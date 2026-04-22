Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Auto od znajomego miało być pewniakiem, a okazuje się źródłem problemów? Choć zaufanie w takiej transakcji wydaje się atutem, w rzeczywistości często usypia czujność kupujących. Rezygnacja z oględzin, trudne rozmowy o wadach czy rezygnacja z negocjacji cenowych to błędy, które mogą słono kosztować. Eksperci ostrzegają: najgorszym doradcą podczas samochodu używanego są emocje, a zażyłość relacji to coś, co może skomplikować nawet najprostszą transakcję.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego zakup auta od znajomych może być bardziej ryzykowny niż kupno auta od przypadkowego sprzedawcy?

Jakie błędy najczęściej popełniają kupujący?

Na czym polega „paradoks zaufania” przy zakupie samochodu?

Jak bezpiecznie kupić auto od bliskiej osoby i uniknąć konfliktów?

Auto od znajomego? To może być pułapka!

Największe wyzwanie nie stanowi sam pojazd, lecz relacje między stronami. Z naszych obserwacji wynika, że kupujący znacznie częściej rezygnują ze standardowych procedur weryfikacji samochodu, jeśli sprzedawcą jest bliska osoba. Tymczasem stan techniczny auta pozostaje niezależny od stopnia zażyłości między stronami, dlatego taką transakcję warto potraktować dokładnie tak samo jak każdą inną. Czyli rzetelnie sprawdzić pojazd przed zakupem — komentuje Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Paradoks zaufania

Łatwo o koniec znajomości

Bez taryfy ulgowej

Traktujmy znajomych jak innych sprzedawców. To nie brak zaufania, tylko standard bezpieczeństwa, który chroni obie strony transakcji, także osobę zbywającą auto, która może być nieświadoma wad samochodu — dodaje Julia Langa z Autoplac.pl.