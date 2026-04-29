Rejestracja samochodu online. To już koniec wizyt w urzędzie?

Koniec wizyt w urzędzie przy rejestracji auta jest coraz bliżej. Już w 2027 roku kierowcy będą mogli załatwić formalności online – szybko, wygodnie i bez papierów. Nowy system ma uprościć zakup samochodu, zwiększyć bezpieczeństwo transakcji i przyspieszyć procedury. Choć na pełną cyfryzację trzeba jeszcze poczekać, nadchodzące zmiany to wyraźny krok w stronę cyfrowej administracji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Od kiedy będzie możliwa rejestracja samochodu online i jak będzie przebiegać?

Kto skorzysta z e-rejestracji – firmy leasingowe czy osoby prywatne?

Dlaczego proces rejestracji samochodu online nie będzie jeszcze w pełni cyfrowy?

Jakie bariery wciąż utrudniają pełny rozwój cyfrowego leasingu?

Dla profesjonalistów API, mObywatel dla prywatnych nabywców

Na pełną cyfryzację jeszcze poczekamy

Elektroniczne złożenie wniosku w CEPIK nie będzie jednak oznaczało, że proces rejestracji pojazdu stanie się w pełni cyfrowy. CEPIK udostępni bowiem dane z wniosku oraz załączników właściwemu staroście, który dokona rejestracji pojazdu w toku postępowania administracyjnego– podkreślił Tomasz Kęsicki.

Statystyka rynku

Cyfrowy leasing

Znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, pozwalają zawrzeć umowę leasingu w formie dokumentowej, tj. potwierdzić jej podpisanie sms-em, w aplikacji czy też werbalnie podczas nagranej rozmowy telefonicznej. To rewolucyjna zmiana w prawie, praktyka rynkowa poszła jednak zupełnie innym torem – zauważa Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl.

80% umów paperless

Ta forma – jako tożsama z podpisem odręcznym – była prawnie dopuszczona przed nowelizacją przepisów i można było z niej korzystać przez wiele lat, od kiedy na rynku pojawił się podpis kwalifikowany – zauważa Aleksander Mazan.

Już 80% umów zawieramy elektronicznie, dzięki czemu ograniczyliśmy druk oraz emisje spalin – informuje ekspert Superauto.pl, największej platformy sprzedającej nowe samochody online.

Bariery do usunięcia

Przepisy do zmiany

Firmy leasingowe na rożne sposoby radzą sobie z tymi ograniczeniami, natomiast prowadzi to czasem do paradoksalnych rozwiązań, gdzie – przykładowo – podpisany odręcznie, papierowy dokument zgody, jest następnie skanowany i wysyłany mailem. Papierowa forma weksla powoduje z kolei, że gdy firma leasingowa, która wymaga takiego dodatkowego zabezpieczenia, nabywca auta musi go podpisać odręcznie. W tej sytuacji i tak musimy się z nim spotkać, zatem elektroniczna forma umowy leasingowej przestaje być ułatwieniem – informuje ekspert.

