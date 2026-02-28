Samochód z dachem panoramicznym - luksus czy ryzyko?

Dach panoramiczny to rozwiązanie, które coraz częściej trafia nie tylko do aut klasy premium, ale też do miejskich modeli i rodzinnych vanów. Analiza ogłoszeń sprzedaży wyraźnie potwierdza, że szklany dach może podnosić wartość pojazdu. Z drugiej strony jest to czynnik, który może zawężać grono kupujących. Czy to praktyczne rozwiązanie poprawiające komfort podróży, czy modny dodatek, który z czasem zamienia się w kosztowną pułapkę?

Czym różni się stały dach panoramiczny od wersji otwieranej i która opcja jest mniej awaryjna?

Jak dach panoramiczny wpływa na wartość auta na rynku wtórnym?

Na co zwrócić uwagę podczas oględzin i jazdy próbnej samochodu z „panoramą”?

Jakie są realne koszty i potencjalne problemy związane z eksploatacją szklanego dachu?

Dach panoramiczny - luksus, moda czy pułapka?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dach panoramiczny Na rynku występują dwa główne rodzaje dachów panoramicznych: stałe i otwierane, różnią się trwałością i funkcjonalnością

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Dach panoramiczny realnie zmienia charakter wnętrza samochodu, przede wszystkim pod względem doświetlenia kabiny. W mniejszych modelach może optycznie powiększyć przestrzeń, natomiast w większych autach pełni funkcję podnoszącą komfort podróżowania.



To rozwiązanie, które można postrzegać jako element poprawiający ogólne wrażenia z jazdy, choć jego praktyczna wartość zależy już od indywidualnych oczekiwań użytkownika. Polecam szczególnie rodzinom z małymi dziećmi lubiących oglądać świat — komentuje Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Utrudniona sprzedaż

Kupując pojazd wyposażony w dach panoramiczny, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na zużycie i sposób pracy rolety, ślady wcześniejszych napraw, stan szyby, szczelność uszczelek. Podczas jazdy próbnej skupmy się na ewentualnym hałasie, wibracjach, przedmuchach powietrza.



A jeśli panorama ma być otwierana, przetestujmy działanie mechanizmu. Przydatna będzie także wiedza o kosztach ewentualnych reperacji, bo coś co działa dziś, jutro może zawieść — podpowiada Julia Langa z Autoplac.pl.

Czy warto?

Przykłady cen aut z dachem panoramicznym

3400 zł , Renault Modus, 1.4 98 KM, 2004, 165 500 km, PB

, Renault Modus, 1.4 98 KM, 2004, 165 500 km, PB 7900 zł , Volkswagen Golf V, 1.9 TDI 105 KM, 2008, 297 400 km, ON

, Volkswagen Golf V, 1.9 TDI 105 KM, 2008, 297 400 km, ON 16 500 zł , Fiat 500, 0.9 86 KM, 2012, 118 000 km, PB

, Fiat 500, 0.9 86 KM, 2012, 118 000 km, PB 22 000 zł , Ford S-max, 2.0 203 KM, 2010, 305 000 km, PB

, Ford S-max, 2.0 203 KM, 2010, 305 000 km, PB 27 500 zł , Kia Venga, 1.6 128 KM, 2015, 138 000 km, PB

, Kia Venga, 1.6 128 KM, 2015, 138 000 km, PB 35 500 zł , Nissan Qashqai II, 1.2 116 KM, 2014, 160 000 km, PB

, Nissan Qashqai II, 1.2 116 KM, 2014, 160 000 km, PB 53 500 zł , Audi Q5 I, 2.0 170 KM, 2012, 242 000 km, ON

, Audi Q5 I, 2.0 170 KM, 2012, 242 000 km, ON 85 900 zł , SEAT Alhambra II, 2.0 184 KM, 2017, 129 500 km, ON

, SEAT Alhambra II, 2.0 184 KM, 2017, 129 500 km, ON 125 000 zł , Alfa Romeo Giulia, 2.0 280 KM, 2022, 70 400 km, PB

, Alfa Romeo Giulia, 2.0 280 KM, 2022, 70 400 km, PB 199 900 zł , BMW Seria 3, 2.0 190 KM, 2024, 52 320 km, ON

, BMW Seria 3, 2.0 190 KM, 2024, 52 320 km, ON 329 900 zł , Land Rover Range Rover Velar, 3.0 301 KM, 2023, 19 813 km, ON

, Land Rover Range Rover Velar, 3.0 301 KM, 2023, 19 813 km, ON 464 900 zł , Lexus LM, 2.5 245 KM, 2024, 12 842 km, hybryda

, Lexus LM, 2.5 245 KM, 2024, 12 842 km, hybryda 590 000 zł, Mercedes-Benz AMG GT, 4.0 558 KM, 2020, 28 793 km, PB

Mercedes-Benz AMG GT, 4.0 558 KM, 2020, 28 793 km, PB 1 142 400 zł , Porsche Panamera, 4.0, 680 KM, 2024, 6900 km, PB

, Porsche Panamera, 4.0, 680 KM, 2024, 6900 km, PB 2 600 000 zł, Ferrari Purosangue, 6.5 725 KM, 2024, 8 873 km, PB