Kupno używanego samochodu to dopiero początek. Przygotuj kilka tysięcy na dodatkowe koszty
2026-05-30 08:57
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie koszty poza ceną należy uwzględnić w budżecie na zakupu samochodu ?
- Dlaczego pierwszy serwis po zakupie auta może znacząco zwiększyć wydatki kierowcy?
- Na co zwrócić uwagę przy szacowaniu kosztów paliwa, ubezpieczenia i eksploatacji samochodu?
- Jak przygotować rezerwę finansową, by uniknąć nieprzewidzianych kosztów po zakupie auta?
Jednym z pierwszych kosztów nowego właściciela jest przerejestrowanie auta, wymiana tablic, czasem nawet wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego. Do tego dochodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC, którego cena może się mocno różnić się w zależności od modelu samochodu, pojemności silnika czy historii kierowcy. W przypadku młodszych i droższych aut wielu właścicieli kupują autocasco, assistance, NNW, a nawet ubezpieczenie szyb i opon.
Serwis po zakupie
Nawet jeśli samochód wygląda dobrze i sprzedający zapewnia o jego bezproblemowym stanie, warto mieć budżet na pierwszy serwis. Wymiana oleju, filtrów czy podstawowych elementów eksploatacyjnych to nierzadko spotykane czynności po zakupie auta używanego. Mało kto bowiem sprzedaje pojazd tuż po wymianie sprzęgła, klocków hamulcowych itp. Dlatego warto sprawdzić ceny części i napraw dla konkretnego modelu, jeszcze przed zakupem, aby móc oszacować skalę wydatku. Zupełnie inaczej będą się one kształtowały w przypadku Audi a inaczej przy Dacii.
Paliwo
Benzyna, olej napędowy, gaz, prąd, nawet wodór to stały koszt, na który wpływa styl jazdy, ale również silnik. Dane katalogowe są przydatne jedynie dla porównania pojazdów, bowiem testy odbywają się w identycznych, laboratoryjnych warunkach. Warto więc sięgnąć po sprawdziany dziennikarskie i opinie użytkowników, bowiem krótka jazda przedzakupowa nie da realnej odpowiedzi na temat poziomu wydatków. Znając przybliżone przebiegi roczne, poznamy przybliżony budżet na paliwo.
Przegląd i terminy
Kupując samochód używany, warto dokładnie sprawdzić termin ważności badania technicznego. Obecna cena wynosi zaledwie 149 zł dla samochodu osobowego. To niewielki koszt, ale… może wzrosnąć, gdy okaże się, że auto jednak wymaga napraw, bo inaczej nie uzyska pozytywnego wyniku.
Jeśli pojazd jeszcze jest na fabrycznej gwarancji, warto serwisować samochód w autoryzowanych stacjach obsługi, które przeważnie mają wyższe ceny niż te nieautoryzowane. W tym aspekcie polecam zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Nieprawidłowy montaż wyposażenia dodatkowego np. haka holowniczego, wykonany poza ASO, może wpłynąć na utratę owej gwarancji — mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.
Drobne wydatki
Po zmianie auta często pojawiają się również mniej oczywiste koszty. Kierowcy przyzwyczajeni do określonego wyposażenia chcą je przenieść do nowego pojazdu, ale nie zawsze jest to możliwe. Przyciemniane szyby, relingi, czy alufelgi mogą wymagać ponownego montażu lub zakupu nowych komponentów. Nawet uchwyt na telefon, który działał w poprzednim aucie, nie zawsze będzie pasował do nowego kokpitu. Pojedynczo nie są to duże kwoty, ale suma takich wydatków potrafi zauważalnie zwiększyć całkowity koszt zmiany samochodu.
Jak zaplanować budżet?
Eksperci z Autoplac.pl rekomendują, aby już na początku przygotować dodatkową rezerwę finansową — najlepiej na poziomie kilku lub kilkunastu procent wartości auta. Taki zapas pozwala spokojniej podejść do pierwszego serwisu, formalności, nieprzewidzianych napraw.
Przed zakupem dobrze jest również sprawdzić ceny ubezpieczenia, dostępność części oraz koszty typowych usterek dla wybranego modelu. Pomocne może być także stworzenie listy elementów, które po zmianie auta trzeba będzie dokupić — od akcesoriów po dodatkowe wyposażenie. Dzięki temu łatwiej ocenić, ile naprawdę będzie kosztować użytkowanie nowego samochodu już od pierwszych dni po zakupie.
Zakup samochodu to nie tylko cena widoczna w ogłoszeniu. Do budżetu trzeba doliczyć formalności, ubezpieczenie, pierwszy serwis i wiele drobnych wydatków, które pojawiają się już po odbiorze auta. Im dokładniej kierowca zaplanuje wszystkie koszty, tym mniejsze ryzyko nieprzyjemnego zaskoczenia. Na rynku wtórnym rozsądne podejście do budżetu jest równie ważne, jak wybór samego samochodu.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
