DR, EVO, Sportequipe, Tiger i ICH-X - pełna gama DR Automobiles już w Polsce
2026-02-05 12:09
EVO, Sportequipe i ICH-X – pełna gama DR Automobiles już w Polsce © fot. mat. prasowe
Historia marki i jej rozwój
DR Automobiles to firma założona w regionie Molise, w miejscowości Macchia d’Isernia. Jej działalność rozpoczęła się w 1985 roku dystrybucją samochodów różnych marek. W 2006 roku firma wprowadziła na rynek pierwszy model sygnowany własnym logo, rozpoczynając tym samym działalność jako producent. Od tego momentu marka stopniowo zwiększała swoją obecność na rynku włoskim.
DR 5 - b
Po relaunchu w 2020 roku DR Automobiles rozszerzyła ofertę produktową, wprowadzając linię modelową EVO, której celem było uzupełnienie portfolio o konkurencyjnie wycenione pojazdy z rozbudowanym wyposażeniem standardowym.
DR 6 - wnętrze
W 2021 roku zarejestrowano ponad 8 000 pojazdów marki, a w 2022 roku liczba ta wzrosła do 25 000, co przełożyło się na 1,86% udziału w rynku włoskim i obrót na poziomie 448 mln euro. W tym samym okresie firma rozpoczęła działalność w segmencie wynajmu samochodów we współpracy z FCA Bank oraz wprowadziła nowe linie modelowe ICKX (później ICH-X) i Sportequipe. Rozpoczęto także ekspansję na inne rynki europejskie.
Tiger Eight - przód
W 2023 roku otwarto nowy magazyn części zamiennych o powierzchni 5 000 m². Rok zakończył się wynikiem blisko 33 000 zarejestrowanych pojazdów we Włoszech i udziałem w rynku na poziomie 2,86%. Sprzedaż zagraniczna, głównie w Hiszpanii, wyniosła 4 000 samochodów, a obroty wzrosły do 700 mln euro.
Tiger Six - przód
W 2024 roku DR Automobiles ogłosiła partnerstwo z Dongfeng Motor Corporation, w wyniku którego do portfolio dołączono modele marki Tiger, przejętej przez DR w 2022 roku.
Sportequipe 6 - sylwetka
Obecnie DR Automobiles posiada ponad 400 salonów we Włoszech oraz dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 250 000 m². W ich strukturze funkcjonują również centralny magazyn części zamiennych, centrum badawczo-rozwojowe oraz siedziba główna firmy. Grupa jest obecna m.in. we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Belgii, Czechach i na Słowacji.
Sportequipe 8 - przód
Założenia i kierunki rozwoju
DR Automobiles deklaruje koncentrację na produkcji samochodów osobowych oferujących relację ceny do poziomu wyposażenia oraz przejrzystą politykę cenową. Wszystkie modele objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 100 000 km.
ICH-X K3 - pustynia
Od 2010 roku firma rozwija system ThermoHybrid, wykorzystujący paliwa alternatywne, w tym LPG. Instalacje LPG produkowane przez firmę BRC montowane są fabrycznie w zakładach we Włoszech.
EVO Cross 4 - przód
Producent wskazuje trzy główne obszary, na których opiera swoją ofertę:
- jakość wykonania,
- rozbudowane wyposażenie standardowe,
- stylistykę nawiązującą do włoskiego wzornictwa.
Gama modelowa DR w Polsce
Wejście DR Automobiles na rynek polski obejmuje dziewięć modeli marek DR, EVO, Sportequipe, ICH-X oraz Tiger. Oferta obejmuje SUV-y, modele terenowe oraz pick-upy. Wszystkie pojazdy posiadają homologację UE dla produkcji małoseryjnej (EUSSTA) oraz możliwość fabrycznego montażu instalacji LPG.
Rodzinne SUV-y
EVO Cuatro, DR 5, DR 6
Modele przeznaczone do codziennego użytkowania, dostępne z silnikami benzynowymi lub benzyna/LPG.
DR 5 - wnętrze
DR 6 - a
Linia Tiger
Tiger Six, Tiger Eight
SUV-y wyposażone m.in. w turbodoładowane jednostki napędowe i automatyczne skrzynie biegów.
Tiger Eight - pas boczny
Tiger Eight - wnętrze
Tiger Six i Tiger Eight skierowane są do klientów poszukujących większych modeli o podwyższonym standardzie wyposażenia.
Tiger Six - pas boczny
Linia Sportequipe
Sportequipe 6, Sportequipe 8
Sportequipe to modele o sportowej stylistyce, dostępne z silnikami benzynowymi i skrzyniami DCT.
Sportequipe 6 - przód
Sportequipe 6 - deska rozdzielcza
Sportequipe 6 - wnętrze
Sportequipe 6- tył
Sportequipe 8 - pas boczny
Modele terenowe i użytkowe
ICH-X K3, EVO Cross 4
ICH-X K3 oraz EVO Cross to pojazdy przeznaczone do jazdy w trudniejszych warunkach.
ICH-X K3 to SUV terenowy z silnikiem 2.0 Turbo.
ICH-X K3 - las
ICH-X K3 - miasto
ICH-X K3 - wnętrze
EVO Cross 4 to z kolei pick-up z jednostką Diesla 2.0 Common Rail.
EVO Cross 4
Plany rozwoju w Polsce
Oficjalny debiut DR Automobiles w Polsce miał miejsce podczas Warsaw Motor Show 2025. Sprzedaż modeli zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.
Za rozwój marki na rynku polskim odpowiada Country Manager Alessandro Renda, menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, wcześniej związany m.in. z grupą Stellantis.
Podczas Warsaw Motor Show 2025 Grupa DR otrzymała Nagrodę za Innowacyjność, przyznaną w kontekście ekspansji na polski rynek.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
