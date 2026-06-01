Kask na rower obowiązkowy dla dzieci. Co zmienia się od czerwca 2026?
2026-06-01 00:10
Kaski na rower obowiązkowe dla dzieci
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Kogo obejmą nowe przepisy i jakie pojazdy zostały nimi objęte?
- Jakie kary grożą za jazdę na rowerze bez wymaganego kasku ochronnego?
- Dlaczego eksperci popierają obowiązek noszenia kasków przez najmłodszych?
Nowe przepisy dotyczące obowiązkowych kasków wywołują emocje. Zmiana kończy wieloletnią debatę dotyczącą obowiązkowych kasków dla najmłodszych. Do tej pory korzystanie z nich było rekomendacją ekspertów, lekarzy i organizacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Teraz staje się wymogiem prawnym. Polska nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na podobne rozwiązania. Obowiązkowe kaski dla dzieci funkcjonują już m.in. w Szwecji, Hiszpanii, Francji czy Czechach.
Kaski na rower obowiązkowe dla dzieci
Polskie Stowarzyszenie Rowerowe popiera obowiązek stosowania kasków przez dzieci. Warto spojrzeć na nowe przepisy przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa dzieci oraz budowania świadomych zachowań komunikacyjnych od najmłodszych lat. Najmłodsi użytkownicy rowerów należą do grupy najbardziej narażonej na skutki upadków i kolizji. Nawet przy niewielkiej prędkości konsekwencje urazu głowy mogą być bardzo poważne. Dobrze dopasowany kask realnie zmniejsza ryzyko ciężkich obrażeń – mówi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
Co faktycznie zmieniają nowe przepisy?
Nowe przepisy obejmują jazdę w przestrzeni publicznej – na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych, w parkach oraz w strefach ruchu i strefach zamieszkania. Obowiązek dotyczy nie tylko rowerów, ale także hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, których popularność wśród dzieci i nastolatków gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Nie jest to wyłącznie zmiana przepisów, ale odpowiedź na coraz wyraźniej widoczny problem bezpieczeństwa.
Co istotne, nowe regulacje nie obejmują dorosłych rowerzystów. Doświadczenia części krajów europejskich pokazują, że sztywne regulacje w tym zakresie potrafią zniechęcać mieszkańców do codziennego korzystania z roweru jako środka transportu. A przecież jednym z najważniejszych wyzwań współczesnych miast pozostaje zwiększanie udziału aktywnej mobilności i ograniczanie ruchu samochodowego.
Nowelizacja przepisów oznacza natomiast konkretne obowiązki dla opiekunów. W przypadku dopuszczenia dziecka do jazdy bez wymaganego kasku możliwe będzie nałożenie mandatu do 100 zł.
Nowe przepisy nakładają także odpowiedzialność na opiekunów. To rodzic lub osoba sprawująca nadzór będzie odpowiadać za korzystanie z roweru bez wymaganego zabezpieczenia. W praktyce oznacza to konieczność wypracowania prostego nawyku – rower czy hulajnoga – zawsze razem z kaskiem. Kask nie powinien być traktowany jako przykry obowiązek. To podstawowy element wyposażenia, podobnie jak sprawne hamulce czy dobre oświetlenie.
I tak samo jak te elementy, powinien spełniać europejskie normy bezpieczeństwa. Skuteczność ochrony zależy nie tylko od samego posiadania kasku, ale również od jego jakości, odpowiedniego dopasowania oraz prawidłowego zapięcia – dodaje Mateusz Pytko.
Warto podkreślić, że nowe przepisy przewidują również wyjątki od obowiązku noszenia kasku. Dotyczą one m.in. najmłodszych dzieci przewożonych w fotelikach rowerowych, przyczepkach czy rowerach cargo, jeśli konstrukcja tych rozwiązań uniemożliwia prawidłowe korzystanie z kasku.
Coraz większe znaczenie bezpieczeństwa
Nowe regulacje wpisują się w szerszą zmianę podejścia do transportu miejskiego i mikromobilności. Jeszcze kilka lat temu dyskusja koncentrowała się głównie wokół infrastruktury rowerowej. Dziś coraz większą rolę odgrywa także edukacja użytkowników, odpowiedzialność opiekunów oraz jakość sprzętu wykorzystywanego przez dzieci i młodzież.
Badanie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego z 2025 r. pokazało, że bezpieczeństwo pozostaje jednym z kluczowych warunków dalszego rozwoju transportu rowerowego. Aż 86% rowerzystów deklaruje, że czuje się bezpiecznie podczas jazdy po swojej okolicy, jednak użytkownicy jasno wskazują obszary wymagające dalszych inwestycji. Najczęściej wymieniane są rozwój wydzielonej infrastruktury rowerowej, lepsze oświetlenie tras oraz większa edukacja kierowców i rowerzystów.
Przedstawiciele branży podkreślają, że poczucie bezpieczeństwa bezpośrednio wpływa na decyzje transportowe mieszkańców. Im bardziej przewidywalna i przyjazna rowerzystom przestrzeń miejska, tym więcej osób wybiera rower zamiast samochodu – co przekłada się na mniejsze korki, czystsze powietrze i bardziej aktywne społeczeństwo.
Rower pełnoprawnym środkiem transportu
Równolegle zmienia się także rola samego roweru w codziennym życiu Polaków. Jeszcze nie tak dawno był on kojarzony głównie z rekreacją i weekendową aktywnością. Obecnie stanowi on pełnoprawny środek codziennego transportu, wykorzystywanym do dojazdów do pracy, szkoły czy na zakupy.
Z badań Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wynika, że w ciągu roku (2025 vs. 2024) odsetek osób dojeżdżających do pracy wzrósł z 29% do 47%, a tych, którzy wybierają rower podczas codziennych zakupów – z 30% do 43%. Ponadto dla 69% użytkowników największą zaletą roweru pozostaje pozytywny wpływ na zdrowie. Ponad połowa respondentów wskazuje również na realne oszczędności finansowe, a niemal co drugi użytkownik dostrzega ekologiczny wymiar codziennej jazdy.
Coraz więcej osób wybiera rower także z bardzo praktycznych powodów – aby omijać korki, skracać czas przejazdu i zachować większą niezależność w mieście.
To właśnie dlatego eksperci podkreślają, że rozwój ruchu rowerowego musi iść w parze z budowaniem kultury bezpieczeństwa. Im większą rolę rower odgrywa w codziennej mobilności, tym większe znaczenie mają edukacja, infrastruktura i odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
