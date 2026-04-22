Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?
2026-04-22 00:30
Kupno samochodu używanego od znajomego © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego zakup auta od znajomych może być bardziej ryzykowny niż kupno auta od przypadkowego sprzedawcy?
- Jakie błędy najczęściej popełniają kupujący?
- Na czym polega „paradoks zaufania” przy zakupie samochodu?
- Jak bezpiecznie kupić auto od bliskiej osoby i uniknąć konfliktów?
Auto od znajomego? To może być pułapka!
Zakup samochodu od bliskiej osoby brzmi jak idealna sytuacja — znany właściciel, zaufanie, historia pojazdu bez tajemnic. Jednak wbrew pozorom to jedna z najbardziej ryzykownych transakcji na rynku wtórnym. Jeśli bowiem zakup okaże się nieudany, oprócz wadliwego samochodu pozostaną problemy natury towarzyskiej…
Nierzadki scenariusz. Dowiadujesz się, że znajomy, ktoś z rodziny, sprzedaje pewne, zadbane, bezwypadkowe, sprawne auto. Okazja życia? Bo przecież znana osoba na pewno nie oszuka i ręczy za stan techniczny samochodu. W takiej sytuacji decyzje zakupowe zostają odarte z racjonalnego myślenia, a zaczynają być dyktowane emocjami.
Ciężko negocjować cenę z kimś, kogo spotykasz na grillu, a jeszcze trudniej podważyć jego słowa czy wskazać potencjalne wady auta. Zainteresowani pojazdem często rezygnują z zadawania trudnych pytań, żeby nie wyjść na nieufnych i w efekcie kupują samochód nie na podstawie faktów, tylko relacji. To pierwszy krok do rozczarowania.
Największe wyzwanie nie stanowi sam pojazd, lecz relacje między stronami. Z naszych obserwacji wynika, że kupujący znacznie częściej rezygnują ze standardowych procedur weryfikacji samochodu, jeśli sprzedawcą jest bliska osoba. Tymczasem stan techniczny auta pozostaje niezależny od stopnia zażyłości między stronami, dlatego taką transakcję warto potraktować dokładnie tak samo jak każdą inną. Czyli rzetelnie sprawdzić pojazd przed zakupem — komentuje Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.
Paradoks zaufania
Kupując samochód od obcej osoby działamy zwykle schematycznie: oględziny, jazda próbna, przegląd w warsztacie, analiza historii. Przy znajomym ten schemat często się rozmywa. Zdanie w stylu „daj spokój, przecież wiesz, że dbam o auto” skutecznie zniechęca do przeprowadzenia dokładnej weryfikacji. Właśnie wtedy najłatwiej coś przeoczyć, bo przestajemy być czujni.
To właśnie paradoks zaufania — im bliższa relacja, tym mniejsza ostrożność.
Łatwo o koniec znajomości
Niestety, nierzadko piękna teoria zderza się z trudną rzeczywistością. Jeśli po kilku dniach, tygodniach, miesiącach użytkowania wystąpi poważniejsza usterka, sytuacja przestaje być wyłącznie techniczna i związana tylko z samochodem. Zaczynają pojawiać się pytania: czy sprzedający miał świadomość problemu? Czy coś zostało pominięte w rozmowie? Nawet jeśli odpowiedź brzmi „nie”, wątpliwości często pozostają.
Usterka stanowi nie tylko koszt, lecz wpływa na znajomość, zaufanie i wzajemne postrzeganie. Nierzadko powoduje poważne konflikty prowadzące do zerwania kontaktów.
Bez taryfy ulgowej
Czy to znaczy, że nie warto kupować auta od koleżanek, kolegów, rodziny? Niekoniecznie. Trzeba jednak podejść do tego, jak do każdego innego zakupu, czyli bez taryfy ulgowej. Umowa, oględziny w warsztacie, chłodna analiza stanu technicznego i realna wycena. Jeśli relacja jest zdrowa, przetrwa uczciwe podejście do tematu. Jeśli nie… to wciąż lepiej dowiedzieć się o tym przed zakupem niż po.
Traktujmy znajomych jak innych sprzedawców. To nie brak zaufania, tylko standard bezpieczeństwa, który chroni obie strony transakcji, także osobę zbywającą auto, która może być nieświadoma wad samochodu — dodaje Julia Langa z Autoplac.pl.
Auto od zaprzyjaźnionej osoby może być dobrą okazją, ale też źródłem problemów. Emocje, brak dystansu i trudności w ocenie sytuacji sprawiają, że taka transakcja jest bardziej wymagająca niż zakup od obcego. Klucz stanowi zachowanie chłodnej głowy i podejście oparte na faktach, a nie relacjach. Bo w motoryzacji lepiej oddzielać emocje od konkretów.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)