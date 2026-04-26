Nowy TIGGO 7 HEV: hybrydowy SUV z zasięgiem 880 km i spalaniem 5,7 l

Nowa ofensywa CHERY w Polsce nabiera tempa. Swoje karty marka odkryje podczas Poznań Motor Show 2026, a w centrum uwagi znajdzie się TIGGO 7 HEV – hybrydowy SUV zaprojektowany z myślą o rodzinach i nowoczesnym stylu życia. Model ma szansę stać się jednym z najciekawszych debiutów w segmencie C-SUV i realną alternatywą dla popularnych konkurentów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie osiągi i zużycie paliwa oferuje nowy TIGGO 7 HEV?

Jakie technologie i systemy wspomagania zastosowano w modelu?

Ile kosztuje TIGGO 7 HEV i jakie wersje wyposażenia oferuje?

Kiedy model trafi do sprzedaży w Polsce i gdzie będzie dostępny?

Najważniejsze informacje:

TIGGO 7 HEV oferuje maksymalną moc systemową 224 KM oraz 295 Nm momentu obrotowego, a także najmocniejszy silnik elektryczny w swojej klasie (204 KM), zapewniający dynamiczne przyspieszenie i wysoką responsywność.

Bateria o pojemności 1,83 kWh zwiększa efektywność odzysku energii i ogólną sprawność układu hybrydowego.

Automatyczna skrzynia biegów 1DHT ma zapewniać płynną pracę bez szarpnięć i strat mocy.

Niskie zużycie paliwa na poziomie 5,7 l/100 km (WLTP) oraz zasięg łączny do 880 km.

Rozszerzona gwarancja: 7 lat / 150 000 km na cały pojazd oraz 8 lat / 160 000 km na baterię i kluczowe komponenty.

Model będzie dostępny w drugiej połowie maja w blisko 40 salonach dealerskich w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TIGGO 7 HEV - sylwetka z przodu TIGGO 7 HEV wyróżnia się całkowicie nowym w stylistyce rodziny TIGGO pasem przednim Kliknij, aby przejść do galerii (38)

Układ napędowy i efektywność

Komfort i jakość wnętrza

Wersja Premium – kluczowe elementy

Inteligentny kokpit – Tech for Family

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TIGGO 7 HEV - ekran Ekran o przekątnej 24,6 cala ma oferować obraz w wysokiej rozdzielczości 1920×720, czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy Kliknij, aby przejść do galerii (38)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TIGGO 7 HEV - widok z przodu Lusterka zewnętrzne oferują elektryczną regulację, kierunkowskazy, podświetlenie podłoża, automatyczne składanie po zamknięciu pojazdu, podgrzewanie oraz funkcję pamięci ustawień Kliknij, aby przejść do galerii (38)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TIGGO 7 HEV - skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów 1DHT ma gwarantować płynną pracę bez szarpnięć i strat mocy Kliknij, aby przejść do galerii (38)

