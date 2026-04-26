Nowy TIGGO 7 HEV: hybrydowy SUV z zasięgiem 880 km i spalaniem 5,7 l
2026-04-26 13:09
Nowy TIGGO 7 HEV
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie osiągi i zużycie paliwa oferuje nowy TIGGO 7 HEV?
- Jakie technologie i systemy wspomagania zastosowano w modelu?
- Ile kosztuje TIGGO 7 HEV i jakie wersje wyposażenia oferuje?
- Kiedy model trafi do sprzedaży w Polsce i gdzie będzie dostępny?
Najważniejsze informacje:
- TIGGO 7 HEV oferuje maksymalną moc systemową 224 KM oraz 295 Nm momentu obrotowego, a także najmocniejszy silnik elektryczny w swojej klasie (204 KM), zapewniający dynamiczne przyspieszenie i wysoką responsywność.
- Bateria o pojemności 1,83 kWh zwiększa efektywność odzysku energii i ogólną sprawność układu hybrydowego.
- Automatyczna skrzynia biegów 1DHT ma zapewniać płynną pracę bez szarpnięć i strat mocy.
- Niskie zużycie paliwa na poziomie 5,7 l/100 km (WLTP) oraz zasięg łączny do 880 km.
- Rozszerzona gwarancja: 7 lat / 150 000 km na cały pojazd oraz 8 lat / 160 000 km na baterię i kluczowe komponenty.
- Model będzie dostępny w drugiej połowie maja w blisko 40 salonach dealerskich w Polsce.
Rodzina SUV-ów TIGGO marki CHERY zyskuje nowego,przedstawiciela. Pięcioosobowy TIGGO 7 HEV z segmentu C-SUV łączy dedykowaną przekładnię hybrydową (1DHT) z wydajnym, zelektryfikowanym układem napędowym, umożliwiając płynną współpracę silnika elektrycznego i spalinowego. Zgodnie z filozofią „FOR FAMILY” model miał zostać zaprojektowany tak, aby oferować bezpieczeństwo, przestrzeń oraz technologię – zapewniając komfortową, cichą jazdę hybrydową i będąc atrakcyjną propozycją dla osób, które nie są jeszcze gotowe na przejście na napędy typu plug-in.
Układ napędowy i efektywność
TIGGO 7 HEV dostępny jest w Polsce w cenie od 124 900 zł i oferowany w dwóch wersjach wyposażenia: Select oraz Premium (wyższa wersja kosztuje o 10 000 zł więcej, czyli 134 900 zł). Jak zapewnia producent, już w standardzie model zapewnia wysoką efektywność energetyczną, a to za sprawą silnika hybrydowego CHERY 1.5T GDI piątej generacji, osiągającemu sprawność cieplną na poziomie 44,5% — co ma pozwalać ograniczyć zużycie do zaledwie 5,7 l/100 km (WLTP).
Pojazd wyposażono w inteligentny system zarządzania energią, który umożliwia pracę w trybie hybrydowym przy prędkościach autostradowych oraz jazdę w pełni elektryczną przy niższych prędkościach. Dzięki strategii „najpierw napęd elektryczny, wspomagany silnikiem spalinowym” TIGGO 7 HEV w codziennym użytkowaniu porusza się głównie w trybie elektrycznym, przez co oferować ma doświadczenie zbliżone do samochodu elektrycznego – ciche, płynne i pozbawione szarpnięć.
Komfort i jakość wnętrza
TIGGO 7 HEV ma zapewniać ciche i komfortowe warunki podróżowania. Dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2 670 mm wnętrze oferuje przestrzeń zapewniającą wygodę wszystkim pasażerom. Zintegrowany, sportowy fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 6 kierunkach oraz funkcją pamięci ustawień umożliwia indywidualne dopasowanie.
Oba przednie fotele wyposażono w trzystopniową wentylację i podgrzewanie, wykorzystujące oddychającą, perforowaną tapicerkę ze sztucznej skóry, przy czym temperatura podgrzewania utrzymywana jest na poziomie co najmniej 28°C.
