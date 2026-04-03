Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć

2026-04-03 00:09

Jak przygotować auto na wiosnę? 5 rzeczy, które musisz sprawdzić © fot. mat. prasowe

Wszystko wskazuje na to, że zima odpuszcza, ale warto mieć świadomość, że jej skutki zostają z nami na dłużej - także w naszych samochodach. Ukryte uszkodzenia podwozia, osłabiony akumulator czy zużyte opony mogą dać o sobie znać w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego eksperci apelują: zanim ruszysz w wiosenną trasę, sprawdź auto w pięciu kluczowych obszarach. To prosty sposób, by uniknąć niespodzianek i zadbać o bezpieczeństwo na drodze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które z elementów samochodu wymagają kontroli po zimie?
  • Kiedy należy wymienić opony zimowe na letnie i na co zwrócić uwagę?
  • Jak sprawdzić stan akumulatora i układu elektrycznego?
  • Dlaczego przegląd podwozia i zawieszenia auta jest kluczowy dla bezpieczeństwa?

Eksperci Grupy Cichy-Zasada, lidera w branży motoryzacyjnej, apelują: przed pełnym nadejściem wiosny sprawdź auto kompleksowo.
Ignorowanie zimowych uszkodzeń może prowadzić do awarii w najmniej oczekiwanym momencie – od nagłej utraty przyczepności po kosztowne naprawy. Wiosna to idealny moment na przegląd auta, zanim ruszymy w trasę na wymarzony urlop czy weekendowy wyjazd – podkreśla Michał Żdżalik - Kierownik Serwisu w salonie Volkswagen Piaseczno.

Zima w Polsce dobiegła końca, ale jej ślady na drogach i w naszych samochodach pozostają


Kluczowe kroki w przygotowaniu auta do wiosny


Eksperci Grupy Cichy-Zasada przygotowali szczegółowy przewodnik, oparty na doświadczeniach z tysięcy przeglądów samochodów, przeprowadzonych po minionych zimach. Oto, na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:

1) Opony i układ hamulcowy – podstawa bezpieczeństwa


Zimowe opony muszą ustąpić miejsca letnim, gdy średnia dobową temperatura przekroczy 7°C. Warto przy ich wymianie sprawdzić bieżnik (minimum 1,6 mm, ale dla bezpieczeństwa 3 mm), datę produkcji (nie starsze niż 5-6 lat) i ciśnienie (zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj 2,2-2,5 bara).

Po zimie opony są często popękane od soli i mrozu, dlatego ich przegląd to absolutna podstawa. Nie należy zapominać także o hamulcach: tarcze i klocki zużywają się szybciej na śliskich drogach, dlatego dobrze jest zmierzyć ich grubość (klocki poniżej 3 mm to sygnał do wymiany).

2) Akumulator i układ elektryczny – po zimowym maratonie


Zimno skraca żywotność akumulatora o 20-30%. Użycie testera pomoże sprawdzić napięcie i upewnić się, że jest ono prawidłowe, tzn. wynosi 12,6-12,8 V na wyłączonym silniku, 13,8-14,5 V na biegu jałowym. Wielu kierowców zaskakuje wiosenna awaria – tymczasem regularny test akumulatora i elektryki co 2 lata to podstawa. Warto także sprawdzić oświetlenie – żarówki, kierunkowskazy i tylne lampy – bo wiosenne ulewy potrafią potęgować problemy.

3) Podwozie i układ wydechowy – walka z korozją


Sól drogowa to wróg numer jeden. Z tego powodu wraz z nastaniem wiosny dobrze jest podnieść auto na podnośniku i sprawdzić, czy rdza nie pojawiła się na wahaczach, sprężynach i układzie wydechowym. Pomocne jest także mycie podwozia pod ciśnieniem i nałożenie preparatu antykorozyjnego, co można potraktować jako swoistą inwestycję na lata.

4) Płyny i filtry – wymiana na letnie standardy


Kolejnym krokiem, jaki warto podjąć wraz z nastaniem wiosny, jest sprawdzenie interwału wymiany oleju silnikowego oraz filtrów. Przy tej okazji warto także skontrolować poziom płynu chłodniczego, hamulcowego i wspomagania. Nie należy zapominać o filtrze kabinowym – po zimie może być zatkany pyłem i solą.

5) Geometria kół i zawieszenie – po dziurawych drogach


Polskie drogi po zimie to nierzadko ogromne wyzwanie nie tylko dla kierowcy, ale i dla zawieszenia samochodu. Sprawdzenie zbieżności kół oraz stanu amortyzatorów to niewielki koszt, który pozwoli zniwelować ewentualne niedogodności, a zarazem pomoże oszczędzić opony i poprawia prowadzenie naszego samochodu.

Dlaczego warto działać teraz?


Wiosna każdego roku sprawia, że na drogi wyjeżdża nie tylko sporo motocyklistów, ale też coraz więcej samochodów. Niestety, sprzyja to niebezpiecznym sytuacjom na drodze – przykładowo pierwsze cztery miesiące 2024 roku przyniosły na polskich drogach aż 5,7 tys. wypadków.

Odpowiedni przegląd samochodu i właściwe przygotowanie go do wiosny nie sprawi, że unikniemy kolizji, ale z pewnością zwiększy bezpieczeństwo nasze i innych dzięki pewności, że stan techniczny naszego pojazdu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Bezpieczeństwo zaczyna się od profilaktyki, także w przypadku pojazdów. Nie czekaj na awarię – odwiedź naszą szeroką, ogólnopolską sieć serwisową i ciesz się wiosenną jazdą bez zmartwień – podsumowuje Michał Żdżalik.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