Design zewnętrzny

Przestrzeń – Space for Family

Bezpieczeństwo – Safety for Family

Systemy wspomagania kierowcy

Gwarancja

Dostępność i finansowanie

Rodzina SUV-ów TIGGO marki CHERY zyskuje nowego,przedstawiciela. Pięcioosobowy TIGGO 7 HEV z segmentu C-SUV łączy dedykowaną przekładnię hybrydową (1DHT) z wydajnym, zelektryfikowanym układem napędowym, umożliwiając płynną współpracę silnika elektrycznego i spalinowego. Zgodnie z filozofią „FOR FAMILY” model miał zostać zaprojektowany tak, aby oferować bezpieczeństwo, przestrzeń oraz technologię – zapewniając komfortową, cichą jazdę hybrydową i będąc atrakcyjną propozycją dla osób, które nie są jeszcze gotowe na przejście na napędy typu plug-in.TIGGO 7 HEV dostępny jest w Polsce w cenie od 124 900 zł i oferowany w dwóch wersjach wyposażenia: Select oraz Premium (wyższa wersja kosztuje o 10 000 zł więcej, czyli 134 900 zł). Jak zapewnia producent, już w standardzie model zapewnia wysoką efektywność energetyczną, a to za sprawą silnika hybrydowego CHERY 1.5T GDI piątej generacji, osiągającemu sprawność cieplną na poziomie 44,5% — co ma pozwalać ograniczyć zużycie do zaledwie 5,7 l/100 km (WLTP).Pojazd wyposażono w inteligentny system zarządzania energią, który umożliwia pracę w trybie hybrydowym przy prędkościach autostradowych oraz jazdę w pełni elektryczną przy niższych prędkościach. Dzięki strategii „najpierw napęd elektryczny, wspomagany silnikiem spalinowym” TIGGO 7 HEV w codziennym użytkowaniu porusza się głównie w trybie elektrycznym, przez co oferować ma doświadczenie zbliżone do samochodu elektrycznego – ciche, płynne i pozbawione szarpnięć.TIGGO 7 HEV ma zapewniać ciche i komfortowe warunki podróżowania. Dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2 670 mm wnętrze oferuje przestrzeń zapewniającą wygodę wszystkim pasażerom. Zintegrowany, sportowy fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 6 kierunkach oraz funkcją pamięci ustawień umożliwia indywidualne dopasowanie.Oba przednie fotele wyposażono w trzystopniową wentylację i podgrzewanie, wykorzystujące oddychającą, perforowaną tapicerkę ze sztucznej skóry, przy czym temperatura podgrzewania utrzymywana jest na poziomie co najmniej 28°C.Dwustrefowy, inteligentny system klimatyzacji obejmuje filtrację na poziomie N95, monitoring PM2.5 oraz funkcję automatycznego odparowywania szyb jednym przyciskiem, zapewniając optymalne warunki we wnętrzu. Model wyposażono w panoramiczny dach obsługujący inteligentne sterowanie głosowe, system audio Sony z 8 głośnikami oraz 64-kolorowe, regulowane oświetlenie ambientowe. Czarna stylistyka kabiny uzupełniona jest przez podwójne szyby dźwiękochłonne oraz szyby termoizolacyjne w całym pojeździe.Wersja Premium posiada tapicerkę z wegańskiej skóry, elektrycznie regulowany w 6 kierunkach fotel kierowcy z funkcją pamięci oraz wentylowane fotele przednie.Komfort użytkowania ma podnosić elektrycznie sterowana klapa bagażnika, system audio Sony z 8 głośnikami, systemowi kamer 540° z przednimi czujnikami parkowania oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonu.Z myślą o podwyższeniu komfortu w cieplejszych miesiącach model wyposażono w elektrycznie sterowany panoramiczny dach szklany oraz przyciemniane szyby tylne, z kolei podgrzewana przednia szyba ma okazać się szczególnie praktyczna zimą.Obie wersje wyposażenia dostępne są w ośmiu wariantach kolorystycznych nadwozia – w tym także w dwukolorowych konfiguracjach – bez dodatkowych opłat.TIGGO 7 HEV wyposażony jest w zaawansowany, zorientowany na kierowcę inteligentny kokpit, realizujący założenia Tech for Family poprzez udostępnienie najnowocześniejszych technologii wszystkim pasażerom.Jego centralnym elementem jest płynnie zintegrowany, zakrzywiony ekran o przekątnej 24,6 cala, łączący ekran systemu multimedialnego i cyfrowe zegary .Jak zapewnia producent ma on oferować obraz w wysokiej rozdzielczości 1920×720, czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy.Do panelu sterowania systemem wentylacji producent dodał fizyczne przyciski, co zwiększać ma intuicyjność obsługi i ograniczać rozpraszanie kierowcy. System oparty na procesorze Qualcomm 8155 ma uruchamiać się w 2 sekundy, rozpoznawać ponad 20 komend głosowych w ciągu 30 sekund oraz oferować płynną pracę dzięki mocy obliczeniowej 105K CPU.W celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa pojazd wyposażono w system 540° transparentnego podwozia, łączący obraz panoramiczny 360° z widokiem 180° pod pojazdem. System wspierany jest przez kamery o rozdzielczości 3 megapikseli oraz dynamiczne linie pomocnicze, eliminujące martwe pola.TIGGO 7 HEV obsługuje