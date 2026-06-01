Kask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?

Kask staje się obowiązkowym elementem wyposażenia każdego młodego rowerzysty i użytkownika hulajnogi. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci oraz nastolatki do 16. roku życia nie będą mogły legalnie poruszać się po drogach, ścieżkach rowerowych czy parkach bez odpowiedniej ochrony głowy. Zwolennicy zmian mówią o większym bezpieczeństwie najmłodszych, przeciwnicy zwracają uwagę na nowe obowiązki dla rodziców. Jakie dokładnie zasady wejdą w życie i kogo obejmą?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kogo obejmą nowe przepisy i jakie pojazdy zostały nimi objęte?

Jakie kary grożą za jazdę na rowerze bez wymaganego kasku ochronnego?

Dlaczego eksperci popierają obowiązek noszenia kasków przez najmłodszych?



Kaski na rower obowiązkowe dla dzieci Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia podczas jazdy rowerem będą musiały obowiązkowo nosić kaski ochronne

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe popiera obowiązek stosowania kasków przez dzieci. Warto spojrzeć na nowe przepisy przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa dzieci oraz budowania świadomych zachowań komunikacyjnych od najmłodszych lat. Najmłodsi użytkownicy rowerów należą do grupy najbardziej narażonej na skutki upadków i kolizji. Nawet przy niewielkiej prędkości konsekwencje urazu głowy mogą być bardzo poważne. Dobrze dopasowany kask realnie zmniejsza ryzyko ciężkich obrażeń – mówi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

Co faktycznie zmieniają nowe przepisy?

Nowe przepisy nakładają także odpowiedzialność na opiekunów. To rodzic lub osoba sprawująca nadzór będzie odpowiadać za korzystanie z roweru bez wymaganego zabezpieczenia. W praktyce oznacza to konieczność wypracowania prostego nawyku – rower czy hulajnoga – zawsze razem z kaskiem. Kask nie powinien być traktowany jako przykry obowiązek. To podstawowy element wyposażenia, podobnie jak sprawne hamulce czy dobre oświetlenie.



I tak samo jak te elementy, powinien spełniać europejskie normy bezpieczeństwa. Skuteczność ochrony zależy nie tylko od samego posiadania kasku, ale również od jego jakości, odpowiedniego dopasowania oraz prawidłowego zapięcia – dodaje Mateusz Pytko.

Coraz większe znaczenie bezpieczeństwa

Rower pełnoprawnym środkiem transportu