Prawo jazdy AM od 14 lat. Czy microcar to idealny pierwszy samochód?

Prawo jazdy od 14. roku życia i własny pojazd jeszcze przed osiemnastką? Dla wielu nastolatków samochód to symbol niezależności, dla rodziców - źródło pytań o bezpieczeństwo i dojrzałość młodego kierowcy. Eksperci rynku mikromobilności przekonują, że odpowiednio dobrany pojazd oraz jasno ustalone zasady mogą stać się ważnym etapem nauki odpowiedzialności. Coraz większą popularność zdobywają microcary i lekkie czterokołowce, które mają być bezpieczniejszą alternatywą dla motorowerów.

Przeczytaj także: Samochód elektryczny czy spalinowy? Co bardziej się opłaca?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie pojazdy może prowadzić nastolatek od 14. roku życia?

Dlaczego microcary i lekkie czterokołowce zyskują popularność w Europie?

Jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do samodzielnej jazdy?

Jakie zasady warto ustalić przed zakupem pierwszego samochodu dla nastolatka?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Microcar Popularność lekkich pojazdów wśród młodych osób nie wynika z chwilowej mody

Popularność lekkich pojazdów wśród młodych osób nie wynika z chwilowej mody. To odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby: samodzielne dotarcie do szkoły czy na spotkania z przyjaciółmi, szczególnie w miejscach, gdzie komunikacja miejska nie jest efektywna, lub nie ma jej wcale. Pojazdy te są też chętnie wybierane przez młodzież, ponieważ budzi się w nich potrzeba większej samodzielności, ale także rośnie uznanie dla mniejszych, bardziej praktycznych form transportu.



Młode pokolenie często nie myśli o mobilności przez pryzmat dużego samochodu. Dla nich liczy się to, czy mogą sprawnie, bezpiecznie i ekonomicznie dotrzeć do celu — mówi Aneta Płatek, dyrektor generalna Electroride, ekspertka rynku mikromobilności.

Co mówią przepisy i europejski rynek?

Czy moje dziecko jest gotowe?

Pierwszy samochód, pierwsze zasady

Bezpieczeństwo to zwykle pierwsza i najważniejsza obawa rodziców, którzy myślą o zakupie środka transportu dla nastolatka. Dlatego warto odróżnić lekkie czterokołowe od przypadkowych, rekreacyjnych pojazdów. To homologowane sprzęty, a modele produkowane w Polsce powstają na stalowej klatce, która wzmacnia konstrukcję i poprawia ochronę użytkownika.



Ważne jest również ograniczenie prędkości do 45 km/h. Młody kierowca uczy się więc uczestniczenia w ruchu drogowym bez możliwości rozwijania niebezpiecznych prędkości. Przy dobrym przygotowaniu i jasnych zasadach taki pojazd jest bezpiecznym etapem przejściowym przed późniejszą jazdą tradycyjnym samochodem — podkreśla Aneta Płatek.