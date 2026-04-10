CUPRA Raval - nowy elektryczny samochód miejski. Cena, zasięg, premiera

CUPRA Raval to elektryczny samochód miejski o kompaktowych wymiarach, który ma łączyć cechy hatchbacka z rozwiązaniami spotykanymi w większych autach. Model ma około 4 metrów długości i oferuje przestrzeń pasażerską oraz bagażnik o pojemności 441 litrów. Został opracowany na platformie MEB+ i będzie produkowany w Hiszpanii. Premiera rynkowa planowana jest na 2026 rok.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie parametry techniczne i wersje oferuje nowa CUPRA Raval?

Jakie technologie i systemy zastosowano w samochodzie?

Kiedy nowy elektryczny model w segmencie miejskim trafi na rynek i ile ma kosztować?

BUNTOWNICZY Z NATURY

SPORTOWA DYNAMIKA

PRZEŁAMYWANIE KONWENCJI

STWORZONY, BY SIĘ WYRÓŻNIAĆ: DESIGN ZEWNĘTRZNY

ODWAGA I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

To pierwsza CUPRA dostępna z lakierem opalizującym Plasma, który w zależności od światła zmienia odcienie od cyjanu, przez niebieski i indygo, aż po różową czerwień

PERSONALIZACJA

WNĘTRZE ZORIENTOWANE NA KIEROWCĘ

ŚWIATŁO JAKO DOŚWIADCZENIE

WIĘKSZY ZESTAW WSKAŹNIKÓW

EMOCJE ZELEKTRYFIKOWANE: OSIĄGI

UKŁAD NAPĘDOWY I PODWOZIE

Model wyróżnia się dynamiczną sylwetką oraz charakterystycznymi elementami stylistycznymi, takimi jak reflektory Matrix LED czy podświetlane detale nadwozia. Wnętrze zaprojektowano z naciskiem na ergonomię kierowcy – zastosowano sportową pozycję za kierownicą oraz rozbudowane oświetlenie ambientowe. Kabina oferuje także rozwiązania zwiększające komfort użytkowania i personalizację ustawień.Samochód wyposażono w układy wspierające prowadzenie, w tym elektroniczny mechanizm różnicowy oraz adaptacyjne zawieszenie DCC. Konstrukcja podwozia i układu kierowniczego została dostosowana do zapewnienia stabilności i precyzji jazdy w warunkach miejskich oraz poza nimi.CUPRA Raval łączy kompaktowe rozmiary z funkcjonalnością typową dla większych samochodów. Oferuje różne opcje personalizacji, w tym kolory nadwozia i warianty wyposażenia.Opalizujący lakier Plasma oraz ekskluzywny lakier matowy – a także dwa warianty dachu w kontrastującym kolorze, pozwalają kierowcom wyrazić swoją osobowość i dopasować samochód do własnych preferencji.Model zaprojektowano z myślą o użytkownikach oczekujących elastyczności w codziennym użytkowaniu pojazdu.Auto ma długość 4046 mm, szerokość 1784 mm i wysokość 1518 mm. W projekcie uwzględniono elementy poprawiające aerodynamikę, takie jak zlicowane klamki czy zoptymalizowane linie nadwozia. Zastosowane rozwiązania mają wpływać na efektywność energetyczną pojazdu.Front modelu charakteryzuje motyw „shark nose” oraz ostre linie budujące napięcie, muskularność i dynamiczny charakter. Podświetlane logo CUPRA oraz reflektory Matrix LED nadają autu nowoczesny, zaawansowany technologicznie wygląd.Zaawansowane systemy oświetlenia automatycznie dostosowują się do warunków jazdy, zwiększając komfort i bezpieczeństwo przy każdej podróży.Boczną linię nadwozia podkreślają ukryte, zlicowane i podświetlane klamki drzwi, które wzmacniają minimalistyczny charakter i poprawiają aerodynamikę.Tył pojazdu akcentuje DNA CUPRY dzięki wyrazistemu dyfuzorowi i efektom świetlnym 3D. Pełna listwa świetlna na szerokość nadwozia oraz podświetlane logo bez ramki optycznie poszerzają samochód, a przeniesienie świateł cofania i przeciwmgielnych do dolnych reflektorów pozwoliło uzyskać czystą, dopracowaną sygnaturę świetlną.Projektując CUPRĘ Raval, szczególną uwagę poświęcono aerodynamice, aby osiągnąć najlepszą w klasie efektywność. Zoptymalizowany przepływ powietrza – dzięki m.in. tylnym liniom w kształcie litery C, kurtynom powietrznym z przodu, aerodynamicznym felgom, zlicowanym klamkom, tylnemu spojlerowi i aktywnej żaluzji chłodnicy – pozwolił uzyskać najniższy współczynnik oporu powietrza w historii modeli CUPRA, co przekłada się na wyższą efektywność.CUPRA Raval oferuje szerokie możliwości personalizacji nadwozia, począwszy od felg aluminiowych. Kierowcy mogą wybierać spośród nawet ośmiu wzorów: jednego w rozmiarze 17”, dwóch 18” oraz aż pięciu 19”, łączących styl z właściwościami jezdnymi.Paleta siedmiu kolorów nadwozia, obejmująca również ekskluzywne lakiery matowe i iryzujące, pozwala wyrazić indywidualny charakter. To pierwsza CUPRA dostępna z lakierem opalizującym Plasma, który w zależności od światła zmienia odcienie od cyjanu, przez niebieski i indygo, aż po różową czerwień. Wyraziste matowe wykończenia, takie jak Manganese czy Century Bronze, mają dodatkowo podkreślają odważny charakter modelu.Personalizacja obejmuje również dach, dostępny w kolorach Manhattan Grey lub Midnight Black, co w połączeniu z wybranymi lakierami nadwozia tworzy efektowny, dwukolorowy kontrast.Kabina została wyposażona w cyfrowy zestaw wskaźników oraz system infotainment. Zastosowano fizyczne elementy sterowania oraz rozwiązania zwiększające funkcjonalność, takie jak dodatkowe przestrzenie do przechowywania.Wersja PULSE wyposażona jest w sportowe fotele z tapicerką, której centralne części oraz boczne sekcje tylnej kanapy wykonano w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu - łącząc komfort i trwałość z bardziej zrównoważonym podejściem do materiałów.Wyższy poziom, IMMERSIVE, wprowadza elektrycznie regulowane fotele kubełkowe z funkcją pamięci, obszyte materiałem Dinamica®, zawierającym 73% mikrofibry z recyklingu w oparciach i zagłówkach. To rozwiązanie podkreśla sportowy charakter wnętrza i oferuje wykończenie klasy premium. Centralne części tylnej kanapy również wykonano w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.Wersja FEEL stanowi alternatywną interpretację osiągów - łączy fotele kubełkowe z wysokiej jakości wegańską skórą, tworząc odważny, nowoczesny efekt. Materiały zastosowane w zagłówkach i centralnych częściach przednich foteli oraz w centralnych sekcjach tylnej kanapy zawierają co najmniej 36% surowców z recyklingu.Na szczycie oferty znajduje się pakiet AHEAD, który wyznacza nowy kierunek dla CUPRY. Wprowadza fotele kubełkowe CUPRA Performance z w pełni trójwymiarową, tkaną tapicerką - unikalne rozwiązanie w tym segmencie. Ta innowacyjna technologia pozwala tworzyć pokrowce na żądanie z wykorzystaniem w 100% materiałów z recyklingu, ograniczając odpady i jednocześnie dając większą swobodę w projektowaniu, personalizacji i odważnej stylistyce. Pakiet AHEAD wyróżniają także elementy deski rozdzielczej wykonane w technologii druku 3D, podkreślające przyszłościowe podejście CUPRY do designu, technologii i zrównoważonego rozwoju.W centrum kokpitu znajduje się system Smart Light Next Generation, który przekształca oświetlenie w intuicyjną formę komunikacji między samochodem a kierowcą. Zintegrowany z deską rozdzielczą, przekazuje czytelne sygnały wizualne powiązane z systemami wsparcia kierowcy - np. monitorowaniem martwego pola - a także reaguje charakterystycznymi animacjami w kluczowych momentach jazdy, takich jak aktywacja funkcji E-launch.Stylistykę wnętrza uzupełnia Ambient Dash Light z efektem kaskadowym i różnymi trybami nastroju. Dopełnieniem świetlnego charakteru są dynamiczne projekcje na drzwiach - unikalne rozwiązanie w tym segmencie. Projektor zintegrowany z deską rozdzielczą wyświetla animowane grafiki na panelach drzwi, rozszerzając język świetlny wnętrza poza tradycyjne powierzchnie.Nowy, zintegrowany zestaw wskaźników obejmuje 10,25-calowy Digital Cockpit oraz 12,9-calowy system infotainment, umożliwiając kierowcy