eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjneKask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?

Kask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?

2026-06-01 00:10

Kask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?

Kaski na rower obowiązkowe dla dzieci © pexels

Kask staje się obowiązkowym elementem wyposażenia każdego młodego rowerzysty i użytkownika hulajnogi. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci oraz nastolatki do 16. roku życia nie będą mogły legalnie poruszać się po drogach, ścieżkach rowerowych czy parkach bez odpowiedniej ochrony głowy. Zwolennicy zmian mówią o większym bezpieczeństwie najmłodszych, przeciwnicy zwracają uwagę na nowe obowiązki dla rodziców. Jakie dokładnie zasady wejdą w życie i kogo obejmą?

Przeczytaj także: Rowery, hulajnogi elektryczne, UTO: co z bezpieczeństwem na drodze?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kogo obejmą nowe przepisy i jakie pojazdy zostały nimi objęte?
  • Jakie kary grożą za jazdę na rowerze bez wymaganego kasku ochronnego?
  • Dlaczego eksperci popierają obowiązek noszenia kasków przez najmłodszych?


Nowe przepisy dotyczące obowiązkowych kasków wywołują emocje. Zmiana kończy wieloletnią debatę dotyczącą obowiązkowych kasków dla najmłodszych. Do tej pory korzystanie z nich było rekomendacją ekspertów, lekarzy i organizacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Teraz staje się wymogiem prawnym. Polska nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na podobne rozwiązania. Obowiązkowe kaski dla dzieci funkcjonują już m.in. w Szwecji, Hiszpanii, Francji czy Czechach.
Kaski na rower obowiązkowe dla dzieci
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Kaski na rower obowiązkowe dla dzieci

Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia podczas jazdy rowerem będą musiały obowiązkowo nosić kaski ochronne


Polskie Stowarzyszenie Rowerowe popiera obowiązek stosowania kasków przez dzieci. Warto spojrzeć na nowe przepisy przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa dzieci oraz budowania świadomych zachowań komunikacyjnych od najmłodszych lat. Najmłodsi użytkownicy rowerów należą do grupy najbardziej narażonej na skutki upadków i kolizji. Nawet przy niewielkiej prędkości konsekwencje urazu głowy mogą być bardzo poważne. Dobrze dopasowany kask realnie zmniejsza ryzyko ciężkich obrażeń – mówi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

Co faktycznie zmieniają nowe przepisy?


Nowe przepisy obejmują jazdę w przestrzeni publicznej – na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych, w parkach oraz w strefach ruchu i strefach zamieszkania. Obowiązek dotyczy nie tylko rowerów, ale także hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, których popularność wśród dzieci i nastolatków gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Nie jest to wyłącznie zmiana przepisów, ale odpowiedź na coraz wyraźniej widoczny problem bezpieczeństwa.

Co istotne, nowe regulacje nie obejmują dorosłych rowerzystów. Doświadczenia części krajów europejskich pokazują, że sztywne regulacje w tym zakresie potrafią zniechęcać mieszkańców do codziennego korzystania z roweru jako środka transportu. A przecież jednym z najważniejszych wyzwań współczesnych miast pozostaje zwiększanie udziału aktywnej mobilności i ograniczanie ruchu samochodowego.

Nowelizacja przepisów oznacza natomiast konkretne obowiązki dla opiekunów. W przypadku dopuszczenia dziecka do jazdy bez wymaganego kasku możliwe będzie nałożenie mandatu do 100 zł.
Nowe przepisy nakładają także odpowiedzialność na opiekunów. To rodzic lub osoba sprawująca nadzór będzie odpowiadać za korzystanie z roweru bez wymaganego zabezpieczenia. W praktyce oznacza to konieczność wypracowania prostego nawyku – rower czy hulajnoga – zawsze razem z kaskiem. Kask nie powinien być traktowany jako przykry obowiązek. To podstawowy element wyposażenia, podobnie jak sprawne hamulce czy dobre oświetlenie.

I tak samo jak te elementy, powinien spełniać europejskie normy bezpieczeństwa. Skuteczność ochrony zależy nie tylko od samego posiadania kasku, ale również od jego jakości, odpowiedniego dopasowania oraz prawidłowego zapięcia – dodaje Mateusz Pytko.

Warto podkreślić, że nowe przepisy przewidują również wyjątki od obowiązku noszenia kasku. Dotyczą one m.in. najmłodszych dzieci przewożonych w fotelikach rowerowych, przyczepkach czy rowerach cargo, jeśli konstrukcja tych rozwiązań uniemożliwia prawidłowe korzystanie z kasku.

Coraz większe znaczenie bezpieczeństwa


Nowe regulacje wpisują się w szerszą zmianę podejścia do transportu miejskiego i mikromobilności. Jeszcze kilka lat temu dyskusja koncentrowała się głównie wokół infrastruktury rowerowej. Dziś coraz większą rolę odgrywa także edukacja użytkowników, odpowiedzialność opiekunów oraz jakość sprzętu wykorzystywanego przez dzieci i młodzież.

