Majówka 2026: gdzie korki, remonty i nowe fotoradary?

Majówka za pasem, co oznacza, że wielkimi krokami zbliża się również klasyczny drogowy scenariusz: korki, remonty i fotoradary, których się nie spodziewamy. Za sprawą drożejących autostrad i rosnącej liczby kontroli prędkości tegoroczny wyjazd może być bardziej wymagający niż zwykle. Są też jednak i dobre wiadomości: nowe odcinki dróg i wsparcie technologii mogą pomóc ominąć najgorsze zatory. Klucz do udanego wyjazdu na weekend majowy? Dobre przygotowanie przed trasą i elastyczne podejście w podróży.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie utrudnienia drogowe i remonty czekają kierowców w majówkę 2026?

Gdzie pojawiły się nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości?

Ile kosztują przejazdy autostradami i gdzie wzrosły opłaty?

Jak przygotować się do podróży i uniknąć korków?

Remontami Polska stoi

A1 węzeł Kopytkowo . Ruch odbywa się jedną nitką w obu kierunkach. Węzeł jest częściowo zamknięty dla ruchu. Prace na tym odcinku rozpoczęły się 20.04 i mają potrwać około 6 tygodni.

A4 Katowice – Kraków . Kompleksowa przebudowa nawierzchni i infrastruktury, remonty prowadzone etapami, okolice węzłów: Balice, Rudno, Chrzanów, Krzeszowice. Występują zwężenia do 1–2 pasów, częste zmiany organizacji ruchu, duże korki szczególnie w weekendy.

Budowa S7 Kraków – Myślenice – Rabka . Najbardziej problematyczne miejsca: Libertów, Głogoczów, Myślenice i Lubień – Rabka.

DK74 (Kielce - Opatów - Kraśnik) . Trwa budowa nowej drogi ekspresowej S74, w tym mostów i estakad, odcinki z ruchem wahadłowym. Budowa obwodnicy Opatowa. Największe utrudnienia: Kielce - Cedzyna – Łagów, Łagów - Opatów

S19 (Via Carpatia) . Budowa nowej ekspresówki, występują lokalne objazdy i zwężenia, utrudnienia na wjeździe do Lublina od północy i południa. Najtrudniejsze odcinki: Lublin – Lubartów, Lubartów – Kock, Kraśnik – Janów Lubelski, Janów Lubelski – granica Podkarpacia oraz odcinek Sokołów Małopolski - Rzeszów.

S1 Mysłowice Kosztowy . Budowa węzła, ruch dwukierunkowy jedną jezdnią.

A1 - początek: ok. 144 km autostrady (węzeł Toruń Południe), koniec: ok. 152 km autostrady (Punkt Poboru Opłat Nowa Wieś); przełożenie ruchu na przeciwległy pas (do około 28 maja).

S7 Węzeł Książ Wielki - zablokowany wjazd i zjazd w kierunku Kielc.

S8 Północna Obwodnica Warszawy między węzłami Powązkowska i Marki - prace nocne, lokalne zwężenia także w dzień.

S8 pomiędzy węzłami Wolbórz i Studzianki ruch odbywa się jedną nitką w obu kierunkach. Planowane zakończenie prac do końca drugiego kwartału 2026 r.

S11 Szczecinek – Bobolice. Budowa nowej drogi i utrudnienia na obecnej DK11. Duże utrudnienia i zmiany na odcinku 24,5 km; częściowo ruch przełożony na nową drogę, przewężenia, ograniczenia prędkości. Planowane zakończenie prac – lipiec 2026.

Majówka 2026 - najnowsze odcinki dróg i trwające remonty

S1 Oświęcim - Bieruń (w tym fragment obwodnicy Oświęcimia, jeszcze bez połączenia z Oświęcimiem),

(w tym fragment obwodnicy Oświęcimia, jeszcze bez połączenia z Oświęcimiem), S6 Lębork Wschód - Łęczyce (ruch jedną nitką w obu kierunkach),

(ruch jedną nitką w obu kierunkach), obwodnicach Nowego Tomyśla i Bełchatowa w ciągu dróg wojewódzkich DW305 i DW484.

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

31 fotoradarów (m.in. na DK11, DK12, DK35, DK60, DK94)

10 odcinkowych pomiarów prędkości (m.in. na A2, A4, S7, S8, S6),

4 systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle.

Droższe autostrady

Nawigacja kluczem do sprawnej podróży?

Dynamika zmian na polskich drogach - od nowo otwieranych obwodnic, przez rosnącą sieć odcinkowych pomiarów prędkości, aż po sezonowe remonty sprawia, że jazda „na pamięć” staje się dziś ryzykowna i nieefektywna. W naszym raporcie zebraliśmy kluczowe dane o infrastrukturze i kosztach, by uświadomić kierowcom, jak wiele czynników wpływa na ich czas podróży i bezpieczeństwo - mówi Katarzyna Przybylska z Emapa Telematics.

Nawigacja nie tylko optymalizuje przejazd w oparciu o aktualne zatory, ale pełni rolę asystenta, który zdejmuje z kierowcy ciężar śledzenia zmian w przepisach czy nowych lokalizacji fotoradarów. Dla tych zaś, którzy od samej trasy oczekują czegoś więcej niż tylko szybkości, przygotowaliśmy wspólnie z Mazda Motor Poland propozycje w ramach projektu Slow Road – to alternatywa dla pośpiechu, pozwalająca odkrywać Polskę z zupełnie innej perspektywy.

