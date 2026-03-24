Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Ile wytrzymuje bateria w samochodzie elektrycznym? Czy obawy o szybkie zużycie baterii w elektrykach są uzasadnione? Najnowsze dane Arval wskazują, że właściciele elektryków nie powinni mieć większych powodów do zmartwień. Akumulatory zachowują wysoką wydajność przez lata, a ich degradacja postępuje powoli i przewidywalnie. To przełomowa informacja dla rynku – zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności aut używanych i nowych regulacji zwiększających transparentność elektromobilności.

Najnowsze dane Arval w pełni potwierdzają nasze zeszłoroczne obserwacje - baterie elektryków zachowują wysoką wydajność znacznie dłużej, niż powszechnie się sądzi. To bardzo dobra wiadomość dla osób rozważających zakup lub wynajem nowych i używanych samochodów elektrycznych, które mogą mieć pewność, co do trwałości i niezawodności akumulatorów pojazdów elektrycznych w długim okresie – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Poland.



Liczymy również, że regularna analiza tak dużej, i stale rosnącej próby pozwoli skutecznie rozprawić się z różnymi mitami dotyczącymi pojazdów zeroemisyjnych – dodaje.

Postęp technologiczny i regulacje napędzą rynek wtórny elektryków

Wdrażane w UE regulacje - w tym norma emisji spalin Euro 7 (obowiązująca dla nowych typów aut od końca 2026 r.) oraz tzw. rozporządzenie bateryjne wprowadzające Cyfrowy Paszport Baterii- mogą realnie zwiększyć przejrzystość i zaufanie do rynku elektromobilności.



Euro 7 wprowadza m.in. sztywne wymogi dotyczące trwałości baterii oraz ich monitorowania w czasie rzeczywistym w całym cyklu użytkowania pojazdu, co ułatwia porównywanie jakości między producentami. Z kolei rozporządzenie bateryjne wprowadza obowiązek udostępniania informacji o stanie i wartości akumulatora – tłumaczy Radosław Kitala.

Arval pionierem certyfikacji baterii EV

Obserwacje Arval wskazują, że zużycie baterii jest co do zasady powolne - po niewielkim początkowym spadku kondycja baterii obniża się średnio o około 1% co 25 000 km. Pojazdy nowej generacji cechują się jednak jeszcze większą efektywnością - ich SoH jest o 2-3% wyższy w porównaniu do starszych modeli.W ocenie Arval w najbliższych latach rynek wtórny samochodów elektrycznych w Europie będzie rósł oraz dalej zyskiwał na atrakcyjności. Przyczynić się do tego ma nie tylko wzrost liczby dostępnych aut i badania wykazujące wyższą od rynkowych oczekiwań żywotność akumulatorów, ale również dalszy wzrost wydajności baterii i sprzyjające klientom regulacje.Uzupełnieniem tego podejścia są plany standaryzacji wskaźnika SOCE (State of Certified Energy), czyli certyfikowanej informacji o pozostałej kondycji użytkowej baterii, co podniesie transparentność dostępnych informacji oraz będzie chronić nabywców pojazdów elektrycznych. Do 2027 r. stan akumulatora będzie widoczny bezpośrednio na desce rozdzielczej nowych modeli, a każdy akumulator będzie posiadał paszport akumulatora, w którym będzie można prześledzić jego historię i certyfikowaną pojemność.Łącznie rozwiązania te będą wspierać rynek pojazdów używanych, który stanie się bardziej uporządkowany, przejrzysty i wiarygodny zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.Arval jest pierwszą firmą z sektora wynajmu długoterminowego i leasingowego, która wprowadziła certyfikację stanu technicznego akumulatorów samochodów używanych. Firma współpracuje z dwiema niezależnymi organizacjami: Moba i Aviloo (obie certyfikowane przez Car Remarketing Association Europe (CARA)). Dzięki temu klienci Arval zainteresowani używanymi autami elektrycznymi mają gwarancję co do rzetelności, standardu i niezależności oceny dotyczącej kondycji pojazdu.