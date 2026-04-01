Przechytrzyć ruch drogowy, czyli kiedy wyjechać na Wielkanoc, żeby uniknąć korków?
2026-04-01 00:10
Kiedy wyjechać na Wielkanoc, żeby uniknąć korków? © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- W których dniach Wielkanocy ruch na drogach jest największy?
- Dlaczego Poniedziałek Wielkanocny jest najbardziej niebezpiecznym dniem dla kierowców?
- W jakich godzinach najczęściej tworzą się korki?
- Dokąd Polacy najchętniej wyjeżdżają na świąteczny odpoczynek?
Ten dzień zaskoczył kierowców
Dane z systemu Yanosik z okresu ubiegłorocznych Świąt Wielkanocnych wykazują, że największe natężenie ruchu przypada nie na dzień wyjazdów, ale powrotów. Największą aktywność kierowców odnotowano w Poniedziałek Wielkanocny - liczba użytkowników aplikacji wzrosła tego dnia o 24% względem standardowego weekendu, a przejechanych kilometrów aż o 32%.
Dla porównania, w Wielki Piątek wzrost użytkowników wyniósł 8%, przy jednoczesnym przyroście pokonanej liczby kilometrów o 4%. Z kolei Niedziela Wielkanocna oraz Wielka Sobota były wyraźnie spokojniejsze, zarówno pod względem aktywności kierowców, jak i pokonanych kilometrów.
W tych godzinach ruch drogowy jest większy
W Wielki Piątek, czyli dzień wyjazdów, między 12:30 a 16:45 aktywność użytkowników Yanosik była najwyższa, a wyraźny szczyt przypadł na godzinę 14:20. W tym przedziale czasowym najwięcej kierowców wyruszyło w trasę, co bezpośrednio przełożyło się na natężenie ruchu drogowego i ryzyko tworzenia się korków, szczególnie na drogach wylotowych z dużych miast oraz trasach prowadzących w kierunku popularnych regionów turystycznych.
Z kolei, w Poniedziałek Wielkanocny, największą aktywność użytkowników systemu odnotowano około godziny 18:20, co stanowiło moment kulminacji świątecznych powrotów. To efekt tego, że wielu kierowców odkłada wyjazd na ostatnią część dnia, co powoduje nakładanie się ruchu drogowego na głównych trasach krajowych i autostradach.
I niestety to właśnie te późne godziny powrotów są najbardziej wymagające dla zmotoryzowanych, zarówno pod względem czasu podróży, jak i koncentracji. Zmęczenie po Świętach, długi czas za kierownicą i duże natężenie ruchu drogowego sprawiają, że ryzyko błędu znacząco rośnie.
Najniebezpieczniejszy dzień Świąt
Nieprzypadkowo właśnie wtedy odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych. Świąteczny ruch drogowy przełożył się na wyraźny wzrost liczby wypadków, a najbardziej niepokojące dane dotyczą Poniedziałku Wielkanocnego. Tego dnia liczba zgłoszeń wypadków w systemie Yanosik wzrosła aż o 108% w porównaniu do standardowego weekendu. W Wielki Piątek liczba zgłoszonych wypadków była wyższa o 31%, a w niedzielę wielkanocną o 18%. Jedynie Wielka Sobota pozostawała stabilna pod tym względem.
Równocześnie wyraźnie wzrosła liczba zgłoszeń kontroli policyjnych, szczególnie w Poniedziałek Wielkanocny (+46%) oraz w Wielki Piątek (+38%), co pokazuje, że służby intensywnie reagowały na zwiększony ruch i potencjalne zagrożenia.
Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w ubiegłorocznym okresie świąt wielkanocnych doszło do 241 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób, a 279 zostało rannych. Najwięcej zdarzeń miało miejsce właśnie w Poniedziałek Wielkanocny, wówczas odnotowano ich aż 71.
Tu odpoczywa najwięcej kierowców
Podczas świąt wielkanocnych zainteresowaniem wśród wyjeżdżających cieszyły się przede wszystkim regiony turystyczne.
Liderem był powiat jeleniogórski (Karkonosze), gdzie liczba przyjazdów była aż o 879% wyższa niż wyjazdów. Kierowców przyciągnęły również powiaty tatrzański (439%) oraz kołobrzeski (254%) i kamieński (251%). Eksperci z Yanosik odnotowali także wzrost ruchu w regionach wypoczynkowych Warmii i Mazur oraz w południowo-wschodniej Polsce.
Skąd najchętniej uciekamy na odpoczynek?
Najwięcej wyjazdów w systemie Yanosik odnotowano z Warszawy (193%), Krakowa (188%) i Poznania (184%). Wysoką aktywność wyjazdową odnotowano także we Wrocławiu, Rzeszowie oraz miastach aglomeracji śląskiej.
To potwierdza dobrze znany trend - mieszkańcy dużych miast masowo opuszczają je na czas świąt, szukając odpoczynku poza aglomeracjami. W efekcie rośnie natężenie ruchu na drogach wylotowych już od godzin przedpołudniowych, szczególnie w kierunku popularnych regionów turystycznych, takich jak góry, morze czy tereny rekreacyjne.
Taki schemat powtarza się co roku i powoduje, że największe korki tworzą się nie tylko na autostradach i drogach ekspresowych, ale także na lokalnych odcinkach prowadzących do mniejszych miejscowości. Co istotne, wzmożony ruch utrzymuje się przez kilka godzin, ponieważ wyjazdy są rozłożone w czasie, ale kumulują się w podobnych przedziałach godzinowych.
Czego się spodziewać w tym roku na drogach?
Niewątpliwie ruch drogowy wzrośnie w Wielki Piątek, szczególnie w godzinach 12:00-17:00 oraz w dzień powrotów z wyjazdów świątecznych, czyli Poniedziałek Wielkanocny, głównie w drugiej części dnia.
Wiele wskazuje, że najbardziej obciążone będą trasy wyjazdowe z dużych miast, na co powinni nastawić się zwłaszcza mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Korki mogą wystąpić również na odcinkach dojazdowych do popularnych miejsc turystycznych nad morzem i w górach.
Jak co roku, na drogach można spodziewać się tysięcy policjantów, którzy będą kontrolować prędkość jazdy, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia najmłodszych pasażerów.
Najlepszym rozwiązaniem dla kierowców planujących podróż na święta wielkanocne będzie wcześniejsze wyruszenie w trasę, najlepiej przed południem lub poza godzinami szczytu. Warto również rozważyć powrót w mniej oczywistym terminie, np. o poranku w Poniedziałek Wielkanocny lub nawet w niedzielny wieczór.
Dobrym pomysłem będzie także bieżące monitorowanie sytuacji na drodze w systemie Yanosik i dostosowywanie trasy w trakcie podróży, zwłaszcza w przypadku pojawienia się utrudnień czy zdarzeń drogowych.
Okres świąteczny to czas zwiększonego ruchu, dlatego bardzo ważne jest zachowanie cierpliwości, odpowiedniej odległości od innych pojazdów i dostosowanie prędkości. Choć pogoda sprzyja, to warto mieć na uwadze, że najwięcej wypadków drogowych ma miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
