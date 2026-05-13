Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?
2026-05-13 00:30
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego brak e-winiety może skończyć się wysokim mandatem podczas wakacyjnej podróży?
- Na których trasach do Chorwacji, Włoch i Albanii tworzą się największe korki?
- Jak działają nowoczesne systemy elektronicznych opłat drogowych w Europie?
- W których krajach kierowcy muszą pamiętać o dodatkowych opłatach za tunele i odcinki górskie?
Główny sezon wyjazdów samochodowych właśnie się rozpoczyna. Majówka tradycyjnie otworzyła okres zagranicznych podróży, a przed kierowcami jeszcze czerwcówka oraz wakacyjne wyjazdy do najpopularniejszych europejskich kurortów. Polacy coraz chętniej wybierają podróże autem - dla wygody, niezależności czy możliwości odwiedzenia kilku krajów podczas jednego urlopu.
Problem w tym, że wraz ze wzrostem ruchu na europejskich drogach rośnie również liczba kontroli i mandatów związanych z opłatami drogowymi.
Chorwacja nadal numerem jeden, ale Polacy odkrywają też nowe kierunki
Od lat liderem wakacyjnych podróży samochodowych pozostaje Chorwacja, która przyciąga kierowców dostępem do Adriatyku i dobrze rozwiniętą siecią autostrad. Coraz więcej osób wybiera jednak również Włochy, Austrię czy Węgry, a prawdziwym hitem ostatnich sezonów stały się Albania i Czarnogóra, kuszące niższymi cenami niż modne kurorty.
Na popularności zyskuje także Rumunia, która dla wielu kierowców staje się tańszą alternatywą dla Chorwacji. Nie brakuje też krótszych wyjazdów do Czech i na Słowację czy city breaków do Niemiec - Berlina, Drezna lub nad niemieckie wybrzeże Bałtyku.
Wszystkie te kierunki łączy jedno - podróż prowadzi przez płatne odcinki dróg, autostrady lub tunele, za które kierowcy muszą uiścić odpowiednie opłaty. Jednocześnie państwa coraz skuteczniej kontrolują, czy opłata została wniesiona - wykorzystując kamery odczytujące tablice rejestracyjne oraz mobilne systemy kontroli.
Europa przechodzi na cyfrowe opłaty. Bramki powoli znikają z dróg
Większość europejskich krajów odeszła od tradycyjnych naklejek na szybę i klasycznych bramek autostradowych na rzecz systemów cyfrowych opartych o kamery odczytujące tablice rejestracyjne pojazdów. Powód jest prosty - w sezonie wakacyjnym bramki autostradowe regularnie stają się źródłem gigantycznych korków.
Nie oznacza to jednak, że fizyczne winiety całkowicie zniknęły z Europy. Przykładowo Austria nadal umożliwia zakup zarówno klasycznej naklejki, jak i e-winiety, a Chorwacja zapowiedziała pełne przejście na elektroniczny system poboru opłat, który w przyszłości ma całkowicie wyeliminować fizyczne bramki autostradowe.
Brak e-winiety może oznaczać kosztowne wakacje
Wielu kierowców nadal zapomina, że zakup winiety po przekroczeniu granicy to zdecydowanie za późno. Systemy kontroli działają automatycznie i potrafią wykryć brak opłaty niemal natychmiast po wjeździe na płatny odcinek drogi.
W niektórych państwach mandaty za brak ważnej winiety wynoszą nawet kilkaset euro. Szczególnie restrykcyjne przepisy obowiązują m.in. w Austrii czy Słowenii.
Problemem pozostaje też chaos informacyjny - różne zasady obowiązują w różnych krajach, a kierowcy często podróżują przez kilka państw podczas jednego wyjazdu.
Duży ruch na trasach do Chorwacji, Włoch i Bałkanów
Eksperci z firmy Yanosik przewidują, że największe natężenie ruchu pojawi się już podczas czerwcowego długiego weekendu, a kulminacja przypadnie tradycyjnie na lipiec i sierpień.
Najbardziej obciążonym kierunkiem pozostanie korytarz tranzytowy prowadzący z Polski przez Czechy, Austrię i Słowenię w stronę Chorwacji, Włoch, Czarnogóry oraz Albanii. Kierowcy najczęściej wybierają przejazd czeską autostradą D1 na trasie Ostrawa - Brno, następnie austriackimi drogami A5 i A2 przez Wiedeń oraz Graz, a dalej słoweńską autostradą A1 w kierunku Mariboru, Lublany i granicy chorwackiej. To właśnie na tych odcinkach regularnie tworzą się największe wakacyjne zatory w Europie Środkowej.
Planując podróż, warto pamiętać, że większość tras prowadzących do popularnych wakacyjnych destynacji objęta jest elektronicznymi systemami opłat drogowych. W Czechach obowiązkowe e-winiety dotyczą m.in. autostrad D1, D2 i D5, w Austrii praktycznie całej sieci autostrad, w tym A1, A2 i A10.
Natomiast w Słowenii elektroniczna winieta obowiązuje na wszystkich drogach oznaczonych literami „A” i „H”, z wyjątkiem dróg ekspresowych H5 oraz H6. Od 1 stycznia 2026 roku pojazdy o DMC do 3,5 tony mogą poruszać się tymi odcinkami bez e-winiety - do czasu ukończenia drogi ekspresowej Koper-Dragonja. Warto również pamiętać, że w Słowenii nie ma możliwości zakupu winiety na okres krótszy niż 7 dni. Dla kierowców planujących np. dwutygodniowy wyjazd przez ten kraj może to oznaczać konieczność zakupu dwóch winiet tygodniowych lub jednej miesięcznej.
Dodatkowo, zmotoryzowani muszą pamiętać o opłatach specjalnych za tunele i odcinki górskie, jak tunel Karawanken czy przejazd trasą Brenner. Oznacza to, że podczas jednej podróży samochodem przez Europę kierowca będzie musiał skorzystać z kilku różnych systemów opłat drogowych, często działających równolegle i kontrolowanych automatycznie przez kamery odczytujące tablice rejestracyjne pojazdów.
E-winiety do popularnych krajów kupisz w aplikacji
Planując wakacyjną podróż warto sprawdzić obowiązujące opłaty drogowe i kupić e-winiety jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Można to zrobić szybko i wygodnie m.in. w aplikacji Yanosik. Dzięki temu wyjazd zacznie się spokojniej - bez kolejek, stresu i ryzyka wysokich mandatów.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
