eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

2026-04-22 00:30

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Kupno samochodu używanego od znajomego

Auto od znajomego miało być pewniakiem, a okazuje się źródłem problemów? Choć zaufanie w takiej transakcji wydaje się atutem, w rzeczywistości często usypia czujność kupujących. Rezygnacja z oględzin, trudne rozmowy o wadach czy rezygnacja z negocjacji cenowych to błędy, które mogą słono kosztować. Eksperci ostrzegają: najgorszym doradcą podczas samochodu używanego są emocje, a zażyłość relacji to coś, co może skomplikować nawet najprostszą transakcję.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego zakup auta od znajomych może być bardziej ryzykowny niż kupno auta od przypadkowego sprzedawcy?
  • Jakie błędy najczęściej popełniają kupujący?
  • Na czym polega „paradoks zaufania” przy zakupie samochodu?
  • Jak bezpiecznie kupić auto od bliskiej osoby i uniknąć konfliktów?

Auto od znajomego? To może być pułapka!


Zakup samochodu od bliskiej osoby brzmi jak idealna sytuacja — znany właściciel, zaufanie, historia pojazdu bez tajemnic. Jednak wbrew pozorom to jedna z najbardziej ryzykownych transakcji na rynku wtórnym. Jeśli bowiem zakup okaże się nieudany, oprócz wadliwego samochodu pozostaną problemy natury towarzyskiej…

Nierzadki scenariusz. Dowiadujesz się, że znajomy, ktoś z rodziny, sprzedaje pewne, zadbane, bezwypadkowe, sprawne auto. Okazja życia? Bo przecież znana osoba na pewno nie oszuka i ręczy za stan techniczny samochodu. W takiej sytuacji decyzje zakupowe zostają odarte z racjonalnego myślenia, a zaczynają być dyktowane emocjami.

Ciężko negocjować cenę z kimś, kogo spotykasz na grillu, a jeszcze trudniej podważyć jego słowa czy wskazać potencjalne wady auta. Zainteresowani pojazdem często rezygnują z zadawania trudnych pytań, żeby nie wyjść na nieufnych i w efekcie kupują samochód nie na podstawie faktów, tylko relacji. To pierwszy krok do rozczarowania.
Największe wyzwanie nie stanowi sam pojazd, lecz relacje między stronami. Z naszych obserwacji wynika, że kupujący znacznie częściej rezygnują ze standardowych procedur weryfikacji samochodu, jeśli sprzedawcą jest bliska osoba. Tymczasem stan techniczny auta pozostaje niezależny od stopnia zażyłości między stronami, dlatego taką transakcję warto potraktować dokładnie tak samo jak każdą inną. Czyli rzetelnie sprawdzić pojazd przed zakupem — komentuje Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Paradoks zaufania


Kupując samochód od obcej osoby działamy zwykle schematycznie: oględziny, jazda próbna, przegląd w warsztacie, analiza historii. Przy znajomym ten schemat często się rozmywa. Zdanie w stylu „daj spokój, przecież wiesz, że dbam o auto” skutecznie zniechęca do przeprowadzenia dokładnej weryfikacji. Właśnie wtedy najłatwiej coś przeoczyć, bo przestajemy być czujni.

To właśnie paradoks zaufania — im bliższa relacja, tym mniejsza ostrożność.

Łatwo o koniec znajomości


Niestety, nierzadko piękna teoria zderza się z trudną rzeczywistością. Jeśli po kilku dniach, tygodniach, miesiącach użytkowania wystąpi poważniejsza usterka, sytuacja przestaje być wyłącznie techniczna i związana tylko z samochodem. Zaczynają pojawiać się pytania: czy sprzedający miał świadomość problemu? Czy coś zostało pominięte w rozmowie? Nawet jeśli odpowiedź brzmi „nie”, wątpliwości często pozostają.

Usterka stanowi nie tylko koszt, lecz wpływa na znajomość, zaufanie i wzajemne postrzeganie. Nierzadko powoduje poważne konflikty prowadzące do zerwania kontaktów.

Bez taryfy ulgowej


Czy to znaczy, że nie warto kupować auta od koleżanek, kolegów, rodziny? Niekoniecznie. Trzeba jednak podejść do tego, jak do każdego innego zakupu, czyli bez taryfy ulgowej. Umowa, oględziny w warsztacie, chłodna analiza stanu technicznego i realna wycena. Jeśli relacja jest zdrowa, przetrwa uczciwe podejście do tematu. Jeśli nie… to wciąż lepiej dowiedzieć się o tym przed zakupem niż po.
Traktujmy znajomych jak innych sprzedawców. To nie brak zaufania, tylko standard bezpieczeństwa, który chroni obie strony transakcji, także osobę zbywającą auto, która może być nieświadoma wad samochodu — dodaje Julia Langa z Autoplac.pl.

Auto od zaprzyjaźnionej osoby może być dobrą okazją, ale też źródłem problemów. Emocje, brak dystansu i trudności w ocenie sytuacji sprawiają, że taka transakcja jest bardziej wymagająca niż zakup od obcego. Klucz stanowi zachowanie chłodnej głowy i podejście oparte na faktach, a nie relacjach. Bo w motoryzacji lepiej oddzielać emocje od konkretów.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kupno samochodu używanego, kupno samochodu, samochody używane, zakup samochodu, porady dla kierowców, decyzje zakupowe, zachowania konsumentów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Kogo szukają pracodawcy i co im przeszkadza? Nowe trendy na rynku pracy

Kogo szukają pracodawcy i co im przeszkadza? Nowe trendy na rynku pracy

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2026

Pięć kluczowych trendów, które będą kształtować polski rynek motoryzacyjny w 2026 roku

Pięć kluczowych trendów, które będą kształtować polski rynek motoryzacyjny w 2026 roku

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Odłóż Excela, idź na spacer. Jak aktywność fizyczna wpływa na wydajność w pracy?

Czy można ukraść rysy twarzy? Eksperyment pokazuje, jak łatwo oszukać systemy rozpoznawania twarzy

Czy można ukraść rysy twarzy? Eksperyment pokazuje, jak łatwo oszukać systemy rozpoznawania twarzy

Warsh przed testem niezależności FED

Warsh przed testem niezależności FED

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Koniec ery CV? Firmy stawiają na kompetencje zamiast dyplomów

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: