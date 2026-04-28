Majówka 2026: gdzie korki, remonty i nowe fotoradary?
2026-04-28 00:30
Jak zaplanować trasę na majówkę © pexels
Majówka za pasem, co oznacza, że wielkimi krokami zbliża się również klasyczny drogowy scenariusz: korki, remonty i fotoradary, których się nie spodziewamy. Za sprawą drożejących autostrad i rosnącej liczby kontroli prędkości tegoroczny wyjazd może być bardziej wymagający niż zwykle. Są też jednak i dobre wiadomości: nowe odcinki dróg i wsparcie technologii mogą pomóc ominąć najgorsze zatory. Klucz do udanego wyjazdu na weekend majowy? Dobre przygotowanie przed trasą i elastyczne podejście w podróży.
Przeczytaj także: Majówka 2025 na polskich drogach. Gdzie fotoradary, remonty i wypadki?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie utrudnienia drogowe i remonty czekają kierowców w majówkę 2026?
- Gdzie pojawiły się nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości?
- Ile kosztują przejazdy autostradami i gdzie wzrosły opłaty?
- Jak przygotować się do podróży i uniknąć korków?
Na początek szczypta danych pochodzących od dostawcy nawigacji, według których największy ruch na drogach w ubiegłoroczny weekend majowy panował 1 maja (czwartek) w godz. 9.30 – 13.30 oraz 4 maja (niedziela) w godz. 10.30 -16.30. 4 maja też odnotowano największy udział tras powyżej 300 km – kiedy to większość kierowców wracała z długiego weekendu.
Remontami Polska stoi
Skala trwających prac drogowych w 2026 roku jest jedną z największych w ostatnich latach. Utrudnienia obejmują zarówno kluczowe autostrady, jak i drogi krajowe oraz ekspresowe, co może istotnie wpłynąć na płynność ruchu w całym kraju. Do najbardziej problematycznych odcinków należą:
- A1 węzeł Kopytkowo. Ruch odbywa się jedną nitką w obu kierunkach. Węzeł jest częściowo zamknięty dla ruchu. Prace na tym odcinku rozpoczęły się 20.04 i mają potrwać około 6 tygodni.
- A4 Katowice – Kraków. Kompleksowa przebudowa nawierzchni i infrastruktury, remonty prowadzone etapami, okolice węzłów: Balice, Rudno, Chrzanów, Krzeszowice. Występują zwężenia do 1–2 pasów, częste zmiany organizacji ruchu, duże korki szczególnie w weekendy.
- Budowa S7 Kraków – Myślenice – Rabka. Najbardziej problematyczne miejsca: Libertów, Głogoczów, Myślenice i Lubień – Rabka.
- DK74 (Kielce - Opatów - Kraśnik). Trwa budowa nowej drogi ekspresowej S74, w tym mostów i estakad, odcinki z ruchem wahadłowym. Budowa obwodnicy Opatowa. Największe utrudnienia: Kielce - Cedzyna – Łagów, Łagów - Opatów
- S19 (Via Carpatia). Budowa nowej ekspresówki, występują lokalne objazdy i zwężenia, utrudnienia na wjeździe do Lublina od północy i południa. Najtrudniejsze odcinki: Lublin – Lubartów, Lubartów – Kock, Kraśnik – Janów Lubelski, Janów Lubelski – granica Podkarpacia oraz odcinek Sokołów Małopolski - Rzeszów.
- S1 Mysłowice Kosztowy. Budowa węzła, ruch dwukierunkowy jedną jezdnią.
- A1 - początek: ok. 144 km autostrady (węzeł Toruń Południe), koniec: ok. 152 km autostrady (Punkt Poboru Opłat Nowa Wieś); przełożenie ruchu na przeciwległy pas (do około 28 maja).
- S7 Węzeł Książ Wielki - zablokowany wjazd i zjazd w kierunku Kielc.
- S8 Północna Obwodnica Warszawy między węzłami Powązkowska i Marki - prace nocne, lokalne zwężenia także w dzień.
- S8 pomiędzy węzłami Wolbórz i Studzianki ruch odbywa się jedną nitką w obu kierunkach. Planowane zakończenie prac do końca drugiego kwartału 2026 r.
- S11 Szczecinek – Bobolice. Budowa nowej drogi i utrudnienia na obecnej DK11. Duże utrudnienia i zmiany na odcinku 24,5 km; częściowo ruch przełożony na nową drogę, przewężenia, ograniczenia prędkości. Planowane zakończenie prac – lipiec 2026.
Uzupełnieniem są liczne lokalne zamknięcia i przebudowy, m.in. na DK35, DK44, DK65, DK79 czy DK94.
