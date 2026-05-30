eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjneKupno używanego samochodu to dopiero początek. Przygotuj kilka tysięcy na dodatkowe koszty

Kupno używanego samochodu to dopiero początek. Przygotuj kilka tysięcy na dodatkowe koszty

2026-05-30 08:57

Kupno używanego samochodu to dopiero początek. Przygotuj kilka tysięcy na dodatkowe koszty

Zakup auta to nie wszystko © fot. mat. prasowe

Kupujesz samochód i liczysz, że największy wydatek masz już za sobą? To założenie często okazuje się błędem. Po odbiorze auta szybko pojawiają się kolejne opłaty - od OC i przeglądu, przez serwis, aż po akcesoria. Eksperci z Autoplac.pl zwracają uwagę, że dodatkowe koszty mogą zwiększyć wydatki nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Tym bardziej warto uwzględnić je w budżecie jeszcze przed kupnem auta

Przeczytaj także: Kupno samochodu: jakie kryteria są kluczowe?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie koszty poza ceną należy uwzględnić w budżecie na zakupu samochodu ?
  • Dlaczego pierwszy serwis po zakupie auta może znacząco zwiększyć wydatki kierowcy?
  • Na co zwrócić uwagę przy szacowaniu kosztów paliwa, ubezpieczenia i eksploatacji samochodu?
  • Jak przygotować rezerwę finansową, by uniknąć nieprzewidzianych kosztów po zakupie auta?

Jednym z pierwszych kosztów nowego właściciela jest przerejestrowanie auta, wymiana tablic, czasem nawet wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego. Do tego dochodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC, którego cena może się mocno różnić się w zależności od modelu samochodu, pojemności silnika czy historii kierowcy. W przypadku młodszych i droższych aut wielu właścicieli kupują autocasco, assistance, NNW, a nawet ubezpieczenie szyb i opon.  
Zakup auta to nie wszystko
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zakup auta to nie wszystko

Cena widoczna w ogłoszeniu to dopiero początek wydatków związanych z zakupem samochodu


Serwis po zakupie


Nawet jeśli samochód wygląda dobrze i sprzedający zapewnia o jego bezproblemowym stanie, warto mieć budżet na pierwszy serwis. Wymiana oleju, filtrów czy podstawowych elementów eksploatacyjnych to nierzadko spotykane czynności po zakupie auta używanego. Mało kto bowiem sprzedaje pojazd tuż po wymianie sprzęgła, klocków hamulcowych itp. Dlatego warto sprawdzić ceny części i napraw dla konkretnego modelu, jeszcze przed zakupem, aby móc oszacować skalę wydatku. Zupełnie inaczej będą się one kształtowały w przypadku Audi a inaczej przy Dacii.

Paliwo


Benzyna, olej napędowy, gaz, prąd, nawet wodór to stały koszt, na który wpływa styl jazdy, ale również silnik. Dane katalogowe są przydatne jedynie dla porównania pojazdów, bowiem testy odbywają się w identycznych, laboratoryjnych warunkach. Warto więc sięgnąć po sprawdziany dziennikarskie i opinie użytkowników, bowiem krótka jazda przedzakupowa nie da realnej odpowiedzi na temat poziomu wydatków. Znając przybliżone przebiegi roczne, poznamy przybliżony budżet na paliwo.

Przegląd i terminy


Kupując samochód używany, warto dokładnie sprawdzić termin ważności badania technicznego. Obecna cena wynosi zaledwie 149 zł dla samochodu osobowego. To niewielki koszt, ale… może wzrosnąć, gdy okaże się, że auto jednak wymaga napraw, bo inaczej nie uzyska pozytywnego wyniku.
Jeśli pojazd jeszcze jest na fabrycznej gwarancji, warto serwisować samochód w autoryzowanych stacjach obsługi, które przeważnie mają wyższe ceny niż te nieautoryzowane. W tym aspekcie polecam zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Nieprawidłowy montaż wyposażenia dodatkowego np. haka holowniczego, wykonany poza ASO, może wpłynąć na utratę owej gwarancji — mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Drobne wydatki


Po zmianie auta często pojawiają się również mniej oczywiste koszty. Kierowcy przyzwyczajeni do określonego wyposażenia chcą je przenieść do nowego pojazdu, ale nie zawsze jest to możliwe. Przyciemniane szyby, relingi, czy alufelgi mogą wymagać ponownego montażu lub zakupu nowych komponentów. Nawet uchwyt na telefon, który działał w poprzednim aucie, nie zawsze będzie pasował do nowego kokpitu. Pojedynczo nie są to duże kwoty, ale suma takich wydatków potrafi zauważalnie zwiększyć całkowity koszt zmiany samochodu. 

