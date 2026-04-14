eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Utrzymanie samochodu tanieje, ale tylko na chwilę. Co czeka kierowców w 2026?

2026-04-14 00:10

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Choć kierowcy w 2025 r. mogli odetchnąć dzięki niższym kosztom utrzymania aut, ta ulga może okazać się krótkotrwała. Spadki cen paliw obniżyły całkowite wydatki, ale rosnące koszty serwisu i prognozowane podwyżki OC mogą w 2026 r. ponownie mocno uderzyć po kieszeni. Eksperci ostrzegają: jeśli ceny paliw nie spadną, rachunki kierowców znów wyraźnie wzrosną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego koszty utrzymania auta spadły w 2025 r. mimo drożejącego serwisu?
  • Ile rocznie wydają kierowcy diesli, benzyny i LPG?
  • Jakie elementy najbardziej podnoszą koszty użytkowania samochodu?
  • O ile mogą wzrosnąć wydatki na auto w 2026 roku?

32% wzrostu serwisu od 2018 r.


Choć serwis ogółem podrożał umiarkowanie, wybrane usługi w 2025 r. wzrosły mocniej niż w 2024 r. Wg danych ze strony dobrymechanik.pl naprawa usterek zdrożała z 796 zł do 819 zł (+2,9 %), a wymiana opon – z 194 zł do 196 zł (+1,0 %). Największą zmianę odnotowano jednak w przypadku serwisu klimatyzacji: z 577 zł w 2024 r. do 677 zł rok później (+17,3 %).

W rezultacie suma kosztów podstawowego serwisu wzrosła z 2 160 zł do 2 289 zł, czyli o niemal 6 % r/r.
Koszty serwisu samochodu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszty serwisu samochodu

Wg danych ze strony dobrymechanik.pl naprawa usterek zdrożała z 796 zł do 819 zł (+2,9 %), a wymiana opon – z 194 zł do 196 zł (+1,0 %)

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ubezpieczenie i naprawy zależą od marki


Zestawienie Rankomat.pl pokazuje, że najdroższe w ubezpieczeniu auta wcale nie są najdroższe w naprawach. Kierowcy BMW płacą medianę OC na poziomie około 740 zł, ale średnia naprawa usterki to około 780 zł – mniej niż w przypadku Skody czy Renault, których składki OC należą do najniższych (odpowiednio 656 i 670 zł), ale serwis usterek kosztuje odpowiednio 926 i 897 zł.

Te różnice pokazują, że przy wyborze auta warto brać pod uwagę zarówno składkę OC, jak i potencjalne wydatki warsztatowe.
OC i naprawa usterki wg marki
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

OC i naprawa usterki wg marki

Zestawienie Rankomat.pl pokazuje, że najdroższe w ubezpieczeniu auta wcale nie są najdroższe w naprawach

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Całkowity koszt użytkowania auta maleje – dzięki tańszemu (jeszcze) paliwu


Według danych CarVertical statystyczny Polak pokonuje rocznie około 18 608 km samochodem. Przy spalaniu 7 l/100 km oznacza to potrzebę zakupu około 1 303 l paliwa, co w przypadku diesla i benzyny stanowi ponad 70% całego kosztu utrzymania pojazdu. Sumaryczny rachunek (OC + serwis + paliwo) maleje głównie dzięki spadkom cen paliw. W 2022 r. kierowcy diesli płacili średnio 12 257 zł, w 2023 r. 11 163 zł, w 2024 r. 11 106 zł, a w 2025 r. już 10 737 zł – spadek o 12 % w trzy lata. Podobny trend dotyczy aut benzynowych (z 11 092 zł do 10 589 zł).

Właściciele pojazdów z instalacją LPG nie odczuwają jednak poprawy: w 2022 r. koszt wynosił 6 698 zł, w 2023 r. spadł do 6 454 zł, ale w 2025 r. wzrósł do 6 613 zł. Różnica między dieslem a LPG zmniejszyła się z 5 559 zł w 2022 r. (+83 %) do 4 124 zł w 2025 r. (+62 %).
Koszty utrzymania samochodu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszty utrzymania samochodu

Sumaryczny rachunek (OC + serwis + paliwo) maleje głównie dzięki spadkom cen paliw

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Co dalej?


Niższe ceny paliw mogą znacząco ograniczać łączne koszty, jednak ich wzrost – spowodowany na przykład konfliktem na Bliskim Wschodzie – natychmiast podwyższy rachunek kierowcy. Estymacje Rankomat.pl na podstawie danych do kwietnia 2026 r. zakładają, że przy wzroście składki OC o 11 % i kosztów serwisu o 4,35 % (średnia roczna wzrostów z ostatnich 3 lat), łączny koszt utrzymania samochodu w 2026 r. może wzrosnąć o około 11 % dla diesla (do ok. 11 922 zł), 3 % dla benzyny (ok. 10 925 zł) i 9 % dla LPG (ok. 7 186 zł).
Ceny paliw zazwyczaj wpływają na wzrosty towarów w całej gospodarce. Utrzymanie auta już teraz pochłania niemal 20% zarobków przeciętnego Polaka. Gdy wszystko drożeje, najskuteczniejszą metodą oszczędzania jest porównywanie. Zarówno wybór stacji benzynowych mniejszych koncernów, jak i warsztatów na obrzeżach miast, to dobry sposób na obniżkę kosztów.

Również ubezpieczyciele stosują zróżnicowane taryfy dla różnych grup kierowców. Porównywanie ofert OC pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie, do nawet kilku tysięcy w przypadku najbardziej ryzykownych grup kierowców – komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz Rankomat.pl.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: utrzymanie samochodu, ile kosztuje utrzymanie samochodu, samochód, ubezpieczenie OC, ceny OC, eksploatacja samochodu, naprawa samochodu

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Polska logistycznym hubem Europy. Nowy raport o rynku magazynów

Polska logistycznym hubem Europy. Nowy raport o rynku magazynów

Od kwietnia 2026 wyższe odszkodowania z ZUS. Ile można dostać za uszczerbek na zdrowiu?

Od kwietnia 2026 wyższe odszkodowania z ZUS. Ile można dostać za uszczerbek na zdrowiu?

4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

4 fakty i mity o nowych przepisach L4. Co naprawdę się zmienia dla firm i pracowników?

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

Rynki pod presją po fiasku rozmów USA-Iran

KSeF to nie tylko nowe faktury. Jak zmieni się ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe?

KSeF to nie tylko nowe faktury. Jak zmieni się ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe?

Średnia długość życia w Polsce rośnie i...obniża emerytury

Średnia długość życia w Polsce rośnie i...obniża emerytury

Jak CEO wykorzystują AI? Nowy raport ujawnia kulisy decyzji

Jak CEO wykorzystują AI? Nowy raport ujawnia kulisy decyzji

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: