Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć

Wszystko wskazuje na to, że zima odpuszcza, ale warto mieć świadomość, że jej skutki zostają z nami na dłużej - także w naszych samochodach. Ukryte uszkodzenia podwozia, osłabiony akumulator czy zużyte opony mogą dać o sobie znać w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego eksperci apelują: zanim ruszysz w wiosenną trasę, sprawdź auto w pięciu kluczowych obszarach. To prosty sposób, by uniknąć niespodzianek i zadbać o bezpieczeństwo na drodze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które z elementów samochodu wymagają kontroli po zimie?

Kiedy należy wymienić opony zimowe na letnie i na co zwrócić uwagę?

Jak sprawdzić stan akumulatora i układu elektrycznego?

Dlaczego przegląd podwozia i zawieszenia auta jest kluczowy dla bezpieczeństwa?

Ignorowanie zimowych uszkodzeń może prowadzić do awarii w najmniej oczekiwanym momencie – od nagłej utraty przyczepności po kosztowne naprawy. Wiosna to idealny moment na przegląd auta, zanim ruszymy w trasę na wymarzony urlop czy weekendowy wyjazd – podkreśla Michał Żdżalik - Kierownik Serwisu w salonie Volkswagen Piaseczno.

Jak przygotować auto na wiosnę? 5 rzeczy, które musisz sprawdzić Zima w Polsce dobiegła końca, ale jej ślady na drogach i w naszych samochodach pozostają

Kluczowe kroki w przygotowaniu auta do wiosny

1) Opony i układ hamulcowy – podstawa bezpieczeństwa

2) Akumulator i układ elektryczny – po zimowym maratonie

3) Podwozie i układ wydechowy – walka z korozją

4) Płyny i filtry – wymiana na letnie standardy

5) Geometria kół i zawieszenie – po dziurawych drogach

Dlaczego warto działać teraz?



Bezpieczeństwo zaczyna się od profilaktyki, także w przypadku pojazdów. Nie czekaj na awarię – odwiedź naszą szeroką, ogólnopolską sieć serwisową i ciesz się wiosenną jazdą bez zmartwień – podsumowuje Michał Żdżalik.

Eksperci Grupy Cichy-Zasada, lidera w branży motoryzacyjnej, apelują: przed pełnym nadejściem wiosny sprawdź auto kompleksowo.Eksperci Grupy Cichy-Zasada przygotowali szczegółowy przewodnik, oparty na doświadczeniach z tysięcy przeglądów samochodów, przeprowadzonych po minionych zimach. Oto, na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:Zimowe opony muszą ustąpić miejsca letnim, gdy średnia dobową temperatura przekroczy 7°C. Warto przy ich wymianie sprawdzić bieżnik (minimum 1,6 mm, ale dla bezpieczeństwa 3 mm), datę produkcji (nie starsze niż 5-6 lat) i ciśnienie (zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj 2,2-2,5 bara).Po zimie opony są często popękane od soli i mrozu, dlatego ich przegląd to absolutna podstawa. Nie należy zapominać także o hamulcach: tarcze i klocki zużywają się szybciej na śliskich drogach, dlatego dobrze jest zmierzyć ich grubość (klocki poniżej 3 mm to sygnał do wymiany).Zimno skraca żywotność akumulatora o 20-30%. Użycie testera pomoże sprawdzić napięcie i upewnić się, że jest ono prawidłowe, tzn. wynosi 12,6-12,8 V na wyłączonym silniku, 13,8-14,5 V na biegu jałowym. Wielu kierowców zaskakuje wiosenna awaria – tymczasem regularny test akumulatora i elektryki co 2 lata to podstawa. Warto także sprawdzić oświetlenie – żarówki, kierunkowskazy i tylne lampy – bo wiosenne ulewy potrafią potęgować problemy.Sól drogowa to wróg numer jeden. Z tego powodu wraz z nastaniem wiosny dobrze jest podnieść auto na podnośniku i sprawdzić, czy rdza nie pojawiła się na wahaczach, sprężynach i układzie wydechowym. Pomocne jest także mycie podwozia pod ciśnieniem i nałożenie preparatu antykorozyjnego, co można potraktować jako swoistą inwestycję na lata.Kolejnym krokiem, jaki warto podjąć wraz z nastaniem wiosny, jest sprawdzenie interwału wymiany oleju silnikowego oraz filtrów. Przy tej okazji warto także skontrolować poziom płynu chłodniczego, hamulcowego i wspomagania. Nie należy zapominać o filtrze kabinowym – po zimie może być zatkany pyłem i solą.Polskie drogi po zimie to nierzadko ogromne wyzwanie nie tylko dla kierowcy, ale i dla zawieszenia samochodu. Sprawdzenie zbieżności kół oraz stanu amortyzatorów to niewielki koszt, który pozwoli zniwelować ewentualne niedogodności, a zarazem pomoże oszczędzić opony i poprawia prowadzenie naszego samochodu.Wiosna każdego roku sprawia, że na drogi wyjeżdża nie tylko sporo motocyklistów, ale też coraz więcej samochodów. Niestety, sprzyja to niebezpiecznym sytuacjom na drodze – przykładowo pierwsze cztery miesiące 2024 roku przyniosły na polskich drogach aż 5,7 tys. wypadków.Odpowiedni przegląd samochodu i właściwe przygotowanie go do wiosny nie sprawi, że unikniemy kolizji, ale z pewnością zwiększy bezpieczeństwo nasze i innych dzięki pewności, że stan techniczny naszego pojazdu nie budzi żadnych zastrzeżeń.