Jak zaplanować budżet?


Eksperci z Autoplac.pl rekomendują, aby już na początku przygotować dodatkową rezerwę finansową — najlepiej na poziomie kilku lub kilkunastu procent wartości auta. Taki zapas pozwala spokojniej podejść do pierwszego serwisu, formalności, nieprzewidzianych napraw.  

Przed zakupem dobrze jest również sprawdzić ceny ubezpieczenia, dostępność części oraz koszty typowych usterek dla wybranego modelu. Pomocne może być także stworzenie listy elementów, które po zmianie auta trzeba będzie dokupić — od akcesoriów po dodatkowe wyposażenie. Dzięki temu łatwiej ocenić, ile naprawdę będzie kosztować użytkowanie nowego samochodu już od pierwszych dni po zakupie. 

Zakup samochodu to nie tylko cena widoczna w ogłoszeniu. Do budżetu trzeba doliczyć formalności, ubezpieczenie, pierwszy serwis i wiele drobnych wydatków, które pojawiają się już po odbiorze auta. Im dokładniej kierowca zaplanuje wszystkie koszty, tym mniejsze ryzyko nieprzyjemnego zaskoczenia. Na rynku wtórnym rozsądne podejście do budżetu jest równie ważne, jak wybór samego samochodu. 


Przeczytaj także: Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze? Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: samochody, kupno samochodu, zakup samochodu, decyzje zakupowe, ceny samochodów, rejestracja samochodu, eksploatacja samochodu, koszty utrzymania auta, przegląd samochodu, ceny OC

Przeczytaj także

Kogo stać na kupno nowego samochodu?

Kogo stać na kupno nowego samochodu?

Popyt na samochody używane będzie stabilny

Popyt na samochody używane będzie stabilny

Ceny samochodów w górę. Nie stać nas nawet na najtańsze modele?

Ceny samochodów w górę. Nie stać nas nawet na najtańsze modele?

Co dziesiąty nabywca nowego auta szuka elektryka

Co dziesiąty nabywca nowego auta szuka elektryka

Oto 15 najtańszych aut na abonament

Oto 15 najtańszych aut na abonament

Kupno samochodu: ile trzeba pracować na nowe auto?

Kupno samochodu: ile trzeba pracować na nowe auto?

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Kupno samochodu używanego od znajomego. Dlaczego pewniak bywa pułapką?

Kupno auta to dopiero początek. Przewodnik po formalnościach, terminach i karach za ich niedopełnienie

Kupno auta to dopiero początek. Przewodnik po formalnościach, terminach i karach za ich niedopełnienie

Kupno samochodu używanego: jak negocjować, by zyskać więcej niż obniżkę ceny

Kupno samochodu używanego: jak negocjować, by zyskać więcej niż obniżkę ceny

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

Obligacje skarbowe 2026 - gdzie kupić i jak obliczyć zysk? Poradnik + kalkulator

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Raport KONSUMER 2026 - kompleksowy przewodnik po zachowaniach zakupowych Polaków

Raport KONSUMER 2026 - kompleksowy przewodnik po zachowaniach zakupowych Polaków

Przestańmy podążać za korporacyjnymi dyktatorami - wywiad z Piotrem Buckim

Przestańmy podążać za korporacyjnymi dyktatorami - wywiad z Piotrem Buckim

Megatrendy w żywieniu: "nie" dla przetworzonej żywności, czytanie etykiet i AI w kuchni

Megatrendy w żywieniu: "nie" dla przetworzonej żywności, czytanie etykiet i AI w kuchni

Logistyka bez pracowników? Kierowcy i operatorzy najbardziej poszukiwani

Logistyka bez pracowników? Kierowcy i operatorzy najbardziej poszukiwani

Polacy szukają ofert pracy nie tam, gdzie pracodawcy prowadzą rekrutacje?

Polacy szukają ofert pracy nie tam, gdzie pracodawcy prowadzą rekrutacje?

Urlop przedsiębiorcy nie jest luksusem. Jak chroniczne zmęczenie niszczy biznes?

Urlop przedsiębiorcy nie jest luksusem. Jak chroniczne zmęczenie niszczy biznes?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: