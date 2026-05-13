Wakacje samochodem: gdzie obowiązują e-winiety i jak je kupić?

Korki na trasach, automatyczne kontrole winiet i mandaty sięgające kilkuset euro. Tego wszystkiego mogą spodziewać się Polacy, którzy na tegoroczne wakacje za granicą wybiorą się samochodem. Mimo że takie podróże to coraz częstszy wybór, to ciągle jednak nie brakuje osób, które nie są do nich przygotowane i nie wiedzą np. że zakup e-winiety po przekroczeniu granicy może być już spóźniony. Eksperci ostrzegają: w sezonie letnim cyfrowe systemy kontroli działają niemal natychmiast, a jeden błąd może zamienić urlop w kosztowny problem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego brak e-winiety może skończyć się wysokim mandatem podczas wakacyjnej podróży?

Na których trasach do Chorwacji, Włoch i Albanii tworzą się największe korki?

Jak działają nowoczesne systemy elektronicznych opłat drogowych w Europie?

W których krajach kierowcy muszą pamiętać o dodatkowych opłatach za tunele i odcinki górskie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Wakacje samochodem Wraz ze wzrostem ruchu na europejskich drogach rośnie również liczba kontroli i mandatów związanych z opłatami drogowymi

Chorwacja nadal numerem jeden, ale Polacy odkrywają też nowe kierunki

Europa przechodzi na cyfrowe opłaty. Bramki powoli znikają z dróg

Brak e-winiety może oznaczać kosztowne wakacje

Duży ruch na trasach do Chorwacji, Włoch i Bałkanów

E-winiety do popularnych krajów kupisz w aplikacji

Główny sezon wyjazdów samochodowych właśnie się rozpoczyna. Majówka tradycyjnie otworzyła okres zagranicznych podróży, a przed kierowcami jeszcze czerwcówka oraz wakacyjne wyjazdy do najpopularniejszych europejskich kurortów. Polacy coraz chętniej wybierają podróże autem - dla wygody, niezależności czy możliwości odwiedzenia kilku krajów podczas jednego urlopu.Problem w tym, że wraz ze wzrostem ruchu na europejskich drogach rośnie również liczba kontroli i mandatów związanych z opłatami drogowymi.Od lat liderem wakacyjnych podróży samochodowych pozostaje Chorwacja, która przyciąga kierowców dostępem do Adriatyku i dobrze rozwiniętą siecią autostrad. Coraz więcej osób wybiera jednak również Włochy, Austrię czy Węgry, a prawdziwym hitem ostatnich sezonów stały się Albania i Czarnogóra, kuszące niższymi cenami niż modne kurorty.Na popularności zyskuje także Rumunia, która dla wielu kierowców staje się tańszą alternatywą dla Chorwacji. Nie brakuje też krótszych wyjazdów do Czech i na Słowację czy city breaków do Niemiec - Berlina, Drezna lub nad niemieckie wybrzeże Bałtyku.Wszystkie te kierunki łączy jedno - podróż prowadzi przez płatne odcinki dróg, autostrady lub tunele, za które kierowcy muszą uiścić odpowiednie opłaty. Jednocześnie państwa coraz skuteczniej kontrolują, czy opłata została wniesiona - wykorzystując kamery odczytujące tablice rejestracyjne oraz mobilne systemy kontroli.Większość europejskich krajów odeszła od tradycyjnych naklejek na szybę i klasycznych bramek autostradowych na rzecz systemów cyfrowych opartych o kamery odczytujące tablice rejestracyjne pojazdów. Powód jest prosty - w sezonie wakacyjnym bramki autostradowe regularnie stają się źródłem gigantycznych korków.Nie oznacza to jednak, że fizyczne winiety całkowicie zniknęły z Europy. Przykładowo Austria nadal umożliwia zakup zarówno klasycznej naklejki, jak i e-winiety, a Chorwacja zapowiedziała pełne przejście na elektroniczny system poboru opłat, który w przyszłości ma całkowicie wyeliminować fizyczne bramki autostradowe.Wielu kierowców nadal zapomina, że zakup winiety po przekroczeniu granicy to zdecydowanie za późno. Systemy kontroli działają automatycznie i potrafią wykryć brak opłaty niemal natychmiast po wjeździe na płatny odcinek drogi.W niektórych państwach mandaty za brak ważnej winiety wynoszą nawet kilkaset euro. Szczególnie restrykcyjne przepisy obowiązują m.in. w Austrii czy Słowenii.Problemem pozostaje też chaos informacyjny - różne zasady obowiązują w różnych krajach, a kierowcy często podróżują przez kilka państw podczas jednego wyjazdu.Eksperci z firmy Yanosik przewidują, że największe natężenie ruchu pojawi się już podczas czerwcowego długiego weekendu, a kulminacja przypadnie tradycyjnie na lipiec i sierpień.Najbardziej obciążonym kierunkiem pozostanie korytarz tranzytowy prowadzący z Polski przez Czechy, Austrię i Słowenię w stronę Chorwacji, Włoch, Czarnogóry oraz Albanii. Kierowcy najczęściej wybierają przejazd czeską autostradą D1 na trasie Ostrawa - Brno, następnie austriackimi drogami A5 i A2 przez Wiedeń oraz Graz, a dalej słoweńską autostradą A1 w kierunku Mariboru, Lublany i granicy chorwackiej. To właśnie na tych odcinkach regularnie tworzą się największe wakacyjne zatory w Europie Środkowej.Planując podróż, warto pamiętać, że większość tras prowadzących do popularnych wakacyjnych destynacji objęta jest elektronicznymi systemami opłat drogowych. W Czechach obowiązkowe e-winiety dotyczą m.in. autostrad D1, D2 i D5, w Austrii praktycznie całej sieci autostrad, w tym A1, A2 i A10.Natomiast w Słowenii elektroniczna winieta obowiązuje na wszystkich drogach oznaczonych literami „A” i „H”, z wyjątkiem dróg ekspresowych H5 oraz H6. Od 1 stycznia 2026 roku pojazdy o DMC do 3,5 tony mogą poruszać się tymi odcinkami bez e-winiety - do czasu ukończenia drogi ekspresowej Koper-Dragonja. Warto również pamiętać, że w Słowenii nie ma możliwości zakupu winiety na okres krótszy niż 7 dni. Dla kierowców planujących np. dwutygodniowy wyjazd przez ten kraj może to oznaczać konieczność zakupu dwóch winiet tygodniowych lub jednej miesięcznej.Dodatkowo, zmotoryzowani muszą pamiętać o opłatach specjalnych za tunele i odcinki górskie, jak tunel Karawanken czy przejazd trasą Brenner. Oznacza to, że podczas jednej podróży samochodem przez Europę kierowca będzie musiał skorzystać z kilku różnych systemów opłat drogowych, często działających równolegle i kontrolowanych automatycznie przez kamery odczytujące tablice rejestracyjne pojazdów.Planując wakacyjną podróż warto sprawdzić obowiązujące opłaty drogowe i kupić e-winiety jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Można to zrobić szybko i wygodnie m.in. w aplikacji Yanosik. Dzięki temu wyjazd zacznie się spokojniej - bez kolejek, stresu i ryzyka wysokich mandatów.