Dwustrefowy, inteligentny system klimatyzacji obejmuje filtrację na poziomie N95, monitoring PM2.5 oraz funkcję automatycznego odparowywania szyb jednym przyciskiem, zapewniając optymalne warunki we wnętrzu. Model wyposażono w panoramiczny dach obsługujący inteligentne sterowanie głosowe, system audio Sony z 8 głośnikami oraz 64-kolorowe, regulowane oświetlenie ambientowe. Czarna stylistyka kabiny uzupełniona jest przez podwójne szyby dźwiękochłonne oraz szyby termoizolacyjne w całym pojeździe.
Wersja Premium – kluczowe elementy
Wersja Premium posiada tapicerkę z wegańskiej skóry, elektrycznie regulowany w 6 kierunkach fotel kierowcy z funkcją pamięci oraz wentylowane fotele przednie.
Z myślą o podwyższeniu komfortu w cieplejszych miesiącach model wyposażono w elektrycznie sterowany panoramiczny dach szklany oraz przyciemniane szyby tylne, z kolei podgrzewana przednia szyba ma okazać się szczególnie praktyczna zimą.
Obie wersje wyposażenia dostępne są w ośmiu wariantach kolorystycznych nadwozia – w tym także w dwukolorowych konfiguracjach – bez dodatkowych opłat.
Inteligentny kokpit – Tech for Family
TIGGO 7 HEV wyposażony jest w zaawansowany, zorientowany na kierowcę inteligentny kokpit, realizujący założenia Tech for Family poprzez udostępnienie najnowocześniejszych technologii wszystkim pasażerom.
Jego centralnym elementem jest płynnie zintegrowany, zakrzywiony ekran o przekątnej 24,6 cala, łączący ekran systemu multimedialnego i cyfrowe zegary .Jak zapewnia producent ma on oferować obraz w wysokiej rozdzielczości 1920×720, czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy.
Do panelu sterowania systemem wentylacji producent dodał fizyczne przyciski, co zwiększać ma intuicyjność obsługi i ograniczać rozpraszanie kierowcy. System oparty na procesorze Qualcomm 8155 ma uruchamiać się w 2 sekundy, rozpoznawać ponad 20 komend głosowych w ciągu 30 sekund oraz oferować płynną pracę dzięki mocy obliczeniowej 105K CPU.
W celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa pojazd wyposażono w system 540° transparentnego podwozia, łączący obraz panoramiczny 360° z widokiem 180° pod pojazdem. System wspierany jest przez kamery o rozdzielczości 3 megapikseli oraz dynamiczne linie pomocnicze, eliminujące martwe pola.
TIGGO 7 HEV obsługuje Apple CarPlay i Android Auto – zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo – a także oferuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 50W. Inteligentny system sterowania głosowego „Hello CHERY” umożliwia intuicyjną obsługę funkcji pojazdu, a dostęp bezkluczykowy ma zwiększać komfort codziennego użytkowania.
Lusterka zewnętrzne oferują elektryczną regulację, kierunkowskazy, podświetlenie podłoża, automatyczne składanie po zamknięciu pojazdu, podgrzewanie oraz funkcję pamięci ustawień. Wewnętrzne lusterko wsteczne wyposażono w funkcję automatycznego przyciemniania, zwiększającą komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Wnętrze nowego TIGGO 7 Hybrid uzupełnia nowy selektor biegów wykonany z aluminium i skóry.
Design zewnętrzny
TIGGO 7 HEV wyróżnia się całkowicie nowym w stylistyce rodziny TIGGO pasem przednim. Samochód wyposażono w smukłe reflektory LED, światła przeciwmgielne o efektownej strukturze światła i cienia, dynamiczne kierunkowskazy oraz pełnowymiarowe tylne lampy LED.
Stylistykę nadwozia uzupełniają „unoszący się” dach, liczne linie podkreślające dynamiczne proporcje oraz 18-calowe, błyszczące felgi aluminiowe.