Badanie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z 2025 r. pokazało, że bezpieczeństwo pozostaje jednym z kluczowych warunków dalszego rozwoju transportu rowerowego. Aż 86% rowerzystów deklaruje, że czuje się bezpiecznie podczas jazdy po swojej okolicy, jednak użytkownicy jasno wskazują obszary wymagające dalszych inwestycji. Najczęściej wymieniane są rozwój wydzielonej infrastruktury rowerowej, lepsze oświetlenie tras oraz większa edukacja kierowców i rowerzystów.

Przedstawiciele branży podkreślają, że poczucie bezpieczeństwa bezpośrednio wpływa na decyzje transportowe mieszkańców. Im bardziej przewidywalna i przyjazna rowerzystom przestrzeń miejska, tym więcej osób wybiera rower zamiast samochodu – co przekłada się na mniejsze korki, czystsze powietrze i bardziej aktywne społeczeństwo.

Rower pełnoprawnym środkiem transportu


Równolegle zmienia się także rola samego roweru w codziennym życiu Polaków. Jeszcze nie tak dawno był on kojarzony głównie z rekreacją i weekendową aktywnością. Obecnie stanowi on pełnoprawny środek codziennego transportu, wykorzystywanym do dojazdów do pracy, szkoły czy na zakupy.

Z badań Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wynika, że w ciągu roku (2025 vs. 2024) odsetek osób dojeżdżających do pracy wzrósł z 29% do 47%, a tych, którzy wybierają rower podczas codziennych zakupów – z 30% do 43%. Ponadto dla 69% użytkowników największą zaletą roweru pozostaje pozytywny wpływ na zdrowie. Ponad połowa respondentów wskazuje również na realne oszczędności finansowe, a niemal co drugi użytkownik dostrzega ekologiczny wymiar codziennej jazdy.

Coraz więcej osób wybiera rower także z bardzo praktycznych powodów – aby omijać korki, skracać czas przejazdu i zachować większą niezależność w mieście.

To właśnie dlatego eksperci podkreślają, że rozwój ruchu rowerowego musi iść w parze z budowaniem kultury bezpieczeństwa. Im większą rolę rower odgrywa w codziennej mobilności, tym większe znaczenie mają edukacja, infrastruktura i odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu.

Przeczytaj także: Planujesz zakup roweru elektrycznego? Państwo dopłaci ci nawet 4,5 tys. zł Planujesz zakup roweru elektrycznego? Państwo dopłaci ci nawet 4,5 tys. zł

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo dzieci, kask ochronny, rower, hulajnoga, UTO, mikromobilność

Przeczytaj także

Hulajnogi elektryczne znikają z Paryża. Co z polskimi miastami?

Hulajnogi elektryczne znikają z Paryża. Co z polskimi miastami?

Prawo jazdy AM od 14 lat. Czy microcar to idealny pierwszy samochód?

Prawo jazdy AM od 14 lat. Czy microcar to idealny pierwszy samochód?

Letnie opony: kiedy zmienić i jak wybrać najlepsze? Sprawdź zanim ruszysz w trasę

Letnie opony: kiedy zmienić i jak wybrać najlepsze? Sprawdź zanim ruszysz w trasę

Przechytrzyć ruch drogowy, czyli kiedy wyjechać na Wielkanoc, żeby uniknąć korków?

Przechytrzyć ruch drogowy, czyli kiedy wyjechać na Wielkanoc, żeby uniknąć korków?

Ferie 2026 samochodem: nowe drogi, remonty, utrudnienia

Ferie 2026 samochodem: nowe drogi, remonty, utrudnienia

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Bezpieczny fotelik rowerowy dla dziecka. Wyniki najnowszej kontroli IH i praktyczne rady dla rodziców

Bezpieczny fotelik rowerowy dla dziecka. Wyniki najnowszej kontroli IH i praktyczne rady dla rodziców

Fotoradary, remonty i opłaty: jak zaplanować podróż na długi weekend?

Fotoradary, remonty i opłaty: jak zaplanować podróż na długi weekend?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Moto

Polecamy

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss rss Moto

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Premiera laptopów Acer Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15. Nowe modele z procesorami Snapdragon

Premiera laptopów Acer Swift Spin 14 AI i Aspire Go 15. Nowe modele z procesorami Snapdragon

Acer stawia na AI i AR. Debiutują nowe tablety Iconia oraz inteligentne okulary

Acer stawia na AI i AR. Debiutują nowe tablety Iconia oraz inteligentne okulary

Marki z duszą wygrywają - dlaczego konsumenci szukają autentyczności?

Marki z duszą wygrywają - dlaczego konsumenci szukają autentyczności?

Najmniej urodzeń dzieci od lat. Alarmujące dane GUS na Dzień Dziecka

Najmniej urodzeń dzieci od lat. Alarmujące dane GUS na Dzień Dziecka

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Czy AI staje się dla firm kosztowną pułapką?

Raport KONSUMER 2026 - kompleksowy przewodnik po zachowaniach zakupowych Polaków

Raport KONSUMER 2026 - kompleksowy przewodnik po zachowaniach zakupowych Polaków

Przestańmy podążać za korporacyjnymi dyktatorami - wywiad z Piotrem Buckim

Przestańmy podążać za korporacyjnymi dyktatorami - wywiad z Piotrem Buckim

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: