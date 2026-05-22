Prawo jazdy AM od 14 lat. Czy microcar to idealny pierwszy samochód?
2026-05-22 01:19
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie pojazdy może prowadzić nastolatek od 14. roku życia?
- Dlaczego microcary i lekkie czterokołowce zyskują popularność w Europie?
- Jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do samodzielnej jazdy?
- Jakie zasady warto ustalić przed zakupem pierwszego samochodu dla nastolatka?
Popularność lekkich pojazdów wśród młodych osób nie wynika z chwilowej mody. To odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby: samodzielne dotarcie do szkoły czy na spotkania z przyjaciółmi, szczególnie w miejscach, gdzie komunikacja miejska nie jest efektywna, lub nie ma jej wcale. Pojazdy te są też chętnie wybierane przez młodzież, ponieważ budzi się w nich potrzeba większej samodzielności, ale także rośnie uznanie dla mniejszych, bardziej praktycznych form transportu.
Młode pokolenie często nie myśli o mobilności przez pryzmat dużego samochodu. Dla nich liczy się to, czy mogą sprawnie, bezpiecznie i ekonomicznie dotrzeć do celu — mówi Aneta Płatek, dyrektor generalna Electroride, ekspertka rynku mikromobilności.
Co mówią przepisy i europejski rynek?
W Polsce prawo jazdy kategorii AM można uzyskać od 14. roku życia. Uprawnia ono m.in. do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim. Taki pojazd ma ograniczone parametry, w tym prędkość do 45 km/h, a jego masa własna nie może przekraczać 425 kg. To nie jest więc „mały samochód bez prawa jazdy”, ale pełnoprawny środek transportu, który wymaga kursu, egzaminu i odpowiedzialności.
Współczesna popularność microcarów wśród młodzieży nie jest zjawiskiem przypadkowym, lecz efektem świadomej polityki unijnej i krajowej, która dąży do zapewnienia bezpiecznej alternatywy dla dwukołowych motorowerów. Pojazdy kategorii L6e, definiowane jako lekkie czterokołowce, oferują nastolatkom poczucie niezależności przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony w postaci zamkniętej kabiny i pasów bezpieczeństwa.
W obliczu narastających problemów z kongestią w miastach, deficytu miejsc parkingowych i zaostrzających się norm emisji, lekkie trój- i czterokołowce coraz częściej stają się elementem transportu miejskiego w Europie. Pokazuje to także rosnącą potrzebę wcześniejszej, ale regulowanej samodzielności młodzieży. Dobrym przykładem jest Francja, gdzie rynek czterokołowców lekkich od lat należy do najbardziej rozwiniętych, a popularność pojazdów L6e wśród nastolatków wzrosła po 2014 roku, gdy obniżono minimalny wiek kierowców do 14 lat.
Podobny trend widać we Włoszech, gdzie gęsta zabudowa dużych miast, takich jak Mediolan czy Rzym, zwiększa zapotrzebowanie na małe, elektryczne i łatwe do zaparkowania pojazdy. Zmienia się też podejście młodego pokolenia do mobilności. Według McKinsey 64% przedstawicieli Gen Z w Europie preferuje samochody kompaktowe lub jeszcze mniejsze rozwiązania minimobilności. Dla młodych coraz ważniejsze jest nie posiadanie dużego auta, lecz wygodny, przewidywalny i dostępny sposób przemieszczania się.
Czy moje dziecko jest gotowe?
Formalne uprawnienia to dopiero początek. Zanim rodzic przekaże kluczyki, powinien spojrzeć nie tylko na wiek, ale też na codzienne zachowanie nastolatka. Czy dotrzymuje ustaleń? Czy potrafi zachować spokój w stresie? Czy rozumie konsekwencje łamania zasad? Czy potrafi odłożyć telefon i skupić się na wykonywanej czynności? Czy akceptuje ograniczenia, które rodzic wprowadzi na początku?
Dobrym rozwiązaniem jest stopniowe budowanie samodzielności. Najpierw krótkie i znane trasy, np. dom–szkoła, dom–trening czy dom–zajęcia dodatkowe. Swobodę samodzielnego korzystania z pojazdu dobrze jest wprowadzać sukcesywnie. Warto też wspólnie przejechać pierwsze odcinki i omówić z młodym kierowcą miejsca trudniejsze: skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych, wyjazdy z posesji czy fragmenty o słabej widoczności.
Taka rozmowa ma na celu nauczyć dziecko przewidywania. Bezpieczeństwo na drodze nie polega wyłącznie na znajomości przepisów. To także uważność, spokój, ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu i umiejętność rezygnacji z jazdy, gdy warunki są złe.
Pierwszy samochód, pierwsze zasady
Jeśli rodzina decyduje się na pierwszy samochód dla nastolatka, zasady powinny być jasne od początku. Dotyczą nie tylko samej jazdy, ale też godzin korzystania, dozwolonych tras, przewożenia pasażerów, brak korzystania z telefonu, jazdy po zmroku, kontroli stanu technicznego i konsekwencji złamania ustaleń.
Zamiast ogólnego „jeździj ostrożnie” lepiej omówić konkrety: przez pierwszy miesiąc tylko znane trasy, telefon schowany podczas jazdy, obowiązek poinformowania rodzica o dotarciu na miejsce, brak zmiany trasy bez wcześniejszego ustalenia. Im bardziej precyzyjne reguły, tym łatwiej nastolatkowi je respektować.
Ważnym tematem jest też presja rówieśnicza. Młody kierowca powinien wiedzieć, że jazda „dla popisu”, nagrywanie filmów czy łamanie zasad pod wpływem grupy nie są dowodem odwagi, tylko braku dojrzałości.
Bezpieczeństwo to zwykle pierwsza i najważniejsza obawa rodziców, którzy myślą o zakupie środka transportu dla nastolatka. Dlatego warto odróżnić lekkie czterokołowe od przypadkowych, rekreacyjnych pojazdów. To homologowane sprzęty, a modele produkowane w Polsce powstają na stalowej klatce, która wzmacnia konstrukcję i poprawia ochronę użytkownika.
Ważne jest również ograniczenie prędkości do 45 km/h. Młody kierowca uczy się więc uczestniczenia w ruchu drogowym bez możliwości rozwijania niebezpiecznych prędkości. Przy dobrym przygotowaniu i jasnych zasadach taki pojazd jest bezpiecznym etapem przejściowym przed późniejszą jazdą tradycyjnym samochodem — podkreśla Aneta Płatek.
Zmiana przepisów i możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii AM już od 14. roku życia dały nastolatkom realną szansę na budowanie większej samodzielności i odpowiedzialności w codziennym przemieszczaniu się. Rynek coraz lepiej odpowiada na te potrzeby, oferując rozwiązania dopasowane do wieku, umiejętności i możliwości młodych kierowców, ale kluczowe pozostaje dobre przygotowanie nastolatka oraz wybór pojazdu, który będzie bezpieczny, ekonomiczny i odpowiedni do jego pierwszych tras.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
