Kontrola UDT przed sezonem - co musi mieć każdy warsztat samochodowy?

Inspekcja UDT © fot. mat. prasowe

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) stanowią jeden z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa w warsztatach samochodowych. Regularne badania urządzeń technicznych, takich jak podnośniki czy zbiorniki ciśnieniowe, pozwalają wykryć usterki na wczesnym etapie i zapobiegać poważnym awariom. Brak aktualnej decyzji UDT to nie tylko naruszenie przepisów, ale także realne ryzyko konsekwencji prawnych, finansowych i problemów z ubezpieczycielem w przypadku wypadku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego brak aktualnej decyzji UDT może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi?
  • Jakie urządzenia w warsztacie samochodowym podlegają dozorowi technicznemu i jak często należy je badać?
  • W jaki sposób inspekcje UDT wpływają na bezpieczeństwo pracowników i funkcjonowanie warsztatu?
  • Jakie dokumenty musi posiadać legalnie działający warsztat samochodowy?
Badania prowadzone przez UDT mają na celu wczesne wykrycie usterek, zapobieganie awariom oraz zapewnienie, że urządzenie działa zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Dzięki temu eksploatujący może minimalizować ryzyka wypadków, przestojów i kosztownych napraw.

Ważna decyzja dozoru technicznego jest potwierdzeniem, że urządzenie można bezpiecznie eksploatować. Natomiast brak aktualnych badań może wiązać się z konsekwencjami, także poza obszarem administracyjnym. W przepisach ubezpieczeniowych często pojawia się wymóg użytkowania urządzeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

W praktyce oznacza to, że w przypadku zdarzenia ubezpieczyciel może analizować, czy urządzenie było eksploatowane zgodnie z decyzją UDT i na tej podstawie wyrazić zgodę lub odmówić wypłaty odszkodowania czy nawet podwyższyć składki.


Bez aktualnej decyzji eksploatacja jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie przepisów


Urządzenia techniczne objęte dozorem – z wyjątkiem urządzeń, które zostały zakwalifikowane do dozoru uproszczonego – mogą być eksploatowane wyłącznie na podstawie ważnej decyzji, wydanej przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Przed wydaniem decyzji Inspektor UDT ocenia stan techniczny urządzenia, jego wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania zabezpieczające.

Aby takie badanie mogło się odbyć, eksploatujący urządzenie ma obowiązek zgłosić je do UDT. Zgłoszenia można dokonać: w formie papierowej, składając wniosek wraz z dwoma kompletami dokumentacji technicznej urządzenia lub elektronicznie za pośrednictwem portalu www.udt.gov.pl.
Zakres badania UDT jest szeroki i obejmuje m.in.: ocenę ogólnego stanu technicznego urządzenia, sprawdzenie wyposażenia mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego i hydraulicznego, weryfikację działania urządzeń zabezpieczających, wykonanie prób ruchowych i czynności mających na celu odtworzenie realnych warunków pracy urządzenia.

Po pozytywnym wyniku badania Inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. W sytuacji, gdy urządzenie zostaje trwale wyłączone z użytkowania, eksploatujący ma obowiązek zgłosić ten fakt do UDT. Jest to ważny element formalny, zamykający cykl eksploatacji urządzenia – podkreśla Jacek Kocięcki, Dyrektor Departamentu Techniki w UDT.

Inspekcje realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) nie są dziś wyłącznie formalnym obowiązkiem, lecz stanowią istotny element zarządzania ryzykiem w działalności serwisów samochodowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia takie jak podnośniki czy zbiorniki ciśnieniowe, które ze względu na charakter pracy zaliczane są do grupy podwyższonego ryzyka. Ich niesprawność może prowadzić do poważnych wypadków, zagrożenia zdrowia pracowników, a także konsekwencji prawnych dla właściciela warsztatu.

Systematyczne kontrole UDT potwierdzają prawidłowy stan techniczny urządzeń oraz ich bezpieczną eksploatację. Z kolei brak aktualnej decyzji dopuszczającej do użytkowania może skutkować nie tylko sankcjami administracyjnymi czy przestojem w działalności, ale również komplikacjami w zakresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
W przypadku wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli urządzenie nie posiadało ważnych badań dozoru technicznego. Dlatego odpowiedzialny właściciel serwisu powinien traktować inspekcje UDT jako element standardu operacyjnego, a nie jedynie obowiązek formalny. To inwestycja w bezpieczeństwo pracowników, ochronę majątku firmy oraz budowanie wiarygodności wobec klientów i partnerów biznesowych – dodaje Marcin Bardecki, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Bezpieczeństwo pracowników i kultura organizacyjna


Regularne inspekcje budują kulturę bezpieczeństwa w warsztacie. Pracownicy widzą, że właściciel dba o stan techniczny sprzętu, przestrzega procedur i nie oszczędza kosztem ich bezpieczeństwa. To przekłada się na mniejszą liczbę wypadków, niższą rotację kadry i większe zaufanie zespołu.

Ponadto coraz więcej klientów – zwłaszcza flotowych i korporacyjnych – zwraca uwagę na standardy bezpieczeństwa oraz zgodność z przepisami. Posiadanie aktualnych badań i ważnej decyzji UDT stanowi dodatkowy atut: zwiększa wiarygodność firmy, ułatwia pozytywne przejście audytów oraz może stać się elementem przewagi konkurencyjnej w postępowaniach przetargowych. Takie elementy są także sprawdzane podczas audytu Certyfikatu Oponiarskiego, nadawanego przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Podejście strategiczne zamiast reaktywnego


Dojrzałe firmy wdrażają harmonogramy przeglądów, prowadzą systematyczne kontrole wewnętrzne i traktują współpracę z UDT jako wsparcie w utrzymaniu wysokiego standardu technicznego, a nie „kontrolą, którą trzeba przejść”.

Formy dozoru UDT


Podnośniki (dźwigniki, np. dwukolumnowe, nożycowe) i zbiorniki ciśnieniowe (np. kompresory) podlegają dozorowi technicznemu:
  • dźwigniki stałe i przewoźne, przenośne do podnoszenia całych pojazdów – dozór ograniczony, badanie doraźne kontrolne co 2 lata
  • dźwigniki przenośne o udźwigu do 2 ton – dozór uproszczony
  • zbiorniki na sprzężone powietrze – wg iloczynu nadciśnienia (P) oraz objętości zbiornika (V) – jeśli ten iloczyn przekracza 50 barów w dm3, a nadciśnienie 0,5 bara – badanie raz na 3 lata

Korzyści z regularnych badań UDT:


  • mniejsze ryzyko wypadku przy pracy,
  • potwierdzenie, że urządzenie jest właściwie konserwowane i sprawne technicznie
  • potwierdzenie, że urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane
  • uniknięcie kar administracyjnych,
  • ochronę właściciela przed odpowiedzialnością cywilną i karną w razie zdarzenia.

Brak aktualnej decyzji UDT skutkuje:


  • zakazem użytkowania urządzenia
  • wysokimi karami
  • problemami z ubezpieczycielem po wypadku

Co powinien posiadać legalnie działający serwis?


  • aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia
  • dokumentację techniczną urządzenia
  • dziennik konserwacji, prowadzony przez uprawnionego konserwatora, jeżeli dotyczy
  • aktualne pomiary elektryczne urządzenia, jeżeli dotyczy.

