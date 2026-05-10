Jak jeździć samochodem elektrycznym i uniknąć najczęstszych błędów?

Samochody elektryczne coraz śmielej wchodzą na rynek wtórny, ale eksperci przypominają, że jazda takim autem wymaga zmiany nawyków. Natychmiastowy moment obrotowy, dynamiczne przyspieszenie i niemal bezgłośna praca sprawiają, że elektryk prowadzi się inaczej niż auto spalinowe. Zdaniem ekspertów Autoplac.pl odpowiedni styl jazdy wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, lecz także na realny zasięg i koszty codziennej eksploatacji.

Dlaczego samochód elektryczny wymaga innego stylu jazdy niż auto spalinowe?

Jak dynamiczne przyspieszenie wpływa na bezpieczeństwo i zużycie energii?

W jaki sposób planować ładowanie i dbać o baterię w elektryku?

Jeszcze do niedawna pojazdy na prąd kojarzyły się głównie nowymi egzemplarzami prosto z salonu i użytkującymi je firmowymi flotami, dbającymi o zielony image. Obecnie zaznaczają swoją obecność także na rynku wtórnym, co stanowi logiczną kolejność zdarzeń, bowiem rzadko samochód zostaje przy 1 właścicielu od początku do końca swojego żywota.



Wśród wszystkich używanych aut osobowych wystawionych na sprzedaż na naszym portalu, elektryki stanowią ponad 1%, wśród dostawczaków — niemal 1,6%. Spodziewamy się może nie dynamicznego, ale systematycznego wzrostu liczby elektrycznych ofert — komentuje Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Czy autem elektrycznym trzeba umieć jeździć Elektryk oferuje natychmiastowy moment obrotowy i bardzo dynamiczne przyspieszenie — to wymusza zmianę stylu jazdy

Ostrożnie z gazem

Samochód elektryczny jest przewidywalny, a zarazem bezpośrednio „rozliczający” ze stylu jazdy. Dynamiczne przyspieszanie i brak płynności szybko przekładają się na spadek realnego zasięgu. Trzeba zadbać o płynność manewrów oraz utrzymywanie stałej prędkości. To zmienia sposób prowadzenia pojazdu, ale i wpływa na większą kulturę na drodze i bezpieczeństwo — ocenia Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.

Cisza i prędkość

8 zasad prowadzenia auta elektrycznego



1. Patrz dalej niż maska auta

2. Ostrożnie z gazem

3. Ani szybko, ani wściekle

4. Hamuj z głową

5. Planuj ładowanie

6. Więcej niż zero

7. Nie zawsze na 100 proc.

8. Ogrzewanie i klimatyzacja mają znaczenie