DR, EVO, Sportequipe, Tiger i ICH-X - pełna gama DR Automobiles już w Polsce

2026-02-05 12:09

EVO, Sportequipe i ICH-X – pełna gama DR Automobiles już w Polsce © fot. mat. prasowe

Włoski design, nowoczesne technologie i oferta skrojona pod realne potrzeby kierowców - tak DR Automobiles chce zawalczyć o uwagę polskich klientów. Marka, która od lat rozwija się we Włoszech i na innych rynkach europejskich, rozpoczyna sprzedaż w Polsce z pokaźną gamą SUV-ów, modeli sportowych oraz aut terenowych.

Historia marki i jej rozwój


DR Automobiles to firma założona w regionie Molise, w miejscowości Macchia d’Isernia. Jej działalność rozpoczęła się w 1985 roku dystrybucją samochodów różnych marek. W 2006 roku firma wprowadziła na rynek pierwszy model sygnowany własnym logo, rozpoczynając tym samym działalność jako producent. Od tego momentu marka stopniowo zwiększała swoją obecność na rynku włoskim.
DR 5 - b
DR 5 - b

DR 5 i DR 6 to bogato wyposażone rodzinne SUV‑y

Po relaunchu w 2020 roku DR Automobiles rozszerzyła ofertę produktową, wprowadzając linię modelową EVO, której celem było uzupełnienie portfolio o konkurencyjnie wycenione pojazdy z rozbudowanym wyposażeniem standardowym.
DR 6 - wnętrze
DR 6 - wnętrze

Oficjalny debiut DR Automobiles w Polsce odbył się podczas Warsaw Motor Show 2025

W 2021 roku zarejestrowano ponad 8 000 pojazdów marki, a w 2022 roku liczba ta wzrosła do 25 000, co przełożyło się na 1,86% udziału w rynku włoskim i obrót na poziomie 448 mln euro. W tym samym okresie firma rozpoczęła działalność w segmencie wynajmu samochodów we współpracy z FCA Bank oraz wprowadziła nowe linie modelowe ICKX (później ICH-X) i Sportequipe. Rozpoczęto także ekspansję na inne rynki europejskie.
Tiger Eight - przód
Tiger Eight - przód

Tiger Eight to większy, bardziej luksusowy model, oferujący przestrzeń i elegancję klasy wyższej

W 2023 roku otwarto nowy magazyn części zamiennych o powierzchni 5 000 m². Rok zakończył się wynikiem blisko 33 000 zarejestrowanych pojazdów we Włoszech i udziałem w rynku na poziomie 2,86%. Sprzedaż zagraniczna, głównie w Hiszpanii, wyniosła 4 000 samochodów, a obroty wzrosły do 700 mln euro.
Tiger Six - przód
Tiger Six - przód

Tiger Six to SUV z turbodoładowanym silnikiem 1.5 i 7‑biegową skrzynią DCT

W 2024 roku DR Automobiles ogłosiła partnerstwo z Dongfeng Motor Corporation, w wyniku którego do portfolio dołączono modele marki Tiger, przejętej przez DR w 2022 roku.
Sportequipe 6 - sylwetka
Sportequipe 6 - sylwetka

Wszystkie modele objęte są 5‑letnią gwarancję z limitem 100 000 km

Obecnie DR Automobiles posiada ponad 400 salonów we Włoszech oraz dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 250 000 m². W ich strukturze funkcjonują również centralny magazyn części zamiennych, centrum badawczo-rozwojowe oraz siedziba główna firmy. Grupa jest obecna m.in. we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Belgii, Czechach i na Słowacji.
Sportequipe 8 - przód
Sportequipe 8 - przód

Założenia i kierunki rozwoju


DR Automobiles deklaruje koncentrację na produkcji samochodów osobowych oferujących relację ceny do poziomu wyposażenia oraz przejrzystą politykę cenową. Wszystkie modele objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 100 000 km.
ICH-X K3 - pustynia
ICH-X K3 - pustynia

ICH-X K3 ma radzić sobie w ekstremalnych warunkach

Od 2010 roku firma rozwija system ThermoHybrid, wykorzystujący paliwa alternatywne, w tym LPG. Instalacje LPG produkowane przez firmę BRC montowane są fabrycznie w zakładach we Włoszech.
EVO Cross 4 - przód
EVO Cross 4 - przód

Oferta DR Automobiles ma odpowiadać na różnorodne potrzeby klientów

Producent wskazuje trzy główne obszary, na których opiera swoją ofertę:
  • jakość wykonania,
  • rozbudowane wyposażenie standardowe,
  • stylistykę nawiązującą do włoskiego wzornictwa.

