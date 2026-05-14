Toyota pokazuje bZ4X Touring. Najbardziej praktyczny elektryczny SUV marki

2026-05-14 00:10

Nowy elektryczny SUV Toyoty. bZ4X Touring już w przedsprzedaży © fot. mat. prasowe

Nowa Toyota bZ4X Touring ma przekonać kierowców, że elektryczny SUV może być jednocześnie rodzinny, praktyczny i gotowy do jazdy poza asfaltem. Model wyróżnia się największym bagażnikiem w gamie elektrycznych SUV-ów marki, możliwością holowania ciężkiej przyczepy oraz napędem 4x4 X-MODE z terenowymi systemami znanymi z Land Cruisera. Toyota stawia także na szybkie ładowanie, wysoki zasięg i rozwiązania poprawiające komfort codziennego użytkowania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co wyróżnia nową Toyotę bZ4X Touring na tle innych elektrycznych SUV-ów marki?
  • Jakie osiągi i zasięg oferują wersje z napędem na przód oraz AWD X-MODE?
  • Jakie możliwości terenowe i funkcje użytkowe ma nowy elektryczny SUV Toyoty?
  • Jak szybko ładuje się Toyota bZ4X Touring i jakie wsparcie gwarancyjne oferuje producent?


Gama elektrycznych SUV-ów Toyoty poszerzyła się o model bZ4X Touring. Jest on oferowany z napędem na przednią oś lub na wszystkie cztery koła 4x4 X-MODE. W obu odmianach samochód korzysta z litowo-jonowego akumulatora o pojemności 74,7 kWh brutto.
Toyota bZ4X Touring - tył
fot. mat. prasowe

Przednionapędowy bZ4X Touring przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,3 sekundy oraz oferuje do 591 km zasięgu

W przedsprzedaży elektryczny SUV kosztuje od 214 900 zł i oferowany jest w dwóch wersjach wyposażenia – Style i Executive. Gama lakierów to sześć efektownych kolorów, do tego są dwa wzory felg oraz trzy tapicerki.

SUV z największym bagażnikiem


Toyota bZ4X Touring to najbardziej praktyczny elektryczny SUV marki. Bagażnik o pojemności aż 669 litrów pomieści duże walizki oraz sprzęt rekreacyjny. Po złożeniu oparć tylnej kanapy – dzięki systemowi Toyota Easy Flat – przestrzeń bagażowa może się zwiększyć maksymalnie do 1718 litrów.
Toyota bZ4X Touring - wnętrze
fot. mat. prasowe

Model ma trzy różne tapicerki

Wszechstronność nowej Toyoty bZ4X Touring mają również zwiększać relingi dachowe, które pozwalają na przewożenie ładunku o masie do 80 kg. Funkcjonalność modelu zwiększa możliwość holowania przyczepy o masie do 1500 kg w autach z napędem 4x4 oraz do 750 kg w samochodach z napędem na przednią oś.

Najmocniejsza Toyota w gamie


Nowa Toyota bZ4X Touring to dwa wydajne w pełni elektryczne warianty. Samochód z napędem na przednią oś wykorzystuje układ znany z modelu bZ4X z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 74,7 kWh (brutto) oraz przedni silnik elektryczny o mocy 224 KM/165 kW i 269 Nm momentu obrotowego. Przednionapędowy bZ4X Touring przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,3 sekundy oraz oferuje do 591 km zasięgu.
Toyota bZ4X Touring - sylwetka z przodu
fot. mat. prasowe

Toyota bZ4X Touring jest obecnie najmocniejszym i najszybciej przyspieszającym elektrycznym modelem Toyoty

SUV z napędem AWD X-MODE otrzymał mocniejszy układ eAxle na tylnej osi, który generuje 167 kW, czyli tyle samo co przednia jednostka. W rezultacie Toyota bZ4X Touring jest obecnie najmocniejszym i najszybciej przyspieszającym elektrycznym modelem Toyoty – ma 380 KM/280 kW, a od 0 do 100 km/h rozpędza się w zaledwie 4,5 sekundy. Zasięg tej odmiany na jednym ładowaniu wynosi do 528 km.
Toyota bZ4X Touring - sylwetka z boku
fot. mat. prasowe

Relingi dachowe, które pozwalają na przewożenie ładunku o masie do 80 kg

Wariant AWD zapewniać ma nie tylko lepsze osiągi i przyczepność, ale także imponować możliwościami w terenie. Jazdę poza utwardzonymi drogami ułatwiać mają inteligentne systemy X-MODE oraz Grip Control. Pozwalają one kierowcy skupić się na precyzyjnym prowadzeniu pojazdu, podczas gdy prędkość jazdy jest kontrolowana automatycznie niezależnie od tego, czy samochód porusza się w dół, pod górę, czy po płaskim terenie.

Na zjazdach kierowca może dodatkowo skorzystać z systemu wspomagającego zjazd ze wzniesienia (DAC). Nowa Toyota bZ4X Touring może także wjechać w wodę do głębokości 500 mm. Poruszanie się w terenie ułatwia znany z modelu Land Cruiser system Multi-Terrain Monitor.
Toyota bZ4X Touring - sylwetka z tyłu
fot. mat. prasowe

Bagażnik o pojemności aż 669 litrów może się zwiększyć maksymalnie do 1718 litrów

Szybkie ładowanie w szerokim zakresie temperatur


Jak zapewnia producent, układ napędowy Toyoty bZ4X Touring charakteryzuje się wysoką efektywnością, a zużycie energii w cyklu mieszanym WLTP wynosi zaledwie 14,0 kWh/100 km w aucie z napędem na przednią oś, co oznacza do 591 km zasięgu.

Litowo-jonowa bateria składa się ze 104 ogniw i dysponuje maksymalną pojemnością brutto na poziomie 74,7 kWh (71 kWh netto). Dzięki funkcji przygotowania akumulatora do ładowania oraz systemom kontrolującym jego temperaturę, naładowanie baterii od 10 do 80% prądem stałym (DC) o mocy do 150 kW zajmuje zaledwie 28 minut. Nawet w bardzo trudnych warunkach, gdy temperatura sięga -20 stopni Celsjusza, czas ładowania baterii wynosi około 30 minut przy wykorzystaniu funkcji wstępnego podgrzewania.

W zależności od wersji Toyota bZ4X Touring jest standardowo wyposażona w pokładową ładowarkę o mocy 11 kW (Style) lub 22 kW (Executive). Ładowanie prądem przemiennym (AC) od 10 do 100% zajmuje odpowiednio około 7 godzin (11 kW) lub 3,5 godziny (22 kW).

Toyota jest pewna co do jakości i trwałości swoich samochodów, w tym nowej generacji aut elektrycznych, dlatego oferuje kompleksowe programy gwarancyjne. Program Battery Care pozwala na coroczną kontrolę kondycji baterii trakcyjnej w ASO Toyoty i wydłużenie gwarancji na nią nawet do 10 lat lub 1 000 000 km.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Toyota, Toyota bZ4X Touring, samochody elektryczne, nowe modele samochodów, SUV, akumulator litowo-jonowy