Apple CarPlay i Android Auto – zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo – a także oferuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 50W. Inteligentny system sterowania głosowego „Hello CHERY” umożliwia intuicyjną obsługę funkcji pojazdu, a dostęp bezkluczykowy ma zwiększać komfort codziennego użytkowania.Lusterka zewnętrzne oferują elektryczną regulację, kierunkowskazy, podświetlenie podłoża, automatyczne składanie po zamknięciu pojazdu, podgrzewanie oraz funkcję pamięci ustawień. Wewnętrzne lusterko wsteczne wyposażono w funkcję automatycznego przyciemniania, zwiększającą komfort i bezpieczeństwo jazdy.Wnętrze nowego TIGGO 7 Hybrid uzupełnia nowy selektor biegów wykonany z aluminium i skóry.TIGGO 7 HEV wyróżnia się całkowicie nowym w stylistyce rodziny TIGGO pasem przednim. Samochód wyposażono w smukłe reflektory LED, światła przeciwmgielne o efektownej strukturze światła i cienia, dynamiczne kierunkowskazy oraz pełnowymiarowe tylne lampy LED.Stylistykę nadwozia uzupełniają „unoszący się” dach, liczne linie podkreślające dynamiczne proporcje oraz 18-calowe, błyszczące felgi aluminiowe.Model dostępny jest w ośmiu eleganckich wariantach kolorystycznych: Pearl White, Emerald Blue, Black Pearl, Cool Grey, Harmony Grey, Rich Red z czarnym dachem, Pearl White z czarnym dachem oraz Platinum Silver — zapewniając szerokie możliwości dopasowania do indywidualnych preferencji. Wszystkie kolory i kombinacje kolorystyczne dostępne są bez dodatkowych opłat.TIGGO 7 HEV oferuje funkcjonalne schowki w tym m.in. dedykowaną półkę do bezprzewodowego ładowania o mocy 50W, pojemny schowek w desce rozdzielczej, uchwyty na napoje, schowek na okulary, praktyczne haczyki, centralny podłokietnik ze schowkiem oraz dolny schowek w konsoli środkowej — wszystkie łatwo dostępne zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów.Bagażnik ma pojemność 500 litrów, która po złożeniu tylnych foteli zwiększa się do 1 305 litrów. Komfort użytkowania ma dopełniać elektrycznie sterowana klapa bagażnika oraz funkcja bezdotykowego otwierania, umożliwiające wygodny dostęp.Model został opracowany zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa Euro NCAP, co potwierdza 5-gwiazdkowy wynik testów w 2025 roku (dla układu napędowego PHEV).Konstrukcja nadwozia wykorzystuje ponad 60% stali o wysokiej wytrzymałości oraz lekką, a jednocześnie sztywną strukturę klatkową pochłaniającą energię.Pojazd wyposażono w 7 poduszek powietrznych, w tym podwójne poduszki czołowe, boczne poduszki przednie, kurtyny powietrzne oraz centralną poduszkę przednią, zaprojektowaną w celu ograniczenia wtórnych urazów głowy pasażerów z przodu. Ciśnienie w poduszkach utrzymywane jest przez 6 sekund, co zapewnia wydłużoną ochronę.W zakresie bezpieczeństwa aktywnego TIGGO 7 HEV wykorzystuje łącznie 15 czujników rozmieszczonych w całym pojeździe: 2 radary fal milimetrowych, 1 przednią kamerę wielofunkcyjną, 4 kamery systemu widoku dookoła oraz 8 czujników ultradźwiękowych.TIGGO 7 HEV oferuje 24 systemy wspomagania kierowcy, wspierające autonomiczną jazdę na poziomie L2.5 i - jak zapewnia producent - zapewniające intuicyjne oraz budzące zaufanie wsparcie w codziennym użytkowaniu. Obejmują one m.in. system utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, adaptacyjny tempomat, asystenta jazdy w korku redukujące zmęczenie kierowcy, a także system automatycznego hamowania awaryjnego.System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu wraz z funkcją hamowania, ostrzeżenie o otwarciu drzwi oraz system kamer 540° ułatwiają parkowanie i manewrowanie przy niskich prędkościach, natomiast inteligentne sterowanie światłami drogowymi poprawia widoczność po zmroku. Bezpieczeństwo ma uzupełniać system monitorowania kierowcy oraz wykrywania obecności dziecka w pojeździe.Model objęty jest kompleksowym pakietem gwarancyjnym, obejmującym 7-letnią gwarancję mechaniczną do 150 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) lub 3 lata bez limitu kilometrów. Dodatkowo, kluczowe komponenty układu hybrydowego – w tym bateria – objęte są ochroną przez 8 lat lub do 160 000 km. Producent zapewnia także 3-letnią gwarancję na lakier, 12-letnią ochronę przed perforacją nadwozia oraz 2-letnią gwarancję na części zamienne bez limitu kilometrów. Całość uzupełnia pakiet assistance dostępny nawet do 7 lat, działający 24 godziny na dobę.TIGGO 7 HEV trafi do salonów w Polsce w drugiej połowie maja. Oferta obejmuje atrakcyjne finansowanie, m.in. CHERY FLEX PAY od 0%, pożyczkę 3×33% oraz leasing CHERY LEASE 100%. Klienci otrzymują również ubezpieczenie OC/AC i GAP w pierwszym roku – każde za 1 zł.