Letnie opony: kiedy zmienić i jak wybrać najlepsze? Sprawdź zanim ruszysz w trasę
2026-04-07 00:10
Przeczytaj także: Opony motocyklowe: o czym pamiętać?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Kiedy najlepiej zmienić opony na letnie i dlaczego nie warto się spieszyć?
- Jaką głębokość bieżnika uznaje się w praktyce za bezpieczną?
- Dlaczego warto wybierać sprawdzone modele opon i profesjonalne serwisy?
Zacznijmy od rozmowy w profesjonalnym serwisie i zajrzyjmy do wyników testów opon. Pokazują one wyraźnie, że poszczególne modele mogą znacząco różnić się między sobą jakością oraz osiągami. Duże znaczenie ma m.in. skład mieszanki gumowej i konstrukcja bieżnika, które wpływają na przyczepność oraz zachowanie auta na drodze. Nie trzeba też spieszyć się z wymianą opon na letnie – lepiej dłużej poczekać, bo w warunkach deszczowych, na mokrej nawierzchni – gdy rankiem temperatura spada poniżej 7-10 stopni – opony zimowe sprawdzą się lepiej.
Różnice w wynikach testów opon potrafią być naprawdę duże. Droga hamowania pomiędzy oponami klasy premium, klasy średniej, budżetowej a modelami o bardzo niskiej jakości może różnić się nawet o 4 metry już na suchej nawierzchni i to przy prędkości jedynie 70 km/h. To mniej więcej długość jednego samochodu – a w nagłej sytuacji właśnie taki dystans może zdecydować o uniknięciu zderzenia.
Nie warto kierować się wyłącznie najniższą ceną. Pozornie tanie opony często oznaczają gorszą jakość wykonania, trudności z wyważeniem oraz przede wszystkim słabszą przyczepność. Znacznie rozsądniej jest wybrać tańszy model budżetowy od renomowanego producenta niż decydować się na opony niewiadomego pochodzenia.
Warto pamiętać, że opony są jedynym elementem samochodu mającym bezpośredni kontakt z nawierzchnią. Od ich jakości zależy skuteczność hamowania, stabilność jazdy i bezpieczeństwo podróżujących. Dlatego wybór sprawdzonych opon to nie wydatek, lecz inwestycja w bezpieczeństwo – bo dobre opony naprawdę mogą uratować życie – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).
Najczęstsze błędy niefachowych serwisów
Testy to podstawa
Testy PZPO przeprowadzone latem w 2024 roku wraz Politechniką Rzeszowską oraz ekspertem motoryzacyjnym – Grzegorzem Dudą potwierdziły, że opony letnie premium zapewniają najkrótszą drogę hamowania i są bezkonkurencyjne w porównaniu z oponami niskich osiągów spoza Europy – średnia droga hamowania z 3 przejazdów opon niskich osiągów była dłuższa o 4 metry i wyniosła aż 21,4 metrów!
Opona letnia premium potrzebowała 17,9 metra do zahamowania, opona klasy budżetowej 20,6 metra, a całoroczna 21,9 metra. Także opona zimowa nie nadaje się do jazdy latem – nawet ta renomowanych producentów z segmentu premium potrzebowała aż 22,9 metra do zahamowania.
Średnia droga hamowania na suchej nawierzchni
Test odbywał się na Motoparku w Krakowie, na suchej nawierzchni, w gorący, letni dzień, przy prędkości 70 km/h, urządzeniem Datron.
Podobne dane uzyskano w testach na mokrej nawierzchni – przy prędkości 70 km/h:
Podczas gdy opona letnia budżetowa renomowanego producenta potrzebowała 21,35 metra, to opona niskich osiągów spoza Europy potrzebowała prawie 3 metry więcej. Z takiej prędkości to dużo. Pomyślcie, ile by to było na drodze ekspresowej czy autostradzie, gdzie jedziemy 120-140 km/h!
Średnia droga hamowania na mokrej nawierzchni
Ten test z kolei odbywał się w ODTJ Akademia Kierowcy w Dolsku pod Poznaniem.
Profesjonalny serwis
Gdy już wybierzemy opony, to kolej na serwis – który nie uszkodzi ani opon, ani felg podczas montażu czy przechowywania. A to nie jest takie oczywiste. Cześć serwisów wymienia opony bez przestrzegania procedur technicznych, kierując się tylko pośpiechem. Opony są montowane na siłę, gdzie zbyt mocno rozciągana jest stopka opony czy stosowane jest zbyt duże ciśnienie przy przepompowywaniu – byle tylko szybciej zakończyć obsługę klienta.
Profesjonalny serwis oponiarski to taki, który nie wymienia opon w sportowym tempie – tylko sprawnie, lecz z wyczuciem. Ma do tego wyszkolonych pracowników i zadbane maszyny z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym bezpieczny montaż opon o rozmiarach 17 cali i więcej. Powtórzmy więc, opony są muszą być obsługiwane sprawnie, lecz z wyczuciem i uważnością.
Dokładnie tak trzeba się obchodzić z podzespołem, który jest jedynym punktem styku samochodu z drogą, i jest zrobiony w większości z mieszanki gumowej.
Klienci nie mają najczęściej wstępu na halę serwisową i nie są w stanie ocenić, czy serwis potrafi się zajmować oponami – dlatego to Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego wziął na siebie sprawdzenie, którym serwisom można bez obaw powierzyć samochód. Mają one wyróżnik Certyfikatu Oponiarskiego® PZPO.
Żeby go dostać każdy serwis musi przejść niezależny audyt, który jest potwierdzany dokumentacją zdjęciową i video. Jest to jedyny w kraju profesjonalny system oceny i oznaczania serwisów oponiarskich. Proces ten opiera się na niezależnym audycie oceniającym zarówno wyposażenie i jego stan, jak i kwalifikacje mechaników. Mapę serwisów, które przeszły audyt i otrzymały Certyfikat Oponiarski® jest na stronie certyfikatoponiarski.pl.
W całej Polsce można znaleźć tablice wskazujące serwisy z Certyfikatem – to kampania wspierana przez Grzegorza Dudę – kierowcę rajdowego i dziennikarza motoryzacyjnego, a przy tym inżyniera-mechanika samochodowego, który dokładnie wie, jak wielki wpływ ma jakość opon i prawidłowy serwis na bezpieczną jazdę.
Idea certyfikatu oponiarskiego
- W Polsce zarejestrowanych jest niemal 12 tysięcy warsztatów, które zajmują się oponami.
- W wielu z nich pracują fachowcy godni szczególnego docenienia i polecenia.
- Poziom wiedzy oraz umiejętności praktyczne pracowników serwisów opon mogą stać się jeszcze lepsze.
- Wykwalifikowani mechanicy to najwyższej jakości usługi, które doceniają kierowcy w całym kraju.
Certyfikat Oponiarski to znak, że dany serwis naprawdę zajmuje się oponami na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo jazdy klientom. Dostają go warsztaty, które spełniają konkretne wymagania dotyczące jakości wymiany opon, mają odpowiedni sprzęt i dbają o wysoki poziom obsługi. Dla kierowców to prosta informacja – w takim miejscu można spokojnie zostawić auto i mieć pewność, że wszystko będzie zrobione jak należy – podkreśla Grzegorz Duda, kierowca rajdowy i ambasador Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.
