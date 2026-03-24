eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneŻywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

2026-03-24 00:10

Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Zużycie baterii w EV pod lupą © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Ile wytrzymuje bateria w samochodzie elektrycznym? Czy obawy o szybkie zużycie baterii w elektrykach są uzasadnione? Najnowsze dane Arval wskazują, że właściciele elektryków nie powinni mieć większych powodów do zmartwień. Akumulatory zachowują wysoką wydajność przez lata, a ich degradacja postępuje powoli i przewidywalnie. To przełomowa informacja dla rynku – zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności aut używanych i nowych regulacji zwiększających transparentność elektromobilności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile według najnowszych danych może wytrzymać bateria w samochodzie elektrycznym?
  • Jaką wydajność zachowuje akumulator po kilku latach intensywnego użytkowania auta elektrycznego?
  • Jakie zmiany regulacyjne wpłyną na rynek aut elektrycznych w Europie?
  • Dlaczego rynek wtórny elektryków może znacząco zyskać na atrakcyjności?

Obserwacje Arval wskazują, że zużycie baterii jest co do zasady powolne - po niewielkim początkowym spadku kondycja baterii obniża się średnio o około 1% co 25 000 km. Pojazdy nowej generacji cechują się jednak jeszcze większą efektywnością - ich SoH jest o 2-3% wyższy w porównaniu do starszych modeli.
Wyniki badania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wyniki badania

Kondycja baterii obniża się średnio o około 1% co 25 000 km

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Najnowsze dane Arval w pełni potwierdzają nasze zeszłoroczne obserwacje - baterie elektryków zachowują wysoką wydajność znacznie dłużej, niż powszechnie się sądzi. To bardzo dobra wiadomość dla osób rozważających zakup lub wynajem nowych i używanych samochodów elektrycznych, które mogą mieć pewność, co do trwałości i niezawodności akumulatorów pojazdów elektrycznych w długim okresie – mówi Radosław Kitala, Senior Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Poland.

Liczymy również, że regularna analiza tak dużej, i stale rosnącej próby pozwoli skutecznie rozprawić się z różnymi mitami dotyczącymi pojazdów zeroemisyjnych – dodaje.

Postęp technologiczny i regulacje napędzą rynek wtórny elektryków


W ocenie Arval w najbliższych latach rynek wtórny samochodów elektrycznych w Europie będzie rósł oraz dalej zyskiwał na atrakcyjności. Przyczynić się do tego ma nie tylko wzrost liczby dostępnych aut i badania wykazujące wyższą od rynkowych oczekiwań żywotność akumulatorów, ale również dalszy wzrost wydajności baterii i sprzyjające klientom regulacje.
Wdrażane w UE regulacje - w tym norma emisji spalin Euro 7 (obowiązująca dla nowych typów aut od końca 2026 r.) oraz tzw. rozporządzenie bateryjne wprowadzające Cyfrowy Paszport Baterii- mogą realnie zwiększyć przejrzystość i zaufanie do rynku elektromobilności.

Euro 7 wprowadza m.in. sztywne wymogi dotyczące trwałości baterii oraz ich monitorowania w czasie rzeczywistym w całym cyklu użytkowania pojazdu, co ułatwia porównywanie jakości między producentami. Z kolei rozporządzenie bateryjne wprowadza obowiązek udostępniania informacji o stanie i wartości akumulatora – tłumaczy Radosław Kitala.

Uzupełnieniem tego podejścia są plany standaryzacji wskaźnika SOCE (State of Certified Energy), czyli certyfikowanej informacji o pozostałej kondycji użytkowej baterii, co podniesie transparentność dostępnych informacji oraz będzie chronić nabywców pojazdów elektrycznych. Do 2027 r. stan akumulatora będzie widoczny bezpośrednio na desce rozdzielczej nowych modeli, a każdy akumulator będzie posiadał paszport akumulatora, w którym będzie można prześledzić jego historię i certyfikowaną pojemność.

Łącznie rozwiązania te będą wspierać rynek pojazdów używanych, który stanie się bardziej uporządkowany, przejrzysty i wiarygodny zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Arval pionierem certyfikacji baterii EV


Arval jest pierwszą firmą z sektora wynajmu długoterminowego i leasingowego, która wprowadziła certyfikację stanu technicznego akumulatorów samochodów używanych. Firma współpracuje z dwiema niezależnymi organizacjami: Moba i Aviloo (obie certyfikowane przez Car Remarketing Association Europe (CARA)). Dzięki temu klienci Arval zainteresowani używanymi autami elektrycznymi mają gwarancję co do rzetelności, standardu i niezależności oceny dotyczącej kondycji pojazdu.

Metodologia badania
Badanie Arval zostało przeprowadzone na podstawie analizy łącznie 30 000 certyfikatów SoH baterii pojazdów z 11 rynków europejskich. Większość próby (66%) stanowiły auta w pełni elektryczne (BEV), a reszta to tzw. hybrydy typu plug-in (PHEV). Badanie trwało od marca 2023 r. do września 2025 r. i objęło samochody około 13 marek.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zakup samochodu elektrycznego, samochód elektryczny, samochody elektryczne, auta elektryczne, elektromobilność, akumulator

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Ranking kredytów i pożyczek konsolidacyjnych

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

Najnowsze w serwisie

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend

Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend

Młodzi Polacy nie korzystają z benefitów oferowanych przez pracodawcę - woleliby wyższe zarobki

Młodzi Polacy nie korzystają z benefitów oferowanych przez pracodawcę - woleliby wyższe zarobki

Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

Płatny uzupełniający urlop macierzyński nie tylko dla rodziców wcześniaków. Kto może skorzystać i jakie są zasady?

Płatny uzupełniający urlop macierzyński nie tylko dla rodziców wcześniaków. Kto może skorzystać i jakie są zasady?

Jak pogodzić pracę z wychowaniem dziecka? Rodzice wskazują jedno rozwiązanie

Jak pogodzić pracę z wychowaniem dziecka? Rodzice wskazują jedno rozwiązanie

Nowa inwestycja Action pod Szczecinem. 400 miejsc pracy i ekologiczne rozwiązania

Nowa inwestycja Action pod Szczecinem. 400 miejsc pracy i ekologiczne rozwiązania

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: