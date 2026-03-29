Kontrola UDT przed sezonem - co musi mieć każdy warsztat samochodowy?

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) stanowią jeden z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa w warsztatach samochodowych. Regularne badania urządzeń technicznych, takich jak podnośniki czy zbiorniki ciśnieniowe, pozwalają wykryć usterki na wczesnym etapie i zapobiegać poważnym awariom. Brak aktualnej decyzji UDT to nie tylko naruszenie przepisów, ale także realne ryzyko konsekwencji prawnych, finansowych i problemów z ubezpieczycielem w przypadku wypadku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego brak aktualnej decyzji UDT może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi?

Jakie urządzenia w warsztacie samochodowym podlegają dozorowi technicznemu i jak często należy je badać?

W jaki sposób inspekcje UDT wpływają na bezpieczeństwo pracowników i funkcjonowanie warsztatu?

Jakie dokumenty musi posiadać legalnie działający warsztat samochodowy?

Bez aktualnej decyzji eksploatacja jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie przepisów

Zakres badania UDT jest szeroki i obejmuje m.in.: ocenę ogólnego stanu technicznego urządzenia, sprawdzenie wyposażenia mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego i hydraulicznego, weryfikację działania urządzeń zabezpieczających, wykonanie prób ruchowych i czynności mających na celu odtworzenie realnych warunków pracy urządzenia.



Po pozytywnym wyniku badania Inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. W sytuacji, gdy urządzenie zostaje trwale wyłączone z użytkowania, eksploatujący ma obowiązek zgłosić ten fakt do UDT. Jest to ważny element formalny, zamykający cykl eksploatacji urządzenia – podkreśla Jacek Kocięcki, Dyrektor Departamentu Techniki w UDT.

W przypadku wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli urządzenie nie posiadało ważnych badań dozoru technicznego. Dlatego odpowiedzialny właściciel serwisu powinien traktować inspekcje UDT jako element standardu operacyjnego, a nie jedynie obowiązek formalny. To inwestycja w bezpieczeństwo pracowników, ochronę majątku firmy oraz budowanie wiarygodności wobec klientów i partnerów biznesowych – dodaje Marcin Bardecki, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Bezpieczeństwo pracowników i kultura organizacyjna

Podejście strategiczne zamiast reaktywnego

Formy dozoru UDT

dźwigniki stałe i przewoźne, przenośne do podnoszenia całych pojazdów – dozór ograniczony, badanie doraźne kontrolne co 2 lata

dźwigniki przenośne o udźwigu do 2 ton – dozór uproszczony

zbiorniki na sprzężone powietrze – wg iloczynu nadciśnienia (P) oraz objętości zbiornika (V) – jeśli ten iloczyn przekracza 50 barów w dm3, a nadciśnienie 0,5 bara – badanie raz na 3 lata

Korzyści z regularnych badań UDT:

mniejsze ryzyko wypadku przy pracy,

potwierdzenie, że urządzenie jest właściwie konserwowane i sprawne technicznie

potwierdzenie, że urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane

uniknięcie kar administracyjnych,

ochronę właściciela przed odpowiedzialnością cywilną i karną w razie zdarzenia.

Brak aktualnej decyzji UDT skutkuje:

zakazem użytkowania urządzenia

wysokimi karami

problemami z ubezpieczycielem po wypadku

Co powinien posiadać legalnie działający serwis?

aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia

dokumentację techniczną urządzenia

dziennik konserwacji, prowadzony przez uprawnionego konserwatora, jeżeli dotyczy

aktualne pomiary elektryczne urządzenia, jeżeli dotyczy.