięki niej osoby bez historii ubezpieczenia mogą sporo zaoszczędzić. Co mówią na ten temat dane z 2025 roku z porównywarki OC AC Mubi?Współwłasność to szansa na niższą cenę ubezpieczenia OC, ale również konsekwencje po spowodowaniu szkody dla wszystkich właścicieli pojazdu.Najczęściej ubezpieczonymi markami samochodów w 2025 roku na Mubi były (poniżej podano średnie roczne ceny OC):W ciągu 2025 roku średnia cena OC spadła dla wszystkich wymienionych marek. Największą różnicę widać w przypadku Audi (-7,89%).Z kolei najczęściej ubezpieczanymi modelami w 2025 roku na Mubi były (podano średnią roczną cenę OC):W ciągu roku średnie ceny OC spadły dla wszystkich wskazanych modeli. Największa zmiana dotyczyła Audi A3 (-7,68%).Najmniej za OC w 2025 roku płacili właściciele samochodów z silnikami spalinowymi o pojemności do 1,0 l, a najwięcej osoby ubezpieczające auta z największymi jednostkami napędowymi powyżej 2,0 l – odpowiednio 661 zł i 932 zł.Natomiast najniższa średnia cena OC dotyczyła samochodów elektrycznych. Wyniosła ona 594 zł w 2025 roku. Średni koszt ubezpieczenia aut hybrydowych spadł z 789 zł w I kwartale do 590 zł w IV kwartale.