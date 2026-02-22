Najdroższe auta używane. Ile kosztują luksusowe auta z drugiej ręki?
2026-02-22 12:13
Najdroższą marką w roczniku 2023-2024 jest Porsche © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Która marka i model z roczników 2023–2024 są dziś najdroższe na rynku wtórnym?
- Ile wynosi średnia cena aut z lat 2023–2024 oraz jak szybko tracą na wartości?
- Dlaczego niemieckie marki dominują w rankingach cenowych?
- Ile kosztuje najdroższy samochód wystawiony obecnie w serwisie Autoplac.pl?
Raport powstał na podstawie zamieszczonych w serwisie Autoplac.pl ogłoszeń, aktualnych na dzień 09.02.2026 r. Analizą objęto używane samochody osobowe, nieuszkodzone, wystawione w standardowej sprzedaży, z rokiem produkcji do 2024 włącznie.
W rankingu przyjęto minimalny próg liczby ogłoszeń, aby uniknąć zafałszowania średnich cen pojedynczymi egzemplarzami kolekcjonerskimi. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku popularnych producentów, jak np.: Toyota, skala rynku ma realny wpływ na średnie koszty zakupu.
Najdroższy model (średnia cena, min. 20 aut)
Porsche na czele
W rankingu przygotowanym przez ekspertów Autoplac.pl, Porsche pozostaje bezkonkurencyjne. Rocznik 2023-2024 w kwocie 524 092 zł objął 1. miejsce wśród najkosztowniejszych marek i roczników. Co ciekawe, Porsche utrzymuje wysokie pozycje także w starszych rocznikach — w pierwszej dziesiątce znalazły się także wersje z lat 2021-2022 (317 374 zł) oraz 2019-2020 (286 964 zł).
W zestawieniu konkretnych modeli i roczników liderem Porsche 911 z lat 2023-2024 — jego średnia cena wynosi 846 982 zł. Co ciekawe, wysoko wyceniane są również starsze 911, np. z lat 2007-2008 (418 641 zł) czy 2013-2014 (403 460 zł), co tylko potwierdza, że warto inwestować w zakup niektórych modeli niemieckiego producenta.
Najdroższy model wg roczników (średnia cena, min. 10 aut)
Porsche na rynku wtórnym zachowuje się jak aktywo klasy premium. Wysokie ceny nie wynikają wyłącznie z mody, ale z ograniczonej podaży, stabilnej reputacji i relatywnie powolnej utraty wartości. Widzimy, że nawet kilku i kilkunastoletnie egzemplarze utrzymują poziom cen nieosiągalny dla większości marek premium — komentuje Marcin Korzeniewski, ekspert Autoplac.pl.
Niemiecka dominacja
W zestawieniu najdroższych modeli aż cztery miejsca w Top 10 zajęły Mercedesy, w tym AMG GT oraz Klasa G. Wysoko znalazły się również dwie inne niemieckie marki: Audi z modelem RS6 (366 933 zł) na 5. miejscu i BMW z X7 (299 672 zł) na 8. pozycji oraz M4 (285 184 zł) na 10.
Jednak w rywalizacji pomiędzy producentami zza naszej zachodniej granicy, wyraźnie widać przewagę BMW. Wersje z lat 2023-2024 zajmują 7. miejsce w rankingu marka–rocznik (średnia cena 231 050 zł), Audi z tych samych lat znajduje się dopiero na 20. pozycji (200 508 zł).
Jednocześnie w zestawieniu konkretnych modeli i roczników wysoko plasują się m.in. BMW Serii 7 (2023-2024) czy Audi RS (2023-2024). To pokazuje, że segment luksusowych limuzyn i sportowych wersji wciąż ma silną pozycję na rynku wtórnym.
Najdroższa marka i rocznik
Nowe marki, nowe ceny
W rankingu Autoplac.pl znalazły się także marki chińskie — Jaecoo na 58. miejscu (128 894 zł) oraz Omoda na 64. pozycji (122 928 zł) z lat 2023-2024. To wyraźny sygnał, że firmy z Państwa Środka nie celują wyłącznie w segment budżetowy.
Jeszcze kilka lat temu auta marek chińskich kojarzyły się głównie z niską ceną. Dziś widać zmianę strategii — producenci inwestują w wyposażenie, design i technologie, a to bezpośrednio przekłada się na poziom kosztów zakupu także w segmencie używanym. Obecność Jaecoo i Omody wśród najdroższych roczników 2023-2024 pokazuje, że to już nie alternatywa, lecz realny konkurent dla europejskich i japońskich marek — komentuje Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.
Pojazdy na prąd
Tesla w rocznikach 2023-2024 zajęła 36. miejsce z ceną 151 817 zł. W zestawieniu modeli znalazły się też elektryczne flagowce, takie jak Mercedes-Benz EQS (303 606 zł), Kia EV6 (151 010 zł) czy Ford Mustang Mach-E (142 988 zł). Zatem rynek aut elektrycznych w segmencie używanym zaczyna się stabilizować — przestaje być niszą premium, ale nadal pozostaje wyraźnie powyżej ogólnego poziomu cen dla starszych roczników.
Co istotne, pojazdy bateryjne z lat 2023-2024 konkurują już cenowo z dobrze wyposażonymi spalinowymi SUV-ami i limuzynami marek premium, co wskazuje, że rynek wtórny dojrzewa. Różnice wynikają z pojemności baterii, wersji napędu i specyfikacji, a nie samego faktu bycia autem elektrycznym.
Po co komu stare auto?
Najwyżej w całym zestawieniu uplasowały się samochody z roczników 2023-2024. Przeciętny poziom cen w tej grupie wynosi 152 721 zł, co czyni ją najdroższą kategorią rocznikową w analizie Autoplac.pl. Na kolejnych miejscach znajdują się auta z lat 2021-2022 (109 446 zł) oraz 2019-2020 (85 580 zł). Różnica między najnowszymi a trzy- i czteroletnimi pojazdami sięga więc ponad 67 000 zł. Łatwo zatem zaobserwować, jak dynamicznie zmienia się wartość auta w pierwszych latach eksploatacji.
Bardzo ciekawie prezentuje się kategoria „1992 i starsze”, która zajmuje 4. miejsce z poziomem cen wynoszącym 78 291 zł. To wynik wyższy niż dla roczników 2017-2018 (66 021 zł) czy 2015-2016 (50 327 zł).
Warto jednak pamiętać, że analiza choć obejmuje wyłącznie auta nieuszkodzone, ponad 10% ofert w tej grupie, dotyczy pojazdów wycenianych na 10 000 zł i mniej — często wymagających dalszych nakładów lub o ograniczonej wartości kolekcjonerskiej.
Poza tym końcowy poziom cen w tej kategorii jest podbijany przez wybrane egzemplarze klasyczne w bardzo dobrym stanie oraz modele o rosnącym znaczeniu inwestycyjnym.
Dane pokazują dwie równoległe tendencje. Z jednej strony najwyżej wyceniane są auta najnowsze, co jest naturalne w kontekście utraty wartości i struktury podaży. Z drugiej — najstarsze roczniki potrafią osiągać poziomy cenowe wyraźnie wyższe niż pojazdy 10- czy 15-letnie, jeśli w grę wchodzą modele o statusie klasyka — tłumaczy Marcin Korzeniewski (Autoplac.pl).
Na tym tle ciekawie wypada Toyota z roczników 2023-2024, która zajmuje 66. miejsce w zestawieniu. Wysoka dostępność ofert przekłada się na bardziej umiarkowany poziom cenowy w porównaniu z markami premium.
To wskazuje, że w rankingach cenowych nie zawsze ważna jest popularność marki, równie istotną rolę odgrywa struktura podaży oraz pozycjonowanie modelowe w danym segmencie rynku.
Gdzie Ferrari i Lamborghini?
W rankingu marek nie ma Ferrari ani Lamborghini. To nie efekt braku zainteresowania tymi autami, lecz przyjętej metodologii — eksperci z Autoplac.pl do analizy włączyli wyłącznie marki spełniające minimalny próg liczby ofert w danym roczniku. W przypadku najbardziej egzotycznych producentów liczba ogłoszeń była po prostu zbyt mała, aby wynik miał charakter reprezentatywny.
Nie oznacza to jednak, że tych samochodów na rynku nie ma. Wręcz przeciwnie — pojedyncze egzemplarze Ferrari, Aston Martin, Bentley czy Lamborghini należą do najdroższych ofert dostępnych w serwisach ogłoszeniowych i znacznie przekraczają poziomy cen obserwowane w przypadku Porsche czy Mercedes-Benz.
Aczkolwiek najdroższym pojazdem wystawionym na Autoplac.pl (stan na 16.02.2026) jest Lexus Lfa 4.8 Carbon Edition Limited Nr 3 z 500 egzemplarzy, z przebiegiem 28 000 km z 2011 roku. To jedyne takie auto z rozbudowanym pakietem Carbonjakie istnieje na świecie Cena? 4 150 000 zł.
Świadome inwestycje
Raport Autoplac.pl wykazuje, że Porsche pozostaje bezkonkurencyjne w średnich cenach najdroższych aut, Mercedes dominuje w zestawieniu najcenniejszych modeli, a BMW kwotowo wyprzedza Audi w najnowszych rocznikach. Jednocześnie rośnie znaczenie nowych marek z Azji oraz segmentu pojazdów elektrycznych.
Co najważniejsze — rynek wtórny nie jest już tylko tańszą alternatywą dla salonów, w wielu przypadkach może być również świadomym wyborem inwestycyjnym.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