Serwisy mające Certyfikat Oponiarski®
- Przeszły niezależny audyt, który bada umiejętności serwisu, wyposażenie, jego stan oraz obsługę klienta
- Audytor weryfikuje od 70 do 140 kryteriów związanych z obsługa opon w zależności od poziomu Certyfikatu
- Każde kryterium ma dokumentacje zdjęciowa albo video
- Certyfikat ma 3 poziomy - dobry, bardzo dobry i wzorowy. Już poziom dobry zapewnia kierowcom bezpieczną obsługę opon i wysoki standard techniczny
- Certyfikowane serwisy znajdziesz na mapie na certyfikatoponiarski.pl
Korzyści dla kierowców
- Bezpieczeństwo na drodze – nieuszkodzona przy montażu opona to bezpieczniejsza jazda
- Jakość usług – zweryfikowane wysokie standardy techniczne i obsługi klienta
- Wykwalifikowani mechanicy - fachowa kadra, która odpowiedzialnie obsługuje opony
- Profesjonalne wyposażenie warsztatu – przekłada się na montaż opon sprawny, ale z wyczuciem
- Serwisy z Certyfikatem Oponiarskim są godne zaufania
Opony renomowanych producentów są lepsze od tych niskiej jakości, często pochodzących spoza Europy, z kilku istotnych powodów:
- Zaawansowana technologia i badania: Renomowani producenci opon inwestują ogromne sumy w badania i rozwój, co pozwala im tworzyć opony o coraz lepszych parametrach we wszystkich mierzalnych osiągach. Dzięki technologii, testom i innowacjom ich opony zapewniają lepszą przyczepność, krótszą drogę hamowania, mniejsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność w szerszym zakresie eksploatacji i parametrów. Niskiej jakości opony zazwyczaj nie przechodzą tak rygorystycznych testów, co przekłada się na gorszą wydajność i bezpieczeństwo. Widać to np. przy niejednorodnej głębokości bieżnika mierzonej wzdłużnie.
- Bezpieczeństwo i parametry techniczne: Opony renomowanych marek charakteryzują się wyższą jakością pod względem przyczepności na suchej i mokrej nawierzchni, odporności na poślizg, skuteczności hamowania oraz komfortu jazdy. Opony niskich osiągów, szczególnie te od nieznanych producentów spoza Europy, mają gorsze parametry, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy – tym bardziej im są gorsze warunki na drodze. Według niezależnych testów zapewniają też dużo mniejsze przebiegi do zużycia niż opony bardziej renomowanych marek.
- Materiały i kontrola jakości: Uznane marki opon stosują materiały najwyższej jakości, takie jak specjalistyczne mieszanki gumowe, które zapewniają lepszą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Opony z najniższej półki często korzystają z tańszych materiałów, także warstw wewnętrznych, jak osnowa i opasanie – co wpływa na ich odporność na uszkodzenia np. od promieni UV oraz jakość prowadzenia na drodze.
- Testy i niezależne opinie: Opony renomowanych producentów regularnie przechodzą niezależne testy motoryzacyjne, które weryfikują ich osiągi w różnych warunkach. Rezultaty tych testów są publiczne i pozwalają konsumentom na dokonanie świadomego wyboru.
- Gwarancja i wsparcie: Renomowani producenci oferują wydłużone gwarancje na swoje produkty, co daje klientom pewność, że w razie problemów z oponami otrzymają pomoc i możliwość wymiany. Opony nieznanych producentów, zwłaszcza tych spoza Europy, mogą nie oferować takich gwarancji lub serwisu posprzedażowego.
- Normy i regulacje: Renomowane marki przestrzegają ściśle regulacji i norm europejskich, zarówno pod względem bezpieczeństwa chemicznego, jak i technicznego – co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo. Opony spoza Europy nie podlegają takim rygorystycznym przepisom środowiskowym – więc ich skład nie musi być tak bezpieczny, jak opon wyprodukowanych w UE.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Najnowsze w dziale Moto
-
Letnie opony: kiedy zmienić i jak wybrać najlepsze? Sprawdź zanim ruszysz w trasę
-
Hak holowniczy w samochodzie: jak zwiększa funkcjonalność auta i kiedy się opłaca?
-
Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć
-
Ceny paliw rosną. Ile kosztuje przejechanie 100 km i jak radzimy sobie z drożyzną?