CUPRA Raval - nowy elektryczny samochód miejski. Cena, zasięg, premiera
2026-04-10 00:30
CUPRA Raval - nowy elektryczny samochód miejski © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive - test rodzinnego SUV-a z hiszpańskim charakterem
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie parametry techniczne i wersje oferuje nowa CUPRA Raval?
- Jakie technologie i systemy zastosowano w samochodzie?
- Kiedy nowy elektryczny model w segmencie miejskim trafi na rynek i ile ma kosztować?
BUNTOWNICZY Z NATURY
Model wyróżnia się dynamiczną sylwetką oraz charakterystycznymi elementami stylistycznymi, takimi jak reflektory Matrix LED czy podświetlane detale nadwozia. Wnętrze zaprojektowano z naciskiem na ergonomię kierowcy – zastosowano sportową pozycję za kierownicą oraz rozbudowane oświetlenie ambientowe. Kabina oferuje także rozwiązania zwiększające komfort użytkowania i personalizację ustawień.
SPORTOWA DYNAMIKA
Samochód wyposażono w układy wspierające prowadzenie, w tym elektroniczny mechanizm różnicowy oraz adaptacyjne zawieszenie DCC. Konstrukcja podwozia i układu kierowniczego została dostosowana do zapewnienia stabilności i precyzji jazdy w warunkach miejskich oraz poza nimi.
PRZEŁAMYWANIE KONWENCJI
CUPRA Raval łączy kompaktowe rozmiary z funkcjonalnością typową dla większych samochodów. Oferuje różne opcje personalizacji, w tym kolory nadwozia i warianty wyposażenia.
Opalizujący lakier Plasma oraz ekskluzywny lakier matowy – a także dwa warianty dachu w kontrastującym kolorze, pozwalają kierowcom wyrazić swoją osobowość i dopasować samochód do własnych preferencji.
Model zaprojektowano z myślą o użytkownikach oczekujących elastyczności w codziennym użytkowaniu pojazdu.
STWORZONY, BY SIĘ WYRÓŻNIAĆ: DESIGN ZEWNĘTRZNY
Auto ma długość 4046 mm, szerokość 1784 mm i wysokość 1518 mm. W projekcie uwzględniono elementy poprawiające aerodynamikę, takie jak zlicowane klamki czy zoptymalizowane linie nadwozia. Zastosowane rozwiązania mają wpływać na efektywność energetyczną pojazdu.
ODWAGA I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
Front modelu charakteryzuje motyw „shark nose” oraz ostre linie budujące napięcie, muskularność i dynamiczny charakter. Podświetlane logo CUPRA oraz reflektory Matrix LED nadają autu nowoczesny, zaawansowany technologicznie wygląd.
Zaawansowane systemy oświetlenia automatycznie dostosowują się do warunków jazdy, zwiększając komfort i bezpieczeństwo przy każdej podróży.
Boczną linię nadwozia podkreślają ukryte, zlicowane i podświetlane klamki drzwi, które wzmacniają minimalistyczny charakter i poprawiają aerodynamikę.
Tył pojazdu akcentuje DNA CUPRY dzięki wyrazistemu dyfuzorowi i efektom świetlnym 3D. Pełna listwa świetlna na szerokość nadwozia oraz podświetlane logo bez ramki optycznie poszerzają samochód, a przeniesienie świateł cofania i przeciwmgielnych do dolnych reflektorów pozwoliło uzyskać czystą, dopracowaną sygnaturę świetlną.
Projektując CUPRĘ Raval, szczególną uwagę poświęcono aerodynamice, aby osiągnąć najlepszą w klasie efektywność. Zoptymalizowany przepływ powietrza – dzięki m.in. tylnym liniom w kształcie litery C, kurtynom powietrznym z przodu, aerodynamicznym felgom, zlicowanym klamkom, tylnemu spojlerowi i aktywnej żaluzji chłodnicy – pozwolił uzyskać najniższy współczynnik oporu powietrza w historii modeli CUPRA, co przekłada się na wyższą efektywność.
PERSONALIZACJA
CUPRA Raval oferuje szerokie możliwości personalizacji nadwozia, począwszy od felg aluminiowych. Kierowcy mogą wybierać spośród nawet ośmiu wzorów: jednego w rozmiarze 17”, dwóch 18” oraz aż pięciu 19”, łączących styl z właściwościami jezdnymi.
Paleta siedmiu kolorów nadwozia, obejmująca również ekskluzywne lakiery matowe i iryzujące, pozwala wyrazić indywidualny charakter. To pierwsza CUPRA dostępna z lakierem opalizującym Plasma, który w zależności od światła zmienia odcienie od cyjanu, przez niebieski i indygo, aż po różową czerwień. Wyraziste matowe wykończenia, takie jak Manganese czy Century Bronze, mają dodatkowo podkreślają odważny charakter modelu.
Personalizacja obejmuje również dach, dostępny w kolorach Manhattan Grey lub Midnight Black, co w połączeniu z wybranymi lakierami nadwozia tworzy efektowny, dwukolorowy kontrast.
WNĘTRZE ZORIENTOWANE NA KIEROWCĘ
Kabina została wyposażona w cyfrowy zestaw wskaźników oraz system infotainment. Zastosowano fizyczne elementy sterowania oraz rozwiązania zwiększające funkcjonalność, takie jak dodatkowe przestrzenie do przechowywania.
Wersja PULSE wyposażona jest w sportowe fotele z tapicerką, której centralne części oraz boczne sekcje tylnej kanapy wykonano w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu - łącząc komfort i trwałość z bardziej zrównoważonym podejściem do materiałów.
Wyższy poziom, IMMERSIVE, wprowadza elektrycznie regulowane fotele kubełkowe z funkcją pamięci, obszyte materiałem Dinamica®, zawierającym 73% mikrofibry z recyklingu w oparciach i zagłówkach. To rozwiązanie podkreśla sportowy charakter wnętrza i oferuje wykończenie klasy premium. Centralne części tylnej kanapy również wykonano w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Wersja FEEL stanowi alternatywną interpretację osiągów - łączy fotele kubełkowe z wysokiej jakości wegańską skórą, tworząc odważny, nowoczesny efekt. Materiały zastosowane w zagłówkach i centralnych częściach przednich foteli oraz w centralnych sekcjach tylnej kanapy zawierają co najmniej 36% surowców z recyklingu.
Na szczycie oferty znajduje się pakiet AHEAD, który wyznacza nowy kierunek dla CUPRY. Wprowadza fotele kubełkowe CUPRA Performance z w pełni trójwymiarową, tkaną tapicerką - unikalne rozwiązanie w tym segmencie. Ta innowacyjna technologia pozwala tworzyć pokrowce na żądanie z wykorzystaniem w 100% materiałów z recyklingu, ograniczając odpady i jednocześnie dając większą swobodę w projektowaniu, personalizacji i odważnej stylistyce. Pakiet AHEAD wyróżniają także elementy deski rozdzielczej wykonane w technologii druku 3D, podkreślające przyszłościowe podejście CUPRY do designu, technologii i zrównoważonego rozwoju.
ŚWIATŁO JAKO DOŚWIADCZENIE
W centrum kokpitu znajduje się system Smart Light Next Generation, który przekształca oświetlenie w intuicyjną formę komunikacji między samochodem a kierowcą. Zintegrowany z deską rozdzielczą, przekazuje czytelne sygnały wizualne powiązane z systemami wsparcia kierowcy - np. monitorowaniem martwego pola - a także reaguje charakterystycznymi animacjami w kluczowych momentach jazdy, takich jak aktywacja funkcji E-launch.
Stylistykę wnętrza uzupełnia Ambient Dash Light z efektem kaskadowym i różnymi trybami nastroju. Dopełnieniem świetlnego charakteru są dynamiczne projekcje na drzwiach - unikalne rozwiązanie w tym segmencie. Projektor zintegrowany z deską rozdzielczą wyświetla animowane grafiki na panelach drzwi, rozszerzając język świetlny wnętrza poza tradycyjne powierzchnie.
WIĘKSZY ZESTAW WSKAŹNIKÓW
Nowy, zintegrowany zestaw wskaźników obejmuje 10,25-calowy Digital Cockpit oraz 12,9-calowy system infotainment, umożliwiając kierowcy kontrolę nad funkcjami pojazdu i jego otoczeniem. Przeprojektowana kierownica z fizycznymi przyciskami oraz dodatkowymi przełącznikami do wyboru trybów jazdy i łopatkami do regulacji rekuperacji ma sprawiać, że kierowca jest jeszcze bardziej zaangażowany i lepiej połączony z samochodem.
Mimo kompaktowych wymiarów, Raval oferuje przestronny bagażnik o pojemności 441 litrów, zapewniający funkcjonalność potrzebną podczas weekendowych wyjazdów. To możliwe dzięki konstrukcji tylnej części auta, wolnej od komponentów wysokiego napięcia.