Model dostępny jest w ośmiu eleganckich wariantach kolorystycznych: Pearl White, Emerald Blue, Black Pearl, Cool Grey, Harmony Grey, Rich Red z czarnym dachem, Pearl White z czarnym dachem oraz Platinum Silver — zapewniając szerokie możliwości dopasowania do indywidualnych preferencji. Wszystkie kolory i kombinacje kolorystyczne dostępne są bez dodatkowych opłat.
Przestrzeń – Space for Family
TIGGO 7 HEV oferuje funkcjonalne schowki w tym m.in. dedykowaną półkę do bezprzewodowego ładowania o mocy 50W, pojemny schowek w desce rozdzielczej, uchwyty na napoje, schowek na okulary, praktyczne haczyki, centralny podłokietnik ze schowkiem oraz dolny schowek w konsoli środkowej — wszystkie łatwo dostępne zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów.
Bagażnik ma pojemność 500 litrów, która po złożeniu tylnych foteli zwiększa się do 1 305 litrów. Komfort użytkowania ma dopełniać elektrycznie sterowana klapa bagażnika oraz funkcja bezdotykowego otwierania, umożliwiające wygodny dostęp.
Bezpieczeństwo – Safety for Family
Model został opracowany zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa Euro NCAP, co potwierdza 5-gwiazdkowy wynik testów w 2025 roku (dla układu napędowego PHEV).
Konstrukcja nadwozia wykorzystuje ponad 60% stali o wysokiej wytrzymałości oraz lekką, a jednocześnie sztywną strukturę klatkową pochłaniającą energię.
Pojazd wyposażono w 7 poduszek powietrznych, w tym podwójne poduszki czołowe, boczne poduszki przednie, kurtyny powietrzne oraz centralną poduszkę przednią, zaprojektowaną w celu ograniczenia wtórnych urazów głowy pasażerów z przodu. Ciśnienie w poduszkach utrzymywane jest przez 6 sekund, co zapewnia wydłużoną ochronę.
W zakresie bezpieczeństwa aktywnego TIGGO 7 HEV wykorzystuje łącznie 15 czujników rozmieszczonych w całym pojeździe: 2 radary fal milimetrowych, 1 przednią kamerę wielofunkcyjną, 4 kamery systemu widoku dookoła oraz 8 czujników ultradźwiękowych.
Systemy wspomagania kierowcy
TIGGO 7 HEV oferuje 24 systemy wspomagania kierowcy, wspierające autonomiczną jazdę na poziomie L2.5 i - jak zapewnia producent - zapewniające intuicyjne oraz budzące zaufanie wsparcie w codziennym użytkowaniu. Obejmują one m.in. system utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, adaptacyjny tempomat, asystenta jazdy w korku redukujące zmęczenie kierowcy, a także system automatycznego hamowania awaryjnego.
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu wraz z funkcją hamowania, ostrzeżenie o otwarciu drzwi oraz system kamer 540° ułatwiają parkowanie i manewrowanie przy niskich prędkościach, natomiast inteligentne sterowanie światłami drogowymi poprawia widoczność po zmroku. Bezpieczeństwo ma uzupełniać system monitorowania kierowcy oraz wykrywania obecności dziecka w pojeździe.
Gwarancja
Model objęty jest kompleksowym pakietem gwarancyjnym, obejmującym 7-letnią gwarancję mechaniczną do 150 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) lub 3 lata bez limitu kilometrów. Dodatkowo, kluczowe komponenty układu hybrydowego – w tym bateria – objęte są ochroną przez 8 lat lub do 160 000 km. Producent zapewnia także 3-letnią gwarancję na lakier, 12-letnią ochronę przed perforacją nadwozia oraz 2-letnią gwarancję na części zamienne bez limitu kilometrów. Całość uzupełnia pakiet assistance dostępny nawet do 7 lat, działający 24 godziny na dobę.
Dostępność i finansowanie
TIGGO 7 HEV trafi do salonów w Polsce w drugiej połowie maja. Oferta obejmuje atrakcyjne finansowanie, m.in. CHERY FLEX PAY od 0%, pożyczkę 3×33% oraz leasing CHERY LEASE 100%. Klienci otrzymują również ubezpieczenie OC/AC i GAP w pierwszym roku – każde za 1 zł.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