kontrolę nad funkcjami pojazdu i jego otoczeniem. Przeprojektowana kierownica z fizycznymi przyciskami oraz dodatkowymi przełącznikami do wyboru trybów jazdy i łopatkami do regulacji rekuperacji ma sprawiać, że kierowca jest jeszcze bardziej zaangażowany i lepiej połączony z samochodem.Mimo kompaktowych wymiarów, Raval oferuje przestronny bagażnik o pojemności 441 litrów, zapewniający funkcjonalność potrzebną podczas weekendowych wyjazdów. To możliwe dzięki konstrukcji tylnej części auta, wolnej od komponentów wysokiego napięcia.Model zbudowany na platformie MEB+ Grupy Volkswagen, wykorzystuje napęd na przednie koła oraz nisko osadzone podwozie, które zwiększa zwinność i zapewnia przyczepność oraz sportowe prowadzenie - cechy charakterystyczne dla marki CUPRA.Nowy, wysokowydajny układ napędowy ogranicza złożoność konstrukcji, liczbę komponentów i masę, optymalizując zarówno osiągi, jak i zużycie energii.Sercem modelu jest najnowszej generacji silnik elektryczny APP 290, współpracujący z baterią PowerCo opartą na zunifikowanych ogniwach, zintegrowaną płasko w podwoziu w technologii cell-to-pack.Eliminacja obudów modułów pozwala zmniejszyć masę i zapotrzebowanie na przestrzeń, jednocześnie zwiększając gęstość energii o około 10%, co bezpośrednio przekłada się na większy zasięg i wyższą efektywność.Model oferuje szeroką gamę wariantów silników i baterii, dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników, jednocześnie podkreślając DNA marki CUPRA.Sportowe podwozie - obniżone o 15 mm względem bazowej platformy - w połączeniu z precyzyjnie zestrojonym zawieszeniem, zwiększonym rozstawem kół (o 10 mm względem platformy), progresywnym układem kierowniczym oraz trybem ESC Sport ma zapewniać precyzję prowadzenia.Adaptacyjne zawieszenie (DCC) wykorzystuje amortyzatory z możliwością regulacji aż w 15 stopniach, pozwalając dopasować zawieszenie od komfortowego trybu miejskiego po bardziej sportowe ustawienia. W trybie CUPRA amortyzatory usztywniają się, ograniczając przechyły nadwozia i poprawiając reakcje samochodu na ruchy kierownicy.CUPRA Raval oferuje poziom trakcji i precyzji pokonywania zakrętów wykraczające poza standardy w tym segmencie. Jako pierwsza CUPRA wyposażona w zintegrowany system hamulcowy typu „one box” - łączący serwo hamulcowe i moduł ESC to lepsze wyczucie pedału hamulca oraz bardziej efektywne hamowanie z wykorzystaniem rekuperacji. Dodatkowo model wyposażono w hamulce tarczowe na obu osiach, co przekłada się na maksymalną wydajność układu.Osiągi Ravala wspierają także rozwiązania takie jak tryb One-pedal Driving, umożliwiający płynne i intuicyjne wytracanie prędkości przy jednoczesnym odzyskiwaniu energii. System automatycznie spowalnia pojazd poprzez hamowanie rekuperacyjne, ograniczając konieczność korzystania z pedału hamulca i pozwalając na całkowite zatrzymanie bez użycia tradycyjnego hamowania – co jest szczególnie przydatne w ruchu miejskim i w warunkach „stop-and-go”.Funkcja E-Launch zapewnia efekt startu rodem z wyścigów dzięki skoordynowanej sekwencji oświetlenia, animacji kokpitu oraz dedykowanej oprawie dźwiękowej we wnętrzu.Topowa wersja CUPRA Raval VZ (166 kW / 226 KM) jest wyposażona w adaptacyjne zawieszenie DCC o zwiększonej sztywności (+5%), tryb ESC OFF, 19-calowe felgi z szerszymi oponami (235 mm) oraz elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.Dostępny wyłącznie w wersji VZ elektroniczny mechanizm różnicowy stale monitoruje warunki jazdy za pomocą czujników i zarządza rozdziałem momentu obrotowego między kołami, zapewniając optymalną przyczepność - szczególnie w ciasnych zakrętach. Dodatkowo sportowe zwrotnice z większym ujemnym kątem pochylenia oraz wyżej położonym środkiem przechyłu poprawiają reakcję przedniej osi, czyniąc ją bardziej bezpośrednią i angażującą.