EMOCJE ZELEKTRYFIKOWANE: OSIĄGI
Model zbudowany na platformie MEB+ Grupy Volkswagen, wykorzystuje napęd na przednie koła oraz nisko osadzone podwozie, które zwiększa zwinność i zapewnia przyczepność oraz sportowe prowadzenie - cechy charakterystyczne dla marki CUPRA.
Nowy, wysokowydajny układ napędowy ogranicza złożoność konstrukcji, liczbę komponentów i masę, optymalizując zarówno osiągi, jak i zużycie energii.
Sercem modelu jest najnowszej generacji silnik elektryczny APP 290, współpracujący z baterią PowerCo opartą na zunifikowanych ogniwach, zintegrowaną płasko w podwoziu w technologii cell-to-pack.
Eliminacja obudów modułów pozwala zmniejszyć masę i zapotrzebowanie na przestrzeń, jednocześnie zwiększając gęstość energii o około 10%, co bezpośrednio przekłada się na większy zasięg i wyższą efektywność.
UKŁAD NAPĘDOWY I PODWOZIE
Model oferuje szeroką gamę wariantów silników i baterii, dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników, jednocześnie podkreślając DNA marki CUPRA.
Sportowe podwozie - obniżone o 15 mm względem bazowej platformy - w połączeniu z precyzyjnie zestrojonym zawieszeniem, zwiększonym rozstawem kół (o 10 mm względem platformy), progresywnym układem kierowniczym oraz trybem ESC Sport ma zapewniać precyzję prowadzenia.
Adaptacyjne zawieszenie (DCC) wykorzystuje amortyzatory z możliwością regulacji aż w 15 stopniach, pozwalając dopasować zawieszenie od komfortowego trybu miejskiego po bardziej sportowe ustawienia. W trybie CUPRA amortyzatory usztywniają się, ograniczając przechyły nadwozia i poprawiając reakcje samochodu na ruchy kierownicy.
CUPRA Raval oferuje poziom trakcji i precyzji pokonywania zakrętów wykraczające poza standardy w tym segmencie. Jako pierwsza CUPRA wyposażona w zintegrowany system hamulcowy typu „one box” - łączący serwo hamulcowe i moduł ESC to lepsze wyczucie pedału hamulca oraz bardziej efektywne hamowanie z wykorzystaniem rekuperacji. Dodatkowo model wyposażono w hamulce tarczowe na obu osiach, co przekłada się na maksymalną wydajność układu.
Osiągi Ravala wspierają także rozwiązania takie jak tryb One-pedal Driving, umożliwiający płynne i intuicyjne wytracanie prędkości przy jednoczesnym odzyskiwaniu energii. System automatycznie spowalnia pojazd poprzez hamowanie rekuperacyjne, ograniczając konieczność korzystania z pedału hamulca i pozwalając na całkowite zatrzymanie bez użycia tradycyjnego hamowania – co jest szczególnie przydatne w ruchu miejskim i w warunkach „stop-and-go”.
Funkcja E-Launch zapewnia efekt startu rodem z wyścigów dzięki skoordynowanej sekwencji oświetlenia, animacji kokpitu oraz dedykowanej oprawie dźwiękowej we wnętrzu.
Topowa wersja CUPRA Raval VZ (166 kW / 226 KM) jest wyposażona w adaptacyjne zawieszenie DCC o zwiększonej sztywności (+5%), tryb ESC OFF, 19-calowe felgi z szerszymi oponami (235 mm) oraz elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.
Dostępny wyłącznie w wersji VZ elektroniczny mechanizm różnicowy stale monitoruje warunki jazdy za pomocą czujników i zarządza rozdziałem momentu obrotowego między kołami, zapewniając optymalną przyczepność - szczególnie w ciasnych zakrętach. Dodatkowo sportowe zwrotnice z większym ujemnym kątem pochylenia oraz wyżej położonym środkiem przechyłu poprawiają reakcję przedniej osi, czyniąc ją bardziej bezpośrednią i angażującą.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Alpine A110 R: ekstremalnie lekkie, piekielnie szybkie. Dlaczego ten francuski sportowiec zachwyca purystów?
Najnowsze w dziale Moto
-
CUPRA Raval - nowy elektryczny samochód miejski. Cena, zasięg, premiera
-
Letnie opony: kiedy zmienić i jak wybrać najlepsze? Sprawdź zanim ruszysz w trasę
-
Hak holowniczy w samochodzie: jak zwiększa funkcjonalność auta i kiedy się opłaca?
-
Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć