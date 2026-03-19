Jazda pod wpływem alkoholu: gdzie grozi więzienie, a gdzie tylko mandat?

2026-03-19 08:32

Lampka wina do kolacji, piwo na plaży, a może „tylko jedno” przed powrotem do hotelu? To, co w jednym kraju jest legalne, w innym może oznaczać poważne kłopoty. Przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu różnią się bowiem diametralnie - od właściwie zerowej tolerancji po bardziej liberalne limity w zakresie dopuszczalnych promili. DiscoverCars.com sprawdził, gdzie kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i jakie konsekwencje mogą ich spotkać za pozornie niewielkie przekroczenie norm.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie limity spożycia alkoholu obowiązują kierowców w Polsce i innych krajach?
  • W których państwach obowiązuje zasada „zero tolerancji”?
  • Jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu za granicą?
  • Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu może być ryzykowna dla kierowców?

Zespół zarządzający globalną porównywarką ofert wynajmu samochodów DiscoverCars.com opracował przewodnik po obowiązujących na świecie limitach spożycia alkoholu. Jego lektura pozwala nie tylko uświadomić sobie zróżnicowanie regulacji w zależności od zakątka globu, ale też zachować bezpieczeństwo i uniknąć często bardzo dotkliwych kar.

W Polsce kierowcy, którzy przekroczyli dopuszczalny poziom alkoholu we krwi, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 2.536 do 59.438 zł. Jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,02% do 0,05%, jest to wykroczenie i może skutkować grzywną, 10 punktami karnymi, karą pozbawienia wolności w zawieszeniu do 30 dni i potencjalnym zawieszeniem prawa jazdy na okres do trzech lat.

Kierowcy, u których stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,05%, popełniają przestępstwo i mogą zostać ukarani grzywną, 10 punktami karnymi, karą pozbawienia wolności w zawieszeniu lub karą pozbawienia wolności do 2 lat oraz zawieszeniem prawa jazdy na okres do 3 lat.

W sytuacji spowodowania wypadku, stan nietrzeźwości jest uważany za okoliczność obciążającą, co może skutkować znacznie surowszą karą.
Mandaty za jazdę po pijanemu na świecie
W Czechach kierowcy z poziomem alkoholu we krwi poniżej 0,03% mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 427 do 4 389 zł

Wiele sąsiednich krajów również ustanowiło dość surowe przepisy. Przykładowo, w Czechach dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,00%, co oznacza, że obowiązuje tam zasada „zero tolerancji” dla jazdy po spożyciu alkoholu. Kierowcy z poziomem alkoholu we krwi poniżej 0,03% mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 427 do 4.389 zł. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,1%, mogą zostać ukarani dodatkowymi grzywnami, pozbawieni prawa jazdy na okres do 10 lat lub skazani na karę pozbawienia wolności do 3 lat.
Podobnie wygląda sytuacja na Słowacji, gdzie dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,00%. Jazda pod wpływem alkoholu we krwi (do 0,05%) może skutkować grzywną w wysokości od 641 do 3.418 zł, jednakże mogą one sięgać nawet 1.409.100 zł, w zależności od dochodów kierowcy i jego możliwości finansowych. Słowacja jest liderką pod względem wysokości maksymalnych mandatów za jazdę po pijanemu.

W Niemczech, limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,05%. Jednocześnie jednak obowiązuje polityka „zero tolerancji” wobec młodych, początkujących i zawodowych kierowców. Za Odrą mandaty za jazdę pod wpływem alkoholu mogą wynosić od 2 135 zł do 6 405 zł.

Kary pieniężne nakładane są na każdego, kto przekroczy dopuszczalny limit promili. Ich wysokość może się różnić w zależności od kraju. Poniższe zestawienie prezentuje przedstawia niektóre kary grożące kierowcom za przekroczenie limitu alkoholu we krwi.

W Danii, gdzie dopuszczalny limit wynosi 0,05%, jazda ze stężeniem alkoholu we krwi powyżej 0,2% skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem samochodu przez policję. Samochód zostanie również odholowany w sytuacji, gdy kierowca został złapany na jeździe pod wpływem alkoholu trzy razy w ciągu ostatnich dwóch lat. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu mogą obejmować również pozbawienie wolności i grzywnę.

W Nowej Zelandii, kierowcy z poziomem alkoholu we krwi wynoszącym 0,08% lub wyższym mogą zostać skazani na karę do 3 miesięcy więzienia za pierwsze lub drugie wykroczenie. Z kolei na Filipinach kierowcy ze stężeniem alkoholu we krwi powyżej 0,05% mogą trafić do więzienia na 3 miesiące.
Mamy nadzieję, że nasz przewodnik po przepisach dotyczących jazdy po pijanemu na całym świecie okaże się przydatny, zwłaszcza jeśli planujemy w tym roku wakacje. Jak widać, omawiane przepisy są bardzo zróżnicowane. Każda osoba metabolizuje alkohol inaczej, dlatego warto zachować ostrożność. W krajach takich jak Polska, gdzie limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,02% lub 0,00%, można go przekroczyć nawet, jeśli wyruszymy w drogę rano po wypiciu alkoholu poprzedniego wieczoru. W niektórych krajach, gdzie limit wynosi 0,08%, legalne jest wypicie drinka do kolacji przed powrotem do domu, w innych natomiast obowiązuje zasada zero tolerancji i już jeden drink może oznaczać złamanie prawa - komentuje Aleksandra Buraks, dyrektor ds. rozwoju w DiscoverCars.com

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