Majówka 2026 - najnowsze odcinki dróg i trwające remonty
Z kolei wśród nowych inwestycji, z których kierowcy mogą korzystać od tego roku warto wspomnieć o:
- S1 Oświęcim - Bieruń (w tym fragment obwodnicy Oświęcimia, jeszcze bez połączenia z Oświęcimiem),
- S6 Lębork Wschód - Łęczyce (ruch jedną nitką w obu kierunkach),
- obwodnicach Nowego Tomyśla i Bełchatowa w ciągu dróg wojewódzkich DW305 i DW484.
Planowane jeszcze przed majówką otwarcia to - A2 Biała Podlaska – Łukowisko (koniec kwietnia) oraz S6 Leśnice - Bożepole Wielkie. Jak to będzie wyglądać w praktyce – czas pokaże.
Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości
44(!) - o tyle urządzeń monitorujących prędkość kierowców powiększyła się baza CANARD-u. Nowe instalacje pojawiają się nie tylko na drogach krajowych, ale coraz częściej również na kluczowych odcinkach tras szybkiego ruchu oraz w wylotówkach dużych miast. W praktyce oznacza to większą „ciągłość kontroli” - szczególnie w przypadku odcinkowych pomiarów, które obejmują całe fragmenty tras, a nie tylko pojedyncze punkty. Od początku tego roku, na polskich drogach zamontowano i uruchomiono w sumie:
- 31 fotoradarów (m.in. na DK11, DK12, DK35, DK60, DK94)
- 10 odcinkowych pomiarów prędkości (m.in. na A2, A4, S7, S8, S6),
- 4 systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle.
To oznacza większą kontrolę nad przestrzeganiem przepisów – zwłaszcza na trasach szybkiego ruchu i w pobliżu większych miast.
Droższe autostrady
Tegoroczna majówka upłynie również pod znakiem wyższych opłat za przejazdy autostradami. Z dniem 11 marca miała miejsce kolejna podwyżka za przejazd autostradą A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Koninem.
Nowy cennik na każdym z trzech odcinków (Nowy Tomyśl - Poznań Zach., Poznań Wsch. – Września i Września – Konin) to: 40 zł dla kierowców samochodów osobowych, 20 zł dla motocyklistów i 69 zł dla kierowców samochodów II kategorii (aut z przyczepą i pojazdów o dwóch osiach z kołami bliźniaczymi).
Ostatnia podwyżka na A2 miała miejsce 11 września 2025 r.
Z kolei od 1 kwietnia tego roku . obowiązują nowe, wyższe stawki na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Nowy cennik za przejazd całym odcinkiem wygląda następująco: 36 zł (było 34 zł) dla kierowców samochodów osobowych, 16 zł (bez zmian) dla motocyklistów, 66 zł (było 60 zł) dla kierowców pojazdów kategorii 2 i 3. Poprzednia podwyżka na tym odcinku miała miejsce równo rok temu.
Nawigacja kluczem do sprawnej podróży?
Dynamiczna sytuacja na drogach sprawia, że planowanie trasy „na sztywno” coraz częściej okazuje się niewystarczające.
Dynamika zmian na polskich drogach - od nowo otwieranych obwodnic, przez rosnącą sieć odcinkowych pomiarów prędkości, aż po sezonowe remonty sprawia, że jazda „na pamięć” staje się dziś ryzykowna i nieefektywna. W naszym raporcie zebraliśmy kluczowe dane o infrastrukturze i kosztach, by uświadomić kierowcom, jak wiele czynników wpływa na ich czas podróży i bezpieczeństwo - mówi Katarzyna Przybylska z Emapa Telematics.
Ekspertka podkreśla, że świadome planowanie to podstawa, jednak w trasie warto wspierać się technologią, która przetwarza te dane w czasie rzeczywistym.
Nawigacja nie tylko optymalizuje przejazd w oparciu o aktualne zatory, ale pełni rolę asystenta, który zdejmuje z kierowcy ciężar śledzenia zmian w przepisach czy nowych lokalizacji fotoradarów. Dla tych zaś, którzy od samej trasy oczekują czegoś więcej niż tylko szybkości, przygotowaliśmy wspólnie z Mazda Motor Poland propozycje w ramach projektu Slow Road – to alternatywa dla pośpiechu, pozwalająca odkrywać Polskę z zupełnie innej perspektywy.
Źródło danych
Dane w raporcie pochodzą od użytkowników systemu NaviExpert (aplikacji NaviExpert i jej wersji operatorskich oraz aplikacji antyradarowej Rysiek), a także z profesjonalnego monitoringu flot samochodowych. Dotyczą okresu od 25.04 do 4.05.2025 r.
Przeczytaj także: Pierwszy dzień majówki najbardziej feralny
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