Gama modelowa DR w Polsce


Wejście DR Automobiles na rynek polski obejmuje dziewięć modeli marek DR, EVO, Sportequipe, ICH-X oraz Tiger. Oferta obejmuje SUV-y, modele terenowe oraz pick-upy. Wszystkie pojazdy posiadają homologację UE dla produkcji małoseryjnej (EUSSTA) oraz możliwość fabrycznego montażu instalacji LPG.

Rodzinne SUV-y

EVO Cuatro, DR 5, DR 6


Modele przeznaczone do codziennego użytkowania, dostępne z silnikami benzynowymi lub benzyna/LPG.
DR 5 - wnętrze
DR 5 - wnętrze

Wejście DR Automobiles do Polski to debiut aż 9 modeli z linii modelowych należących do grupy

DR 5- a
DR 5- a

Wszystkie oferowane modele mają homologację typu UE dla pojazdów produkowanych w małych seriach

DR 6 - a
DR 6 - a

DR 6 ma idealnie sprawdzać się zarówno w ruchu miejskim, jak i podczas weekendowych wyjazdów

Linia Tiger

Tiger Six, Tiger Eight


SUV-y wyposażone m.in. w turbodoładowane jednostki napędowe i automatyczne skrzynie biegów.
Tiger Eight - pas boczny
Tiger Eight - pas boczny

Linia Tiger ma być propozycją dla kierowców, którzy cenią wyrafinowany styl i ponadprzeciętny komfort

Tiger Eight - wnętrze
Tiger Eight - wnętrze

Podczas debiutu w trakcie Warsaw Motor Show 2025 Grupa DR otrzymała od organizatorów Nagrodę za Innowacyjność w kontekście zaangażowania Grupy w ekspansję na polskim rynku

Tiger Six i Tiger Eight skierowane są do klientów poszukujących większych modeli o podwyższonym standardzie wyposażenia.
Tiger Six - pas boczny
Tiger Six - pas boczny

Instalacje LPG produkowane przez BRC montowane są fabrycznie we włoskich zakładach

Linia Sportequipe

Sportequipe 6, Sportequipe 8


Sportequipe to modele o sportowej stylistyce, dostępne z silnikami benzynowymi i skrzyniami DCT.
Sportequipe 6 - przód
Sportequipe 6 - przód

Sportequipe 6 to zaawansowany technologicznie SUV z turbodoładowanym silnikiem 1.6 i skrzynią DCT

Sportequipe 6 - deska rozdzielcza
Sportequipe 6 - deska rozdzielcza

Wnętrze Sportequipe 6 wyposażono w pokaźnych rozmiarów ekran

Sportequipe 6 - wnętrze
Sportequipe 6 - wnętrze

DR Automobiles to ponad 400 salonów we Włoszech oraz dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 250 000 m2

Sportequipe 6- tył
Sportequipe 6- tył

Od 2010 roku marka rozwija własny system ThermoHybrid, który wykorzystuje paliwa alternatywne, takie jak LPG

Sportequipe 8 - pas boczny
Sportequipe 8 - pas boczny

Sportequipe 8 to flagowy model o sportowym charakterze i przestronnym wnętrzu

Modele terenowe i użytkowe

ICH-X K3, EVO Cross 4


ICH-X K3 oraz EVO Cross to pojazdy przeznaczone do jazdy w trudniejszych warunkach.

ICH-X K3 to SUV terenowy z silnikiem 2.0 Turbo.
ICH-X K3 - las
ICH-X K3 - las

ICH‑X K3 to SUV terenowy z silnikiem 2.0 Turbo o mocy 244 KM

ICH-X K3 - miasto
ICH-X K3 - miasto

ICH-X K3 ma sprawdzić się zarówno w terenie, jak i w warunkach miejskich

ICH-X K3 - wnętrze
ICH-X K3 - wnętrze

Wnętrze ICH-X K3 ma niewątpliwie luksusowy charakter

EVO Cross 4 to z kolei pick-up z jednostką Diesla 2.0 Common Rail.
EVO Cross 4
EVO Cross 4

EVO Cross 4 to pick‑up z podwójną kabiną wyposażony w nowoczesny silnik Diesla 2.0 Common Rail

Plany rozwoju w Polsce


Oficjalny debiut DR Automobiles w Polsce miał miejsce podczas Warsaw Motor Show 2025. Sprzedaż modeli zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.

Za rozwój marki na rynku polskim odpowiada Country Manager Alessandro Renda, menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, wcześniej związany m.in. z grupą Stellantis.

Podczas Warsaw Motor Show 2025 Grupa DR otrzymała Nagrodę za Innowacyjność, przyznaną w kontekście ekspansji na polski rynek.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

