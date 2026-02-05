DR, EVO, Sportequipe, Tiger i ICH-X - pełna gama DR Automobiles już w Polsce

Włoski design, nowoczesne technologie i oferta skrojona pod realne potrzeby kierowców - tak DR Automobiles chce zawalczyć o uwagę polskich klientów. Marka, która od lat rozwija się we Włoszech i na innych rynkach europejskich, rozpoczyna sprzedaż w Polsce z pokaźną gamą SUV-ów, modeli sportowych oraz aut terenowych.

DR Automobiles to firma założona w regionie Molise, w miejscowości Macchia d’Isernia. Jej działalność rozpoczęła się w 1985 roku dystrybucją samochodów różnych marek. W 2006 roku firma wprowadziła na rynek pierwszy model sygnowany własnym logo, rozpoczynając tym samym działalność jako producent. Od tego momentu marka stopniowo zwiększała swoją obecność na rynku włoskim.Po relaunchu w 2020 roku DR Automobiles rozszerzyła ofertę produktową, wprowadzając linię modelową EVO, której celem było uzupełnienie portfolio o konkurencyjnie wycenione pojazdy z rozbudowanym wyposażeniem standardowym.W 2021 roku zarejestrowano ponad 8 000 pojazdów marki, a w 2022 roku liczba ta wzrosła do 25 000, co przełożyło się na 1,86% udziału w rynku włoskim i obrót na poziomie 448 mln euro. W tym samym okresie firma rozpoczęła działalność w segmencie wynajmu samochodów we współpracy z FCA Bank oraz wprowadziła nowe linie modelowe ICKX (później ICH-X) i Sportequipe. Rozpoczęto także ekspansję na inne rynki europejskie.W 2023 roku otwarto nowy magazyn części zamiennych o powierzchni 5 000 m². Rok zakończył się wynikiem blisko 33 000 zarejestrowanych pojazdów we Włoszech i udziałem w rynku na poziomie 2,86%. Sprzedaż zagraniczna, głównie w Hiszpanii, wyniosła 4 000 samochodów, a obroty wzrosły do 700 mln euro.W 2024 roku DR Automobiles ogłosiła partnerstwo z Dongfeng Motor Corporation, w wyniku którego do portfolio dołączono modele marki Tiger, przejętej przez DR w 2022 roku.Obecnie DR Automobiles posiada ponad 400 salonów we Włoszech oraz dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 250 000 m². W ich strukturze funkcjonują również centralny magazyn części zamiennych, centrum badawczo-rozwojowe oraz siedziba główna firmy. Grupa jest obecna m.in. we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Belgii, Czechach i na Słowacji.DR Automobiles deklaruje koncentrację na produkcji samochodów osobowych oferujących relację ceny do poziomu wyposażenia oraz przejrzystą politykę cenową. Wszystkie modele objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 100 000 km.Od 2010 roku firma rozwija system ThermoHybrid, wykorzystujący paliwa alternatywne, w tym LPG. Instalacje LPG produkowane przez firmę BRC montowane są fabrycznie w zakładach we Włoszech.Producent wskazuje trzy główne obszary, na których opiera swoją ofertę:Wejście DR Automobiles na rynek polski obejmuje dziewięć modeli marek DR, EVO, Sportequipe, ICH-X oraz Tiger. Oferta obejmuje SUV-y, modele terenowe oraz pick-upy. Wszystkie pojazdy posiadają homologację UE dla produkcji małoseryjnej (EUSSTA) oraz możliwość fabrycznego montażu instalacji LPG.Modele przeznaczone do codziennego użytkowania, dostępne z silnikami benzynowymi lub benzyna/LPG.SUV-y wyposażone m.in. w turbodoładowane jednostki napędowe i automatyczne skrzynie biegów.Tiger Six i Tiger Eight skierowane są do klientów poszukujących większych modeli o podwyższonym standardzie wyposażenia.Sportequipe to modele o sportowej stylistyce, dostępne z silnikami benzynowymi i skrzyniami DCT.ICH-X K3 oraz EVO Cross to pojazdy przeznaczone do jazdy w trudniejszych warunkach.ICH-X K3 to SUV terenowy z silnikiem 2.0 Turbo.EVO Cross 4 to z kolei pick-up z jednostką Diesla 2.0 Common Rail.Oficjalny debiut DR Automobiles w Polsce miał miejsce podczas Warsaw Motor Show 2025. Sprzedaż modeli zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.Za rozwój marki na rynku polskim odpowiada Country Manager Alessandro Renda, menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, wcześniej związany m.in. z grupą Stellantis.Podczas Warsaw Motor Show 2025 Grupa DR otrzymała Nagrodę za Innowacyjność, przyznaną w kontekście ekspansji na polski rynek.