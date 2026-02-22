Najdroższe auta używane. Ile kosztują luksusowe auta z drugiej ręki?

Luksus z drugiej ręki potrafi kosztować więcej niż nowe mieszkanie w mniejszym mieście. W najnowszym rankingu Autoplac.pl najdroższą marką roczników 2023–2024 okazało się Porsche (524 092 zł), a rekord wśród modeli pobiło Porsche 911. Dane pokazują też, jak szybko auta tracą wartość w pierwszych latach oraz które marki — w tym elektryczne i chińskie — coraz śmielej walczą o najwyższe ceny.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Która marka i model z roczników 2023–2024 są dziś najdroższe na rynku wtórnym?

Ile wynosi średnia cena aut z lat 2023–2024 oraz jak szybko tracą na wartości?

Dlaczego niemieckie marki dominują w rankingach cenowych?

Ile kosztuje najdroższy samochód wystawiony obecnie w serwisie Autoplac.pl?

Porsche na czele

Porsche na rynku wtórnym zachowuje się jak aktywo klasy premium. Wysokie ceny nie wynikają wyłącznie z mody, ale z ograniczonej podaży, stabilnej reputacji i relatywnie powolnej utraty wartości. Widzimy, że nawet kilku i kilkunastoletnie egzemplarze utrzymują poziom cen nieosiągalny dla większości marek premium — komentuje Marcin Korzeniewski, ekspert Autoplac.pl.

Niemiecka dominacja

Nowe marki, nowe ceny

Jeszcze kilka lat temu auta marek chińskich kojarzyły się głównie z niską ceną. Dziś widać zmianę strategii — producenci inwestują w wyposażenie, design i technologie, a to bezpośrednio przekłada się na poziom kosztów zakupu także w segmencie używanym. Obecność Jaecoo i Omody wśród najdroższych roczników 2023-2024 pokazuje, że to już nie alternatywa, lecz realny konkurent dla europejskich i japońskich marek — komentuje Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.

Pojazdy na prąd

Po co komu stare auto?

Dane pokazują dwie równoległe tendencje. Z jednej strony najwyżej wyceniane są auta najnowsze, co jest naturalne w kontekście utraty wartości i struktury podaży. Z drugiej — najstarsze roczniki potrafią osiągać poziomy cenowe wyraźnie wyższe niż pojazdy 10- czy 15-letnie, jeśli w grę wchodzą modele o statusie klasyka — tłumaczy Marcin Korzeniewski (Autoplac.pl).

Gdzie Ferrari i Lamborghini?

Świadome inwestycje