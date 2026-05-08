Elektryczny Lexus TZ pokazany światu. To ma być najbardziej komfortowy SUV marki

Lexus przedstawił model TZ - nowego elektrycznego SUV-a klasy premium wyposażonego w trzy rzędy siedzeń i sześć miejsc. Samochód opracowano zgodnie z koncepcją Driving Lounge, która zakłada stworzenie przestronnego i komfortowego wnętrza do dłuższych podróży. Producent zwraca uwagę m.in. na wysoki poziom wyciszenia kabiny, rozwiązania poprawiające komfort jazdy oraz aerodynamicznie zaprojektowane nadwozie.

Klienci oczekują dziś nie tylko funkcjonalności, ale również komfortowego środowiska podróży. Samochód elektryczny pozwolił nam w większym stopniu skupić się na jakości doświadczeń we wnętrzu pojazdu – powiedział Takeshi Miyaura, główny inżynier projektu.

Kabina z sześcioma miejscami i nacisk na wyciszenie

Nadwozie zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki

Nowe oprogramowanie i systemy pokładowe

Zawieszenie, napęd i właściwości jezdne

Parametry napędu i ładowania

Lexus TZ ma 5100 mm długości oraz 3050 mm rozstawu osi. Konstrukcja pojazdu, w tym umieszczenie akumulatora trakcyjnego pod podłogą, pozwoliła wygospodarować miejsce na sześć siedzeń rozmieszczonych w trzech rzędach. W drugim rzędzie zastosowano dwa niezależne fotele, natomiast trzeci rząd oferuje zwiększoną przestrzeń na nogi oraz ponad głowami pasażerów.Standardowym wyposażeniem modelu jest panoramiczny dach rozciągający się aż do trzeciego rzędu siedzeń. Według producenta to największy dach panoramiczny zastosowany dotychczas w samochodzie marki Lexus.Wnętrze utrzymano w minimalistycznym stylu. Deska rozdzielcza została wyposażona w podświetlane przyciski Hidden Switches, które pozostają niewidoczne do momentu zbliżenia dłoni. Podobne rozwiązanie zastosowano również na kierownicy.Dodatkowe materiały wygłuszające i izolujące, grubsze szyby oraz zmodyfikowane lusterka boczne ograniczające szum powietrza mają sprawiać, że TZ jest najlepiej wyciszonym SUV-em w historii marki.Model otrzymał również nowy tryb jazdy Comfort, którego działanie skupia się na ograniczaniu przechyłów nadwozia i poprawie komfortu pasażerów tylnej części kabiny. System współpracuje z napędem DIRECT4, układem tylnych skrętnych kół oraz elektroniką sterującą hamowaniem.Projekt nadwozia Lexusa TZ opracowano zgodnie z koncepcją „Proactive Simplicity”. Producent deklaruje, że zastosowana stylistyka ma służyć także poprawie parametrów aerodynamicznych. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,27.SUV otrzymał wydłużoną sylwetkę z wyraźnie zaznaczonymi liniami nadwozia, półukrytymi klamkami oraz 20- lub 22-calowymi felgami aerodynamicznymi. Z przodu zastosowano charakterystyczny dla marki trapezoidalny motyw oraz reflektory z podwójnym motywem litery „L”.Tył pojazdu wyróżnia opadająca linia dachu i zwężona górna część kabiny, co – według producenta – ma pozytywnie wpływać na przepływ powietrza. Z tyłu znalazły się również lampy z motywem litery „L” oraz podświetlany napis LEXUS.Lexus TZ korzysta z platformy programowej Arene, która odpowiada za działanie systemów multimedialnych i części funkcji pojazdu. Samochód wyposażono w centralny ekran multimedialny o przekątnej 14 cali oraz 12,3-calowy wyświetlacz przed kierowcą. System umożliwia wyświetlanie mapy nawigacji bezpośrednio na wirtualnym kokpicie.Użytkownicy będą mogli korzystać z usług aplikacji Lexus Link+, obejmujących m.in. funkcje nawigacyjne, informacje o pojeździe czy wybrane rozwiązania związane z bezpieczeństwem i komfortem.Nowa platforma umożliwiła także wdrożenie najnowszej generacji pakietu Lexus Safety System +.Model TZ został opracowany zgodnie z założeniami koncepcji Lexus Driving Signature. Samochód wykorzystuje sztywną platformę z nisko położonym środkiem ciężkości, a akumulator trakcyjny stanowi integralny element konstrukcji podwozia.Z przodu zastosowano zawieszenie typu MacPherson, natomiast z tyłu – wielowahaczowy układ opracowany specjalnie dla tego modelu. Opcjonalnie dostępny będzie system skrętnej tylnej osi Dynamic Rear Steering.SUV wyposażony jest w elektryczny napęd na cztery koła DIRECT4, który automatycznie rozdziela moment obrotowy między osiami w zależności od warunków jazdy i wybranego trybu pracy. W modelu zastosowano również system Interactive Manual Drive, symulujący działanie manualnej skrzyni biegów.Nowy Lexus TZ otrzymał akumulator litowo-jonowy o pojemności 95,8 kWh. Łączna moc układu napędowego wynosi 407,8 KM (300 kW). Producent deklaruje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,4 s oraz zasięg do 530 km.Uzupełnieniem wyposażenia jest pokładowa ładowarka AC o mocy 22 kW. Szybkie ładowanie prądem stałym DC o mocy do 150 kW pozwala uzupełnić energię od 10 do 80% w około 35 minut.