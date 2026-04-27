Kolejne chińskie auta debiutują w Polsce. Co oferują modele Changan?
2026-04-27 00:10
Changan Deepal S05 © fot. mat. prasowe
Changan odkrywa karty przed polskimi kierowcami i od razu uderza z pełną ofertą. Na starcie cztery modele – od elektrycznych SUV-ów Deepal po benzynowe CS55 PLUS i CS75 PLUS – mają pokazać, że marka poważnie myśli o rynku w Polsce. w planach jest hybryda plug-in, która ma stać się pomostem między światem elektryków a klasycznymi napędami. Oficjalna premiera już wkrótce.
Przeczytaj także: Nowy TIGGO 7 HEV: hybrydowy SUV z zasięgiem 880 km i spalaniem 5,7 l
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie modele Changan trafią na polski rynek i jakie mają napędy?
- Jakie osiągi i zasięg oferują elektryczne modele Deepal S05 i S07?
- Jakie technologie i systemy bezpieczeństwa znajdziemy w modelach CS55 PLUS i CS75 PLUS?
- Kiedy odbędzie się oficjalna premiera marki i kiedy poznamy ceny?
W ofercie znajdują się dwa w pełni elektryczne pojazdy – Changan Deepal S05 i Changan Deepal S07 – a także nadchodzący model z napędem hybrydowym typu plug-in, który stanowi pomost między pełną elektryfikacją a tradycyjnym sposobem jazdy.
Dla polskich klientów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z elektryfikacją, Changan zaoferuje również dwa nowoczesne i wydajne modele o napędzie benzynowym: Changan CS55 PLUS i Changan CS75 PLUS.
Oba modele wykorzystują zaawansowany układ napędowy BlueCore®, który łączy wysoką moc i dynamiczne osiągi z utrzymanym na wyważonym poziomie zużyciem paliwa. Ponadto oferują one najnowszą technologię, kompleksowe wyposażenie bezpieczeństwa oraz pełną gwarancję producenta.
Pełna specyfikacja techniczna, ceny oraz pozostałe informacje zostaną zaprezentowane podczas oficjalnej premiery 7 maja br.
Changan Deepal S05
Changan Deepal S05 to w pełni elektryczny SUV klasy „C+”, opracowany specjalnie dla europejskich klientów i łączący nowoczesny design z doskonałymi osiągami. Zaprojektowany w Europejskim Centrum Projektowym Changan w Turynie we Włoszech, został uhonorowany nagrodą iF Design Award za aerodynamiczne proporcje i wyrafinowaną stylistykę.
Pełna bateria pozwala na pokonanie trasy 485 km, oferując pełną swobodę jej wyboru, a na stacji szybkiego ładowania DC już w 15 minut można uzupełnić energię na ponad 240 km jazdy. Z 17 systemami wspomagania kierowcy w standardzie – umożliwiającymi autonomiczną jazdę poziomu 2 – i pięciogwiazdkową oceną bezpieczeństwa Euro NCAP, Deepal S05 trafia do Polski jako atrakcyjna, bogata technologicznie alternatywa w swoim segmencie.
Changan Deepal S05
Changan Deepal S07
Changan Deepal S07 to najbardziej zaawansowany technologicznie model Changan, który trafi na polski rynek. Łączy on odważny, nowoczesny design z bogatym zestawem inteligentnych funkcji. Kluczowe informacje są wyświetlane bezpośrednio na linii wzroku kierowcy za pomocą zaawansowanego wyświetlacza z technologią rozszerzonej rzeczywistości. Za kulisami zaawansowany pakiet ADAS pracuje nieustannie. Wbudowany system monitorowania zmęczenia pomaga kierowcy zachować czujność podczas każdej podróży, przewidując sytuacje na drodze.
Changan Deepal S07
Changan CS55 PLUS
Changan CS55 PLUS to SUV segmentu C najnowszej generacji z układem napędowym BlueCore® firmy Changan. Zaprojektowany z myślą o klientach poszukujących dobrze wyposażonego SUV-a zarówno do jazdy miejskiej, jak i do dłuższych tras, wyróżnia się szeroką gamą wyposażenia premium oferowanego w standardzie. Wyróżniki tego modelu to m.in. system obrazowania panoramicznego 540 stopni z funkcją „Transparent Chassis” oraz szereg funkcji ADAS, w tym automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) i wykrywanie martwego pola (BSD).
Changan CS55 PLUS
Changan CS75 PLUS
Changan CS75 PLUS to większy, rodzinny SUV z segmentu D. Jest napędzany silnikiem benzynowym z autorską technologią BlueCore®, która zapewnia lepszą dynamikę jazdy przy jednoczesnym obniżeniu spalania, oferując jedną z najwyższych mocy w swojej klasie. Na szczególną uwagę zasługują inteligentne funkcje wspierające kierowcę podczas jazdy oraz bardzo pojemny bagażnik, dzięki czemu jest to praktyczny wybór dla rodzin zarówno do codziennego użytkowania, jak i do dłuższych podróży.
Changan CS75 PLUS
Oficjalna premiera marki już w maju
Wydarzenie zaplanowane na 7 maja w Warszawie będzie kluczowym kamieniem milowym na drodze do pełnej dostępności marki w Polsce. Podczas premiery, poza oferowanymi modelami samochodów, gościom zostanie przedstawiona także strategia rozwoju na polskim rynku. Pełna specyfikacja i oferta zostaną ogłoszone podczas wydarzenia.
Oficjalny debiut w Warszawie to dla nas ważny moment w rozwoju marki Changan i okazja, by pokazać polskim klientom naszą gotowość do budowy silnej pozycji na tym niezwykle ważnym rynku. Wprowadzając od razu cztery zróżnicowane modele, udowadniamy, że nasza oferta jest kompleksowa i dopasowana do lokalnych potrzeb – podkreśla Eyang Wang, Country Director, Changan Polska.
Przeczytaj także: Nowy gracz w segmencie C: CHERY TIGGO 7 z napędem spalinowym lub PHEV
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Więcej na ten temat: CHERY TIGGO 7, Chery, SUV, chińskie samochody, nowe modele samochodów, samochody elektryczne, samochody hybrydowe, samochody, segment C, SUV-y
Przeczytaj także
